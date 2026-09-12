第20回アジア競技大会・愛知の大会日程・種目別スケジュールまとめ

第20回アジア競技大会が9月19日に開会式を迎える。1994年大会以来、32年ぶりに日本で開催される同大会は、愛知県を中心にアジア45の国と地域からアスリートが集い、43競技469種目が開催される。
本記事では、第20回アジア競技大会の大会日程と各競技の大会スケジュールを紹介する。
※開催日程は変更になる可能性があります。大会公式ウェブサイトをご確認ください
第20回アジア競技大会が9月19日に開会式を迎える。1994年大会以来、32年ぶりに日本で開催される同大会は、愛知県を中心にアジア45の国と地域からアスリートが集い、43競技469種目が開催される。
本記事では、第20回アジア競技大会の大会日程と各競技の大会スケジュールを紹介する。
※開催日程は変更になる可能性があります。大会公式ウェブサイトをご確認ください
第20回アジア競技大会は、9月19日(土)に開会式が行われ、10月4日(日)までの計16日間開催される。ただし、サッカーなどの一部競技は、開会式前から競技がスタートする。
各競技の開催日程は以下の通り。
競技
開催日程
水泳－水球
9月20日(日)～9月25日(金)
水泳－競泳
9月20日(日)～9月25日(金)
水泳－飛込
9月26日(土)～9月30日(水)
水泳－アーティスティックスイミング
9月27日(日)～9月28日(月)
アーチェリー－リカーブ
9月26日(土)～10月3日(土)
アーチェリー－コンパウンド
9月26日(土)～10月3日(土)
陸上競技－トラック／フィールド
9月24日(木)～9月30日(水)
陸上競技－マラソン
9月26日(土)
陸上競技－競歩
9月23日(水)～9月27日(日)
バドミントン
9月20日(日)～9月29日(火)
野球・ソフトボール－野球
9月20日(日)～10月3日(土)
野球・ソフトボール－ソフトボール
9月21日(月)～10月3日(土)
バスケットボール－バスケットボール
9月10日(木)～9月27日(日)
バスケットボール－3x3バスケットボール
9月21日(月)～9月25日(金)
ボクシング
9月21日(月)～10月2日(金)
ブレイキン
10月2日(金)～10月3日(土)
カヌー・カヤック－スプリント
9月23日(水)～9月26日(土)
カヌー・カヤック－スラローム
9月29日(火)～10月2日(金)
コンバットスポーツ－柔術
10月1日(木)～10月3日(土)
コンバットスポーツ－クラッシュ
9月27日(日)～9月29日(火)
コンバットスポーツ－総合格闘技
9月22日(火)～9月24日(木)
クリケット－T20
9月16日(水)～10月3日(土)
自転車競技－ロード
9月20日(日)～9月23日(水)
自転車競技－マウンテンバイク
9月24日(木)～9月25日(金)
自転車競技－BMXレーシング
9月28日(月)
自転車競技－BMXフリースタイル
9月27日(日)
自転車競技－トラック
9月29日(火)～10月2日(金)
Eスポーツ
9月23日(水)～10月2日(金)
フェンシング－フルーレ
9月22日(火)～9月27日(日)
フェンシング－エペ
9月22日(火)～9月27日(日)
フェンシング－サーブル
9月23日(水)～9月27日(日)
ゴルフ
9月30日(水)～10月3日(土)
体操－体操競技
9月21日(月)～9月25日(金)
体操－新体操
10月2日(金)～10月3日(土)
体操－トランポリン
9月27日(日)
ハンドボール
9月20日(日)～10月3日(土)
柔道
9月30日(水)～10月3日(土)
カバディ
9月20日(日)～9月26日(土)
空手－形
9月20日(日)～9月23日(水)
空手－組手
9月20日(日)～9月23日(水)
近代五種
9月16日(水)～9月20日(日)
パデル
9月29日(火)～10月3日(土)
ローイング
9月20日(日)～9月24日(木)
ラグビー－ラグビー7s
10月1日(木)～10月3日(土)
セーリング
9月25日(金)～10月3日(土)
セパタクロー
9月20日(日)～10月3日(土)
射撃－ライフル
9月20日(日)～10月1日(木)
射撃－ピストル
9月22日(火)～10月1日(木)
射撃－クレー
9月21日(月)～9月30日(水)
スケートボード
9月24日(木)～9月27日(日)
スポーツクライミング
9月29日(火)～10月3日(土)
スカッシュ
9月23日(水)～10月2日(金)
サーフィン
9月28日(月)～9月29日(火)
卓球
9月20日(日)～9月28日(月)
テコンドー－キョルギ
10月2日(金)～10月3日(土)
テコンドー－プムセ
10月1日(木)
テコンドー－ヴァーチャルテコンドー
10月2日(金)
テニス－テニス
9月28日(月)～10月3日(土)
テニス－ソフトテニス
9月18日(金)～9月23日(水)
テックボール
9月17日(木)～9月22日(火)
トライアスロン
9月20日(日)～9月21日(月)
バレーボール－バレーボール
9月16日(水)～10月3日(土)
バレーボール－ビーチバレーボール
9月16日(水)～10月3日(土)
ウエイトリフティング
9月22日(火)～9月29日(火)
レスリング－フリースタイル
9月30日(水)～10月3日(土)
レスリング－グレコローマン
9月30日(水)～10月1日(木)
武術太極拳－套路
9月20日(日)～9月23日(水)
武術太極拳－散打
9月20日(日)～9月23日(水)
ホッケー
9月20日(日)～10月3日(土)
馬術－馬場馬術
9月24日(木)～9月27日(日)
馬術－総合馬術
9月21日(月)～9月23日(水)
馬術－障害馬術
10月1日(木)～10月4日(日)
サッカー
9月14日(月)～10月3日(土)
第20回アジア競技大会は、地上波『TBS系列』、ネット『U-NEXT』でライブ配信される。
中でも『U-NEXT』ではサッカーを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。
『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。
※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。
会場：東京アクアティクスセンター
10:00～
女子200mバタフライ 予選
男子200m個人メドレー 予選
女子1500m自由形 タイム決勝①
男子100m自由形 予選
女子50ｍ平泳ぎ 予選
男子100m背泳ぎ 予選
女子4×100mフリーリレー 予選
17:00～
女子200mバタフライ 決勝
男子200m個人メドレー 決勝
女子1500m自由形 タイム決勝②
男子100m自由形 決勝
女子50ｍ平泳ぎ 決勝
男子100m背泳ぎ 決勝
女子4×100mフリーリレー 決勝
10:00～
男子50ｍ背泳ぎ 予選
女子50ｍ背泳ぎ 予選
男子50m自由形 予選
女子200m自由形 予選
男子100m平泳ぎ 予選
女子200m個人メドレー 予選
男子4×200mフリーリレー 予選
17:00～
男子50ｍ背泳ぎ 決勝
女子50ｍ背泳ぎ 決勝
男子50m自由形 決勝
女子200m自由形 決勝
男子100m平泳ぎ 決勝
女子200m個人メドレー 決勝
男子4×200mフリーリレー 決勝
10:00～
女子100m自由形 予選
男子400m個人メドレー 予選
女子200m背泳ぎ 予選
男子1500m自由形 タイム決勝①
女子400m自由形 予選
男子4×100mメドレーリレー 予選
17:00～
女子100m自由形 決勝
男子400m個人メドレー 決勝
女子200m背泳ぎ 決勝
男子1500m自由形 タイム決勝②
女子400m自由形 決勝
男子4×100mメドレーリレー 決勝
10:00～
女子100mバタフライ 予選
男子100mバタフライ 予選
女子100m背泳ぎ 予選
男子200m自由形 予選
女子100m平泳ぎ 予選
女子400m個人メドレー 予選
混合4×100mメドレーリレー 予選
17:00～
女子100mバタフライ 決勝
男子100mバタフライ 決勝
女子100m背泳ぎ 決勝
男子200m自由形 決勝
女子100m平泳ぎ 決勝
女子400m個人メドレー 決勝
混合4×100mメドレーリレー 決勝
10:00～
女子50m自由形 予選
男子50ｍバタフライ 予選
女子200m平泳ぎ 予選
男子200m平泳ぎ 予選
男子800m自由形 タイム決勝①
男子4×100mフリーリレー 予選
女子4×200mフリーリレー 予選
17:00～
女子50m自由形 決勝
男子50ｍバタフライ 決勝
女子200m平泳ぎ 決勝
男子200m平泳ぎ 決勝
男子800m自由形 タイム決勝②
男子4×100mフリーリレー 決勝
女子4×200mフリーリレー 決勝
10:00～
女子50ｍバタフライ 予選
男子50ｍ平泳ぎ 予選
女子800m自由形 タイム決勝①
男子200m背泳ぎ 予選
