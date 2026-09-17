【アジア大会2026】水泳(競泳)競技の日程・地上波テレビ放送・出場選手一覧まとめ

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)では、水泳(競泳)競技にも多くの注目が集まる。

本記事では、アジア大会2026の水泳(競泳)競技の日程、地上波テレビ放送・ネット配信予定、日本代表の出場選手一覧について紹介する。

【アジア大会】水泳(競泳)競技の日程は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の水泳(競泳)競技は、2026年9月20日(日)から9月25日(金)までの6日間にわたって開催される。

会場は東京アクアティクスセンター。自由形、背泳ぎ、平泳ぎ、バタフライ、個人メドレー、各種リレーなどが実施され、基本的に午前10:00から予選、午後17:00から決勝が行われる。

競泳競技の日程は以下の通り。

9月20日(日)

時間 種目 ラウンド 10:00 女子200mバタフライ 予選 10:08 男子200m個人メドレー 予選 10:24 女子1500m自由形 タイム決勝2 10:44 男子100m自由形 予選 10:59 女子50m平泳ぎ 予選 11:05 男子100m背泳ぎ 予選 11:19 女子4×100m自由形リレー 予選 17:00 女子200mバタフライ 決勝 17:09 男子200m個人メドレー 決勝 17:18 女子1500m自由形 タイム決勝1 17:53 男子100m自由形 決勝 18:01 女子50m平泳ぎ 決勝 18:13 男子100m背泳ぎ 決勝 18:33 女子4×100m自由形リレー 決勝

9月21日(月)

時間 種目 ラウンド 10:00 男子50m背泳ぎ 予選 10:08 女子50m背泳ぎ 予選 10:14 男子50m自由形 予選 10:24 女子200m自由形 予選 10:36 男子100m平泳ぎ 予選 10:48 女子200m個人メドレー 予選 11:03 男子4×200m自由形リレー 予選 17:00 男子50m背泳ぎ 決勝 17:06 女子50m背泳ぎ 決勝 17:12 男子50m自由形 決勝 17:17 女子200m自由形 決勝 17:38 男子100m平泳ぎ 決勝 17:52 女子200m個人メドレー 決勝 18:13 男子4×200m自由形リレー 決勝

9月22日(火)

時間 種目 ラウンド 10:00 女子100m自由形 予選 10:12 男子400m個人メドレー 予選 10:30 女子200m背泳ぎ 予選 10:42 男子1500m自由形 タイム決勝2 11:17 女子400m自由形 予選 11:29 男子4×100mメドレーリレー 予選 17:00 女子100m自由形 決勝 17:08 男子400m個人メドレー 決勝 17:20 女子200m背泳ぎ 決勝 17:29 男子1500m自由形 タイム決勝1 18:02 女子400m自由形 決勝 18:25 男子4×100mメドレーリレー 決勝

9月23日(水)

時間 種目 ラウンド 10:00 女子100mバタフライ 予選 10:09 男子100mバタフライ 予選 10:24 女子100m背泳ぎ 予選 10:33 男子200m自由形 予選 10:48 女子100m平泳ぎ 予選 10:58 女子400m個人メドレー 予選 11:10 混合4×100mメドレーリレー 予選 17:00 女子100mバタフライ 決勝 17:08 男子100mバタフライ 決勝 17:16 女子100m背泳ぎ 決勝 17:24 男子200m自由形 決勝 17:44 女子100m平泳ぎ 決勝 18:03 女子400m個人メドレー 決勝 18:21 混合4×100mメドレーリレー 決勝

9月24日(木)

時間 種目 ラウンド 10:00 女子50m自由形 予選 10:08 男子50mバタフライ 予選 10:20 女子200m平泳ぎ 予選 10:28 男子200m平泳ぎ 予選 10:40 男子800m自由形 タイム決勝2 11:13 男子4×100m自由形リレー 予選 11:26 女子4×200m自由形リレー 予選 17:00 女子50m自由形 決勝 17:05 男子50mバタフライ 決勝 17:11 女子200m平泳ぎ 決勝 17:19 男子200m平泳ぎ 決勝 17:39 男子800m自由形 タイム決勝1 18:06 男子4×100m自由形リレー 決勝 18:25 女子4×200m自由形リレー 決勝

