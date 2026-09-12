第20回アジア競技大会・愛知の大会日程・種目別スケジュールまとめ

第20回アジア競技大会が9月19日に開会式を迎える。1994年大会以来、32年ぶりに日本で開催される同大会は、愛知県を中心にアジア45の国と地域からアスリートが集い、43競技469種目が開催される。

本記事では、第20回アジア競技大会の大会日程と各競技の大会スケジュールを紹介する。

※開催日程は変更になる可能性があります。大会公式ウェブサイトをご確認ください