男子400m自由形 予選
男子200mバタフライ 予選
女子4×100mメドレーリレー予選
17:00～
女子50ｍバタフライ 決勝
男子50ｍ平泳ぎ 決勝
女子800m自由形 タイム決勝②
男子200m背泳ぎ 決勝
男子400m自由形 決勝
男子200mバタフライ 決勝
女子4×100mメドレーリレー 決勝
会場：東京アクアティクスセンター
10:00～
女子シンクロナイズド
高飛込
男子シンクロナイズド
3m飛板飛込
10:00～
女子シンクロナイズド
3m飛板飛込
男子シンクロナイズド
高飛込
10:00～
女子1ｍ飛板飛込
男子1ｍ飛板飛込
10:00～
女子高飛込
男子3m飛板飛込
10:00 ～
女子3m飛板飛込
男子高飛込
会場：古橋廣之進記念浜松市総合水泳場[ToBiO]
11:00～
女子デュエット
テクニカルルーティン
17:00～
混合チーム
アクロバティックルーティン
11:00～
女子デュエット
フリールーティン
17:00～
混合チーム
テクニカルルーティン
11:00～
混合チーム
フリールーティン
会場：名古屋市総合体育館[レインボープール]
14:30～
女子
日本 vs タイ
シンガポール vs カザフスタン
中国 vs ウズベキスタン
14:30～
女子
シンガポール vs ウズベキスタン
タイ vs 中国
カザフスタン vs 日本
14:30～
女子
カザフスタン vs タイ
シンガポール vs 中国
日本 vs ウズベキスタン
14:30～
女子
ウズベキスタン vs タイ
中国 vs カザフスタン
日本 vs シンガポール
15:45～
女子
ウズベキスタン vs カザフスタン
タイ vs シンガポール
中国 vs 日本
14:15～
男子予選
韓国 vs 中国
タイ vs 香港
イラン vs シンガポール
カザフスタン vs 日本
14:15～
男子予選
韓国 vs シンガポール
イラン vs 中国
カザフスタン vs 香港
タイ vs 日本
14:15～
男子予選
イラン vs 韓国
カザフスタン vs タイ
シンガポール vs 中国
日本 vs 香港
15:50～
男子準々決勝2試合
15:50～
男子準々決勝2試合
14:15～
男子5-8位決定戦2試合
男子準決勝2試合
14:15～
男子7位決定戦
男子5位決定戦
男子3位決定戦
男子決勝
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会場：岡崎中央総合公園多目的広場
8:00～
リカーブ男子個人 予選
コンパウンド女子個人 予選
リカーブ女子個人 予選
コンパウンド男子個人 予選
8:00～
コンパウンド男子団体 1/8～1/4
コンパウンド女子団体 1/8～1/4
リカーブ混合団体 1/12
コンパウンド混合団体 1/12
リカーブ混合団体 1/8
コンパウンド混合団体 1/8
リカーブ混合団体 1/4
コンパウンド混合団体 1/4
リカーブ男子団体 1/12
リカーブ男子団体 1/8
リカーブ女子団体 1/8
リカーブ男子団体 1/4
リカーブ女子団体 1/4
8:00～
コンパウンド男子個人 1/24
コンパウンド男子個人 1/16
コンパウンド男子個人 1/8
コンパウンド女子個人 1/24
コンパウンド女子個人 1/16
コンパウンド女子個人 1/8
8:00～
リカーブ男子個人 1/24
リカーブ男子個人 1/16
リカーブ男子個人 1/8
リカーブ女子個人 1/24
リカーブ女子個人 1/16
リカーブ女子個人 1/8
9:00～
コンパウンド女子団体 準決勝
コンパウンド女子団体 3位決定戦
コンパウンド女子団体 決勝・表彰式
コンパウンド混合団体 準決勝
コンパウンド混合団体 3位決定戦
コンパウンド混合団体 決勝・表彰式
コンパウンド男子団体 準決勝
コンパウンド男子団体 3位決定戦
コンパウンド男子団体 決勝・表彰式
9:00～
コンパウンド女子個人 準々決勝
コンパウンド女子個人 準決勝
コンパウンド女子個人 3位決定戦
コンパウンド女子個人 決勝・表彰式
コンパウンド男子個人 準々決勝
コンパウンド男子個人 準決勝
コンパウンド男子個人 3位決定戦
コンパウンド男子個人 決勝・表彰式
9:00～
リカーブ女子団体 準決勝
リカーブ女子団体 3位決定戦
リカーブ女子団体 決勝・表彰式
リカーブ混合団体 準決勝
リカーブ混合団体 3位決定戦
リカーブ混合団体 決勝・表彰式
リカーブ男子団体 準決勝
リカーブ男子団体 3位決定戦
リカーブ男子団体 決勝・表彰式
9:00～
リカーブ女子個人 準々決勝
リカーブ女子個人 準決勝
リカーブ女子個人 3位決定戦
リカーブ女子個人 決勝・表彰式
リカーブ男子個人 準々決勝
リカーブ男子個人 準決勝
リカーブ男子個人 3位決定戦
リカーブ男子個人 決勝・表彰式
会場：名古屋市瑞穂公園陸上競技場
10:00～
女子100mハードル 七種競技
混合4×400mリレー 予選
男子三段跳 予選
女子走高跳 七種競技
18:45～
男子走高跳 予選
女子砲丸投 七種競技
女子100m 予選
女子三段跳 決勝
男子100m 予選
男子円盤投 決勝
女子200m 七種競技
女子10,000m 決勝
混合4×400mリレー 決勝
女子三段跳 表彰式
10:00～
女子走幅跳 七種競技
男子400m 予選
女子やり投 七種競技
18:20～
混合4×400mリレー 表彰式
女子砲丸投 決勝
女子100m 準決勝
男子100m 準決勝
男子円盤投 表彰式
女子棒高跳 決勝
女子800m 七種競技 決勝
男子10,000m 表彰式
女子10,000m 決勝
男子ハンマー投 決勝
女子400m 予選
男子400m 準決勝
女子100m 決勝
男子100m 決勝
女子七種競技 表彰式
女子棒高跳 表彰式
男子ハンマー投 表彰式
7:30～
男子100m 十種競技
男子走幅跳 十種競技
男子砲丸投 十種競技
男子やり投 予選
女子200m 予選
男子200m 予選
女子走幅跳 予選
18:05～
男子走高跳 十種競技
女子砲丸投 表彰式
男子110mハードル 予選
女子100mハードル 予選
女子200m 準決勝
男子砲丸投 決勝
男子10,000m 表彰式
男子200m 準決勝
男子三段跳 決勝
女子100m 表彰式
男子1500m 予選
男子100m 表彰式
男子400m 十種競技
女子400m 決勝
男子400m 決勝
女子1500m 決勝
男子砲丸投 表彰式
男子三段跳 表彰式
11:00～
男子110mハードル 十種競技
男子円盤投 十種競技
女子走高跳 予選
男子400mハードル 予選
女子400mハードル 予選
男子走幅跳 予選
男子棒高跳 十種競技
18:35～
男子やり投 十種競技
女子走幅跳 決勝
女子1500m 表彰式
女子200m 決勝
男子200m 決勝
男子400m 表彰式
男子110mハードル 決勝
男子走高跳 決勝
女子100mハードル 決勝
男子800m 予選
女子400m 表彰式
女子やり投 決勝
男子1500m 十種競技 決勝
女子3000m障害 決勝
女子4×100mリレー 予選
男子4×100mリレー 予選
男子十種競技 表彰式
女子走高跳 表彰式
男子やり投 表彰式
18:05～
女子走幅跳 表彰式
女子3000m障害 表彰式
女子円盤投 決勝
混合4×100mリレー 予選
女子400mハードル 決勝
男子400mハードル 決勝
男子200m 表彰式
女子200m 表彰式
男子3000m障害 決勝
男子走幅跳 決勝
男子1500m 決勝
女子800m 予選
男子やり投 決勝
男子110mハードル 表彰式
女子5000m 決勝
女子100mハードル 表彰式
男子4×400mリレー 予選
女子円盤投 表彰式
女子400mハードル 表彰式
女子4×100mリレー 決勝
男子400mハードル 表彰式
男子4×100mリレー 決勝
女子5000m 表彰式
男子3000m障害 表彰式
18:00～
男子4×100mリレー 表彰式
女子4×100mリレー 表彰式
男子棒高跳 決勝
男子走幅跳 表彰式
男子やり投 表彰式
男子1500m 表彰式
女子走高跳 決勝
女子ハンマー投 決勝
女子800m 決勝
男子800m 決勝
男子5000m 決勝
混合4×100mリレー 決勝
女子4×400mリレー 決勝
男子4×400mリレー 決勝
女子ハンマー投 表彰式
男子棒高跳 表彰式
女子走高跳 表彰式
男子800m 表彰式
女子800m 表彰式
男子5000m 表彰式
混合4×100mリレー 表彰式
女子4×400mリレー 表彰式
男子4×400mリレー 表彰式
会場：名古屋市瑞穂公園陸上競技場（都心コース）
7:30～
男子マラソン 決勝
女子マラソン 決勝
18:05～
男子マラソン 表彰式
女子マラソン 表彰式
会場：愛知県庁・名古屋市役所周辺コース
7:30～
男子ハーフマラソン競歩
女子ハーフマラソン競歩
18:45～
男子ハーフマラソン競歩 表彰式
女子ハーフマラソン競歩 表彰式
7:30～
男子マラソン競歩
女子マラソン競歩
18:35～
男子マラソン競歩 表彰式
女子マラソン競歩 表彰式
会場：一宮市総合体育館
9:30～
女子団体 1回戦
男子団体 1回戦
9:30～
女子団体 2回戦
