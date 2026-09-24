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セリエ A

セリエ A 概要

McTominay Serie A

ナポリに大きな追い風、スコット・マクトミネイが心臓の処置後にトレーニング復帰

ナポリにとって大きな負傷面での追い風となった。スコット・マクトミネイが正式にクラブのトレーニング施設に戻り、リハビリプログラムを開始したためだ。スコットランド代表の同選手は、ファンの間で長期的な稼働可否への懸念を招いた心臓の問題を修正するための医療処置を受けた後、ここ最近は戦列を離れていた。

ナポリスコット・マクトミネイ
AC Milan v US Lecce - Serie A 2026/27

ミラン、ラビオの「永遠」契約を準備へ

ACミランは、スターMFアドリアン・ラビオを2030年までサン・シーロに引き留めるべく、新たな長期契約延長オファーを準備している。 ロッソネリのオーナー、ジェリー・カルディナーレ氏は10月に交渉を自ら監督し、フランス人MFの将来を、いわば「生涯契約」とも言える可能性のある契約で確保する考えだ。

アドリアン・ラビオACミラン
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セリエ A、日程と結果

9月19日土曜日
パルマ badge
パルマ
PAR
2
ジェノア badge
ジェノア
GEN
1
終了
ユヴェントス badge
ユヴェントス
JUV
2
アタランタ badge
アタランタ
ATA
0
終了
ACミラン badge
ACミラン
MIL
3
レッチェ badge
レッチェ
LEC
0
終了
10月9日金曜日
ジェノア badge
ジェノア
GEN
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フィオレンティーナ
FIO
インテル badge
インテル
INT
パルマ badge
パルマ
PAR
ナポリ badge
ナポリ
NAP
フロジノーネ badge
フロジノーネ
FRC
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順位

PosチームPWDLFA+/-勝点フォーム
1ローマ crestローマ54101431113
2インテル crestインテル5410158713
3ラツィオ crestラツィオ541083513
4カリアリ crestカリアリ540152312
5ACミラン crestACミラン5320104611
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