9月25日(金)

時間 種目 ラウンド 10:00 女子50mバタフライ 予選 10:07 男子50m平泳ぎ 予選 10:17 女子800m自由形 タイム決勝2 10:28 男子200m背泳ぎ 予選 10:40 男子400m自由形 予選 11:04 男子200mバタフライ 予選 11:16 女子4×100mメドレーリレー 予選 17:00 女子50mバタフライ 決勝 17:05 男子50m平泳ぎ 決勝 17:10 女子800m自由形 タイム決勝1 17:25 男子200m背泳ぎ 決勝 17:46 男子400m自由形 決勝 18:09 男子200mバタフライ 決勝 18:23 女子4×100mメドレーリレー 決勝

【アジア大会】水泳(競泳)競技の日本人出場選手は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の水泳(競泳)競技には、日本代表として男子16人、女子17人が出場する。

自由形、背泳ぎ、平泳ぎ、バタフライ、個人メドレー、リレーなど各種目に選手がエントリーしており、池江璃花子、松元克央、渡辺一平、鈴木聡美らをはじめとする日本代表がメダル獲得を目指す。

日本人出場選手は以下の通り。

男子

選手名 読み方 種目 所属 松本 周也 まつもと しゅうや 自由形 ひまわりネットワーク株式会社 坂井 孝士郎 さかい こうしろう 自由形 大和ハウス工業株式会社水泳部 松元 克央 まつもと かつひろ 自由形・バタフライ ミツウロコ／三菱養和スイムスクール 村佐 達也 むらさ たつや 自由形 イトマン東京／中央大学 今福 和志 いまふく かずし 自由形 枚方スイミングスクール／同志社大学 田渕 海斗 たぶち かいと 自由形 尼崎SWIMMING TEAM 黒田 一瑳 くろだ かずさ リレー コナミスポーツクラブ新札幌／明治大学 柳本 幸之介 やなぎもと こうのすけ リレー ミキハウス／TASC 三浦 玲央 みうら れお 背泳ぎ 自衛隊体育学校／自衛隊SC 竹原 秀一 たけはら ひでかず 背泳ぎ 東洋大学／はるおかスイミングスクール赤間 西小野 皓大 にしおの こうだい 背泳ぎ 新東工業株式会社豊川製作所 大橋 信 おおはし しん 平泳ぎ 枚方スイミングスクール／四條畷学園高等学校 渡辺 一平 わたなべ いっぺい 平泳ぎ トヨタ自動車株式会社 光永 翔音 みつなが しょうおん バタフライ 中央大学 松下 知之 まつした ともゆき バタフライ・個人メドレー 東洋大学／スウィン宇都宮スイミングスクール 小島 夢貴 こじま ゆめき 個人メドレー 豊川高等学校／コパンスポーツクラブ豊川

女子

選手名 読み方 種目 所属 池江 璃花子 いけえ りかこ 自由形・バタフライ 横浜ゴム株式会社／スポーツクラブルネサンス 池本 凪沙 いけもと なぎさ 自由形 ミキハウス／TASC 竹澤 瑠珂 たけざわ るか 自由形 東京スイミングセンター／早稲田大学 梶本 一花 かじもと いちか 自由形 大林組水泳部／野尻湖游泳協会 溝口 歩優 みぞぐち あゆ リレー 筑波大学／セントラルスポーツ藤沢 鈴木 莉緒 すずき りお リレー アリーナつきみ野スポーツクラブ／青山学院大学 福岡 由唯 ふくおか ゆい リレー イトマンスイミングスクール多摩校／中央大学 難波 実夢 なんば みゆ リレー JSS東京 佐々木 美莉 ささき みり 背泳ぎ 埼玉スウィンスイミングスクール／東洋大学 白井 璃緒 しらい りお 背泳ぎ ミズノ 鈴木 聡美 すずき さとみ 平泳ぎ ミキハウス 加藤 心冨 かとう ことみ 平泳ぎ スウィン鴻巣スイミングスクール／早稲田大学 水口 知保 みずぐち ちほ バタフライ 全日本空輸株式会社／東京ドームスポーツ 奥園 心咲 おくぞの みさ バタフライ 枚方スイミングスクール／立命館大学 松本 信歩 まつもと しほ 個人メドレー あいおいニッセイ同和損害保険株式会社／東京ドームスポーツ 成田 実生 なりた みお 個人メドレー スポーツクラブルネサンス／明治大学 小堀 倭加 こぼり わか 個人メドレー あいおいニッセイ同和損害保険株式会社／相模原市水泳協会