男子団体 2回戦
9:30～
女子団体 準々決勝
男子団体 準々決勝
9:30～
女子団体 準決勝
男子団体 準決勝
9:30～
女子団体 決勝・表彰式
男子団体 決勝・表彰式
9:30～
女子シングルス 1回戦
男子シングルス 1回戦
男子ダブルス 1回戦
混合ダブルス 1回戦
女子ダブルス 1回戦
9:30～
女子シングルス 2回戦
男子シングルス 2回戦
男子ダブルス 2回戦
混合ダブルス 2回戦
女子ダブルス 2回戦
9:30～
女子シングルス 準々決勝
男子シングルス 準々決勝
男子ダブルス 準々決勝
混合ダブルス 準々決勝
女子ダブルス 準々決勝
9:30～
女子シングルス 準決勝
男子シングルス 準決勝
男子ダブルス 準決勝
混合ダブルス 準決勝
女子ダブルス 準決勝
11:00～
女子シングルス 決勝・表彰式
男子シングルス 決勝・表彰式
男子ダブルス 決勝・表彰式
混合ダブルス 決勝・表彰式
女子ダブルス 決勝・表彰式
会場：岡崎中央総合公園野球場、豊橋市民球場
12:00～
タイ vs 香港
パレスチナ vs フィリピン
18:30～
韓国 vs チャイニーズ・タイペイ
中国 vs 日本
12:00～
フィリピン vs 中国
チャイニーズ・タイペイ vs タイ
18:30～
日本 vs パレスチナ
香港 vs 韓国
12:00～
韓国 vs タイ
日本 vs フィリピン
18:30～
中国 vs パレスチナ
チャイニーズ・タイペイ vs 香港
12:00～
グループA 3位 vs グループB 3位
グループA 4位 vs グループB 4位
18:30～
グループA 2位 vs グループB 2位
グループA 1位 vs グループB 1位
12:00～
グループA 4位 vs グループB 3位
グループB 4位 vs グループA 3位
18:30～
グループB 2位 vs グループA 1位
グループA 2位 vs グループB 1位
12:00～
3位決定戦
18:30～
決勝・表彰式
会場：安城市総合運動公園ソフトボール場
9:00～
中国 vs シンガポール
11:00～
香港 vs チャイニーズ・タイペイ
13:15～
韓国 vs タイ
15:15～
日本 vs フィリピン
9:00～
中国 vs 韓国
11:00～
フィリピン vs チャイニーズ・タイペイ
13:15～
香港 vs シンガポール
15:15～
日本 vs タイ
9:00～
シンガポール vs チャイニーズ・タイペイ
11:00～
韓国 vs フィリピン
13:15～
中国 vs タイ
15:15～
日本 vs 香港
9:00～
フィリピン vs タイ
11:00～
中国 vs チャイニーズ・タイペイ
13:15～
香港 vs 韓国
15:15～
日本 vs シンガポール
9:00～
タイ vs チャイニーズ・タイペイ
11:00～
中国 vs 香港
13:15～
フィリピン vs シンガポール
15:15～
日本 vs 韓国
9:00～
香港 vs タイ
11:00～
中国 vs フィリピン
13:15～
韓国 vs シンガポール
15:15～
日本 vs チャイニーズ・タイペイ
9:00～
香港 vs フィリピン
11:00～
韓国 vs チャイニーズ・タイペイ
13:15～
シンガポール vs タイ
15:15～
日本 vs 中国
10:00～
3位決定戦
14:00～
決勝・表彰式
会場：愛知国際アリーナ
10:00～
男子予選 4試合
イラン vs カタール
ヨルダン vs チャイニーズ・タイペイ
韓国 vs サウジアラビア
日本 vs インドネシア
10:00～
男子予選 4試合
中国 vs カザフスタン
フィリピン vs バーレーン
インドネシア vs 韓国
サウジアラビア vs 日本
10:00～
男子予選 4試合
チャイニーズ・タイペイ vs イラン
カタール vs ヨルダン
バーレーン vs 中国
カザフスタン vs フィリピン
10:00～
男子予選 4試合
イラン vs ヨルダン
チャイニーズ・タイペイ vs カタール
サウジアラビア vs インドネシア
日本 vs 韓国
10:00～
男子予選 2試合
バーレーン vs カザフスタン
中国 vs フィリピン
10:00～
男子準々決勝 4試合
13:00～
女子予選 3試合
インドネシア vs タイ
フィリピン vs カザフスタン
日本 vs 香港
10:00～
女子予選 2試合
韓国 vs マレーシア
チャイニーズ・タイペイ vs モンゴル
男子準決勝 2試合
10:00～
女子予選 1試合
タイ vs 中国
10:00～
女子予選 2試合
香港 vs フィリピン
カザフスタン vs 日本
男子3位決定戦
男子決勝
13:00～
女子予選 3試合
モンゴル vs 韓国
マレーシア vs チャイニーズ・タイペイ
中国 vs インドネシア
10:00～
女子予選 4試合
カザフスタン vs 香港
日本 vs フィリピン
韓国 vs チャイニーズ・タイペイ
モンゴル vs マレーシア
10:00～
女子準々決勝 4試合
16:00～
女子準決勝 2試合
16:00～
女子3位決定戦
女子決勝
会場：金城ふ頭駅前特設コート
12:00～
女子予選プール 4試合
女子D シンガポール vs インドネシア
女子D タイ vs 韓国
女子D シンガポール vs タイ
女子D インドネシア vs 韓国
男子予選プール 4試合
男子A モンゴル vs フィリピン
男子A カザフスタン vs スリランカ
男子A モンゴル vs カザフスタン
男子A フィリピン vs スリランカ
17:40～
女子予選プール 4試合
女子B 日本 vs チャイニーズ・タイペイ
女子B イラン vs ウズベキスタン
女子B チャイニーズ・タイペイ vs ウズベキスタン
女子B 日本 vs イラン
男子予選プール 4試合
男子C カタール vs インドネシア
男子C チャイニーズ・タイペイ vs バーレーン
男子C カタール vs チャイニーズ・タイペイ
男子C インドネシア vs バーレーン
12:00～
女子予選プール 4試合
女子C モンゴル vs フィリピン
女子C マレーシア vs マカオ
女子C モンゴル vs マレーシア
女子C フィリピン vs マカオ
男子予選プール 4試合
男子B 中国 vs イラン
男子B マレーシア vs 香港
男子B 中国 vs マレーシア
男子B イラン vs 香港
17:40～
女子予選プール 4試合
女子A 中国 vs カザフスタン
女子A カタール vs スリランカ
女子A 中国 vs カタール
女子A カザフスタン vs スリランカ
男子予選プール 4試合
男子D 日本 vs シンガポール
男子D 韓国 vs タイ
男子D シンガポール vs タイ
男子D 日本 vs 韓国
12:00～
女子予選プール 4試合
女子D シンガポール vs 韓国
女子D インドネシア vs タイ
女子B チャイニーズ・タイペイ vs イラン
女子B 日本 vs ウズベキスタン
男子予選プール 4試合
男子A モンゴル vs スリランカ
男子A フィリピン vs カザフスタン
男子C カタール vs バーレーン
男子C インドネシア vs チャイニーズ・タイペイ
17:40～
女子予選プール 4試合
女子C モンゴル vs マカオ
女子C フィリピン vs マレーシア
女子A 中国 vs スリランカ
女子A カザフスタン vs カタール
男子予選プール 4試合
男子B 中国 vs 香港
男子B イラン vs マレーシア
男子D シンガポール vs 韓国
男子D 日本 vs タイ
12:00～
女子準々決勝進出決定戦 4試合
男子準々決勝進出決定戦 4試合
17:40～
女子準々決勝 4試合
男子準々決勝 4試合
13:00～
女子準決勝 2試合
男子準決勝 2試合
18:00～
女子3位決定戦
男子3位決定戦
女子決勝
男子決勝
会場：西尾市総合体育館
12:00～
男子90kg 予選
男子+90kg 予選
17:00～
男子70kg 予選
12:00～
女子51kg 予選
女子54kg 予選
17:00～
男子55kg 予選
12:00～
男子60kg 予選
男子80kg 予選
17:00～
男子60kg 予選
男子80kg 予選
12:00～
男子70kg 予選
女子51kg 予選
女子65kg 予選
17:00～
男子70kg 予選
女子51kg 予選
女子65kg 予選
12:00～
男子60kg 予選
男子+90kg 予選
女子54kg 予選
17:00～
男子60kg 予選
男子+90kg 予選
女子54kg 予選
12:00～
男子55kg 予選
男子90kg 予選
女子60kg 予選
17:00～
男子55kg 予選
男子90kg 予選
女子60kg 予選
12:00～
男子80kg 予選
女子54kg 予選
17:00～
男子60kg 予選
男子+90kg 予選
女子65kg 予選
12:00～
男子70kg 予選
女子51kg 予選
女子75kg 予選
17:00～
男子55kg 予選
男子90kg 予選
女子60kg 予選
13:00～
男子60kg 準決勝
男子80kg 準決勝
男子+90kg 準決勝
女子54kg 準決勝
女子65kg 準決勝
