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Yuta Tokuma

第20回アジア競技大会・愛知の大会日程・種目別スケジュールまとめ

【アジア競技大会】2026年9月に愛知県で開催される第20回アジア競技大会のの大会日程・種目別スケジュールを紹介する。

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第20回アジア競技大会が9月19日に開会式を迎える。1994年大会以来、32年ぶりに日本で開催される同大会は、愛知県を中心にアジア45の国と地域からアスリートが集い、43競技469種目が開催される。

本記事では、第20回アジア競技大会の大会日程と各競技の大会スケジュールを紹介する。

※開催日程は変更になる可能性があります。大会公式ウェブサイトをご確認ください

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  • mizuhoGetty Images

    アジア競技大会｜大会日程

    第20回アジア競技大会は、9月19日(土)に開会式が行われ、10月4日(日)までの計16日間開催される。ただし、サッカーなどの一部競技は、開会式前から競技がスタートする。

    各競技の開催日程は以下の通り。

    競技

    開催日程

    水泳－水球

    9月20日(日)～9月25日(金)

    水泳－競泳

    9月20日(日)～9月25日(金)

    水泳－飛込

    9月26日(土)～9月30日(水)

    水泳－アーティスティックスイミング

    9月27日(日)～9月28日(月)

    アーチェリー－リカーブ

    9月26日(土)～10月3日(土)

    アーチェリー－コンパウンド

    9月26日(土)～10月3日(土)

    陸上競技－トラック／フィールド

    9月24日(木)～9月30日(水)

    陸上競技－マラソン

    9月26日(土)

    陸上競技－競歩

    9月23日(水)～9月27日(日)

    バドミントン

    9月20日(日)～9月29日(火)

    野球・ソフトボール－野球

    9月20日(日)～10月3日(土)

    野球・ソフトボール－ソフトボール

    9月21日(月)～10月3日(土)

    バスケットボール－バスケットボール

    9月10日(木)～9月27日(日)

    バスケットボール－3x3バスケットボール

    9月21日(月)～9月25日(金)

    ボクシング

    9月21日(月)～10月2日(金)

    ブレイキン

    10月2日(金)～10月3日(土)

    カヌー・カヤック－スプリント

    9月23日(水)～9月26日(土)

    カヌー・カヤック－スラローム

    9月29日(火)～10月2日(金)

    コンバットスポーツ－柔術

    10月1日(木)～10月3日(土)

    コンバットスポーツ－クラッシュ

    9月27日(日)～9月29日(火)

    コンバットスポーツ－総合格闘技

    9月22日(火)～9月24日(木)

    クリケット－T20

    9月16日(水)～10月3日(土)

    自転車競技－ロード

    9月20日(日)～9月23日(水)

    自転車競技－マウンテンバイク

    9月24日(木)～9月25日(金)

    自転車競技－BMXレーシング

    9月28日(月)

    自転車競技－BMXフリースタイル

    9月27日(日)

    自転車競技－トラック

    9月29日(火)～10月2日(金)

    Eスポーツ

    9月23日(水)～10月2日(金)

    フェンシング－フルーレ

    9月22日(火)～9月27日(日)

    フェンシング－エペ

    9月22日(火)～9月27日(日)

    フェンシング－サーブル

    9月23日(水)～9月27日(日)

    ゴルフ

    9月30日(水)～10月3日(土)

    体操－体操競技

    9月21日(月)～9月25日(金)

    体操－新体操

    10月2日(金)～10月3日(土)

    体操－トランポリン

    9月27日(日)

    ハンドボール

    9月20日(日)～10月3日(土)

    柔道

    9月30日(水)～10月3日(土)

    カバディ

    9月20日(日)～9月26日(土)

    空手－形

    9月20日(日)～9月23日(水)

    空手－組手

    9月20日(日)～9月23日(水)

    近代五種

    9月16日(水)～9月20日(日)

    パデル

    9月29日(火)～10月3日(土)

    ローイング

    9月20日(日)～9月24日(木)

    ラグビー－ラグビー7s

    10月1日(木)～10月3日(土)

    セーリング

    9月25日(金)～10月3日(土)

    セパタクロー

    9月20日(日)～10月3日(土)

    射撃－ライフル

    9月20日(日)～10月1日(木)

    射撃－ピストル

    9月22日(火)～10月1日(木)

    射撃－クレー

    9月21日(月)～9月30日(水)

    スケートボード

    9月24日(木)～9月27日(日)

    スポーツクライミング

    9月29日(火)～10月3日(土)

    スカッシュ

    9月23日(水)～10月2日(金)

    サーフィン

    9月28日(月)～9月29日(火)

    卓球

    9月20日(日)～9月28日(月)

    テコンドー－キョルギ

    10月2日(金)～10月3日(土)

    テコンドー－プムセ

    10月1日(木)

    テコンドー－ヴァーチャルテコンドー

    10月2日(金)

    テニス－テニス

    9月28日(月)～10月3日(土)

    テニス－ソフトテニス

    9月18日(金)～9月23日(水)

    テックボール

    9月17日(木)～9月22日(火)

    トライアスロン

    9月20日(日)～9月21日(月)

    バレーボール－バレーボール

    9月16日(水)～10月3日(土)

    バレーボール－ビーチバレーボール

    9月16日(水)～10月3日(土)

    ウエイトリフティング

    9月22日(火)～9月29日(火)

    レスリング－フリースタイル

    9月30日(水)～10月3日(土)

    レスリング－グレコローマン

    9月30日(水)～10月1日(木)

    武術太極拳－套路

    9月20日(日)～9月23日(水)

    武術太極拳－散打

    9月20日(日)～9月23日(水)

    ホッケー

    9月20日(日)～10月3日(土)

    馬術－馬場馬術

    9月24日(木)～9月27日(日)

    馬術－総合馬術

    9月21日(月)～9月23日(水)

    馬術－障害馬術

    10月1日(木)～10月4日(日)

    サッカー

    9月14日(月)～10月3日(土)

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    アジア競技大会｜テレビ放送・ネット配信予定

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  • swimGetty Images

    アジア競技大会｜水泳

    ■競泳

    会場：東京アクアティクスセンター

    9月20日(日)

    10:00～
    女子200mバタフライ 予選
    男子200m個人メドレー 予選
    女子1500m自由形 タイム決勝①
    男子100m自由形 予選
    女子50ｍ平泳ぎ 予選
    男子100m背泳ぎ 予選
    女子4×100mフリーリレー 予選

    17:00～
    女子200mバタフライ 決勝
    男子200m個人メドレー 決勝
    女子1500m自由形 タイム決勝②
    男子100m自由形 決勝
    女子50ｍ平泳ぎ 決勝
    男子100m背泳ぎ 決勝
    女子4×100mフリーリレー 決勝

    9月21日(月・祝)

    10:00～
    男子50ｍ背泳ぎ 予選
    女子50ｍ背泳ぎ 予選
    男子50m自由形 予選
    女子200m自由形 予選
    男子100m平泳ぎ 予選
    女子200m個人メドレー 予選
    男子4×200mフリーリレー 予選

    17:00～
    男子50ｍ背泳ぎ 決勝
    女子50ｍ背泳ぎ 決勝
    男子50m自由形 決勝
    女子200m自由形 決勝
    男子100m平泳ぎ 決勝
    女子200m個人メドレー 決勝
    男子4×200mフリーリレー 決勝

    9月22日(火・休)

    10:00～
    女子100m自由形 予選
    男子400m個人メドレー 予選
    女子200m背泳ぎ 予選
    男子1500m自由形 タイム決勝①
    女子400m自由形 予選
    男子4×100mメドレーリレー 予選

    17:00～
    女子100m自由形 決勝
    男子400m個人メドレー 決勝
    女子200m背泳ぎ 決勝
    男子1500m自由形 タイム決勝②
    女子400m自由形 決勝
    男子4×100mメドレーリレー 決勝

    9月23日(水・祝)

    10:00～
    女子100mバタフライ 予選
    男子100mバタフライ 予選
    女子100m背泳ぎ 予選
    男子200m自由形 予選
    女子100m平泳ぎ 予選
    女子400m個人メドレー 予選
    混合4×100mメドレーリレー 予選

    17:00～
    女子100mバタフライ 決勝
    男子100mバタフライ 決勝
    女子100m背泳ぎ 決勝
    男子200m自由形 決勝
    女子100m平泳ぎ 決勝
    女子400m個人メドレー 決勝
    混合4×100mメドレーリレー 決勝

    9月24日(木)

    10:00～
    女子50m自由形 予選
    男子50ｍバタフライ 予選
    女子200m平泳ぎ 予選
    男子200m平泳ぎ 予選
    男子800m自由形 タイム決勝①
    男子4×100mフリーリレー 予選
    女子4×200mフリーリレー 予選

    17:00～
    女子50m自由形 決勝
    男子50ｍバタフライ 決勝
    女子200m平泳ぎ 決勝
    男子200m平泳ぎ 決勝
    男子800m自由形 タイム決勝②
    男子4×100mフリーリレー 決勝
    女子4×200mフリーリレー 決勝

    9月25日(金)

    10:00～
    女子50ｍバタフライ 予選
    男子50ｍ平泳ぎ 予選
    女子800m自由形 タイム決勝①
    男子200m背泳ぎ 予選
    男子400m自由形 予選
    男子200mバタフライ 予選
    女子4×100mメドレーリレー予選

    17:00～
    女子50ｍバタフライ 決勝
    男子50ｍ平泳ぎ 決勝
    女子800m自由形 タイム決勝②
    男子200m背泳ぎ 決勝
    男子400m自由形 決勝
    男子200mバタフライ 決勝
    女子4×100mメドレーリレー 決勝

    ■飛込

    会場：東京アクアティクスセンター

    9月26日(土)

    10:00～
    女子シンクロナイズド
    高飛込
    男子シンクロナイズド
    3m飛板飛込

    9月27日(日)

    10:00～
    女子シンクロナイズド
    3m飛板飛込
    男子シンクロナイズド
    高飛込

    9月28日(月)

    10:00～
    女子1ｍ飛板飛込
    男子1ｍ飛板飛込

    9月29日(火)

    10:00～
    女子高飛込
    男子3m飛板飛込

    9月30日(水)

    10:00 ～
    女子3m飛板飛込
    男子高飛込

    ■アーティスティックスイミング

    会場：古橋廣之進記念浜松市総合水泳場[ToBiO]

    9月26日(土)

    11:00～
    女子デュエット
    テクニカルルーティン

    17:00～
    混合チーム
    アクロバティックルーティン

    9月27日(日)

    11:00～
    女子デュエット
    フリールーティン

    17:00～
    混合チーム
    テクニカルルーティン

    9月28日(月)

    11:00～
    混合チーム
    フリールーティン

    ■水球

    会場：名古屋市総合体育館[レインボープール]

    9月20日(日)

    14:30～
    女子
    日本 vs タイ
    シンガポール vs カザフスタン
    中国 vs ウズベキスタン

    9月21日 (月・祝)

    14:30～　
    女子
    シンガポール vs ウズベキスタン
    タイ vs 中国
    カザフスタン vs 日本

    9月22日(火・休)

    14:30～　
    女子
    カザフスタン vs タイ
    シンガポール vs 中国
    日本 vs ウズベキスタン

    9月23日(水・祝)

    14:30～　
    女子
    ウズベキスタン vs タイ
    中国 vs カザフスタン
    日本 vs シンガポール

    9月24日(木)

    15:45～　
    女子
    ウズベキスタン vs カザフスタン
    タイ vs シンガポール
    中国 vs 日本

    9月26日(土)

    14:15～　
    男子予選
    韓国 vs 中国
    タイ vs 香港
    イラン vs シンガポール
    カザフスタン vs 日本

    9月27日(日)

    14:15～　
    男子予選
    韓国 vs シンガポール
    イラン vs 中国
    カザフスタン vs 香港
    タイ vs 日本

    9月28日 (月)

    14:15～　
    男子予選
    イラン vs 韓国
    カザフスタン vs タイ
    シンガポール vs 中国
    日本 vs 香港

    9月29日(火)

