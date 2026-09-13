アジア競技大会2026 女子サッカーの試合日程・組み合わせ・出場国
アジア競技大会女子サッカー｜大会日程
第20回アジア競技大会の女子サッカー競技は、9月19日(土)に行われる開会式を前にした9月14日(月)に開幕し、10月2日(金)に決勝戦が予定されている。
大会日程は以下の通り。
ラウンド
日程
グループステージ第1節
9月14日(月)
グループステージ第2節
9月17日(木)
グループステージ第3節
9月21日(月)
準々決勝
9月25日(金)
準決勝
9月29日(火)
3位決定戦
10月2日(金)
決勝
10月2日(金)
- U-NEXT
アジア競技大会女子サッカー｜放送・配信予定
第20回アジア競技大会の女子サッカー競技は、『U-NEXT』で配信される。U-NEXTでは31日間の無料トライアル期間を設けており、お試し中もアジア大会の配信全競技を視聴することができる。
その他、地上波『TBS系列』でも第20回アジア競技大会の中継が行われる。
アジア競技大会女子サッカー｜グループ組み合わせ
第20回アジア競技大会の女子サッカーは、出場12カ国が4カ国ずつの3グループに振り分けられ、各グループ上位2カ国、さらに各グループ3位うち成績上位の2カ国が決勝トーナメントに進出する。
グループE
グループF
グループG
日本
韓国
中国
チャイニーズ・タイペイ
北朝鮮
フィリピン
ベトナム
バングラデシュ
ウズベキスタン
タイ
ミャンマー
香港
アジア競技大会女子サッカー｜グループE順位表・試合日程
■順位表
順位
国
勝
分
負
得点
失点
差
勝点
1
日本
0
0
0
0
0
0
0
2
チャイニーズ・タイペイ
0
0
0
0
0
0
0
3
ベトナム
0
0
0
0
0
0
0
4
タイ
0
0
0
0
0
0
0
■試合日程
日時
節
対戦カード
9/14(月)
16:00
第1節
チャイニーズ・タイペイ vs ベトナム
9/14(月)
19:30
第1節
日本 vs タイ
9/17(木)
16:00
第2節
タイ vs チャイニーズ・タイペイ
9/17(木)
19:30
第2節
ベトナム vs 日本
9/21(月)
19:30
第3節
日本 vs チャイニーズ・タイペイ
9/21(月)
19:30
第3節
ベトナム vs タイ
アジア競技大会女子サッカー｜グループF順位表・試合日程
■順位表
順位
チーム
勝
分
負
得点
失点
差
勝点
1
韓国
0
0
0
0
0
0
0
2
北朝鮮
0
0
0
0
0
0
0
3
バングラデシュ
0
0
0
0
0
0
0
4
ミャンマー
0
0
0
0
0
0
0
■試合日程
日時
節
対戦カード
9/14(月)
16:00
第1節
北朝鮮 vs バングラデシュ
9/14(月)
19:30
第1節
韓国 vs ミャンマー
9/17(木)
16:00
第2節
バングラデシュ vs 韓国
9/17(木)
19:30
第2節
ミャンマー vs 北朝鮮
9/21(月)
16:00
第3節
韓国 vs 北朝鮮
9/21(月)
16:00
第3節
バングラデシュ vs ミャンマー
アジア競技大会女子サッカー｜グループG順位表・試合日程
■順位表
順位
チーム
勝
分
負
得点
失点
差
勝ち点
1
中国
0
0
0
0
0
0
0
2
フィリピン
0
0
0
0
0
0
0
3
ウズベキスタン
0
0
0
0
0
0
0
4
香港
0
0
0
0
0
0
0
■試合日程
日時
節
対戦カード
9/14(月)
14:00
第1節
フィリピン vs ウズベキスタン
9/14(月)
19:00
第1節
中国 vs 香港
9/17(木)
14:00
第2節
ウズベキスタン vs 中国
9/17(木)
19:00
第2節
香港 vs フィリピン
9/21(月)
16:00
第3節
中国 vs フィリピン
9/21(月)
16:00
第3節
ウズベキスタン vs 香港
アジア競技大会女子サッカー｜準々決勝試合日程
日時
試合No.
対戦カード
9/25(金)
15:00
QF1
F 1位 vs E 2位
9/25(金)
19:30
QF2
E 1位 vs F/G 3位
9/25(金)
15:00
QF3
G 1位 vs E/F 3位
9/25(金)
19:30
QF4
F 2位 vs G 2位
アジア競技大会女子サッカー｜準決勝試合日程
日時
試合No.
対戦カード
9/29(火)
15:00
SF1
QF1勝者 vs QF3勝者
9/29(火)
19:30
SF2
QF2勝者 vs QF4勝者
アジア競技大会女子サッカー｜3位決定戦試合日程
日時
対戦カード
10/2(金)
15:00
SF1敗者 vs SF2敗者
アジア競技大会女子サッカー｜決勝試合日程
日時
対戦カード
10/2(金)
19:30
SF1勝者 vs SF2勝者
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