13:00～
男子55kg 準決勝
男子70kg 準決勝
男子90kg 準決勝
女子51kg 準決勝
女子60kg 準決勝
女子75kg 準決勝
13:00～
男子55kg 決勝
男子70kg 決勝
男子90kg 決勝
女子51kg 決勝
女子60kg 決勝
女子75kg 決勝
17:30～
男子60kg 決勝
男子80kg 決勝
男子+90kg 決勝
女子54kg 決勝
女子65kg 決勝
会場：愛知県国際展示場［Aichi Sky Expo］ ホール F
14:00～
女子プレセレクション
男子プレセレクション
女子ラウンド・オブ・16
男子ラウンド・オブ・16
14:00～
女子準々決勝
男子準々決勝
女子準決勝
男子準決勝
女子3位決定戦
男子3位決定戦
女子決勝
男子決勝
会場：三好池カヌー競技場
10:00～
男子カヤックフォア500m 予選
女子カナディアンシングル200m 予選
男子カナディアンペア500m 予選
女子カヤックペア500m 予選
男子カヤックペア500m 予選
女子カヤックフォア500m 予選
男子カナディアンシングル500m 予選
女子カナディアンペア500m 予選
10:00～
女子カナディアンシングル200m 準決勝
男子カヤックフォア500m 準決勝
女子カヤックペア500m 準決勝
男子カナディアンペア500m 準決勝
女子カナディアンシングル200m 決勝
男子カヤックフォア500m 決勝
女子カヤックペア500m 決勝
男子カナディアンペア500m 決勝
女子カヤックシングル500m 予選
男子カヤックシングル500m 予選
混合カヤックペア500m 予選
混合カナディアンペア500m 予選
10:00～
男子カヤックペア500m 準決勝
女子カヤックフォア500m 準決勝
男子カナディアンシングル500m 準決勝
女子カナディアンペア500m 準決勝
男子カヤックペア500m 決勝
女子カヤックフォア500m 決勝
男子カナディアンシングル500m 決勝
女子カナディアンペア500m 決勝
10:00～
女子カヤックシングル500m 準決勝
男子カヤックシングル500m 準決勝
混合カヤックペア500m 準決勝
混合カナディアンペア500m 準決勝
女子カヤックシングル500m 決勝
男子カヤックシングル500m 決勝
混合カナディアンペア500m 決勝
混合カヤックペア500m 決勝
会場：矢作川カヌースラロームコース
10:30～
男子カヤックシングル 予選
女子カナディアンシングル 予選
男子カナディアンシングル 予選
女子カヤックシングル 予選
10:30～
男子カヤックシングル 準決勝
女子カナディアンシングル 準決勝
男子カヤックシングル 決勝
女子カナディアンシングル 決勝
10:30～
男子カナディアンシングル 準決勝
女子カヤックシングル 準決勝
男子カナディアンシングル 決勝
女子カヤックシングル 決勝
11:00～
女子カヤッククロス タイムトライアル
男子カヤッククロス タイムトライアル
女子カヤッククロス 準々決勝
男子カヤッククロス 準々決勝
女子カヤッククロス 準決勝
男子カヤッククロス 準決勝
女子カヤッククロス 決勝
男子カヤッククロス 決勝
会場：愛知県武道館
9:00～
女子48kg 予選・敗者復活戦・準決勝・3位決定戦・決勝・表彰式
男子62kg 予選・敗者復活戦・準決勝・3位決定戦・決勝・表彰式
男子69kg 予選・敗者復活戦・準決勝・3位決定戦・決勝・表彰式
9:00～
女子52kg 予選・敗者復活戦・準決勝・3位決定戦・決勝・表彰式
男子77kg 予選・敗者復活戦・準決勝・3位決定戦・決勝・表彰式
男子94kg 予選・敗者復活戦・準決勝・3位決定戦・決勝・表彰式
9:00～
女子63kg 予選・敗者復活戦・準決勝・3位決定戦・決勝・表彰式
男子85kg 予選・敗者復活戦・準決勝・3位決定戦・決勝・表彰式
会場：愛知県武道館
9:30～
女子57kg 予選ラウンド
男子90kg超級 予選ラウンド
女子57kg 決勝ラウンド
男子90kg超級 決勝ラウンド
9:30～
女子78kg 予選ラウンド
男子81kg 予選ラウンド
女子78kg 決勝ラウンド
男子81kg 決勝ラウンド
9:30～
女子87kg超級 予選ラウンド
男子66kg 予選ラウンド
女子87kg超級 決勝ラウンド
男子66kg 決勝ラウンド
会場：名古屋市稲永スポーツセンター
10:00～
男子モダン60kg 予選
女子モダン54kg 予選
男子トラディショナル65kg 予選
女子トラディショナル60kg 予選
男子モダン71kg 予選
男子トラディショナル77kg 予選
15:00～
男子モダン60kg 準々決勝
女子モダン54kg 準々決勝
男子トラディショナル65kg 準々決勝
女子トラディショナル60kg 準々決勝
男子モダン71kg 準々決勝
男子トラディショナル77kg 準々決勝
11:00～
男子モダン60kg 準決勝
女子モダン54kg 準決勝
男子トラディショナル65kg 準決勝
女子トラディショナル60kg 準決勝
男子モダン71kg 準決勝
男子トラディショナル77kg 準決勝
14:00～
男子モダン60kg 決勝
女子モダン54kg 決勝
男子トラディショナル65kg 決勝
女子トラディショナル60kg 決勝
男子モダン71kg 決勝
男子トラディショナル77kg 決勝
男子モダン60kg 表彰式
女子モダン54kg 表彰式
男子トラディショナル65kg 表彰式
女子トラディショナル60kg 表彰式
男子モダン71kg 表彰式
男子トラディショナル77kg 表彰式
会場：愛知県口論義運動公園
9:00～
バングラデシュ vs 中国
14:00～
パキスタン vs タイ
9:00～
スリランカ vs マレーシア
14:00～
インド vs 日本
9:00～
準決勝
14:00～
準決勝
9:00～
3位決定戦
14:00～
決勝
会場：愛知県口論義運動公園
9:00～
グループA
アフガニスタン vs 日本
14:00～
グループB
ホンコン・チャイナ vs マレーシア
9:00～
グループB
ホンコン・チャイナ vs オマーン
14:00～
グループA
アフガニスタン vs ネパール
9:00～
グループA
日本 vs ネパール
14:00～
グループB
マレーシア vs オマーン
9:00～
準々決勝
パキスタン vs グループB 2位
13:30～
準々決勝
インド vs グループA 2位
9:00～
準々決勝
スリランカ vs グループA 1位
13:30～
準々決勝
バングラデシュ vs グループB 1位
9:00～
準決勝
13:30～
準決勝
9:00～
3位決定戦
13:30～
決勝
会場：伊豆ベロドローム
10:00～
女子チームスプリント 予選
男子チームスプリント 予選
女子チームパーシュート 予選
男子チームパーシュート 予選
女子チームスプリント 第1ラウンド
男子チームスプリント 第1ラウンド
女子チームパーシュート 第1ラウンド
男子チームパーシュート 第1ラウンド
女子チームスプリント 決勝
男子チームスプリント 決勝
女子チームスプリント 表彰式
男子チームスプリント 表彰式
10:00～
男子スプリント 予選
女子ケイリン 第1ラウンド
男子スプリント 1/16決勝
女子ケイリン 敗者復活戦
男子スプリント 敗者復活戦
女子ケイリン 準決勝
男子スプリント 1/8決勝
女子チームパーシュート 決勝
男子チームパーシュート 決勝
男子スプリント 敗者復活戦
女子ケイリン 決勝
女子チームパーシュート 表彰式
男子チームパーシュート 表彰式
女子ケイリン 表彰式
10:00～
男子オムニアムⅠ スクラッチレース
男子スプリント 1/4決勝 1st
女子スプリント 予選
男子スプリント 1/4決勝 2nd
女子スプリント 1/16決勝
男子オムニアムⅡ テンポレース
男子スプリント 1/4決勝 3rd i.r.
男子スプリント 準決勝 1st
男子スプリント 5～8位決定戦
女子スプリント 敗者復活戦
男子スプリント 準決勝 2nd
男子オムニアムⅢ エリミネーション
男子スプリント 準決勝 3rd i.r.
女子マディソン 決勝
男子スプリント 決勝 1st
女子スプリント 1/8決勝
男子スプリント 決勝 2nd
男子オムニアムⅣ ポイントレース
男子スプリント 決勝 3rd i.r.
女子スプリント 敗者復活戦
女子マディソン 表彰式
男子オムニアム 表彰式
男子スプリント 表彰式
10:00～
女子オムニアムⅠ スクラッチレース
女子スプリント 1/4決勝 1st
男子ケイリン 第1ラウンド
女子スプリント 1/4決勝 2nd
女子オムニアムⅡ テンポレース
男子ケイリン 敗者復活戦
女子スプリント 1/4決勝 3rd i.r.
女子スプリント 準決勝 1st
女子スプリント 5～8位決定戦
男子ケイリン 準決勝
女子スプリント 準決勝 2nd
女子オムニアムⅢ エリミネーションレース
女子スプリント 準決勝 3rd i.r.
男子マディソン 決勝
女子スプリント 決勝 1st
男子ケイリン 決勝
女子スプリント 決勝 2nd
女子オムニアムⅣ ポイントレース
女子スプリント 決勝 3rd i.r.