    15:50～
    男子準々決勝2試合

    9月30日(水)

    15:50～
    男子準々決勝2試合

    10月2日(金)

    14:15～
    男子5-8位決定戦2試合
    男子準決勝2試合

    10月3日(土)

    14:15～
    男子7位決定戦
    男子5位決定戦
    男子3位決定戦
    男子決勝

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  • archeryGetty Images

    アジア競技大会｜アーチェリー

    リカーブ・コンパウンド

    会場：岡崎中央総合公園多目的広場

    9月26日(土)

    8:00～
    リカーブ男子個人 予選
    コンパウンド女子個人 予選
    リカーブ女子個人 予選
    コンパウンド男子個人 予選

    9月27日(日)

    8:00～
    コンパウンド男子団体 1/8～1/4
    コンパウンド女子団体 1/8～1/4
    リカーブ混合団体 1/12
    コンパウンド混合団体 1/12
    リカーブ混合団体 1/8
    コンパウンド混合団体 1/8
    リカーブ混合団体 1/4
    コンパウンド混合団体 1/4
    リカーブ男子団体 1/12
    リカーブ男子団体 1/8
    リカーブ女子団体 1/8
    リカーブ男子団体 1/4
    リカーブ女子団体 1/4

    9月28日(月)

    8:00～
    コンパウンド男子個人 1/24
    コンパウンド男子個人 1/16
    コンパウンド男子個人 1/8
    コンパウンド女子個人 1/24
    コンパウンド女子個人 1/16
    コンパウンド女子個人 1/8

    9月29日(火)

    8:00～
    リカーブ男子個人 1/24
    リカーブ男子個人 1/16
    リカーブ男子個人 1/8
    リカーブ女子個人 1/24
    リカーブ女子個人 1/16
    リカーブ女子個人 1/8

    9月30日(水)

    9:00～
    コンパウンド女子団体 準決勝
    コンパウンド女子団体 3位決定戦
    コンパウンド女子団体 決勝・表彰式
    コンパウンド混合団体 準決勝
    コンパウンド混合団体 3位決定戦
    コンパウンド混合団体 決勝・表彰式
    コンパウンド男子団体 準決勝
    コンパウンド男子団体 3位決定戦
    コンパウンド男子団体 決勝・表彰式

    10月1日(木)

    9:00～
    コンパウンド女子個人 準々決勝
    コンパウンド女子個人 準決勝
    コンパウンド女子個人 3位決定戦
    コンパウンド女子個人 決勝・表彰式
    コンパウンド男子個人 準々決勝
    コンパウンド男子個人 準決勝
    コンパウンド男子個人 3位決定戦
    コンパウンド男子個人 決勝・表彰式

    10月2日(金)

    9:00～
    リカーブ女子団体 準決勝
    リカーブ女子団体 3位決定戦
    リカーブ女子団体 決勝・表彰式
    リカーブ混合団体 準決勝
    リカーブ混合団体 3位決定戦
    リカーブ混合団体 決勝・表彰式
    リカーブ男子団体 準決勝
    リカーブ男子団体 3位決定戦
    リカーブ男子団体 決勝・表彰式

    10月3日(土)

    9:00～
    リカーブ女子個人 準々決勝
    リカーブ女子個人 準決勝
    リカーブ女子個人 3位決定戦
    リカーブ女子個人 決勝・表彰式
    リカーブ男子個人 準々決勝
    リカーブ男子個人 準決勝
    リカーブ男子個人 3位決定戦
    リカーブ男子個人 決勝・表彰式

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    アジア競技大会｜陸上競技

    トラック＆フィールド

    会場：名古屋市瑞穂公園陸上競技場

    9月24日(木)

    10:00～
    女子100mハードル 七種競技
    混合4×400mリレー 予選
    男子三段跳 予選
    女子走高跳 七種競技

    18:45～
    男子走高跳 予選
    女子砲丸投 七種競技
    女子100m 予選
    女子三段跳 決勝
    男子100m 予選
    男子円盤投 決勝
    女子200m 七種競技
    女子10,000m 決勝
    混合4×400mリレー 決勝
    女子三段跳 表彰式

    9月25日(金)

    10:00～
    女子走幅跳 七種競技
    男子400m 予選
    女子やり投 七種競技

    18:20～
    混合4×400mリレー 表彰式
    女子砲丸投 決勝
    女子100m 準決勝
    男子100m 準決勝
    男子円盤投 表彰式
    女子棒高跳 決勝
    女子800m 七種競技 決勝
    男子10,000m 表彰式
    女子10,000m 決勝
    男子ハンマー投 決勝
    女子400m 予選
    男子400m 準決勝
    女子100m 決勝
    男子100m 決勝
    女子七種競技 表彰式
    女子棒高跳 表彰式
    男子ハンマー投 表彰式

    9月26日(土)

    7:30～
    男子100m 十種競技
    男子走幅跳 十種競技
    男子砲丸投 十種競技
    男子やり投 予選
    女子200m 予選
    男子200m 予選
    女子走幅跳 予選

    18:05～
    男子走高跳 十種競技
    女子砲丸投 表彰式
    男子110mハードル 予選
    女子100mハードル 予選
    女子200m 準決勝
    男子砲丸投 決勝
    男子10,000m 表彰式
    男子200m 準決勝
    男子三段跳 決勝
    女子100m 表彰式
    男子1500m 予選
    男子100m 表彰式
    男子400m 十種競技
    女子400m 決勝
    男子400m 決勝
    女子1500m 決勝
    男子砲丸投 表彰式
    男子三段跳 表彰式

    9月27日(日)

    11:00～
    男子110mハードル 十種競技
    男子円盤投 十種競技
    女子走高跳 予選
    男子400mハードル 予選
    女子400mハードル 予選
    男子走幅跳 予選
    男子棒高跳 十種競技

    18:35～
    男子やり投 十種競技
    女子走幅跳 決勝
    女子1500m 表彰式
    女子200m 決勝
    男子200m 決勝
    男子400m 表彰式
    男子110mハードル 決勝
    男子走高跳 決勝
    女子100mハードル 決勝
    男子800m 予選
    女子400m 表彰式
    女子やり投 決勝
    男子1500m 十種競技 決勝
    女子3000m障害 決勝
    女子4×100mリレー 予選
    男子4×100mリレー 予選
    男子十種競技 表彰式
    女子走高跳 表彰式
    男子やり投 表彰式

    9月28日(月)

    18:05～
    女子走幅跳 表彰式
    女子3000m障害 表彰式
    女子円盤投 決勝
    混合4×100mリレー 予選
    女子400mハードル 決勝
    男子400mハードル 決勝
    男子200m 表彰式
    女子200m 表彰式
    男子3000m障害 決勝
    男子走幅跳 決勝
    男子1500m 決勝
    女子800m 予選
    男子やり投 決勝
    男子110mハードル 表彰式
    女子5000m 決勝
    女子100mハードル 表彰式
    男子4×400mリレー 予選
    女子円盤投 表彰式
    女子400mハードル 表彰式
    女子4×100mリレー 決勝
    男子400mハードル 表彰式
    男子4×100mリレー 決勝
    女子5000m 表彰式
    男子3000m障害 表彰式

    9月29日(火)

    18:00～
    男子4×100mリレー 表彰式
    女子4×100mリレー 表彰式
    男子棒高跳 決勝
    男子走幅跳 表彰式
    男子やり投 表彰式
    男子1500m 表彰式
    女子走高跳 決勝
    女子ハンマー投 決勝
    女子800m 決勝
    男子800m 決勝
    男子5000m 決勝
    混合4×100mリレー 決勝
    女子4×400mリレー 決勝
    男子4×400mリレー 決勝
    女子ハンマー投 表彰式
    男子棒高跳 表彰式
    女子走高跳 表彰式
    男子800m 表彰式
    女子800m 表彰式
    男子5000m 表彰式
    混合4×100mリレー 表彰式
    女子4×400mリレー 表彰式
    男子4×400mリレー 表彰式

    マラソン

    会場：名古屋市瑞穂公園陸上競技場（都心コース）

    9月26日(土)

    7:30～
    男子マラソン 決勝
    女子マラソン 決勝

    18:05～
    男子マラソン 表彰式
    女子マラソン 表彰式

    ■競歩

    会場：愛知県庁・名古屋市役所周辺コース

    9月23日(水・祝)

    7:30～
    男子ハーフマラソン競歩
    女子ハーフマラソン競歩

    9月24日(木)

    18:45～
    男子ハーフマラソン競歩 表彰式
    女子ハーフマラソン競歩 表彰式

    9月27日(日)

    7:30～
    男子マラソン競歩
    女子マラソン競歩

    18:35～
    男子マラソン競歩 表彰式
    女子マラソン競歩 表彰式

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  • badmintonGetty Images

    アジア競技大会｜バドミントン

    会場：一宮市総合体育館

    9月20日(日)

    9:30～
    女子団体 1回戦
    男子団体 1回戦

    9月21日(月・祝)

    9:30～
    女子団体 2回戦
    男子団体 2回戦

    9月22日(火・休)

    9:30～
    女子団体 準々決勝
    男子団体 準々決勝

    9月23日(水・祝)

    9:30～
    女子団体 準決勝
    男子団体 準決勝

    9月24日(木)

    9:30～
    女子団体 決勝・表彰式
    男子団体 決勝・表彰式

    9月25日(金)

    9:30～
    女子シングルス 1回戦
    男子シングルス 1回戦
    男子ダブルス 1回戦
    混合ダブルス 1回戦
    女子ダブルス 1回戦

    9月26日(土)

    9:30～
    女子シングルス 2回戦
    男子シングルス 2回戦
    男子ダブルス 2回戦
    混合ダブルス 2回戦
    女子ダブルス 2回戦

    9月27日(日)

    9:30～
    女子シングルス 準々決勝
    男子シングルス 準々決勝
    男子ダブルス 準々決勝
    混合ダブルス 準々決勝
    女子ダブルス 準々決勝

    9月28日(月)

    9:30～
    女子シングルス 準決勝
    男子シングルス 準決勝
    男子ダブルス 準決勝
    混合ダブルス 準決勝
    女子ダブルス 準決勝

    9月29日(火)

    11:00～
    女子シングルス 決勝・表彰式
    男子シングルス 決勝・表彰式
    男子ダブルス 決勝・表彰式
    混合ダブルス 決勝・表彰式
    女子ダブルス 決勝・表彰式

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  • softballGetty Images

    アジア競技大会｜野球・ソフトボール

    野球

    会場：岡崎中央総合公園野球場、豊橋市民球場

    9月21日(月・祝)

    12:00～
    タイ vs 香港
    パレスチナ vs フィリピン

    18:30～
    韓国 vs チャイニーズ・タイペイ
    中国 vs 日本

    9月22日(火・休)

    12:00～
    フィリピン vs 中国
    チャイニーズ・タイペイ vs タイ

    18:30～
    日本 vs パレスチナ
    香港 vs 韓国

    9月23日(水・祝)

    12:00～
    韓国 vs タイ
    日本 vs フィリピン

    18:30～
    中国 vs パレスチナ
    チャイニーズ・タイペイ vs 香港

    9月25日(金)

    12:00～
    グループA 3位 vs グループB 3位
    グループA 4位 vs グループB 4位

    18:30～
    グループA 2位 vs グループB 2位
    グループA 1位 vs グループB 1位

    9月26日(土)

    12:00～
    グループA 4位 vs グループB 3位
    グループB 4位 vs グループA 3位

    18:30～
    グループB 2位 vs グループA 1位
    グループA 2位 vs グループB 1位

    9月27日(日)

    12:00～
    3位決定戦

    18:30～
    決勝・表彰式

    ソフトボール

    会場：安城市総合運動公園ソフトボール場

    9月26日(土)

    9:00～
    中国 vs シンガポール

    11:00～
    香港 vs チャイニーズ・タイペイ

    13:15～
    韓国 vs タイ

    15:15～
    日本 vs フィリピン

    9月27日(日)

    9:00～
    中国 vs 韓国

    11:00～
    フィリピン vs チャイニーズ・タイペイ

    13:15～
    香港 vs シンガポール

    15:15～
    日本 vs タイ

    9月28日(月)

