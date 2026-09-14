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japanGetty Images
Yuta Tokuma

アジア競技大会サッカー男子の試合日程・組み合わせ・出場国

Asian Games
日本U23
中国U23
香港 U23
イラン U23
クウェート U23
キルギスタンU23
北朝鮮U23
フィリピン U23
カタールU23
サウジアラビア U23
韓国U23
タイ王国 U23
アラブ首長国連邦U23
ウズベキスタンU23
ベトナム U23

【アジア競技大会】男子U-21日本代表が参加する第20回アジア競技大会の男子サッカー競技の 試合日程・組み合わせ・対戦カード・テレビ放送を紹介。

  • アジア競技大会サッカー男子｜大会日程

    第20回アジア競技大会の男子サッカー競技は、9月19日(土)に行われる開会式を前にした9月15日(火)に開幕し、10月3日(土)に決勝戦が予定されている。

    大会日程は以下の通り。

    ラウンド

    日程

    グループステージ第1節

    9月15日(火)～16日(水)

    グループステージ第2節

    9月18日(金)・20(日)

    グループステージ第3節

    9月22日(火)～23日(水)

    準々決勝

    9月25日(金)～26日(土)

    準決勝

    9月30日(水)

    3位決定戦

    10月3日(土)

    決勝

    10月3日(土)

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    サッカー男子｜テレビ放送・ネット配信予定

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  • サッカー男子｜グループ組み合わせ

    第20回アジア競技大会の男子サッカーには、15カ国が出場。4カ国ずつの4グループ（グループDは3カ国）に振り分けられ、各グループ上位2カ国が決勝トーナメントに進出する。

    グループA

    グループB

    日本

    中国

    タイ

    アラブ首長国連邦

    キルギス

    イラン

    香港

    北朝鮮

    グループC

    グループD

    ベトナム

    韓国

    ウズベキスタン

    サウジアラビア

    フィリピン

    カタール

    クウェート

    -

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  • グループA｜順位表・試合日程

    ■順位表

    順位

    チーム

    得点

    失点

    勝点

    1

    日本

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2

    タイ

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    3

    キルギス

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    4

    香港

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    ■試合日程

    日時

    対戦カード

    9/16(水)
    16:00

    第1節

    タイ vs キルギス

    9/16(水)
    19:30

    第1節

    日本 vs 香港

    9/20(日)
    16:00

    第2節

    香港 vs タイ

    9/20(日)
    19:30

    第2節

    キルギス vs 日本

    9/23(水)
    19:30

    第3節

    日本 vs タイ

    9/23(水)
    19:30

    第3節

    キルギス vs 香港

  • グループB｜順位表・試合日程

    ■順位表

    順位

    チーム

    得点

    失点

    勝点

    1

    中国

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2

    UAE

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    3

    イラン

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    4

    北朝鮮

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    ■試合日程

    日程

    対戦カード

    9/16(水)
    14:00

    第1節

    UAE vs イラン

    9/16(水)
    19:00

    第1節

    中国 vs 北朝鮮

    9/20(日)
    14:00

    第2節

    イラン vs 中国

    9/20(日)
    19:00

    第2節

    北朝鮮 vs UAE

    9/23(水)
    14:30

    第3節

    中国 vs UAE

    9/23(水)
    14:30

    第3節

    イラン vs 北朝鮮

  • グループC｜順位表・試合日程

    ■順位表

    順位

    チーム

    得点

    失点

    勝点

    1

    ベトナム

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2

    ウズベキスタン

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    3

    フィリピン

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    4

    クウェート

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    ■試合日程

    日程

    対戦カード

    9/15(火)
    15:30

    第1節

    ウズベキスタン vs フィリピン

    9/15(火)
    19:00

    第1節

    ベトナム vs クウェート

    9/18(金)
    15:30

    第2節

    フィリピン vs ベトナム

    9/18(金)
    19:00

    第2節

    クウェート vs ウズベキスタン

    9/22(火)
    14:00

    第3節

    ベトナム vs ウズベキスタン

    9/22(火)
    14:00

    第3節

    フィリピン vs クウェート

  • グループD｜順位表・試合日程

    ■順位表

    順位

    チーム

    得点

    失点

    勝点

    1

    韓国

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2

    サウジアラビア

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    3

    カタール

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    ■試合日程

    日時

    MD

    対戦カード

    9/15(火)
    19:30

    第1節

    カタール vs 韓国

    9/18(金)
    19:30

    第2節

    サウジアラビア vs カタール

    9/22(火)
    19:00

    第3節

    韓国 vs サウジアラビア

  • 準々決勝｜試合日程

    日時

    試合No.

    対戦カード

    9/25(金)
    14:00

    QF1

    C 1位 vs D 2位

    9/25(金)
    19:30

    QF2

    D 1位 vs C 2位

    9/26(土)
    15:00

    QF3

    B 1位 vs A 2位

    9/26(土)
    19:30

    QF4

    A 1位 vs B 2位

  • 準決勝｜試合日程

    日時

    試合No.

    対戦カード

    9/30(水)
    15:00

    SF1

    QF1勝者 vs QF4勝者

    9/30(水)
    19:30

    SF2

    QF2勝者 vs QF3勝者

  • 3位決定戦｜試合日程

    日時

    対戦カード

    10/3(土)
    15:00

    SF1敗者 vs SF2敗者

  • 決勝｜試合日程

    日時

    対戦カード

    10/3(土)
    19:30

    SF1勝者 vs SF2勝者