男子マディソン 表彰式
男子ケイリン 表彰式
女子オムニアム 表彰式
女子スプリント 表彰式
会場：新城市内特設コース
9:00～
女子個人タイムトライアル 決勝・表彰式
男子個人タイムトライアル 決勝・表彰式
9:00～
女子ロードレース 決勝・表彰式
9:00～
男子ロードレース 決勝・表彰式
会場：小幡緑地
11:00～
女子クロスカントリー 決勝・表彰式
11:00～
男子クロスカントリー 決勝・表彰式
会場：名古屋競輪場 ＢＭＸレースコース
10:45～
女子レース 予選・決勝・表彰式
男子レース 予選・決勝・表彰式
会場：愛知県国際展示場[Aichi Sky Expo]
9:30～
女子 予選
男子 予選
9:30～
女子 決勝・表彰式
男子 決勝・表彰式
会場：馬事公苑
9:30～
団体 決勝
個人 予選
団体 表彰式
9:30～
個人 予選
9:30～
個人 決勝 15スターター
個人 表彰式
会場：馬事公苑
9:30～
馬場馬術 団体・個人
9:00～
クロスカントリー 団体・個人
10:45～
障害馬術 団体・個人 決勝
障害馬術 団体・個人 表彰式
会場：馬事公苑
9:30～
団体決勝 第1ラウンド
団体決勝 第2ラウンド
団体 表彰式
9:30～
個人決勝A 第1ラウンド 高さ1.45m以下
個人決勝B 第1ラウンド 高さ1.55m以下
12:00～
個人決勝A 第2ラウンド 高さ1.50m以下・20スターター
個人決勝A 表彰式
個人決勝B 第2ラウンド 高さ1.55m以下・20スターター
個人決勝B 表彰式
会場：愛知県国際展示場「Aichi Sky Expo」ホールD
9:00～14:00
「グランツーリスモ7」 グループステージ～決勝
16:00～21:00
「eFootball™」 準決勝～決勝
10:00～20:00
「NARAKA: BLADEPOINT」 準決勝～決勝
9:00～21:00
対戦格闘団体戦 決勝トーナメント～準決勝
9:00～14:00
「ぷよぷよeスポーツ」 決勝トーナメント～決勝
16:00～20:00
対戦格闘団体戦 決勝
9:00～20:00
「ポケモンユナイト」 決勝トーナメント～決勝
9:00～20:00
「Honor of Kings」 決勝トーナメント～決勝
9:00～20:00
「PUBG Mobile」 決勝
9:00～20:00
「Identity V 第五人格」 決勝トーナメント～決勝
14:00～19:00
「Mobile Legends: Bang Bang」 決勝
12:00～20:00
「League of Legends」 決勝
会場：愛知県国際展示場「Aichi Sky Expo」ホールF
10:00～
男子個人 予選
17:20～
男子個人 準決勝
男子個人 決勝・表彰式
10:00～
女子個人 予選
16:20～
女子個人 準決勝
女子個人 決勝・表彰式
9:30～
男子団体 予選
14:20～
男子団体 準決勝
男子団体 決勝・表彰式
9:30～
女子団体 予選
14:00～
女子団体 準決勝
女子団体 決勝・表彰式
会場：愛知県国際展示場「Aichi Sky Expo」ホールF
10:00～
女子個人 予選
17:20～
女子個人 準決勝
女子個人 決勝・表彰式
10:00～
男子個人 予選
17:00～
男子個人 準決勝
男子個人 決勝・表彰式
9:30～
女子団体 予選
14:20～
女子団体 準決勝
女子団体 決勝・表彰式
9:30～
男子団体 予選
15:20～
男子団体 準決勝
男子団体 決勝・表彰式
会場：愛知県国際展示場「Aichi Sky Expo」ホールF
10:00～
男子個人 予選
16:20～
男子個人 準決勝
男子個人 決勝・表彰式
10:00～
女子個人 予選
17:00～
女子個人 準決勝
女子個人 決勝・表彰式
9:30～
男子団体 予選
14:00～
男子団体 準決勝
男子団体 決勝・表彰式
9:30～
女子団体 予選
15:20～
女子団体 準決勝
女子団体 決勝・表彰式
会場：豊田スタジアム、名古屋市港サッカー場、ウェーブスタジアム刈谷、名古屋市瑞穂公園ラグビー場、岐阜メモリアルセンター長良川競技場、小笠山総合運動公園エコパスタジアム、長居陸上競技場
14:00～
女子1次ラウンド 2試合
フィリピン vs ウズベキスタン
中国 vs 香港
16:00～
女子1次ラウンド 4試合
北朝鮮 vs バングラデシュ
韓国 vs ミャンマー
チャイニーズ・タイペイ vs ベトナム
日本 vs タイ
14:00～
女子1次ラウンド 2試合
ウズベキスタン vs 中国
香港 vs フィリピン
16:00～
女子1次ラウンド 4試合
バングラデシュ vs 韓国
ミャンマー vs 北朝鮮
タイ vs チャイニーズ・タイペイ
ベトナム vs 日本
16:00～
女子1次ラウンド 6試合
バングラデシュ vs ミャンマー
ベトナム vs タイ
中国 vs フィリピン
韓国 vs 北朝鮮
日本 vs チャイニーズ・タイペイ
ウズベキスタン vs 香港
15:00～
女子準々決勝 4試合
15:00～
女子準決勝 2試合
15:00～
女子3位決定戦
女子決勝
表彰式
15:30～
男子1次ラウンド 2試合
ウズベキスタン vs フィリピン
ベトナム vs クウェート
19:30～
男子1次ラウンド 1試合
カタール vs 韓国
14:00～
男子1次ラウンド 2試合
アラブ首長国連邦 vs イラン
中国 vs 北朝鮮
16:00～
男子1次ラウンド 2試合
タイ vs キルギス
日本 vs 香港
15:30～
男子1次ラウンド 2試合
フィリピン vs ベトナム
クウェート vs ウズベキスタン
19:30～
男子1次ラウンド 1試合
サウジアラビア vs カタール
14:00～
男子1次ラウンド 2試合
イラン vs 中国
北朝鮮 vs アラブ首長国連邦
16:00～
男子1次ラウンド 2試合
香港 vs タイ
キルギス vs 日本
14:00～
男子1次ラウンド 3試合
フィリピン vs クウェート
ベトナム vs ウズベキスタン
韓国 vs サウジアラビア
14:30～
男子1次ラウンド 4試合
中国 vs アラブ首長国連邦
日本 vs タイ
イラン vs 北朝鮮
キルギス vs 香港
14:00～
男子準々決勝 2試合
15:00～
男子準々決勝 2試合
15:00～
男子準決勝 2試合
15:00～
男子3位決定戦
男子決勝
表彰式
会場：春日井カントリークラブ 東コース
6:30～
男子個人 第1ラウンド
女子個人 第1ラウンド
男子団体 第1ラウンド
女子団体 第1ラウンド
6:30～
男子個人 第2ラウンド
女子個人 第2ラウンド
男子団体 第2ラウンド
女子団体 第2ラウンド
6:30～
男子個人 第3ラウンド
女子個人 第3ラウンド
男子団体 第3ラウンド
女子団体 第3ラウンド
6:30～
男子個人 第4ラウンド・表彰式
女子個人 第4ラウンド・表彰式
男子団体 第4ラウンド・表彰式
女子団体 第4ラウンド・表彰式
会場：名古屋市総合体育館[レインボーホール]
10:00～
男子 予選
男子個人総合 決勝・表彰式
12:00～
女子 予選
女子個人総合 決勝・表彰式
13:00～
男子団体 決勝・表彰式
19:00～
女子団体 決勝・表彰式
17:00～
男子種目別ゆか 決勝・表彰式
女子種目別跳馬 決勝・表彰式
男子種目別あん馬 決勝・表彰式
女子種目別段違い平行棒 決勝・表彰式
男子種目別つり輪 決勝・表彰式
15:00～
男子種目別跳馬 決勝・表彰式
女子種目別平均台 決勝・表彰式
男子種目別平行棒 決勝・表彰式
女子種目別ゆか 決勝・表彰式
男子種目別鉄棒 決勝・表彰式
会場：名古屋市総合体育館[レインボーホール]
10:00～
個人 予選
18:00～
団体 予選
13:00～
個人 決勝
19:00～
団体 決勝
会場：名古屋市総合体育館[レインボーホール]
9:00～
男子 予選・決勝・スーパーファイナル・表彰式
16:00～
女子 予選・決勝・スーパーファイナル・表彰式
会場：春日井市総合体育館、エントリオ
10:00～
女子ラウンド 3試合
カザフスタン vs 中国
日本 vs ベトナム
香港 vs 韓国
男子予選ラウンド 1試合
イラン vs クウェート
12:30～
男子予選ラウンド 3試合
カザフスタン vs バーレーン
中国 vs 日本
香港 vs カタール
13:30～
女子ラウンド 3試合
韓国 vs カザフスタン
ベトナム vs 香港
日本 vs ウズベキスタン
12:00～
男子予選ラウンド 4試合
香港 vs 日本
イラン vs バーレーン
韓国 vs クウェート
中国 vs カタール
13:30～
女子ラウンド 3試合
ベトナム vs カザフスタン
香港 vs 日本
ウズベキスタン vs 中国
15:00～
男子予選ラウンド 2試合
クウェート vs カザフスタン
イラン vs 韓国
12:30～
男子予選ラウンド 3試合
カザフスタン vs イラン
中国 vs 香港
韓国 vs バーレーン
13:30～
女子ラウンド 3試合
香港 vs カザフスタン
ウズベキスタン vs 韓国
中国 vs 日本
12:30～
女子ラウンド 3試合
ベトナム vs ウズベキスタン
カザフスタン vs 日本
韓国 vs 中国
13:30～
男子予選ラウンド 3試合
バーレーン vs クウェート
カタール vs 日本
カザフスタン vs 韓国
12:00～
男子メインラウンド 4試合
グループA 2位 vs グループB 3位
グループB 2位 vs グループA 3位
グループA 1位 vs グループB 4位
グループB 1位 vs グループA 4位
12:30～
女子ラウンド 3試合
カザフスタン vs ウズベキスタン
中国 vs 香港