    9:00～
    シンガポール vs チャイニーズ・タイペイ

    11:00～
    韓国 vs フィリピン

    13:15～
    中国 vs タイ

    15:15～
    日本 vs 香港

    9月29日(火)

    9:00～
    フィリピン vs タイ

    11:00～
    中国 vs チャイニーズ・タイペイ

    13:15～
    香港 vs 韓国

    15:15～
    日本 vs シンガポール

    9月30日(水)

    9:00～
    タイ vs チャイニーズ・タイペイ

    11:00～
    中国 vs 香港

    13:15～
    フィリピン vs シンガポール

    15:15～
    日本 vs 韓国

    10月1日(木)

    9:00～
    香港 vs タイ

    11:00～
    中国 vs フィリピン

    13:15～
    韓国 vs シンガポール

    15:15～
    日本 vs チャイニーズ・タイペイ

    10月2日(金)

    9:00～
    香港 vs フィリピン

    11:00～
    韓国 vs チャイニーズ・タイペイ

    13:15～
    シンガポール vs タイ

    15:15～
    日本 vs 中国

    10月3日(土)

    10:00～
    3位決定戦

    14:00～
    決勝・表彰式

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  • basketballGetty Images

    アジア競技大会｜バスケットボール

    バスケットボール

    会場：愛知国際アリーナ

    9月10日(木)

    10:00～
    男子予選 4試合
    イラン vs カタール
    ヨルダン vs チャイニーズ・タイペイ
    韓国 vs サウジアラビア
    日本 vs インドネシア

    9月11日(金)

    10:00～
    男子予選 4試合
    中国 vs カザフスタン
    フィリピン vs バーレーン
    インドネシア vs 韓国
    サウジアラビア vs 日本

    9月12日(土)

    10:00～
    男子予選 4試合
    チャイニーズ・タイペイ vs イラン
    カタール vs ヨルダン
    バーレーン vs 中国
    カザフスタン vs フィリピン

    9月13日(日)

    10:00～
    男子予選 4試合
    イラン vs ヨルダン
    チャイニーズ・タイペイ vs カタール
    サウジアラビア vs インドネシア
    日本 vs 韓国

    9月14日(月)

    10:00～
    男子予選 2試合
    バーレーン vs カザフスタン
    中国 vs フィリピン

    9月16日(水)

    10:00～
    男子準々決勝 4試合

    9月17日(木)

    13:00～
    女子予選 3試合
    インドネシア vs タイ
    フィリピン vs カザフスタン
    日本 vs 香港

    9月18日(金)

    10:00～
    女子予選 2試合
    韓国 vs マレーシア
    チャイニーズ・タイペイ vs モンゴル
    男子準決勝 2試合

    9月19日(土)

    10:00～
    女子予選 1試合
    タイ vs 中国

    9月20日(日)

    10:00～
    女子予選 2試合
    香港 vs フィリピン
    カザフスタン vs 日本
    男子3位決定戦
    男子決勝

    9月21日(月)

    13:00～
    女子予選 3試合
    モンゴル vs 韓国
    マレーシア vs チャイニーズ・タイペイ
    中国 vs インドネシア

    9月22日(火)

    10:00～
    女子予選 4試合
    カザフスタン vs 香港
    日本 vs フィリピン
    韓国 vs チャイニーズ・タイペイ
    モンゴル vs マレーシア

    9月24日(木)

    10:00～
    女子準々決勝 4試合

    9月25日(金)

    16:00～
    女子準決勝 2試合

    9月26日(土)

    16:00～
    女子3位決定戦
    女子決勝

    3×3 バスケットボール

    会場：金城ふ頭駅前特設コート

    9月21日(月)

    12:00～
    女子予選プール 4試合
    女子D シンガポール vs インドネシア
    女子D タイ vs 韓国
    女子D シンガポール vs タイ
    女子D インドネシア vs 韓国

    男子予選プール 4試合
    男子A モンゴル vs フィリピン
    男子A カザフスタン vs スリランカ
    男子A モンゴル vs カザフスタン
    男子A フィリピン vs スリランカ

    17:40～
    女子予選プール 4試合
    女子B 日本 vs チャイニーズ・タイペイ
    女子B イラン vs ウズベキスタン
    女子B チャイニーズ・タイペイ vs ウズベキスタン
    女子B 日本 vs イラン

    男子予選プール 4試合
    男子C カタール vs インドネシア
    男子C チャイニーズ・タイペイ vs バーレーン
    男子C カタール vs チャイニーズ・タイペイ
    男子C インドネシア vs バーレーン

    9月22日(火)

    12:00～
    女子予選プール 4試合
    女子C モンゴル vs フィリピン
    女子C マレーシア vs マカオ
    女子C モンゴル vs マレーシア
    女子C フィリピン vs マカオ

    男子予選プール 4試合
    男子B 中国 vs イラン
    男子B マレーシア vs 香港
    男子B 中国 vs マレーシア
    男子B イラン vs 香港

    17:40～
    女子予選プール 4試合
    女子A 中国 vs カザフスタン
    女子A カタール vs スリランカ
    女子A 中国 vs カタール
    女子A カザフスタン vs スリランカ

    男子予選プール 4試合
    男子D 日本 vs シンガポール
    男子D 韓国 vs タイ
    男子D シンガポール vs タイ
    男子D 日本 vs 韓国

    9月23日(水)

    12:00～
    女子予選プール 4試合
    女子D シンガポール vs 韓国
    女子D インドネシア vs タイ
    女子B チャイニーズ・タイペイ vs イラン
    女子B 日本 vs ウズベキスタン

    男子予選プール 4試合
    男子A モンゴル vs スリランカ
    男子A フィリピン vs カザフスタン
    男子C カタール vs バーレーン
    男子C インドネシア vs チャイニーズ・タイペイ

    17:40～
    女子予選プール 4試合
    女子C モンゴル vs マカオ
    女子C フィリピン vs マレーシア
    女子A 中国 vs スリランカ
    女子A カザフスタン vs カタール

    男子予選プール 4試合
    男子B 中国 vs 香港
    男子B イラン vs マレーシア
    男子D シンガポール vs 韓国
    男子D 日本 vs タイ

    9月24日(木)

    12:00～
    女子準々決勝進出決定戦 4試合
    男子準々決勝進出決定戦 4試合

    17:40～
    女子準々決勝 4試合
    男子準々決勝 4試合

    9月25日(金)

    13:00～
    女子準決勝 2試合
    男子準決勝 2試合

    18:00～
    女子3位決定戦
    男子3位決定戦
    女子決勝
    男子決勝

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  • boxingGetty Images

    アジア競技大会｜ボクシング

    会場：西尾市総合体育館

    9月21日(月・祝)

    12:00～
    男子90kg 予選
    男子+90kg 予選

    17:00～
    男子70kg 予選

    9月22日(火・休)

    12:00～
    女子51kg 予選
    女子54kg 予選

    17:00～
    男子55kg 予選

    9月23日(水・祝)

    12:00～
    男子60kg 予選
    男子80kg 予選

    17:00～
    男子60kg 予選
    男子80kg 予選

    9月24日(木)

    12:00～
    男子70kg 予選
    女子51kg 予選
    女子65kg 予選

    17:00～
    男子70kg 予選
    女子51kg 予選
    女子65kg 予選

    9月25日(金)

    12:00～
    男子60kg 予選
    男子+90kg 予選
    女子54kg 予選

    17:00～
    男子60kg 予選
    男子+90kg 予選
    女子54kg 予選

    9月26日(土)

    12:00～
    男子55kg 予選
    男子90kg 予選
    女子60kg 予選

    17:00～
    男子55kg 予選
    男子90kg 予選
    女子60kg 予選

    9月27日(日)

    12:00～
    男子80kg 予選
    女子54kg 予選

    17:00～
    男子60kg 予選
    男子+90kg 予選
    女子65kg 予選

    9月28日(月)

    12:00～
    男子70kg 予選
    女子51kg 予選
    女子75kg 予選

    17:00～
    男子55kg 予選
    男子90kg 予選
    女子60kg 予選

    9月29日(火)

    13:00～
    男子60kg 準決勝
    男子80kg 準決勝
    男子+90kg 準決勝
    女子54kg 準決勝
    女子65kg 準決勝

    9月30日(水)

    13:00～
    男子55kg 準決勝
    男子70kg 準決勝
    男子90kg 準決勝
    女子51kg 準決勝
    女子60kg 準決勝
    女子75kg 準決勝

    10月2日(金)

    13:00～
    男子55kg 決勝
    男子70kg 決勝
    男子90kg 決勝
    女子51kg 決勝
    女子60kg 決勝
    女子75kg 決勝

    17:30～
    男子60kg 決勝
    男子80kg 決勝
    男子+90kg 決勝
    女子54kg 決勝
    女子65kg 決勝

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  • breakingGetty Images

    アジア競技大会｜ブレイキン

    会場：愛知県国際展示場［Aichi Sky Expo］ ホール F

    10月2日(金)

    14:00～
    女子プレセレクション
    男子プレセレクション
    女子ラウンド・オブ・16
    男子ラウンド・オブ・16

    10月3日(土)

    14:00～
    女子準々決勝
    男子準々決勝
    女子準決勝
    男子準決勝
    女子3位決定戦
    男子3位決定戦
    女子決勝
    男子決勝

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  • canoeGetty Images

    アジア競技大会｜カヌー・カヤック

    ■スプリント

    会場：三好池カヌー競技場

    9月23日(水・祝)

    10:00～
    男子カヤックフォア500m 予選
    女子カナディアンシングル200m 予選
    男子カナディアンペア500m 予選
    女子カヤックペア500m 予選
    男子カヤックペア500m 予選
    女子カヤックフォア500m 予選
    男子カナディアンシングル500m 予選
    女子カナディアンペア500m 予選

    9月24日(木)

    10:00～
    女子カナディアンシングル200m 準決勝
    男子カヤックフォア500m 準決勝
    女子カヤックペア500m 準決勝
    男子カナディアンペア500m 準決勝
    女子カナディアンシングル200m 決勝
    男子カヤックフォア500m 決勝
    女子カヤックペア500m 決勝
    男子カナディアンペア500m 決勝
    女子カヤックシングル500m 予選
    男子カヤックシングル500m 予選
    混合カヤックペア500m 予選
    混合カナディアンペア500m 予選

    9月25日(金)

    10:00～
    男子カヤックペア500m 準決勝
    女子カヤックフォア500m 準決勝
    男子カナディアンシングル500m 準決勝
    女子カナディアンペア500m 準決勝
    男子カヤックペア500m 決勝
    女子カヤックフォア500m 決勝
    男子カナディアンシングル500m 決勝
    女子カナディアンペア500m 決勝

    9月26日(土)

    10:00～
    女子カヤックシングル500m 準決勝
    男子カヤックシングル500m 準決勝
    混合カヤックペア500m 準決勝
    混合カナディアンペア500m 準決勝
    女子カヤックシングル500m 決勝
    男子カヤックシングル500m 決勝
    混合カナディアンペア500m 決勝
    混合カヤックペア500m 決勝

    ■スラローム

    会場：矢作川カヌースラロームコース

    9月29日(火)

    10:30～
    男子カヤックシングル 予選
    女子カナディアンシングル 予選
    男子カナディアンシングル 予選
    女子カヤックシングル 予選

    9月30日(水)

    10:30～
    男子カヤックシングル 準決勝
    女子カナディアンシングル 準決勝
    男子カヤックシングル 決勝
    女子カナディアンシングル 決勝

    10月1日(木)

    10:30～
    男子カナディアンシングル 準決勝
    女子カヤックシングル 準決勝
    男子カナディアンシングル 決勝
    女子カヤックシングル 決勝

    10月2日(金)

    11:00～
    女子カヤッククロス タイムトライアル
    男子カヤッククロス タイムトライアル
    女子カヤッククロス 準々決勝
    男子カヤッククロス 準々決勝
    女子カヤッククロス 準決勝
    男子カヤッククロス 準決勝
    女子カヤッククロス 決勝
    男子カヤッククロス 決勝

