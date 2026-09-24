ナポリに大きな追い風、スコット・マクトミネイが心臓の処置後にトレーニング復帰

ナポリにとって大きな負傷面での追い風となった。スコット・マクトミネイが正式にクラブのトレーニング施設に戻り、リハビリプログラムを開始したためだ。スコットランド代表の同選手は、ファンの間で長期的な稼働可否への懸念を招いた心臓の問題を修正するための医療処置を受けた後、ここ最近は戦列を離れていた。