【アジア大会】水泳(競泳)競技のテレビ放送・ネット配信予定は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の水泳(競泳)競技は、TBS系列でテレビ放送、U-NEXTでネット配信が予定されている。

TBS系列では、2026年9月20日(日)から25日(金)まで、競泳の決勝種目を連日ライブ中継する。

また、U-NEXTでは予選と決勝をライブ配信。テレビ放送だけでなく、午前に行われる予選から競技をチェックできる。

放送・配信予定は以下の通り。

TBS系列のテレビ放送予定

TBS系列では、2026年9月20日(日)から25日(金)まで、水泳(競泳)競技の決勝種目をライブ中継する。

9月20日(日)

セッション 放送予定種目 決勝 女子200mバタフライ

男子200m個人メドレー

女子1500m自由形(タイム決勝)

男子100m自由形

女子50m平泳ぎ

男子100m背泳ぎ

女子4×100m自由形リレー

9月21日(月)

セッション 放送予定種目 決勝 男子50m背泳ぎ

女子50m背泳ぎ

男子50m自由形

女子200m自由形

男子100m平泳ぎ

女子200m個人メドレー

男子4×200m自由形リレー

9月22日(火)

セッション 放送予定種目 決勝 女子100m自由形

男子400m個人メドレー

女子200m背泳ぎ

男子200m背泳ぎ

女子400m自由形

男子4×100mメドレーリレー

9月23日(水)

セッション 放送予定種目 決勝 女子100mバタフライ

男子100mバタフライ

女子100m背泳ぎ

男子200m自由形

女子100m平泳ぎ

女子400m個人メドレー

男子400m個人メドレー

混合4×100mメドレーリレー

9月24日(木)

セッション 放送予定種目 決勝 女子50m自由形

女子200m平泳ぎ

女子4×200m自由形リレー

男子50mバタフライ

男子200m平泳ぎ

男子800m自由形

男子4×100m自由形リレー

9月25日(金)

セッション 放送予定種目 決勝 女子50mバタフライ

男子50m平泳ぎ

女子800m自由形(タイム決勝)

男子200m背泳ぎ

男子400m自由形

男子200mバタフライ

女子4×100mメドレーリレー

U-NEXTのネット配信予定

U-NEXTでは、水泳(競泳)競技の予選・決勝をライブ配信する。

9月20日(日)

セッション 配信予定種目 予選 女子200mバタフライ

男子200m個人メドレー

女子1500m自由形(タイム決勝)

男子100m自由形

女子50m平泳ぎ

男子100m背泳ぎ

女子4×100m自由形リレー 決勝 女子200mバタフライ

男子200m個人メドレー

女子1500m自由形(タイム決勝)

男子100m自由形

女子50m平泳ぎ

男子100m背泳ぎ

女子4×100m自由形リレー

9月21日(月)

セッション 配信予定種目 予選 男子50m背泳ぎ

女子50m背泳ぎ

男子50m自由形

女子200m自由形

男子100m平泳ぎ

女子200m個人メドレー

男子4×200m自由形リレー 決勝 男子50m背泳ぎ

女子50m背泳ぎ

男子50m自由形

女子200m自由形

男子100m平泳ぎ

女子200m個人メドレー

男子4×200m自由形リレー

9月22日(火)

セッション 配信予定種目 予選 女子100m自由形

男子400m個人メドレー

女子200m背泳ぎ

男子1500m自由形(タイム決勝)

女子400m自由形

男子4×100mメドレーリレー 決勝 女子100m自由形

男子400m個人メドレー

女子200m背泳ぎ

男子1500m自由形(タイム決勝)

女子400m自由形

男子4×100mメドレーリレー

TBS系列では決勝種目をテレビでライブ中継し、U-NEXTでは予選から決勝までライブ配信する予定となっている。

【アジア大会】水泳競技のおすすめ視聴方法

前述のとおり、水泳競技は『U-NEXT』でライブ配信される。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。