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  • combatGetty Images

    アジア競技大会｜コンバットスポーツ

    ■柔術

    会場：愛知県武道館

    10月1日(木)

    9:00～
    女子48kg 予選・敗者復活戦・準決勝・3位決定戦・決勝・表彰式
    男子62kg 予選・敗者復活戦・準決勝・3位決定戦・決勝・表彰式
    男子69kg 予選・敗者復活戦・準決勝・3位決定戦・決勝・表彰式

    10月2日(金)

    9:00～
    女子52kg 予選・敗者復活戦・準決勝・3位決定戦・決勝・表彰式
    男子77kg 予選・敗者復活戦・準決勝・3位決定戦・決勝・表彰式
    男子94kg 予選・敗者復活戦・準決勝・3位決定戦・決勝・表彰式

    10月3日(土)

    9:00～
    女子63kg 予選・敗者復活戦・準決勝・3位決定戦・決勝・表彰式
    男子85kg 予選・敗者復活戦・準決勝・3位決定戦・決勝・表彰式

    ■クラッシュ

    会場：愛知県武道館

    9月27日(日)

    9:30～
    女子57kg 予選ラウンド
    男子90kg超級 予選ラウンド
    女子57kg 決勝ラウンド
    男子90kg超級 決勝ラウンド

    9月28日(月)

    9:30～
    女子78kg 予選ラウンド
    男子81kg 予選ラウンド
    女子78kg 決勝ラウンド
    男子81kg 決勝ラウンド

    9月29日(火)

    9:30～
    女子87kg超級 予選ラウンド
    男子66kg 予選ラウンド
    女子87kg超級 決勝ラウンド
    男子66kg 決勝ラウンド

    ■総合格闘技

    会場：名古屋市稲永スポーツセンター

    9月20日(日)

    10:00～
    男子モダン60kg 予選
    女子モダン54kg 予選
    男子トラディショナル65kg 予選
    女子トラディショナル60kg 予選
    男子モダン71kg 予選
    男子トラディショナル77kg 予選

    15:00～
    男子モダン60kg 準々決勝
    女子モダン54kg 準々決勝
    男子トラディショナル65kg 準々決勝
    女子トラディショナル60kg 準々決勝
    男子モダン71kg 準々決勝
    男子トラディショナル77kg 準々決勝

    9月21日(月・祝)

    11:00～
    男子モダン60kg 準決勝
    女子モダン54kg 準決勝
    男子トラディショナル65kg 準決勝
    女子トラディショナル60kg 準決勝
    男子モダン71kg 準決勝
    男子トラディショナル77kg 準決勝

    9月22日(火・休)

    14:00～
    男子モダン60kg 決勝
    女子モダン54kg 決勝
    男子トラディショナル65kg 決勝
    女子トラディショナル60kg 決勝
    男子モダン71kg 決勝
    男子トラディショナル77kg 決勝
    男子モダン60kg 表彰式
    女子モダン54kg 表彰式
    男子トラディショナル65kg 表彰式
    女子トラディショナル60kg 表彰式
    男子モダン71kg 表彰式
    男子トラディショナル77kg 表彰式

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  • cricketGetty Images

    アジア競技大会｜クリケット

    ■T-20女子

    会場：愛知県口論義運動公園

    9月17日(木)

    9:00～
    バングラデシュ vs 中国

    14:00～
    パキスタン vs タイ

    9月18日(金)

    9:00～
    スリランカ vs マレーシア

    14:00～
    インド vs 日本

    9月20日(日)

    9:00～
    準決勝

    14:00～
    準決勝

    9月22日(火・休)

    9:00～
    3位決定戦

    14:00～
    決勝

    ■T-20男子

    会場：愛知県口論義運動公園

    9月24日(木)

    9:00～
    グループA
    アフガニスタン vs 日本

    14:00～
    グループB
    ホンコン・チャイナ vs マレーシア

    9月25日(金)

    9:00～
    グループB
    ホンコン・チャイナ vs オマーン

    14:00～
    グループA
    アフガニスタン vs ネパール

    9月26日(土)

    9:00～
    グループA
    日本 vs ネパール

    14:00～
    グループB
    マレーシア vs オマーン

    9月28日(月)

    9:00～
    準々決勝
    パキスタン vs グループB 2位

    13:30～
    準々決勝
    インド vs グループA 2位

    9月29日(火)

    9:00～
    準々決勝
    スリランカ vs グループA 1位

    13:30～
    準々決勝
    バングラデシュ vs グループB 1位

    10月1日(木)

    9:00～
    準決勝

    13:30～
    準決勝

    10月3日(土)

    9:00～
    3位決定戦

    13:30～
    決勝

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  • bmxGetty Images

    アジア競技大会｜自転車競技

    ■トラックレース

    会場：伊豆ベロドローム

    9月29日(火)

    10:00～
    女子チームスプリント 予選
    男子チームスプリント 予選
    女子チームパーシュート 予選
    男子チームパーシュート 予選
    女子チームスプリント 第1ラウンド
    男子チームスプリント 第1ラウンド
    女子チームパーシュート 第1ラウンド
    男子チームパーシュート 第1ラウンド
    女子チームスプリント 決勝
    男子チームスプリント 決勝
    女子チームスプリント 表彰式
    男子チームスプリント 表彰式

    9月30日(水)

    10:00～
    男子スプリント 予選
    女子ケイリン 第1ラウンド
    男子スプリント 1/16決勝
    女子ケイリン 敗者復活戦
    男子スプリント 敗者復活戦
    女子ケイリン 準決勝
    男子スプリント 1/8決勝
    女子チームパーシュート 決勝
    男子チームパーシュート 決勝
    男子スプリント 敗者復活戦
    女子ケイリン 決勝
    女子チームパーシュート 表彰式
    男子チームパーシュート 表彰式
    女子ケイリン 表彰式

    10月1日(木)

    10:00～
    男子オムニアムⅠ スクラッチレース
    男子スプリント 1/4決勝 1st
    女子スプリント 予選
    男子スプリント 1/4決勝 2nd
    女子スプリント 1/16決勝
    男子オムニアムⅡ テンポレース
    男子スプリント 1/4決勝 3rd i.r.
    男子スプリント 準決勝 1st
    男子スプリント 5～8位決定戦
    女子スプリント 敗者復活戦
    男子スプリント 準決勝 2nd
    男子オムニアムⅢ エリミネーション
    男子スプリント 準決勝 3rd i.r.
    女子マディソン 決勝
    男子スプリント 決勝 1st
    女子スプリント 1/8決勝
    男子スプリント 決勝 2nd
    男子オムニアムⅣ ポイントレース
    男子スプリント 決勝 3rd i.r.
    女子スプリント 敗者復活戦
    女子マディソン 表彰式
    男子オムニアム 表彰式
    男子スプリント 表彰式

    10月2日(金)

    10:00～
    女子オムニアムⅠ スクラッチレース
    女子スプリント 1/4決勝 1st
    男子ケイリン 第1ラウンド
    女子スプリント 1/4決勝 2nd
    女子オムニアムⅡ テンポレース
    男子ケイリン 敗者復活戦
    女子スプリント 1/4決勝 3rd i.r.
    女子スプリント 準決勝 1st
    女子スプリント 5～8位決定戦
    男子ケイリン 準決勝
    女子スプリント 準決勝 2nd
    女子オムニアムⅢ エリミネーションレース
    女子スプリント 準決勝 3rd i.r.
    男子マディソン 決勝
    女子スプリント 決勝 1st
    男子ケイリン 決勝
    女子スプリント 決勝 2nd
    女子オムニアムⅣ ポイントレース
    女子スプリント 決勝 3rd i.r.
    男子マディソン 表彰式
    男子ケイリン 表彰式
    女子オムニアム 表彰式
    女子スプリント 表彰式

    ■ロードレース

    会場：新城市内特設コース

    9月20日(日)

    9:00～
    女子個人タイムトライアル 決勝・表彰式
    男子個人タイムトライアル 決勝・表彰式

    9月22日(火・休)

    9:00～
    女子ロードレース 決勝・表彰式

    9月23日(水・祝)

    9:00～
    男子ロードレース 決勝・表彰式

    ■マウンテンバイク

    会場：小幡緑地

    9月24日(木)

    11:00～
    女子クロスカントリー 決勝・表彰式

    9月25日(金)

    11:00～
    男子クロスカントリー 決勝・表彰式

    ■BMXレーシング

    会場：名古屋競輪場 ＢＭＸレースコース

    9月28日(月)

    10:45～
    女子レース 予選・決勝・表彰式
    男子レース 予選・決勝・表彰式

    ■BMXフリースタイル

    会場：愛知県国際展示場[Aichi Sky Expo]

    9月26日(土)

    9:30～
    女子 予選
    男子 予選

    9月27日(日)

    9:30～
    女子 決勝・表彰式
    男子 決勝・表彰式

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  • equestrianGetty Images

    アジア競技大会｜馬術

    ■馬場馬術

    会場：馬事公苑

    9月25日(金)

    9:30～
    団体 決勝
    個人 予選
    団体 表彰式

    9月26日(土)

    9:30～
    個人 予選

    9月27日(日)

    9:30～
    個人 決勝 15スターター
    個人 表彰式

    ■総合馬術

    会場：馬事公苑

    9月21日(月・祝)

    9:30～
    馬場馬術 団体・個人

    9月22日(火・休)

    9:00～
    クロスカントリー 団体・個人

    9月23日(水・祝)

    10:45～
    障害馬術 団体・個人 決勝
    障害馬術 団体・個人 表彰式

    ■障害馬術

    会場：馬事公苑

    10月1日(木)

    9:30～
    団体決勝 第1ラウンド
    団体決勝 第2ラウンド
    団体 表彰式

    10月3日(土)

    9:30～
    個人決勝A 第1ラウンド 高さ1.45m以下
    個人決勝B 第1ラウンド 高さ1.55m以下

    10月4日(日)

    12:00～
    個人決勝A 第2ラウンド 高さ1.50m以下・20スターター
    個人決勝A 表彰式
    個人決勝B 第2ラウンド 高さ1.55m以下・20スターター
    個人決勝B 表彰式

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  • esportsGetty Images

    アジア競技大会｜Eスポーツ

    会場：愛知県国際展示場「Aichi Sky Expo」ホールD

    9月23日(水・祝)

    9:00～14:00
    「グランツーリスモ7」 グループステージ～決勝

    16:00～21:00
    「eFootball™」 準決勝～決勝

    9月24日(木)

    10:00～20:00
    「NARAKA: BLADEPOINT」 準決勝～決勝

    9月25日(金)

    9:00～21:00
    対戦格闘団体戦 決勝トーナメント～準決勝

    9月26日(土)

    9:00～14:00
    「ぷよぷよeスポーツ」 決勝トーナメント～決勝

    16:00～20:00
    対戦格闘団体戦 決勝

    9月27日(日)

    9:00～20:00
    「ポケモンユナイト」 決勝トーナメント～決勝

    9月28日(月)

    9:00～20:00
    「Honor of Kings」 決勝トーナメント～決勝

    9月29日(火)

    9:00～20:00
    「PUBG Mobile」 決勝

    9月30日(水)

    9:00～20:00
    「Identity V 第五人格」 決勝トーナメント～決勝

    10月1日(木)

    14:00～19:00
    「Mobile Legends: Bang Bang」 決勝

    10月2日(金)

    12:00～20:00
    「League of Legends」 決勝

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  • fencingGetty Images

    アジア競技大会｜フェンシング

    ■フルーレ

    会場：愛知県国際展示場「Aichi Sky Expo」ホールF

    9月22日(火・休)

    10:00～
    男子個人 予選

    17:20～
    男子個人 準決勝
    男子個人 決勝・表彰式

    9月23日(水・祝)

    10:00～
    女子個人 予選

    16:20～
    女子個人 準決勝
    女子個人 決勝・表彰式

    9月25日(金)

    9:30～
    男子団体 予選

    14:20～
    男子団体 準決勝
    男子団体 決勝・表彰式

    9月26日(土)

