2026年9月に愛知・名古屋を中心に開催される「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」では、バスケットボール競技も実施される。

本記事では、男子・女子バスケットボール競技の地上波テレビ放送の有無、ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

バスケットボール競技の地上波テレビ放送はある？

「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」のバスケットボール競技は、地上波『TBS系列』で放送される。

『TBS』では5人制バスケットボールを中心に中継を実施。男子は9月18日(金)の準決勝、20日(日)の決勝・3位決定戦が放送予定となっている。女子は9月20日(日)の予選・カザフスタン戦、22日(火)のフィリピン戦に加え、24日(木)の準々決勝、25日(金)の準決勝、26日(土)の決勝・3位決定戦が放送予定だ。

一方、男子日本代表の予選グループAは9月10日(木)のインドネシア戦、11日(金)のサウジアラビア戦、13日(日)の韓国戦が行われるが、いずれも地上波テレビでの放送予定はない。

地上波TBS系列のバスケットボール中継予定

日程 放送時間 中継試合 9月18日(金) 19:00～ 5人制男子 準決勝 9月20日(日) 13:00～ 5人制男子 決勝・3位決定戦

5人制女子 日本vsカザフスタン 9月22日(火) 12:30～ 5人制女子 日本vsフィリピン 9月24日(木) 16:30～ 5人制女子 準々決勝 9月25日(金) 16:30～ 5人制女子 準決勝 9月26日(土) 15:50～ 5人制女子 決勝・3位決定戦

※放送内容・時間は変更となる場合があります。

バスケットボール競技はどこで見られる？ネット配信予定

アジア競技大会2026のバスケットボール競技は、地上波『TBS系列』でテレビ放送されるほか、『TVer』と『U-NEXT』でネット配信される。

『U-NEXT』では20競技以上を最大7チャンネルでライブ配信予定。バスケを含む一部競技については、大会開会式に先駆けて9月10日(木)から配信がスタートする。月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象の見放題作品が視聴可能だ。

サービス 形態 中継有無 U-NEXT

(31日間無料トライアル) ネット 〇

[バスケ初戦の9/10～配信] 地上波TBS系列 テレビ 〇

[9/18～注目試合を放送] TVer

(TBS同時配信) ネット 〇 衛星放送 テレビ × DAZN ネット ×

※試合日・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会および各中継局公式サイトよりご確認ください。

バスケットボール競技のおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のバスケットボール競技は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではバスケットボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス 「まずは31日間無料トライアル」をタップ 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力 登録完了 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。