韓国 vs ベトナム
12:00～
女子ラウンド 3試合
ウズベキスタン vs 香港
中国 vs ベトナム
日本 vs 韓国
表彰式
15:00～
男子準決勝 2試合
17:00～
男子3位決定戦
男子決勝
表彰式
会場：岐阜県グリーンスタジアム
9:00～
女子予選ラウンド 4試合
グループA 韓国 vs チャイニーズ・タイペイ
グループB タイ vs シンガポール
グループB 日本 vs インドネシア
グループA マレーシア vs カザフスタン
男子予選ラウンド 2試合
グループB 中国 vs オマーン
グループA 韓国 vs バングラデシュ
9:00～
女子予選ラウンド 2試合
グループA 中国 vs バングラデシュ
グループB インド vs ウズベキスタン
男子予選ラウンド 4試合
グループB マレーシア vs ウズベキスタン
グループA インド vs インドネシア
グループA 日本 vs スリランカ
グループB パキスタン vs タイ
9:00～
女子予選ラウンド 6試合
グループA 韓国 vs カザフスタン
グループA 中国 vs チャイニーズ・タイペイ
グループB インド vs インドネシア
グループB ウズベキスタン vs タイ
グループB 日本 vs シンガポール
グループA バングラデシュ vs マレーシア
9:00～
男子予選ラウンド 6試合
グループB パキスタン vs ウズベキスタン
グループA インドネシア vs 韓国
グループB タイ vs 中国
グループB マレーシア vs オマーン
グループB 日本 vs バングラデシュ
グループA インド vs スリランカ
9:00～
女子予選ラウンド 6試合
グループA バングラデシュ vs 韓国
グループB シンガポール vs インドネシア
グループA カザフスタン vs チャイニーズ・タイペイ
グループB タイ vs インド
グループB ウズベキスタン vs 日本
グループA マレーシア vs 中国
9:00～
男子予選ラウンド 6試合
グループB タイ vs マレーシア
グループA バングラデシュ vs スリランカ
グループB オマーン vs ウズベキスタン
グループA 韓国 vs インド
グループA インドネシア vs 日本
グループB 中国 vs パキスタン
9:00～
女子予選ラウンド 6試合
グループA カザフスタン vs バングラデシュ
グループB 日本 vs インド
グループA 韓国 vs 中国
グループB インドネシア vs タイ
グループB シンガポール vs ウズベキスタン
グループA チャイニーズ・タイペイ vs マレーシア
9:00～
男子予選ラウンド 6試合
グループB オマーン vs タイ
グループA バングラデシュ vs インドネシア
グループB マレーシア vs パキスタン
グループA スリランカ vs 韓国
グループA 日本 vs インド
グループB ウズベキスタン vs 中国
9:00～
女子予選ラウンド 6試合
グループA 中国 vs カザフスタン
グループB インドネシア vs ウズベキスタン
グループA チャイニーズ・タイペイ vs バングラデシュ
グループA マレーシア vs 韓国
グループB タイ vs 日本
グループB インド vs シンガポール
9:00～
男子予選ラウンド 6試合
グループB 中国 vs マレーシア
グループA スリランカ vs インドネシア
グループB ウズベキスタン vs タイ
グループB パキスタン vs オマーン
グループA 韓国 vs 日本
グループA インド vs バングラデシュ
9:00～
女子11位決定戦
女子5位～8位予備戦 2試合
女子準決勝 2試合
9:00～
男子11位決定戦
男子5位～8位予備戦 2試合
男子準決勝 2試合
9:00～
女子5位～10位決定戦 3試合
女子3位決定戦
女子決勝
表彰式
9:00～
男子5位～10位決定戦 3試合
男子3位決定戦
男子決勝
表彰式
会場：愛知国際アリーナ
11:00～
女子48kg級 予選・敗者復活戦・準決勝
女子52kg級 予選・敗者復活戦・準決勝
男子60kg級 予選・敗者復活戦・準決勝
男子66kg級 予選・敗者復活戦・準決勝
17:00～
女子48kg級 3位決定戦・決勝・表彰式
女子52kg級 3位決定戦・決勝・表彰式
男子60kg級 3位決定戦・決勝・表彰式
男子66kg級 3位決定戦・決勝・表彰式
11:00～
女子57kg級 予選・敗者復活戦・準決勝
女子63kg級 予選・敗者復活戦・準決勝
女子70kg級 予選・敗者復活戦・準決勝
男子73kg級 予選・敗者復活戦・準決勝
男子81kg級 予選・敗者復活戦・準決勝
17:00～
女子57kg級 3位決定戦・決勝・表彰式
女子63kg級 3位決定戦・決勝・表彰式
女子70kg級 3位決定戦・決勝・表彰式
男子73kg級 3位決定戦・決勝・表彰式
男子81kg級 3位決定戦・決勝・表彰式
11:00～
女子78kg級 予選・敗者復活戦・準決勝
女子78kg超級 予選・敗者復活戦・準決勝
男子90kg級 予選・敗者復活戦・準決勝
男子100kg級 予選・敗者復活戦・準決勝
男子100kg超級 予選・敗者復活戦・準決勝
17:00～
女子78kg級 3位決定戦・決勝・表彰式
女子78kg超級 3位決定戦・決勝・表彰式
男子90kg級 3位決定戦・決勝・表彰式
男子100kg級 3位決定戦・決勝・表彰式
男子100kg超級 3位決定戦・決勝・表彰式
11:00～
男女混合団体 予選・敗者復活戦・準決勝
17:00～
男女混合団体 3位決定戦・決勝・表彰式
会場：東海市民体育館
9:30～
男子予選ラウンド 3試合
グループA バングラデシュ vs 韓国
グループB ネパール vs タイ
グループA 日本 vs インド
女子予選ラウンド 1試合
グループA イラン vs 日本
16:00～
男子予選ラウンド 2試合
グループB パキスタン vs マレーシア
グループA バングラデシュ vs チャイニーズ・タイペイ
女子予選ラウンド 2試合
グループB スリランカ vs タイ
グループA バングラデシュ vs インド
9:30～
男子予選ラウンド 3試合
グループB ネパール vs パキスタン
グループA 韓国 vs インド
グループB タイ vs マレーシア
女子予選ラウンド 1試合
グループB タイ vs ネパール
16:00～
男子予選ラウンド 2試合
グループA バングラデシュ vs 日本
グループB ネパール vs イラン
女子予選ラウンド 2試合
グループA イラン vs バングラデシュ
グループB スリランカ vs チャイニーズ・タイペイ
9:30～
男子予選ラウンド 3試合
グループA 韓国 vs チャイニーズ・タイペイ
グループB マレーシア vs イラン
グループB バングラデシュ vs インド
女子予選ラウンド 1試合
グループA イラン vs インド
16:00～
男子予選ラウンド 2試合
グループB タイ vs パキスタン
グループA チャイニーズ・タイペイ vs 日本
女子予選ラウンド 2試合
グループA 日本 vs バングラデシュ
グループB チャイニーズ・タイペイ vs ネパール
9:30～
男子予選ラウンド 3試合
グループB タイ vs イラン
グループA 韓国 vs 日本
グループA チャイニーズ・タイペイ vs インド
女子予選ラウンド 1試合
グループB タイ vs チャイニーズ・タイペイ
16:00～
男子予選ラウンド 2試合
グループB ネパール vs マレーシア
グループB パキスタン vs イラン
女子予選ラウンド 2試合
グループB スリランカ vs ネパール
グループA 日本 vs インド
13:00～
女子準決勝
男子準決勝
18:00～
女子準決勝
男子準決勝
13:00～
女子決勝・表彰式
18:00～
男子決勝・表彰式
会場：豊橋市総合体育館
10:00～
女子個人形 予選・3位決定戦・決勝・表彰式
10:00～
男子個人形 予選・3位決定戦・決勝・表彰式
10:00～
女子団体形 予選・3位決定戦・決勝・表彰式
10:00～
男子団体形 予選・3位決定戦・決勝・表彰式
会場：豊橋市総合体育館
10:00～
男子55kg級 予選・3位決定戦・決勝・表彰式
女子68kg超級 予選・3位決定戦・決勝・表彰式
男子60kg級 予選・3位決定戦・決勝・表彰式
10:00～
女子61kg級 予選・3位決定戦・決勝・表彰式
男子67kg級 予選・3位決定戦・決勝・表彰式
女子68kg級 予選・3位決定戦・決勝・表彰式
10:00～
男子75kg級 予選・3位決定戦・決勝・表彰式
女子55kg級 予選・3位決定戦・決勝・表彰式
男子84kg級 予選・3位決定戦・決勝・表彰式
10:00～
女子50kg級 予選・3位決定戦・決勝・表彰式
男子84kg超級 予選・3位決定戦・決勝・表彰式
会場：安城市総合運動公園（安城市体育館・安城市陸上競技場）
10:00～
女子フェンシング シーディングラウンド
14:30～
男子フェンシング シーディングラウンド
10:00～
女子準決勝 グループA
フェンシング（ダイレクトエリミネーション）
オブスタクル
水泳
レーザーラン
15:00～
女子準決勝 グループB
フェンシング（ダイレクトエリミネーション）
オブスタクル
水泳
レーザーラン
10:00～
男子準決勝 グループA
フェンシング（ダイレクトエリミネーション）
オブスタクル
水泳
レーザーラン
15:00～
男子準決勝 グループB
フェンシング（ダイレクトエリミネーション）
オブスタクル
水泳
レーザーラン
10:00～
女子決勝・表彰式
フェンシング（ダイレクトエリミネーション）
オブスタクル
水泳
レーザーラン
14:30～
男子決勝・表彰式
フェンシング（ダイレクトエリミネーション）