    9:30～
    女子団体 予選

    14:00～
    女子団体 準決勝
    女子団体 決勝・表彰式

    ■エペ

    会場：愛知県国際展示場「Aichi Sky Expo」ホールF

    9月22日(火・休)

    10:00～
    女子個人 予選

    17:20～
    女子個人 準決勝
    女子個人 決勝・表彰式

    9月24日(木)

    10:00～
    男子個人 予選

    17:00～
    男子個人 準決勝
    男子個人 決勝・表彰式

    9月25日(金)

    9:30～
    女子団体 予選

    14:20～
    女子団体 準決勝
    女子団体 決勝・表彰式

    9月27日(日)

    9:30～
    男子団体 予選

    15:20～
    男子団体 準決勝
    男子団体 決勝・表彰式

    ■サーブル

    会場：愛知県国際展示場「Aichi Sky Expo」ホールF

    9月23日(水・祝)

    10:00～
    男子個人 予選

    16:20～
    男子個人 準決勝
    男子個人 決勝・表彰式

    9月24日(木)

    10:00～
    女子個人 予選

    17:00～
    女子個人 準決勝
    女子個人 決勝・表彰式

    9月26日(土)

    9:30～
    男子団体 予選

    14:00～
    男子団体 準決勝
    男子団体 決勝・表彰式

    9月27日(日)

    9:30～
    女子団体 予選

    15:20～
    女子団体 準決勝
    女子団体 決勝・表彰式

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  • ichiharaGetty Images

    アジア競技大会｜サッカー

    会場：豊田スタジアム、名古屋市港サッカー場、ウェーブスタジアム刈谷、名古屋市瑞穂公園ラグビー場、岐阜メモリアルセンター長良川競技場、小笠山総合運動公園エコパスタジアム、長居陸上競技場

    ■女子サッカー

    9月14日(月)

    14:00～
    女子1次ラウンド 2試合
    フィリピン vs ウズベキスタン
    中国 vs 香港

    16:00～
    女子1次ラウンド 4試合
    北朝鮮 vs バングラデシュ
    韓国 vs ミャンマー
    チャイニーズ・タイペイ vs ベトナム
    日本 vs タイ

    9月17日(木)

    14:00～
    女子1次ラウンド 2試合
    ウズベキスタン vs 中国
    香港 vs フィリピン

    16:00～
    女子1次ラウンド 4試合
    バングラデシュ vs 韓国
    ミャンマー vs 北朝鮮
    タイ vs チャイニーズ・タイペイ
    ベトナム vs 日本

    9月21日(月・祝)

    16:00～
    女子1次ラウンド 6試合
    バングラデシュ vs ミャンマー
    ベトナム vs タイ
    中国 vs フィリピン
    韓国 vs 北朝鮮
    日本 vs チャイニーズ・タイペイ
    ウズベキスタン vs 香港

    9月25日(金)

    15:00～
    女子準々決勝 4試合

    9月29日(火)

    15:00～
    女子準決勝 2試合

    10月2日(金)

    15:00～
    女子3位決定戦
    女子決勝
    表彰式

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    ■男子サッカー

    9月15日(火)

    15:30～
    男子1次ラウンド 2試合
    ウズベキスタン vs フィリピン
    ベトナム vs クウェート

    19:30～
    男子1次ラウンド 1試合
    カタール vs 韓国

    9月16日(水)

    14:00～
    男子1次ラウンド 2試合
    アラブ首長国連邦 vs イラン
    中国 vs 北朝鮮

    16:00～
    男子1次ラウンド 2試合
    タイ vs キルギス
    日本 vs 香港

    9月18日(金)

    15:30～
    男子1次ラウンド 2試合
    フィリピン vs ベトナム
    クウェート vs ウズベキスタン

    19:30～
    男子1次ラウンド 1試合
    サウジアラビア vs カタール

    9月20日(日)

    14:00～
    男子1次ラウンド 2試合
    イラン vs 中国
    北朝鮮 vs アラブ首長国連邦

    16:00～
    男子1次ラウンド 2試合
    香港 vs タイ
    キルギス vs 日本

    9月22日(火・休)

    14:00～
    男子1次ラウンド 3試合
    フィリピン vs クウェート
    ベトナム vs ウズベキスタン
    韓国 vs サウジアラビア

    9月23日(水・祝)

    14:30～
    男子1次ラウンド 4試合
    中国 vs アラブ首長国連邦
    日本 vs タイ
    イラン vs 北朝鮮
    キルギス vs 香港

    9月25日(金)

    14:00～
    男子準々決勝 2試合

    9月26日(土)

    15:00～
    男子準々決勝 2試合

    9月30日(水)

    15:00～
    男子準決勝 2試合

    10月3日(土)

    15:00～
    男子3位決定戦
    男子決勝
    表彰式

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  • golfGetty Images

    アジア競技大会｜ゴルフ

    会場：春日井カントリークラブ 東コース

    9月30日(水)

    6:30～
    男子個人 第1ラウンド
    女子個人 第1ラウンド
    男子団体 第1ラウンド
    女子団体 第1ラウンド

    10月1日(木)

    6:30～
    男子個人 第2ラウンド
    女子個人 第2ラウンド
    男子団体 第2ラウンド
    女子団体 第2ラウンド

    10月2日(金)

    6:30～
    男子個人 第3ラウンド
    女子個人 第3ラウンド
    男子団体 第3ラウンド
    女子団体 第3ラウンド

    10月3日(土)

    6:30～
    男子個人 第4ラウンド・表彰式
    女子個人 第4ラウンド・表彰式
    男子団体 第4ラウンド・表彰式
    女子団体 第4ラウンド・表彰式

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  • gymnasticGetty Images

    アジア競技大会｜体操

    ■体操競技

    会場：名古屋市総合体育館[レインボーホール]

    9月21日(月・祝)

    10:00～
    男子 予選
    男子個人総合 決勝・表彰式

    9月22日(火・休)

    12:00～
    女子 予選
    女子個人総合 決勝・表彰式

    9月23日(水・祝)

    13:00～
    男子団体 決勝・表彰式

    19:00～
    女子団体 決勝・表彰式

    9月24日(木)

    17:00～
    男子種目別ゆか 決勝・表彰式
    女子種目別跳馬 決勝・表彰式
    男子種目別あん馬 決勝・表彰式
    女子種目別段違い平行棒 決勝・表彰式
    男子種目別つり輪 決勝・表彰式

    9月25日(金)

    15:00～
    男子種目別跳馬 決勝・表彰式
    女子種目別平均台 決勝・表彰式
    男子種目別平行棒 決勝・表彰式
    女子種目別ゆか 決勝・表彰式
    男子種目別鉄棒 決勝・表彰式

    ■新体操

    会場：名古屋市総合体育館[レインボーホール]

    10月1日(木)

    10:00～
    個人 予選

    10月2日(金)

    18:00～
    団体 予選

    10月3日(土)

    13:00～
    個人 決勝

    19:00～
    団体 決勝

    ■トランポリン

    会場：名古屋市総合体育館[レインボーホール]

    9月27日(日)

    9:00～
    男子 予選・決勝・スーパーファイナル・表彰式

    16:00～
    女子 予選・決勝・スーパーファイナル・表彰式

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  • handballGetty Images

    アジア競技大会｜ハンドボール

    会場：春日井市総合体育館、エントリオ

    9月19日(土)

    10:00～
    女子ラウンド 3試合
    カザフスタン vs 中国
    日本 vs ベトナム
    香港 vs 韓国

    男子予選ラウンド 1試合
    イラン vs クウェート

    9月20日(日)

    12:30～
    男子予選ラウンド 3試合
    カザフスタン vs バーレーン
    中国 vs 日本
    香港 vs カタール

    13:30～
    女子ラウンド 3試合
    韓国 vs カザフスタン
    ベトナム vs 香港
    日本 vs ウズベキスタン

    9月21日(月・祝)

    12:00～
    男子予選ラウンド 4試合
    香港 vs 日本
    イラン vs バーレーン
    韓国 vs クウェート
    中国 vs カタール

    9月22日(火・休)

    13:30～
    女子ラウンド 3試合
    ベトナム vs カザフスタン
    香港 vs 日本
    ウズベキスタン vs 中国

    15:00～
    男子予選ラウンド 2試合
    クウェート vs カザフスタン
    イラン vs 韓国

    9月23日(水・祝)

    12:30～
    男子予選ラウンド 3試合
    カザフスタン vs イラン
    中国 vs 香港
    韓国 vs バーレーン

    13:30～
    女子ラウンド 3試合
    香港 vs カザフスタン
    ウズベキスタン vs 韓国
    中国 vs 日本

    9月25日(金)

    12:30～
    女子ラウンド 3試合
    ベトナム vs ウズベキスタン
    カザフスタン vs 日本
    韓国 vs 中国

    13:30～
    男子予選ラウンド 3試合
    バーレーン vs クウェート
    カタール vs 日本
    カザフスタン vs 韓国

    9月26日(土)

    12:00～
    男子メインラウンド 4試合
    グループA 2位 vs グループB 3位
    グループB 2位 vs グループA 3位
    グループA 1位 vs グループB 4位
    グループB 1位 vs グループA 4位

    12:30～
    女子ラウンド 3試合
    カザフスタン vs ウズベキスタン
    中国 vs 香港
    韓国 vs ベトナム

    9月27日(日)

    12:00～
    女子ラウンド 3試合
    ウズベキスタン vs 香港
    中国 vs ベトナム
    日本 vs 韓国
    表彰式

    9月28日(月)

    15:00～
    男子準決勝 2試合

    9月29日(火)

    17:00～
    男子3位決定戦
    男子決勝
    表彰式

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  • hockeyGetty Images

    アジア競技大会｜ホッケー

    会場：岐阜県グリーンスタジアム

    9月18日(金)

    9:00～
    女子予選ラウンド 4試合
    グループA 韓国 vs チャイニーズ・タイペイ
    グループB タイ vs シンガポール
    グループB 日本 vs インドネシア
    グループA マレーシア vs カザフスタン

    男子予選ラウンド 2試合
    グループB 中国 vs オマーン
    グループA 韓国 vs バングラデシュ

    9月20日(日)

    9:00～
    女子予選ラウンド 2試合
    グループA 中国 vs バングラデシュ
    グループB インド vs ウズベキスタン

    男子予選ラウンド 4試合
    グループB マレーシア vs ウズベキスタン
    グループA インド vs インドネシア
    グループA 日本 vs スリランカ
    グループB パキスタン vs タイ

    9月21日(月・祝)

    9:00～
    女子予選ラウンド 6試合
    グループA 韓国 vs カザフスタン
    グループA 中国 vs チャイニーズ・タイペイ
    グループB インド vs インドネシア
    グループB ウズベキスタン vs タイ
    グループB 日本 vs シンガポール
    グループA バングラデシュ vs マレーシア

    9月22日(火・休)

    9:00～
    男子予選ラウンド 6試合
    グループB パキスタン vs ウズベキスタン
    グループA インドネシア vs 韓国
    グループB タイ vs 中国
    グループB マレーシア vs オマーン
    グループB 日本 vs バングラデシュ
    グループA インド vs スリランカ

    9月23日(水・祝)

    9:00～
    女子予選ラウンド 6試合
    グループA バングラデシュ vs 韓国
    グループB シンガポール vs インドネシア
    グループA カザフスタン vs チャイニーズ・タイペイ
    グループB タイ vs インド
    グループB ウズベキスタン vs 日本
    グループA マレーシア vs 中国

    9月24日(木)

    9:00～
    男子予選ラウンド 6試合
    グループB タイ vs マレーシア
    グループA バングラデシュ vs スリランカ
    グループB オマーン vs ウズベキスタン
    グループA 韓国 vs インド
    グループA インドネシア vs 日本
    グループB 中国 vs パキスタン

    9月25日(金)

    9:00～
    女子予選ラウンド 6試合
    グループA カザフスタン vs バングラデシュ
    グループB 日本 vs インド
    グループA 韓国 vs 中国
    グループB インドネシア vs タイ
    グループB シンガポール vs ウズベキスタン
    グループA チャイニーズ・タイペイ vs マレーシア

