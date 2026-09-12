2026年2026年9月15日(火)～2026年10月3日(土)に愛知・名古屋を中心に開催される「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」で女子サッカー競技が実施される。
本記事では、アジア競技大会2026に出場する日本女子代表(なでしこジャパン)の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
2026年2026年9月15日(火)～2026年10月3日(土)に愛知・名古屋を中心に開催される「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」で女子サッカー競技が実施される。
本記事では、アジア競技大会2026に出場する日本女子代表(なでしこジャパン)の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
ポジション：GK
所属チーム：ちふれASエルフィン埼玉
ポジション：GK
所属チーム：三菱重工浦和レッズレディース
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ポジション：GK
所属チーム：レンジャーズ(スコットランド)
ポジション：DF
所属チーム：ちふれASエルフィン埼玉
ポジション：DF
所属チーム：INAC神戸レオネッサ
ポジション：DF
所属チーム：三菱重工浦和レッズレディース
ポジション：DF
所属チーム：ジェフ千葉レディース
ポジション：DF
所属チーム：東洋大
ポジション：ＤＦ
所属チーム：INAC神戸レオネッサ
ポジション：MF
所属チーム：INAC神戸レオネッサ
ポジション：MF
所属チーム：ノジマステラ神奈川相模原
ポジション：MF
所属チーム：日テレ・東京ヴェルディベレーザ
ポジション：MF
所属チーム：サンフレッチェ広島レジーナ
ポジション：DF
所属チーム：セレッソ大阪ヤンマーレディース
ポジション：MF
所属チーム：サンフレッチェ広島レジーナ
ポジション：MF
所属チーム：ノジマステラ神奈川相模原
ポジション：MF
所属チーム：三菱重工浦和レッズレディース
ポジション：FW
所属チーム：サンフレッチェ広島レジーナ
ポジション：FW
所属チーム：RB大宮アルディージャWOMEN
ポジション：FW
所属チーム：サンフレッチェ広島レジーナ
ポジション：FW
所属チーム：RB大宮アルディージャWOMEN
ポジション：FW
所属チーム：ちふれASエルフィン埼玉
ポジション：FW
所属チーム：INAC神戸レオネッサ
「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」はU-NEXTでライブ配信される。
U-NEXTではバスケットボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。
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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。