オブスタクル
水泳
レーザーラン
会場：東スポーツセンター 第1競技場
9:30～
女子・男子
9:30～
女子・男子
9:30～
女子・男子
9:30～
女子・男子
10:00～
女子・男子 準々決勝・準決勝
10:00～
女子・男子 決勝
会場：長良川国際レガッタコース
9:00～
男子シングルスカル 予選・準々決勝
男子ダブルスカル 予選・準々決勝
男子ペア 予選
男子フォア 予選
女子フォア 予選
女子軽量級シングルスカル 予選
女子軽量級ダブルスカル 予選
9:00～
男子クオドルプルスカル 予選
男子軽量級シングルスカル 予選・準々決勝
男子軽量級ダブルスカル 予選
女子シングルスカル 予選・準々決勝
女子ダブルスカル 予選
女子ペア 予選
女子クオドルプルスカル 予選
9:00～
男子シングルスカル 準決勝
男子ダブルスカル 準決勝
男子ペア 準決勝
男子フォア 準決勝
女子フォア 準決勝
女子軽量級シングルスカル 準決勝
女子軽量級ダブルスカル 準決勝
男子クオドルプルスカル 準決勝
男子軽量級シングルスカル 準決勝
男子軽量級ダブルスカル 準決勝
女子シングルスカル 準決勝
女子ダブルスカル 準決勝
女子ペア 準決勝
女子クオドルプルスカル 準決勝
9:00～
男子シングルスカル 決勝
男子ダブルスカル 決勝
男子ペア 決勝
男子フォア 決勝
女子フォア 決勝
女子軽量級シングルスカル 決勝
女子軽量級ダブルスカル 決勝
9:00～
男子クオドルプルスカル 決勝
男子軽量級シングルスカル 決勝
男子軽量級ダブルスカル 決勝
女子シングルスカル 決勝
女子ダブルスカル 決勝
女子ペア 決勝
女子クオドルプルスカル 決勝
会場：名古屋市瑞穂公園ラグビー場
9:00～
男子予選ラウンド 12試合
グループA 中国 vs マレーシア
グループA 香港 vs ウズベキスタン
グループB タイ vs 韓国
グループB 日本 vs カザフスタン
グループC アラブ首長国連邦 vs シンガポール
グループC スリランカ vs フィリピン
グループA 中国 vs ウズベキスタン
グループA 香港 vs マレーシア
グループB タイ vs カザフスタン
グループB 日本 vs 韓国
グループC アラブ首長国連邦 vs フィリピン
グループC スリランカ vs シンガポール
女子予選ラウンド 8試合
グループD タイ vs カザフスタン
グループD 日本 vs シンガポール
グループE 香港 vs インド
グループE 中国 vs マレーシア
グループD タイ vs シンガポール
グループD 日本 vs カザフスタン
グループE 香港 vs マレーシア
グループE 中国 vs インド
9:00～
男子予選ラウンド 6試合
グループA マレーシア vs ウズベキスタン
グループA 香港 vs 中国
グループB 韓国 vs カザフスタン
グループB 日本 vs タイ
グループC シンガポール vs フィリピン
グループC スリランカ vs アラブ首長国連邦
女子予選ラウンド 4試合
グループD カザフスタン vs シンガポール
グループD 日本 vs タイ
グループE インド vs マレーシア
グループE 中国 vs 香港
男子9位～12位決定戦 2試合
男子準々決勝 4試合
9:00～
男子9位～12位決定戦 2試合
女子5位～8位決定戦 2試合
男子5位～8位決定戦 2試合
女子準決勝 2試合
男子準決勝 2試合
女子7位決定戦
女子5位決定戦
男子7位決定戦
男子5位決定戦
女子3位決定戦
男子3位決定戦
女子決勝
男子決勝
会場：海陽ヨットハーバー
11:00～
少年男子 二人乗りスキフ
少年女子 二人乗りスキフ
13:30～
成年男子 二人乗りスキフ
成年女子 二人乗りスキフ
成年男女混合 二人乗りディンギー
11:00～
少年男子 二人乗りスキフ
少年女子 二人乗りスキフ
成年男女混合 二人乗りディンギー
少年男女混合 二人乗りディンギー
13:30～
成年男子 二人乗りスキフ
成年女子 二人乗りスキフ
11:00～
成年男女混合 二人乗りディンギー
13:30～
少年男女混合 二人乗りディンギー
11:00～
少年男子 ウィンドサーフィン
少年女子 ウィンドサーフィン
少年男女混合 二人乗りディンギー
13:30～
成年男子 ウィンドサーフィン
成年女子 ウィンドサーフィン
11:00～
成年男子 ウィンドサーフィン
成年女子 ウィンドサーフィン
成年男女混合 二人乗りディンギー
少年男女混合 二人乗りディンギー
13:30～
少年男子 ウィンドサーフィン
少年女子 ウィンドサーフィン
11:00～
少年男子 ウィンドサーフィン
少年女子 ウィンドサーフィン
13:30～
成年男子 ウィンドサーフィン
成年女子 ウィンドサーフィン
11:00～
成年男子 ウィンドサーフィン
成年女子 ウィンドサーフィン
成年男女混合 二人乗りディンギー
少年男女混合 二人乗りディンギー
13:30～
少年男子 ウィンドサーフィン
少年女子 ウィンドサーフィン
11:00～
少年男子 ウィンドサーフィン
少年女子 ウィンドサーフィン
成年男女混合 二人乗りディンギー
会場：名古屋市瑞穂公園体育館
9:00～
男子チームレグ 予選
14:00～
女子チームレグ 予選
9:00～
男子チームレグ 予選
14:00～
女子チームレグ 予選
9:00～
男子チームレグ 予選
14:00～
女子チームレグ 予選
9:00～
男子チームレグ 予選
14:00～
女子チームレグ 予選
9:00～
男子チームレグ 準決勝
14:00～
女子チームレグ 準決勝
9:00～
女子チームレグ 決勝
14:00～
男子チームレグ 決勝
男子チームレグ 表彰式
女子チームレグ 表彰式
9:00～
男子レグ 予選
女子ダブル 予選
14:00～
男子レグ 予選
女子ダブル 予選
9:00～
男子レグ 予選
女子ダブル 予選
14:00～
男子レグ 準決勝
女子ダブル 準決勝
9:00～
男子レグ 決勝
女子ダブル 決勝
男子レグ・女子ダブル 表彰式
9:00～
男子クワッド 予選
女子クワッド 予選
14:00～
男子クワッド 予選
女子クワッド 予選
9:00～
男子クワッド 予選
女子クワッド 予選
14:00～
男子クワッド 予選
女子クワッド 予選
9:00～
男子クワッド 予選
女子クワッド 予選
14:00～
男子クワッド 準決勝
女子クワッド 準決勝
9:00～
男子クワッド 決勝
女子クワッド 決勝
男子クワッド・女子クワッド 表彰式
会場：愛知県総合射撃場
9:45～
女子10mエアライフル 本選・決勝・表彰式
9:45～
男子10mエアライフル 本選・決勝・表彰式
女子スキート 本選1日目
男子スキート 本選1日目
9:45～
10mエアライフルミックス 本選・決勝・表彰式
女子スキート 本選2日目
男子スキート 本選2日目
9:45～
女子10mエアピストル 本選・決勝・表彰式
女子スキート 本選3日目・決勝・表彰式
男子スキート 本選3日目・決勝・表彰式
9:45～
男子10mエアピストル 本選・決勝・表彰式
男子50mライフル3姿勢 予選
スキートミックス 本選・決勝・表彰式
9:45～
10mエアピストルミックス 本選・決勝・表彰式
男子50mライフル3姿勢 本選・決勝・表彰式
9:45～
女子50mライフル3姿勢 本選・決勝・表彰式
9:40～
女子25mピストル 精密ステージ
女子トラップ 本選1日目
男子トラップ 本選1日目
9:40～
女子25mピストル 速射ステージ・決勝・表彰式
女子トラップ 本選2日目
男子トラップ 本選2日目
9:40～
女子トラップ 本選3日目・決勝・表彰式
男子トラップ 本選3日目・決勝・表彰式
9:40～
男子25mラピッドファイアピストル 本選前半
トラップミックス 本選・決勝・表彰式
9:40～
男子25mラピッドファイアピストル 本選後半・決勝・表彰式
会場：愛知県国際展示場「Aichi Sky Expo」ホールB
9:00～
女子パーク 予選
男子パーク 予選
9:00～
女子パーク 決勝・表彰式
男子パーク 決勝・表彰式
9:00～
女子ストリート 予選
男子ストリート 予選
10:00～
女子ストリート 決勝・表彰式
男子ストリート 決勝・表彰式
会場：名古屋市国際展示場[ポートメッセなごや]第1展示館
10:00～
男子ボルダー 準決勝
女子スピード4 予選
10:00～
女子ボルダー 準決勝
男子スピード4 予選
18:00～
男子ボルダー 決勝
女子スピード4 決勝
18:00～
女子ボルダー 決勝
男子スピード4 決勝
17:00～
女子リード 準決勝
男子リード 準決勝
18:00～
女子リード 決勝
男子リード 決勝
会場：名古屋金城ふ頭アリーナ
11:00～
混合ダブルス 1回戦
男子個人戦 1回戦
女子個人戦 1回戦
11:00～
混合ダブルス 2回戦
女子個人戦 2回戦
男子個人戦 2回戦
10:00～
混合ダブルス 準々決勝
女子個人戦 準々決勝
男子個人戦 準々決勝
12:00～
混合ダブルス 準決勝
女子個人戦 準決勝
男子個人戦 準決勝
12:00～
女子個人戦 3位決定戦
男子個人戦 3位決定戦
混合ダブルス 決勝
男子個人戦 決勝
女子個人戦 決勝
表彰式
10:00～
女子団体戦 プールマッチ（総当たり）
男子団体戦 プールマッチ（総当たり）
10:00～
女子団体戦 プールマッチ（総当たり）
男子団体戦 プールマッチ（総当たり）
10:00～
男子団体戦 準々決勝
女子団体戦 準々決勝
10:30～
女子団体戦 準決勝
男子団体戦 準決勝
13:30～
女子団体戦 決勝
男子団体戦 決勝
表彰式
会場：田原市赤羽根町大石海岸 [太平洋ロングビーチ]
7:00～
女子ラウンド1 1～8
男子ラウンド1 1～8
女子ラウンド2 1～8