    9月26日(土)

    9:00～
    男子予選ラウンド 6試合
    グループB オマーン vs タイ
    グループA バングラデシュ vs インドネシア
    グループB マレーシア vs パキスタン
    グループA スリランカ vs 韓国
    グループA 日本 vs インド
    グループB ウズベキスタン vs 中国

    9月27日(日)

    9:00～
    女子予選ラウンド 6試合
    グループA 中国 vs カザフスタン
    グループB インドネシア vs ウズベキスタン
    グループA チャイニーズ・タイペイ vs バングラデシュ
    グループA マレーシア vs 韓国
    グループB タイ vs 日本
    グループB インド vs シンガポール

    9月28日(月)

    9:00～
    男子予選ラウンド 6試合
    グループB 中国 vs マレーシア
    グループA スリランカ vs インドネシア
    グループB ウズベキスタン vs タイ
    グループB パキスタン vs オマーン
    グループA 韓国 vs 日本
    グループA インド vs バングラデシュ

    9月30日(水)

    9:00～
    女子11位決定戦
    女子5位～8位予備戦 2試合
    女子準決勝 2試合

    10月1日(木)

    9:00～
    男子11位決定戦
    男子5位～8位予備戦 2試合
    男子準決勝 2試合

    10月2日(金)

    9:00～
    女子5位～10位決定戦 3試合
    女子3位決定戦
    女子決勝
    表彰式

    10月3日(土)

    9:00～
    男子5位～10位決定戦 3試合
    男子3位決定戦
    男子決勝
    表彰式

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  • judoGetty Images

    アジア競技大会｜柔道

    会場：愛知国際アリーナ

    9月30日(水)

    11:00～
    女子48kg級 予選・敗者復活戦・準決勝
    女子52kg級 予選・敗者復活戦・準決勝
    男子60kg級 予選・敗者復活戦・準決勝
    男子66kg級 予選・敗者復活戦・準決勝

    17:00～
    女子48kg級 3位決定戦・決勝・表彰式
    女子52kg級 3位決定戦・決勝・表彰式
    男子60kg級 3位決定戦・決勝・表彰式
    男子66kg級 3位決定戦・決勝・表彰式

    10月1日(木)

    11:00～
    女子57kg級 予選・敗者復活戦・準決勝
    女子63kg級 予選・敗者復活戦・準決勝
    女子70kg級 予選・敗者復活戦・準決勝
    男子73kg級 予選・敗者復活戦・準決勝
    男子81kg級 予選・敗者復活戦・準決勝

    17:00～
    女子57kg級 3位決定戦・決勝・表彰式
    女子63kg級 3位決定戦・決勝・表彰式
    女子70kg級 3位決定戦・決勝・表彰式
    男子73kg級 3位決定戦・決勝・表彰式
    男子81kg級 3位決定戦・決勝・表彰式

    10月2日(金)

    11:00～
    女子78kg級 予選・敗者復活戦・準決勝
    女子78kg超級 予選・敗者復活戦・準決勝
    男子90kg級 予選・敗者復活戦・準決勝
    男子100kg級 予選・敗者復活戦・準決勝
    男子100kg超級 予選・敗者復活戦・準決勝

    17:00～
    女子78kg級 3位決定戦・決勝・表彰式
    女子78kg超級 3位決定戦・決勝・表彰式
    男子90kg級 3位決定戦・決勝・表彰式
    男子100kg級 3位決定戦・決勝・表彰式
    男子100kg超級 3位決定戦・決勝・表彰式

    10月3日(土)

    11:00～
    男女混合団体 予選・敗者復活戦・準決勝

    17:00～
    男女混合団体 3位決定戦・決勝・表彰式

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  • kabaddiGetty Images

    アジア競技大会｜カバディ

    会場：東海市民体育館

    9月21日(月・祝)

    9:30～
    男子予選ラウンド 3試合
    グループA バングラデシュ vs 韓国
    グループB ネパール vs タイ
    グループA 日本 vs インド

    女子予選ラウンド 1試合
    グループA イラン vs 日本

    16:00～
    男子予選ラウンド 2試合
    グループB パキスタン vs マレーシア
    グループA バングラデシュ vs チャイニーズ・タイペイ

    女子予選ラウンド 2試合
    グループB スリランカ vs タイ
    グループA バングラデシュ vs インド

    9月22日(火・休)

    9:30～
    男子予選ラウンド 3試合
    グループB ネパール vs パキスタン
    グループA 韓国 vs インド
    グループB タイ vs マレーシア

    女子予選ラウンド 1試合
    グループB タイ vs ネパール

    16:00～
    男子予選ラウンド 2試合
    グループA バングラデシュ vs 日本
    グループB ネパール vs イラン

    女子予選ラウンド 2試合
    グループA イラン vs バングラデシュ
    グループB スリランカ vs チャイニーズ・タイペイ

    9月23日(水・祝)

    9:30～
    男子予選ラウンド 3試合
    グループA 韓国 vs チャイニーズ・タイペイ
    グループB マレーシア vs イラン
    グループB バングラデシュ vs インド

    女子予選ラウンド 1試合
    グループA イラン vs インド

    16:00～
    男子予選ラウンド 2試合
    グループB タイ vs パキスタン
    グループA チャイニーズ・タイペイ vs 日本

    女子予選ラウンド 2試合
    グループA 日本 vs バングラデシュ
    グループB チャイニーズ・タイペイ vs ネパール

    9月24日(木)

    9:30～
    男子予選ラウンド 3試合
    グループB タイ vs イラン
    グループA 韓国 vs 日本
    グループA チャイニーズ・タイペイ vs インド

    女子予選ラウンド 1試合
    グループB タイ vs チャイニーズ・タイペイ

    16:00～
    男子予選ラウンド 2試合
    グループB ネパール vs マレーシア
    グループB パキスタン vs イラン

    女子予選ラウンド 2試合
    グループB スリランカ vs ネパール
    グループA 日本 vs インド

    9月25日(金)

    13:00～
    女子準決勝
    男子準決勝

    18:00～
    女子準決勝
    男子準決勝

    9月26日(土)

    13:00～
    女子決勝・表彰式

    18:00～
    男子決勝・表彰式

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  • karateGetty Images

    アジア競技大会｜空手

    ■形

    会場：豊橋市総合体育館

    9月20日(日)

    10:00～
    女子個人形 予選・3位決定戦・決勝・表彰式

    9月21日(月・祝)

    10:00～
    男子個人形 予選・3位決定戦・決勝・表彰式

    9月22日(火・休)

    10:00～
    女子団体形 予選・3位決定戦・決勝・表彰式

    9月23日(水・祝)

    10:00～
    男子団体形 予選・3位決定戦・決勝・表彰式

    ■組手

    会場：豊橋市総合体育館

    9月20日(日)

    10:00～
    男子55kg級 予選・3位決定戦・決勝・表彰式
    女子68kg超級 予選・3位決定戦・決勝・表彰式
    男子60kg級 予選・3位決定戦・決勝・表彰式

    9月21日(月・祝)

    10:00～
    女子61kg級 予選・3位決定戦・決勝・表彰式
    男子67kg級 予選・3位決定戦・決勝・表彰式
    女子68kg級 予選・3位決定戦・決勝・表彰式

    9月22日(火・休)

    10:00～
    男子75kg級 予選・3位決定戦・決勝・表彰式
    女子55kg級 予選・3位決定戦・決勝・表彰式
    男子84kg級 予選・3位決定戦・決勝・表彰式

    9月23日(水・祝)

    10:00～
    女子50kg級 予選・3位決定戦・決勝・表彰式
    男子84kg超級 予選・3位決定戦・決勝・表彰式

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  • pentathlonGetty Images

    アジア競技大会｜近代五種

    会場：安城市総合運動公園（安城市体育館・安城市陸上競技場）

    9月16日(水)

    10:00～
    女子フェンシング シーディングラウンド

    14:30～
    男子フェンシング シーディングラウンド

    9月17日(木)

    10:00～
    女子準決勝 グループA
    フェンシング（ダイレクトエリミネーション）
    オブスタクル
    水泳
    レーザーラン

    15:00～
    女子準決勝 グループB
    フェンシング（ダイレクトエリミネーション）
    オブスタクル
    水泳
    レーザーラン

    9月18日(金)

    10:00～
    男子準決勝 グループA
    フェンシング（ダイレクトエリミネーション）
    オブスタクル
    水泳
    レーザーラン

    15:00～
    男子準決勝 グループB
    フェンシング（ダイレクトエリミネーション）
    オブスタクル
    水泳
    レーザーラン

    9月20日(日)

    10:00～
    女子決勝・表彰式
    フェンシング（ダイレクトエリミネーション）
    オブスタクル
    水泳
    レーザーラン

    14:30～
    男子決勝・表彰式
    フェンシング（ダイレクトエリミネーション）
    オブスタクル
    水泳
    レーザーラン

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  • padelGetty Images

    アジア競技大会｜パデル

    会場：東スポーツセンター　第1競技場

    9月28日(月)

    9:30～
    女子・男子

    9月29日(火)

    9:30～
    女子・男子

    9月30日(水)

    9:30～
    女子・男子

    10月1日(木)

    9:30～
    女子・男子

    10月2日(金)

    10:00～
    女子・男子 準々決勝・準決勝

    10月3日(土)

    10:00～
    女子・男子 決勝

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  • rowingGetty Images

    アジア競技大会｜ローイング

    会場：長良川国際レガッタコース

    9月20日(日)

    9:00～
    男子シングルスカル 予選・準々決勝
    男子ダブルスカル 予選・準々決勝
    男子ペア 予選
    男子フォア 予選
    女子フォア 予選
    女子軽量級シングルスカル 予選
    女子軽量級ダブルスカル 予選

    9月21日(月・祝)

    9:00～
    男子クオドルプルスカル 予選
    男子軽量級シングルスカル 予選・準々決勝
    男子軽量級ダブルスカル 予選
    女子シングルスカル 予選・準々決勝
    女子ダブルスカル 予選
    女子ペア 予選
    女子クオドルプルスカル 予選

    9月22日(火・休)

    9:00～
    男子シングルスカル 準決勝
    男子ダブルスカル 準決勝
    男子ペア 準決勝
    男子フォア 準決勝
    女子フォア 準決勝
    女子軽量級シングルスカル 準決勝
    女子軽量級ダブルスカル 準決勝
    男子クオドルプルスカル 準決勝
    男子軽量級シングルスカル 準決勝
    男子軽量級ダブルスカル 準決勝
    女子シングルスカル 準決勝
    女子ダブルスカル 準決勝
    女子ペア 準決勝
    女子クオドルプルスカル 準決勝

    9月23日(水・祝)

    9:00～
    男子シングルスカル 決勝
    男子ダブルスカル 決勝
    男子ペア 決勝
    男子フォア 決勝
    女子フォア 決勝
    女子軽量級シングルスカル 決勝
    女子軽量級ダブルスカル 決勝

    9月24日(木)

    9:00～
    男子クオドルプルスカル 決勝
    男子軽量級シングルスカル 決勝
    男子軽量級ダブルスカル 決勝
    女子シングルスカル 決勝
    女子ダブルスカル 決勝
    女子ペア 決勝
    女子クオドルプルスカル 決勝

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  • rugbyGetty Images

    アジア競技大会｜ラグビー

    ■ラグビー7s

    会場：名古屋市瑞穂公園ラグビー場

    10月1日(木)

    9:00～
    男子予選ラウンド 12試合
    グループA 中国 vs マレーシア
    グループA 香港 vs ウズベキスタン
    グループB タイ vs 韓国
    グループB 日本 vs カザフスタン
    グループC アラブ首長国連邦 vs シンガポール
    グループC スリランカ vs フィリピン
    グループA 中国 vs ウズベキスタン
    グループA 香港 vs マレーシア
    グループB タイ vs カザフスタン
    グループB 日本 vs 韓国
    グループC アラブ首長国連邦 vs フィリピン
    グループC スリランカ vs シンガポール

