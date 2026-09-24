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セリエ A
【欧州・海外サッカー ニュース＆移籍情報】ウディネーゼがアラバを獲得した。
そのMFは心臓の手術後、トレーニングに復帰した
ブラジル人ウイングは、再び先発の座をつかむという野心を捨てるつもりはない。
ナポリにとって大きな負傷面での追い風となった。スコット・マクトミネイが正式にクラブのトレーニング施設に戻り、リハビリプログラムを開始したためだ。スコットランド代表の同選手は、ファンの間で長期的な稼働可否への懸念を招いた心臓の問題を修正するための医療処置を受けた後、ここ最近は戦列を離れていた。
ACミランは、スターMFアドリアン・ラビオを2030年までサン・シーロに引き留めるべく、新たな長期契約延長オファーを準備している。
ロッソネリのオーナー、ジェリー・カルディナーレ氏は10月に交渉を自ら監督し、フランス人MFの将来を、いわば「生涯契約」とも言える可能性のある契約で確保する考えだ。