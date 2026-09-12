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Yuta Tokuma

なでしこジャパン(サッカー日本女子代表)｜アジア競技大会2026メンバーリスト

日本
Asian Games

【アジア大会】第20回アジア競技大会（2026／愛知・名古屋）のサッカー日本女子代表・なでしこジャパン招集メンバーは？試合日程やテレビ放送・ネット配信予定を紹介。

アジア大会2026をライブ配信
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2026年2026年9月15日(火)～2026年10月3日(土)に愛知・名古屋を中心に開催される「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」で女子サッカー競技が実施される。

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本記事では、アジア競技大会2026に出場する日本女子代表(なでしこジャパン)の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

  • 日本女子代表｜アジア大会試合日程・放送/配信予定

    日本女子代表は、アジア大会でグループAに入り、チャイニーズ・タイペイ代表、ベトナム代表、タイ代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。

    日時

    ラウンド

    対戦カード

    開催地

    放送／配信

    9/14(月)19:30

    グループリーグ第1節

    日本 vs タイ

    小笠山総合運動公園エコパスタジアム

    U-NEXT

    9/17(木)19:30

    グループリーグ第2節

    ベトナム vs 日本

    小笠山総合運動公園エコパスタジアム

    U-NEXT

    9/21(月)19:30

    グループリーグ第3節

    日本 vs チャイニーズ・タイペイ

    小笠山総合運動公園エコパスタジアム

    U-NEXT
    TBS系列

    アジア大会 最大7競技同時生配信はU-NEXT独占！まずは31日間無料トライアルに登録無料体験で視聴
  • Natsumi Asano-women-soccer-japan-2022 Asian Games -20231003(C)Getty Images

    1　浅野菜摘

    ポジション：GK

    所属チーム：ちふれASエルフィン埼玉

  • 12　福田史織

    ポジション：GK

    所属チーム：三菱重工浦和レッズレディース

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  • shu ohba-japan-women-nadeshiko-202208(C)Getty Images

    23　大場朱羽

    ポジション：GK

    所属チーム：レンジャーズ(スコットランド)

  • 5　瀬野有希

    ポジション：DF

    所属チーム：ちふれASエルフィン埼玉

  • 19　水野蕗奈

    ポジション：DF

    所属チーム：INAC神戸レオネッサ

  • wakaba goto-japan-women-nadeshiko-202310(C)Getty Images

    4　後藤若葉

    ポジション：DF

    所属チーム：三菱重工浦和レッズレディース

  • 2　鈴木菫

    ポジション：DF

    所属チーム：ジェフ千葉レディース

  • 3　大箸桜子

    ポジション：DF

    所属チーム：東洋大

  • 13　桑原藍

    ポジション：ＤＦ

    所属チーム：INAC神戸レオネッサ

  • japan-women-nadeshiko-yui narumiya-202511(C)Getty Images

    10　成宮唯

    ポジション：MF

    所属チーム：INAC神戸レオネッサ

  • 18　祐村ひかる

    ポジション：MF

    所属チーム：ノジマステラ神奈川相模原

  • shiokoshi(C)Getty Images

    14　塩越柚歩

    ポジション：MF

    所属チーム：日テレ・東京ヴェルディベレーザ

  • Yoshino NakashimaGetty Images

    22　中嶋淑乃

    ポジション：MF

    所属チーム：サンフレッチェ広島レジーナ

  • saori takarada-japan-women-20250226(C)Getty Images

    17 宝田沙織

    ポジション：DF

    所属チーム：セレッソ大阪ヤンマーレディース

  • 6　柳瀬楓菜

    ポジション：MF

    所属チーム：サンフレッチェ広島レジーナ

  • juri ito-japan-women-nadeshiko-20260606(C)Getty Images

    15　伊東珠梨

    ポジション：MF

    所属チーム：ノジマステラ神奈川相模原

  • 8　榊原琴乃

    ポジション：MF

    所属チーム：三菱重工浦和レッズレディース

  • mami ueno-japan-women-20250406(C)Getty Images

    9　上野真実

    ポジション：FW

    所属チーム：サンフレッチェ広島レジーナ

  • 7　浜田芽来

    ポジション：FW

    所属チーム：RB大宮アルディージャWOMEN

  • 11　神谷千菜

    ポジション：FW

    所属チーム：サンフレッチェ広島レジーナ

  • 21　西尾菜音

    ポジション：FW

    所属チーム：RB大宮アルディージャWOMEN

  • 16　生田七彩

    ポジション：FW

    所属チーム：ちふれASエルフィン埼玉

  • 20　辻澤亜唯

    ポジション：FW

    所属チーム：INAC神戸レオネッサ

  • アジア競技大会2026のおすすめ視聴方法

    asia sports aichi nagoya1995-2026, Tokyo Broadcasting System Television, Inc. All Rights Reserved.

    「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」はU-NEXTでライブ配信される。

    U-NEXTではバスケットボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

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    ※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。