    女子予選ラウンド 8試合
    グループD タイ vs カザフスタン
    グループD 日本 vs シンガポール
    グループE 香港 vs インド
    グループE 中国 vs マレーシア
    グループD タイ vs シンガポール
    グループD 日本 vs カザフスタン
    グループE 香港 vs マレーシア
    グループE 中国 vs インド

    10月2日(金)

    9:00～
    男子予選ラウンド 6試合
    グループA マレーシア vs ウズベキスタン
    グループA 香港 vs 中国
    グループB 韓国 vs カザフスタン
    グループB 日本 vs タイ
    グループC シンガポール vs フィリピン
    グループC スリランカ vs アラブ首長国連邦

    女子予選ラウンド 4試合
    グループD カザフスタン vs シンガポール
    グループD 日本 vs タイ
    グループE インド vs マレーシア
    グループE 中国 vs 香港

    男子9位～12位決定戦 2試合
    男子準々決勝 4試合

    10月3日(土)

    9:00～
    男子9位～12位決定戦 2試合
    女子5位～8位決定戦 2試合
    男子5位～8位決定戦 2試合
    女子準決勝 2試合
    男子準決勝 2試合
    女子7位決定戦
    女子5位決定戦
    男子7位決定戦
    男子5位決定戦
    女子3位決定戦
    男子3位決定戦
    女子決勝
    男子決勝

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  • sailingGetty Images

    アジア競技大会｜セーリング

    会場：海陽ヨットハーバー

    9月26日(土)

    11:00～
    少年男子 二人乗りスキフ
    少年女子 二人乗りスキフ

    13:30～
    成年男子 二人乗りスキフ
    成年女子 二人乗りスキフ
    成年男女混合 二人乗りディンギー

    9月27日(日)

    11:00～
    少年男子 二人乗りスキフ
    少年女子 二人乗りスキフ
    成年男女混合 二人乗りディンギー
    少年男女混合 二人乗りディンギー

    13:30～
    成年男子 二人乗りスキフ
    成年女子 二人乗りスキフ

    9月28日(月)

    11:00～
    成年男女混合 二人乗りディンギー

    13:30～
    少年男女混合 二人乗りディンギー

    9月29日(火)

    11:00～
    少年男子 ウィンドサーフィン
    少年女子 ウィンドサーフィン
    少年男女混合 二人乗りディンギー

    13:30～
    成年男子 ウィンドサーフィン
    成年女子 ウィンドサーフィン

    9月30日(水)

    11:00～
    成年男子 ウィンドサーフィン
    成年女子 ウィンドサーフィン
    成年男女混合 二人乗りディンギー
    少年男女混合 二人乗りディンギー

    13:30～
    少年男子 ウィンドサーフィン
    少年女子 ウィンドサーフィン

    10月1日(木)

    11:00～
    少年男子 ウィンドサーフィン
    少年女子 ウィンドサーフィン

    13:30～
    成年男子 ウィンドサーフィン
    成年女子 ウィンドサーフィン

    10月2日(金)

    11:00～
    成年男子 ウィンドサーフィン
    成年女子 ウィンドサーフィン
    成年男女混合 二人乗りディンギー
    少年男女混合 二人乗りディンギー

    13:30～
    少年男子 ウィンドサーフィン
    少年女子 ウィンドサーフィン

    10月3日(土)

    11:00～
    少年男子 ウィンドサーフィン
    少年女子 ウィンドサーフィン
    成年男女混合 二人乗りディンギー

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  • sepak takrawGetty Images

    アジア競技大会｜セパタクロー

    会場：名古屋市瑞穂公園体育館

    9月20日(日)

    9:00～
    男子チームレグ 予選

    14:00～
    女子チームレグ 予選

    9月21日(月・祝)

    9:00～
    男子チームレグ 予選

    14:00～
    女子チームレグ 予選

    9月22日(火・休)

    9:00～
    男子チームレグ 予選

    14:00～
    女子チームレグ 予選

    9月23日(水・祝)

    9:00～
    男子チームレグ 予選

    14:00～
    女子チームレグ 予選

    9月24日(木)

    9:00～
    男子チームレグ 準決勝

    14:00～
    女子チームレグ 準決勝

    9月25日(金)

    9:00～
    女子チームレグ 決勝

    14:00～
    男子チームレグ 決勝
    男子チームレグ 表彰式
    女子チームレグ 表彰式

    9月27日(日)

    9:00～
    男子レグ 予選
    女子ダブル 予選

    14:00～
    男子レグ 予選
    女子ダブル 予選

    9月28日(月)

    9:00～
    男子レグ 予選
    女子ダブル 予選

    14:00～
    男子レグ 準決勝
    女子ダブル 準決勝

    9月29日(火)

    9:00～
    男子レグ 決勝
    女子ダブル 決勝
    男子レグ・女子ダブル 表彰式

    9月30日(水)

    9:00～
    男子クワッド 予選
    女子クワッド 予選

    14:00～
    男子クワッド 予選
    女子クワッド 予選

    10月1日(木)

    9:00～
    男子クワッド 予選
    女子クワッド 予選

    14:00～
    男子クワッド 予選
    女子クワッド 予選

    10月2日(金)

    9:00～
    男子クワッド 予選
    女子クワッド 予選

    14:00～
    男子クワッド 準決勝
    女子クワッド 準決勝

    10月3日(土)

    9:00～
    男子クワッド 決勝
    女子クワッド 決勝
    男子クワッド・女子クワッド 表彰式

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  • shootingGetty Images

    アジア競技大会｜射撃

    会場：愛知県総合射撃場

    9月20日(日)

    9:45～
    女子10mエアライフル 本選・決勝・表彰式

    9月21日(月・祝)

    9:45～
    男子10mエアライフル 本選・決勝・表彰式
    女子スキート 本選1日目
    男子スキート 本選1日目

    9月22日(火・休)

    9:45～
    10mエアライフルミックス 本選・決勝・表彰式
    女子スキート 本選2日目
    男子スキート 本選2日目

    9月23日(水・祝)

    9:45～
    女子10mエアピストル 本選・決勝・表彰式
    女子スキート 本選3日目・決勝・表彰式
    男子スキート 本選3日目・決勝・表彰式

    9月24日(木)

    9:45～
    男子10mエアピストル 本選・決勝・表彰式
    男子50mライフル3姿勢 予選
    スキートミックス 本選・決勝・表彰式

    9月25日(金)

    9:45～
    10mエアピストルミックス 本選・決勝・表彰式
    男子50mライフル3姿勢 本選・決勝・表彰式

    9月26日(土)

    9:45～
    女子50mライフル3姿勢 本選・決勝・表彰式

    9月27日(日)

    9:40～
    女子25mピストル 精密ステージ
    女子トラップ 本選1日目
    男子トラップ 本選1日目

    9月28日(月)

    9:40～
    女子25mピストル 速射ステージ・決勝・表彰式
    女子トラップ 本選2日目
    男子トラップ 本選2日目

    9月29日(火)

    9:40～
    女子トラップ 本選3日目・決勝・表彰式
    男子トラップ 本選3日目・決勝・表彰式

    9月30日(水)

    9:40～
    男子25mラピッドファイアピストル 本選前半
    トラップミックス 本選・決勝・表彰式

    10月1日(木)

    9:40～
    男子25mラピッドファイアピストル 本選後半・決勝・表彰式

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  • skateboardGetty Images

    アジア競技大会｜スケートボード

    会場：愛知県国際展示場「Aichi Sky Expo」ホールB

    9月24日(木)

    9:00～
    女子パーク 予選
    男子パーク 予選

    9月25日(金)

    9:00～
    女子パーク 決勝・表彰式
    男子パーク 決勝・表彰式

    9月26日(土)

    9:00～
    女子ストリート 予選
    男子ストリート 予選

    9月27日(日)

    10:00～
    女子ストリート 決勝・表彰式
    男子ストリート 決勝・表彰式

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  • climbingGetty Images

    アジア競技大会｜スポーツクライミング

    会場：名古屋市国際展示場[ポートメッセなごや]第1展示館

    9月29日(火)

    10:00～
    男子ボルダー 準決勝
    女子スピード4 予選

    9月30日(水)

    10:00～
    女子ボルダー 準決勝
    男子スピード4 予選

    18:00～
    男子ボルダー 決勝
    女子スピード4 決勝

    10月1日(木)

    18:00～
    女子ボルダー 決勝
    男子スピード4 決勝

    10月2日(金)

    17:00～
    女子リード 準決勝
    男子リード 準決勝

    10月3日(土)

    18:00～
    女子リード 決勝
    男子リード 決勝

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  • squashGetty Images

    アジア競技大会｜スカッシュ

    会場：名古屋金城ふ頭アリーナ

    9月23日(水・祝)

    11:00～
    混合ダブルス 1回戦
    男子個人戦 1回戦
    女子個人戦 1回戦

    9月24日(木)

    11:00～
    混合ダブルス 2回戦
    女子個人戦 2回戦
    男子個人戦 2回戦

    9月25日(金)

    10:00～
    混合ダブルス 準々決勝
    女子個人戦 準々決勝
    男子個人戦 準々決勝

    9月26日(土)

    12:00～
    混合ダブルス 準決勝
    女子個人戦 準決勝
    男子個人戦 準決勝

    9月27日(日)

    12:00～
    女子個人戦 3位決定戦
    男子個人戦 3位決定戦
    混合ダブルス 決勝
    男子個人戦 決勝
    女子個人戦 決勝
    表彰式

    9月28日(月)

    10:00～
    女子団体戦 プールマッチ（総当たり）
    男子団体戦 プールマッチ（総当たり）

    9月29日(火)

    10:00～
    女子団体戦 プールマッチ（総当たり）
    男子団体戦 プールマッチ（総当たり）

    9月30日(水)

    10:00～
    男子団体戦 準々決勝
    女子団体戦 準々決勝

    10月1日(木)

    10:30～
    女子団体戦 準決勝
    男子団体戦 準決勝

    10月2日(金)

    13:30～
    女子団体戦 決勝
    男子団体戦 決勝
    表彰式

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  • surfinGetty Images

    アジア競技大会｜サーフィン

    会場：田原市赤羽根町大石海岸 [太平洋ロングビーチ]

    9月25日(金)

    7:00～
    女子ラウンド1 1～8
    男子ラウンド1 1～8
    女子ラウンド2 1～8

    9月26日(土)

    7:00～
    男子ラウンド2 1～8
    女子ラウンド3 1～8

    9月27日(日)

    7:00～
    男子ラウンド3 1～8
    女子準々決勝 1～4
    男子準々決勝 1～4

    9月28日(月)

    7:00～
    女子準決勝 1～2
    男子準決勝 1～2
    女子3位決定戦
    男子3位決定戦
    女子決勝
    男子決勝

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  • table tennisGetty Images

    アジア競技大会｜卓球

    会場：スカイホール豊田

    9月20日(日)

    10:00～
    女子団体予選リーグ ラウンド1・2
    男子団体予選リーグ ラウンド1・2

    9月21日(月・祝)

    10:00～
    女子団体予選リーグ ラウンド3
    男子団体予選リーグ ラウンド3

    18:30～
    女子ダブルス 1回戦
    男子団体予選リーグ ラウンド3

    9月22日(火・休)

    10:00～
    女子団体 2回戦
    男子団体 2回戦
    混合ダブルス 1回戦

    19:20～
    男子団体 準々決勝
    女子団体 準々決勝

    9月23日(水・祝)

    10:00～
    混合ダブルス 2回戦・3回戦
    女子シングルス 1回戦
    男子ダブルス 1回戦

    17:00～
    男子団体 準決勝
    女子団体 準決勝

    9月24日(木)

    10:00～
    男子シングルス 1回戦
    女子ダブルス 2回戦

    17:00～
    男子団体 決勝・表彰式
    女子団体 決勝・表彰式

    9月25日(金)

    10:00～
    混合ダブルス 準々決勝・準決勝
    男子シングルス 2回戦
    女子シングルス 2回戦
    男子ダブルス 2回戦・3回戦
    女子ダブルス 3回戦

    9月26日(土)

