アジア競技大会2026 バレーボール男子日本代表のメンバーリスト

第20回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋)のバレーボール男子競技に出場するバレーボール男子日本代表。4大会ぶりの金メダルを目指すチームには誰がいるのだろうか。

本記事では、アジア大会2026に出場するバレーボール男子日本代表のメンバーを紹介する。

アジア競技大会バレーボール男子｜日本代表メンバー一覧

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)に出場するバレーボール男子日本代表には、イタリアでプレーする大塚達宣ら12選手が選出されている。

アジア大会2026に臨む男子日本代表は以下の通り。

背番号 Pos. 選手名 所属 年齢 身長 5 OH 大塚 達宣 パワーバレー・ミラノ（イタリア） 25歳 195cm 7 OH 新井 雄大 広島サンダーズ 28歳 188cm 9 S 河東 祐大 ジェイテクトSTINGS愛知 28歳 175cm 15 OH 甲斐 優斗 大阪ブルテオン 23歳 200cm 17 MB 西本 圭吾 広島サンダーズ 27歳 187cm 18 OP 西山 大翔 大阪ブルテオン 23歳 193cm 24 OP 高橋 慶帆 ジェイテクトSTINGS愛知 22歳 194cm 25 S 下川 諒 サントリーサンバーズ大阪 26歳 177cm 26 OH 後藤 陸翔 東京グレートベアーズ 25歳 187cm 28 MB 麻野 堅斗 早稲田大学4年 21歳 207cm 30 MB 西川 馨太郎 大阪ブルテオン 26歳 195cm 37 L 高橋 和幸 ジェイテクトSTINGS愛知 26歳 170cm - 監督 ロラン・ティリ 日本バレーボール協会 62歳 -

※Pos.：OH＝アウトサイドヒッター、S＝セッター、MB＝ミドルブロッカー、OP＝オポジット、L＝リベロ

※年齢は2026年9月25日時点

アジア競技大会バレーボール男子日本代表の試合スケジュール

第20回アジア競技大会(2026／愛知・名古屋)のバレーボール男子日本代表は、9月27日(日)に予選ラウンド初戦でウズベキスタンと対戦。その後、プールAのカザフスタン、パキスタンと対戦する。プールA上位2カ国に入った場合は、決勝トーナメントに進み、下位2カ国の場合は9～16位決定戦に回る。

試合日時 ラウンド 対戦カード 9月27日(日)

19:20 予選ラウンド第1戦 日本 vs ウズベキスタン 9月28日(月)

19:20 予選ラウンド第2戦 カザフスタン vs 日本 9月29日(火)

19:20 予選ラウンド第3戦 日本 vs パキスタン 10月1日(木)

時間未定 準々決勝/順位決定戦

※結果次第 未定 10月2日(金)

時間未定 準決勝/順位決定戦

※結果次第 未定 10月3日(土)

時間未定 決勝/順位決定戦

※結果次第 未定

会場は岡崎中央総合公園総合体育館、小牧市スポーツ公園総合体育館(パークアリーナ小牧)が使用される。

アジア競技大会バレーボール男子｜放送・配信予定

第20回アジア競技大会のバレーボール男子日本代表戦は、地上波『TBS系列』、無料ネット配信の『TVer』、動画配信サービスの『U-NEXT』で中継・配信される。

TBS系列とTVerでは、9月27日(日)の予選ラウンド初戦・ウズベキスタン戦をはじめ、準決勝、3位決定戦、決勝を生中継する予定だ。

U-NEXTでは、日本代表の予選ラウンド第1戦からノックアウトステージまでライブ配信および見逃し配信を実施する。

日程 対戦・ラウンド TBS系列 TVer U-NEXT 9月27日(日)19:20～ 日本 vs ウズベキスタン 地上波生中継予定 ライブ配信予定 ライブ配信 9月28日(月)19:20～ 日本 vs カザフスタン 地上波生中継予定 ライブ配信予定 ライブ配信 9月29日(火)19:20～ 日本 vs パキスタン なし なし ライブ配信 10月1日(木) 準々決勝 ※日本進出時 録画放送 配信予定 ライブ配信 10月2日(金) 準決勝 ※日本進出時 放送予定 ライブ配信予定 ライブ配信 10月3日(土) 3位決定戦／決勝 ※日本進出時 放送予定 ライブ配信予定 ライブ配信

※準々決勝以降は日本代表の勝ち上がり次第で変更の可能性あり。

アジア競技大会バレーボール男子のおすすめ視聴方法

U-NEXT

第20回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋)のバレーボール男子日本代表戦は、『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではバレーボール男子を含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

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アジア大会2026の関連情報

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。