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Suzuno Higuchi Avi Koki Schafer(C)Getty images
アジア競技大会・男女バスケはU-NEXTが配信！31日間無料トライアルに登録
Tsutomu Maeda

アジア競技大会2026バスケットボールの地上波テレビ放送はある？どこで見られる？

【アジア競技大会2026】男子・女子バスケットボール競技の地上波テレビ放送はある？どこで見られる？中継局、配信予定を紹介。

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2026年9月に愛知・名古屋を中心に開催される「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」では、バスケットボール競技も実施される。

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本記事では、男子・女子バスケットボール競技の地上波テレビ放送の有無、ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

バスケットボール競技の地上波テレビ放送はある？

「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」のバスケットボール競技は、地上波『TBS系列』で放送される。

『TBS』では5人制バスケットボールを中心に中継を実施。男子は9月18日(金)の準決勝、20日(日)の決勝・3位決定戦が放送予定となっている。女子は9月20日(日)の予選・カザフスタン戦、22日(火)のフィリピン戦に加え、24日(木)の準々決勝、25日(金)の準決勝、26日(土)の決勝・3位決定戦が放送予定だ。

一方、男子日本代表の予選グループAは9月10日(木)のインドネシア戦、11日(金)のサウジアラビア戦、13日(日)の韓国戦が行われるが、いずれも地上波テレビでの放送予定はない。

地上波TBS系列のバスケットボール中継予定

日程

放送時間

中継試合

9月18日(金)

19:00～

5人制男子 準決勝

9月20日(日)

13:00～

5人制男子 決勝・3位決定戦
5人制女子 日本vsカザフスタン

9月22日(火)

12:30～

5人制女子 日本vsフィリピン

9月24日(木)

16:30～

5人制女子 準々決勝

9月25日(金)

16:30～

5人制女子 準決勝

9月26日(土)

15:50～

5人制女子 決勝・3位決定戦

※放送内容・時間は変更となる場合があります。

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バスケットボール競技はどこで見られる？ネット配信予定

アジア競技大会2026のバスケットボール競技は、地上波『TBS系列』でテレビ放送されるほか、『TVer』と『U-NEXT』でネット配信される。

『U-NEXT』では20競技以上を最大7チャンネルでライブ配信予定。バスケを含む一部競技については、大会開会式に先駆けて9月10日(木)から配信がスタートする。月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象の見放題作品が視聴可能だ。

サービス

形態

中継有無

U-NEXT
(31日間無料トライアル)

ネット


[バスケ初戦の9/10～配信]

地上波TBS系列

テレビ


[9/18～注目試合を放送]

TVer
(TBS同時配信)

ネット

衛星放送

テレビ

×

DAZN

ネット

×

※試合日・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会および各中継局公式サイトよりご確認ください。

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バスケットボール競技のおすすめ視聴方法

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前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のバスケットボール競技は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではバスケットボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
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  3. 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
  4. 登録完了
  5. 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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