7:00～
男子ラウンド2 1～8
女子ラウンド3 1～8
7:00～
男子ラウンド3 1～8
女子準々決勝 1～4
男子準々決勝 1～4
7:00～
女子準決勝 1～2
男子準決勝 1～2
女子3位決定戦
男子3位決定戦
女子決勝
男子決勝
会場：スカイホール豊田
10:00～
女子団体予選リーグ ラウンド1・2
男子団体予選リーグ ラウンド1・2
10:00～
女子団体予選リーグ ラウンド3
男子団体予選リーグ ラウンド3
18:30～
女子ダブルス 1回戦
男子団体予選リーグ ラウンド3
10:00～
女子団体 2回戦
男子団体 2回戦
混合ダブルス 1回戦
19:20～
男子団体 準々決勝
女子団体 準々決勝
10:00～
混合ダブルス 2回戦・3回戦
女子シングルス 1回戦
男子ダブルス 1回戦
17:00～
男子団体 準決勝
女子団体 準決勝
10:00～
男子シングルス 1回戦
女子ダブルス 2回戦
17:00～
男子団体 決勝・表彰式
女子団体 決勝・表彰式
10:00～
混合ダブルス 準々決勝・準決勝
男子シングルス 2回戦
女子シングルス 2回戦
男子ダブルス 2回戦・3回戦
女子ダブルス 3回戦
10:00～
男子シングルス 3回戦
女子シングルス 3回戦
15:30～
男子ダブルス 準々決勝
女子シングルス 準々決勝
男子シングルス 準々決勝
女子ダブルス 準々決勝
混合ダブルス 決勝・表彰式
12:00～
男子ダブルス 準決勝
女子シングルス 準決勝
19:00～
男子ダブルス 決勝・表彰式
女子シングルス 決勝・表彰式
12:00～
男子シングルス 準決勝
女子ダブルス 準決勝
19:00～
男子シングルス 決勝・表彰式
女子ダブルス 決勝・表彰式
会場：豊橋市総合体育館
9:00～
男子個人 準決勝・決勝・表彰式
女子個人 準決勝・決勝・表彰式
会場：豊橋市総合体育館
9:00～
男子58kg級 予選～決勝・表彰式
男子80kg級 予選～決勝・表彰式
女子49kg級 予選～決勝・表彰式
女子67kg級 予選～決勝・表彰式
9:00～
男子68kg級 予選～決勝・表彰式
男子80kg超級 予選～決勝・表彰式
女子57kg級 予選～決勝・表彰式
女子67kg超級 予選～決勝・表彰式
会場：豊橋市総合体育館
9:00～
男女混合個人 予選～決勝・表彰式
会場：名古屋市東山公園テニスセンター
10:00～
男子シングルス 1回戦
男子ダブルス 1回戦
女子シングルス 1回戦
女子ダブルス 1回戦
10:00～
男子シングルス 2回戦
男子ダブルス 2回戦
女子シングルス 2回戦
女子ダブルス 2回戦
男女混合ダブルス 1回戦
10:00～
男子シングルス 2回戦
男子ダブルス 3回戦
女子シングルス 3回戦
女子ダブルス 2回戦
男女混合ダブルス 2回戦
10:00～
男子シングルス 3回戦
男子ダブルス 準々決勝
女子シングルス 準々決勝
女子ダブルス 3回戦
男女混合ダブルス 3回戦
10:00～
男子シングルス 準々決勝
男子ダブルス 準決勝
女子シングルス 準決勝
女子ダブルス 準々決勝
男女混合ダブルス 準々決勝
10:00～
男子シングルス 準決勝
男子ダブルス 決勝
女子シングルス 決勝
女子ダブルス 準決勝
男女混合ダブルス 準決勝
10:00～
男子シングルス 決勝
女子ダブルス 決勝
男女混合ダブルス 決勝
会場：名古屋市東山公園テニスセンター
9:00～
男子団体 予選ラウンド～準々決勝
女子団体 予選ラウンド～準々決勝
9:00～
男子団体 準決勝～決勝
女子団体 準決勝～決勝
9:00～
混合ダブルス 予選ラウンド～決勝ラウンド
9:00～
男子シングルス 予選ラウンド
女子シングルス 予選ラウンド
9:00～
男子シングルス 準々決勝～決勝
女子シングルス 準々決勝～決勝
会場：名古屋市東スポーツセンター
9:00～
女子 準々決勝
男子 準々決勝
10:00～
女子
混合
10:00～
女子 準決勝
男子 準決勝
混合 準決勝
12:00～
女子 決勝
男子 決勝
混合 決勝
会場：蒲郡市内特設コース
8:30～
男子個人
女子個人
9:30～
男女混合リレー
会場：岡崎中央総合公園総合体育館、小牧市スポーツ公園総合体育館
13:00～
女子ファーストラウンド 3試合
中国 vs フィリピン
タイ vs モンゴル
チャイニーズ・タイペイ vs キルギス
13:00～
女子ファーストラウンド 3試合
カザフスタン vs フィリピン
チャイニーズ・タイペイ vs モンゴル
キルギス vs タイ
13:00～
女子ファーストラウンド 3試合
カザフスタン vs 中国
モンゴル vs キルギス
タイ vs チャイニーズ・タイペイ
16:00～
女子9位～14位決定戦 2試合
13:00～
女子5位～8位決定戦
女子9位～14位決定戦 2試合
13:00～
女子13位決定戦
女子11位決定戦
女子9位決定戦
10:00～
男子ファーストラウンド 4試合
イラン vs キルギス
パキスタン vs カザフスタン
インドネシア vs タイ
日本 vs ウズベキスタン
10:00～
男子ファーストラウンド 4試合
インドネシア vs キルギス
パキスタン vs ウズベキスタン
タイ vs イラン
カザフスタン vs 日本
10:00～
男子ファーストラウンド 4試合
キルギス vs タイ
ウズベキスタン vs カザフスタン
イラン vs インドネシア
日本 vs パキスタン
10:00～
男子準々決勝 4試合
10:00～
男子5位～8位決定戦 2試合
男子準決勝 2試合
10:00～
男子7位決定戦
男子5位決定戦
男子3位決定戦
男子決勝
会場：碧南緑地ビーチコート
9:00～
男子または女子予選ラウンド 6試合
9:00～
男子または女子予選ラウンド 6試合
9:00～
男子または女子予選ラウンド 6試合
9:00～
男子または女子予選ラウンド 6試合
9:00～
男子または女子予選ラウンド 6試合
9:00～
男子または女子予選ラウンド 6試合
9:00～
男子または女子予選ラウンド 6試合
9:00～
男子または女子予選ラウンド 6試合
9:00～
男子または女子 ラウンドオブ16 6試合
9:00～
男子または女子 ラウンドオブ16 6試合
9:00～
男子または女子 準々決勝 6試合
9:00～
男子または女子 準決勝 4試合
12:00～
女子3位決定戦
女子決勝
表彰式
12:00～
男子3位決定戦
男子決勝
表彰式
会場：名古屋市中小企業振興会館
10:00～
女子49kg級 グループB
女子53kg級 グループB
13:30～
女子49kg級 グループA・表彰式
女子53kg級 グループA・表彰式
10:00～
男子60kg級 グループB
男子65kg級 グループB
13:30～
男子60kg級 グループA・表彰式
男子65kg級 グループA・表彰式
10:00～
女子57kg級 グループB
女子61kg級 グループB
13:30～
女子57kg級 グループA・表彰式
女子61kg級 グループA・表彰式
13:30～
男子70kg級 グループA・表彰式
男子75kg級 グループA・表彰式
10:00～
男子110kg級 グループB
13:30～
女子69kg級 グループA・表彰式
女子77kg級 グループA・表彰式
10:00～
男子85kg級 グループB
男子95kg級 グループB
13:30～
男子85kg級 グループA・表彰式
男子95kg級 グループA・表彰式
9:30～
女子86kg級 グループA・表彰式
男子110kg級 グループA・表彰式
16:20～
女子86kg超級 グループA・表彰式
男子110kg超級 グループA・表彰式
会場：名古屋市稲永スポーツセンター
10:30～
女子68kg級 予選ラウンド
18:00～
女子68kg級 決勝ラウンド
10:30～
女子62kg級 予選ラウンド
18:00～
女子62kg級 決勝ラウンド
10:30～
男子65kg級 予選ラウンド
男子86kg級 予選ラウンド
男子125kg級 予選ラウンド
女子50kg級 予選ラウンド
女子76kg級 予選ラウンド
18:00～
男子65kg級 決勝ラウンド
男子86kg級 決勝ラウンド
男子125kg級 決勝ラウンド
女子50kg級 決勝ラウンド
女子76kg級 決勝ラウンド
10:30～
男子57kg級 予選ラウンド
男子74kg級 予選ラウンド
男子97kg級 予選ラウンド
女子53kg級 予選ラウンド
女子57kg級 予選ラウンド
18:00～
男子57kg級 決勝ラウンド
男子74kg級 決勝ラウンド
男子97kg級 決勝ラウンド
女子53kg級 決勝ラウンド
女子57kg級 決勝ラウンド
会場：名古屋市稲永スポーツセンター
10:30～
男子67kg級 予選ラウンド
男子87kg級 予選ラウンド
男子130kg級 予選ラウンド
18:00～
男子67kg級 決勝ラウンド
男子87kg級 決勝ラウンド
男子130kg級 決勝ラウンド
10:30～
男子60kg級 予選ラウンド
男子77kg級 予選ラウンド
男子97kg級 予選ラウンド
18:00～
男子60kg級 決勝ラウンド
男子77kg級 決勝ラウンド
男子97kg級 決勝ラウンド
会場：愛知県武道館
9:00～
男子長拳 決勝
女子太極拳・太極剣 決勝
18:00～
男子散打 1/16決勝
女子散打 1/16決勝
9:00～
女子長拳 決勝
男子太極拳・太極剣 決勝
18:00～
男子散打 1/8決勝
女子散打 1/8決勝
9:00～
男子南拳・南棍 決勝
女子南拳・南刀 決勝
18:00～
男子散打 準々決勝
女子散打 準々決勝
9:00～
男子刀術・棍術 決勝
女子剣術・槍術 決勝
18:00～
男子散打 準決勝
女子散打 準決勝
9:30～
男子散打 決勝
女子散打 決勝