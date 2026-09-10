2026年9月に愛知・名古屋を中心に開催される「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」では、バスケットボール競技も実施される。
本記事では、男子・女子バスケットボール競技の地上波テレビ放送の有無、ネット配信予定、視聴方法を紹介する。
バスケットボール競技の地上波テレビ放送はある？
「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」のバスケットボール競技は、地上波『TBS系列』で放送される。
『TBS』では5人制バスケットボールを中心に中継を実施。男子は9月18日(金)の準決勝、20日(日)の決勝・3位決定戦が放送予定となっている。女子は9月20日(日)の予選・カザフスタン戦、22日(火)のフィリピン戦に加え、24日(木)の準々決勝、25日(金)の準決勝、26日(土)の決勝・3位決定戦が放送予定だ。
一方、男子日本代表の予選グループAは9月10日(木)のインドネシア戦、11日(金)のサウジアラビア戦、13日(日)の韓国戦が行われるが、いずれも地上波テレビでの放送予定はない。
地上波TBS系列のバスケットボール中継予定
日程
放送時間
中継試合
9月18日(金)
19:00～
5人制男子 準決勝
9月20日(日)
13:00～
5人制男子 決勝・3位決定戦
9月22日(火)
12:30～
5人制女子 日本vsフィリピン
9月24日(木)
16:30～
5人制女子 準々決勝
9月25日(金)
16:30～
5人制女子 準決勝
9月26日(土)
15:50～
5人制女子 決勝・3位決定戦
※放送内容・時間は変更となる場合があります。
バスケットボール競技はどこで見られる？ネット配信予定
アジア競技大会2026のバスケットボール競技は、地上波『TBS系列』でテレビ放送されるほか、『TVer』と『U-NEXT』でネット配信される。
『U-NEXT』では20競技以上を最大7チャンネルでライブ配信予定。バスケを含む一部競技については、大会開会式に先駆けて9月10日(木)から配信がスタートする。月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象の見放題作品が視聴可能だ。
サービス
形態
中継有無
U-NEXT
ネット
〇
地上波TBS系列
テレビ
〇
TVer
ネット
〇
衛星放送
テレビ
×
DAZN
ネット
×
※試合日・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会および各中継局公式サイトよりご確認ください。
バスケットボール競技のおすすめ視聴方法U-NEXT
前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のバスケットボール競技は『U-NEXT』でライブ配信される。
『U-NEXT』ではバスケットボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。
『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。
U-NEXT無料トライアル登録方法
- ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
- 登録完了
- 配信ページから視聴する
※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。
※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。