    10:00～
    男子シングルス 3回戦
    女子シングルス 3回戦

    15:30～
    男子ダブルス 準々決勝
    女子シングルス 準々決勝
    男子シングルス 準々決勝
    女子ダブルス 準々決勝
    混合ダブルス 決勝・表彰式

    9月27日(日)

    12:00～
    男子ダブルス 準決勝
    女子シングルス 準決勝

    19:00～
    男子ダブルス 決勝・表彰式
    女子シングルス 決勝・表彰式

    9月28日(月)

    12:00～
    男子シングルス 準決勝
    女子ダブルス 準決勝

    19:00～
    男子シングルス 決勝・表彰式
    女子ダブルス 決勝・表彰式

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  • taekwondoGetty Images

    アジア競技大会｜テコンドー

    ■プムセ

    会場：豊橋市総合体育館

    10月1日(木)

    9:00～
    男子個人 準決勝・決勝・表彰式
    女子個人 準決勝・決勝・表彰式

    ■キョルギ

    会場：豊橋市総合体育館

    10月2日(金)

    9:00～
    男子58kg級 予選～決勝・表彰式
    男子80kg級 予選～決勝・表彰式
    女子49kg級 予選～決勝・表彰式
    女子67kg級 予選～決勝・表彰式

    10月3日(土)

    9:00～
    男子68kg級 予選～決勝・表彰式
    男子80kg超級 予選～決勝・表彰式
    女子57kg級 予選～決勝・表彰式
    女子67kg超級 予選～決勝・表彰式

    ■ヴァーチャルテコンドー

    会場：豊橋市総合体育館

    10月2日(金)

    9:00～
    男女混合個人 予選～決勝・表彰式

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  • tennisGetty Images

    アジア競技大会｜テニス

    会場：名古屋市東山公園テニスセンター

    9月27日(日)

    10:00～
    男子シングルス 1回戦
    男子ダブルス 1回戦
    女子シングルス 1回戦
    女子ダブルス 1回戦

    9月28日(月)

    10:00～
    男子シングルス 2回戦
    男子ダブルス 2回戦
    女子シングルス 2回戦
    女子ダブルス 2回戦
    男女混合ダブルス 1回戦

    9月29日(火)

    10:00～
    男子シングルス 2回戦
    男子ダブルス 3回戦
    女子シングルス 3回戦
    女子ダブルス 2回戦
    男女混合ダブルス 2回戦

    9月30日(水)

    10:00～
    男子シングルス 3回戦
    男子ダブルス 準々決勝
    女子シングルス 準々決勝
    女子ダブルス 3回戦
    男女混合ダブルス 3回戦

    10月1日(木)

    10:00～
    男子シングルス 準々決勝
    男子ダブルス 準決勝
    女子シングルス 準決勝
    女子ダブルス 準々決勝
    男女混合ダブルス 準々決勝

    10月2日(金)

    10:00～
    男子シングルス 準決勝
    男子ダブルス 決勝
    女子シングルス 決勝
    女子ダブルス 準決勝
    男女混合ダブルス 準決勝

    10月3日(土)

    10:00～
    男子シングルス 決勝
    女子ダブルス 決勝
    男女混合ダブルス 決勝

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  • soft tennisGetty Images

    アジア競技大会｜ソフトテニス

    会場：名古屋市東山公園テニスセンター

    9月18日(金)

    9:00～
    男子団体 予選ラウンド～準々決勝
    女子団体 予選ラウンド～準々決勝

    9月20日(日)

    9:00～
    男子団体 準決勝～決勝
    女子団体 準決勝～決勝

    9月21日(月・祝)

    9:00～
    混合ダブルス 予選ラウンド～決勝ラウンド

    9月22日(火・休)

    9:00～
    男子シングルス 予選ラウンド
    女子シングルス 予選ラウンド

    9月23日(水・祝)

    9:00～
    男子シングルス 準々決勝～決勝
    女子シングルス 準々決勝～決勝

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  • teqballGetty Images

    アジア競技大会｜テックボール

    会場：名古屋市東スポーツセンター

    9月17日(木)

    9:00～
    女子 準々決勝
    男子 準々決勝

    9月18日(金)

    10:00～
    女子
    混合

    9月19日(土)

    10:00～
    女子 準決勝
    男子 準決勝
    混合 準決勝

    9月20日(日)

    12:00～
    女子 決勝
    男子 決勝
    混合 決勝

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  • triathlonGetty Images

    アジア競技大会｜トライアスロン

    会場：蒲郡市内特設コース

    9月20日(日)

    8:30～
    男子個人
    女子個人

    9月21日(月・祝)

    9:30～
    男女混合リレー

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  • volleyballGetty Images

    アジア競技大会｜バレーボール

    会場：岡崎中央総合公園総合体育館、小牧市スポーツ公園総合体育館

    9月16日(水)

    13:00～
    女子ファーストラウンド 3試合
    中国 vs フィリピン
    タイ vs モンゴル
    チャイニーズ・タイペイ vs キルギス

    9月17日(木)

    13:00～
    女子ファーストラウンド 3試合
    カザフスタン vs フィリピン
    チャイニーズ・タイペイ vs モンゴル
    キルギス vs タイ

    9月18日(金)

    13:00～
    女子ファーストラウンド 3試合
    カザフスタン vs 中国
    モンゴル vs キルギス
    タイ vs チャイニーズ・タイペイ

    9月20日(日)

    16:00～
    女子9位～14位決定戦 2試合

    9月21日(月・祝)

    13:00～
    女子5位～8位決定戦
    女子9位～14位決定戦 2試合

    9月22日(火・休)

    13:00～
    女子13位決定戦
    女子11位決定戦
    女子9位決定戦

    9月27日(日)

    10:00～
    男子ファーストラウンド 4試合
    イラン vs キルギス
    パキスタン vs カザフスタン
    インドネシア vs タイ
    日本 vs ウズベキスタン

    9月28日(月)

    10:00～
    男子ファーストラウンド 4試合
    インドネシア vs キルギス
    パキスタン vs ウズベキスタン
    タイ vs イラン
    カザフスタン vs 日本

    9月29日(火)

    10:00～
    男子ファーストラウンド 4試合
    キルギス vs タイ
    ウズベキスタン vs カザフスタン
    イラン vs インドネシア
    日本 vs パキスタン

    10月1日(木)

    10:00～
    男子準々決勝 4試合

    10月2日(金)

    10:00～
    男子5位～8位決定戦 2試合
    男子準決勝 2試合

    10月3日(土)

    10:00～
    男子7位決定戦
    男子5位決定戦
    男子3位決定戦
    男子決勝

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  • beach volleyballGetty Images

    アジア競技大会｜ビーチバレーボール

    会場：碧南緑地ビーチコート

    9月20日(日)

    9:00～
    男子または女子予選ラウンド 6試合

    9月21日(月・祝)

    9:00～
    男子または女子予選ラウンド 6試合

    9月22日(火・休)

    9:00～
    男子または女子予選ラウンド 6試合

    9月23日(水・祝)

    9:00～
    男子または女子予選ラウンド 6試合

    9月24日(木)

    9:00～
    男子または女子予選ラウンド 6試合

    9月25日(金)

    9:00～
    男子または女子予選ラウンド 6試合

    9月26日(土)

    9:00～
    男子または女子予選ラウンド 6試合

    9月27日(日)

    9:00～
    男子または女子予選ラウンド 6試合

    9月28日(月)

    9:00～
    男子または女子 ラウンドオブ16 6試合

    9月29日(火)

    9:00～
    男子または女子 ラウンドオブ16 6試合

    9月30日(水)

    9:00～
    男子または女子 準々決勝 6試合

    10月1日(木)

    9:00～
    男子または女子 準決勝 4試合

    10月2日(金)

    12:00～
    女子3位決定戦
    女子決勝
    表彰式

    10月3日(土)

    12:00～
    男子3位決定戦
    男子決勝
    表彰式

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  • weight liftingGetty Images

    アジア競技大会｜ウエイトリフティング

    会場：名古屋市中小企業振興会館

    9月23日(水・祝)

    10:00～
    女子49kg級 グループB
    女子53kg級 グループB

    13:30～
    女子49kg級 グループA・表彰式
    女子53kg級 グループA・表彰式

    9月24日(木)

    10:00～
    男子60kg級 グループB
    男子65kg級 グループB

    13:30～
    男子60kg級 グループA・表彰式
    男子65kg級 グループA・表彰式

    9月25日(金)

    10:00～
    女子57kg級 グループB
    女子61kg級 グループB

    13:30～
    女子57kg級 グループA・表彰式
    女子61kg級 グループA・表彰式

    9月26日(土)

    13:30～
    男子70kg級 グループA・表彰式
    男子75kg級 グループA・表彰式

    9月27日(日)

    10:00～
    男子110kg級 グループB

    13:30～
    女子69kg級 グループA・表彰式
    女子77kg級 グループA・表彰式

    9月28日(月)

    10:00～
    男子85kg級 グループB
    男子95kg級 グループB

    13:30～
    男子85kg級 グループA・表彰式
    男子95kg級 グループA・表彰式

    9月29日(火)

    9:30～
    女子86kg級 グループA・表彰式
    男子110kg級 グループA・表彰式

    16:20～
    女子86kg超級 グループA・表彰式
    男子110kg超級 グループA・表彰式

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  • wrestlingGetty Images

    アジア競技大会｜レスリング

    ■フリースタイル

    会場：名古屋市稲永スポーツセンター

    9月30日(水)

    10:30～
    女子68kg級 予選ラウンド

    18:00～
    女子68kg級 決勝ラウンド

    10月1日(木)

    10:30～
    女子62kg級 予選ラウンド

    18:00～
    女子62kg級 決勝ラウンド

    10月2日(金)

    10:30～
    男子65kg級 予選ラウンド
    男子86kg級 予選ラウンド
    男子125kg級 予選ラウンド
    女子50kg級 予選ラウンド
    女子76kg級 予選ラウンド

    18:00～
    男子65kg級 決勝ラウンド
    男子86kg級 決勝ラウンド
    男子125kg級 決勝ラウンド
    女子50kg級 決勝ラウンド
    女子76kg級 決勝ラウンド

    10月3日(土)

    10:30～
    男子57kg級 予選ラウンド
    男子74kg級 予選ラウンド
    男子97kg級 予選ラウンド
    女子53kg級 予選ラウンド
    女子57kg級 予選ラウンド

    18:00～
    男子57kg級 決勝ラウンド
    男子74kg級 決勝ラウンド
    男子97kg級 決勝ラウンド
    女子53kg級 決勝ラウンド
    女子57kg級 決勝ラウンド

    ■グレコローマン

    会場：名古屋市稲永スポーツセンター

    9月30日(水)

    10:30～
    男子67kg級 予選ラウンド
    男子87kg級 予選ラウンド
    男子130kg級 予選ラウンド

    18:00～
    男子67kg級 決勝ラウンド
    男子87kg級 決勝ラウンド
    男子130kg級 決勝ラウンド

    10月1日(木)

    10:30～
    男子60kg級 予選ラウンド
    男子77kg級 予選ラウンド
    男子97kg級 予選ラウンド

    18:00～
    男子60kg級 決勝ラウンド
    男子77kg級 決勝ラウンド
    男子97kg級 決勝ラウンド

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  • tai chiGetty Images

    アジア競技大会｜武術太極拳

    会場：愛知県武道館

    9月20日(日)

    9:00～
    男子長拳 決勝
    女子太極拳・太極剣 決勝

    18:00～
    男子散打 1/16決勝
    女子散打 1/16決勝

    9月21日(月・祝)

    9:00～
    女子長拳 決勝
    男子太極拳・太極剣 決勝

    18:00～
    男子散打 1/8決勝
    女子散打 1/8決勝

    9月22日(火・休)

    9:00～
    男子南拳・南棍 決勝
    女子南拳・南刀 決勝

    18:00～
    男子散打 準々決勝
    女子散打 準々決勝

    9月23日(水・祝)

    9:00～
    男子刀術・棍術 決勝
    女子剣術・槍術 決勝

    18:00～
    男子散打 準決勝
    女子散打 準決勝

    9月24日(木)

    9:30～
    男子散打 決勝
    女子散打 決勝

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