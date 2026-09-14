アジア競技大会サッカー男子の試合日程・組み合わせ・出場国
アジア競技大会サッカー男子｜大会日程
第20回アジア競技大会の男子サッカー競技は、9月19日(土)に行われる開会式を前にした9月15日(火)に開幕し、10月3日(土)に決勝戦が予定されている。
大会日程は以下の通り。
ラウンド
日程
グループステージ第1節
9月15日(火)～16日(水)
グループステージ第2節
9月18日(金)・20(日)
グループステージ第3節
9月22日(火)～23日(水)
準々決勝
9月25日(金)～26日(土)
準決勝
9月30日(水)
3位決定戦
10月3日(土)
決勝
10月3日(土)
- U-NEXT
サッカー男子｜テレビ放送・ネット配信予定
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のサッカー日本代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。
『U-NEXT』ではサッカーを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。
『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。
U-NEXT無料トライアル登録方法
- ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
- 登録完了
- 配信ページから視聴する
※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。
サッカー男子｜グループ組み合わせ
第20回アジア競技大会の男子サッカーには、15カ国が出場。4カ国ずつの4グループ（グループDは3カ国）に振り分けられ、各グループ上位2カ国が決勝トーナメントに進出する。
グループA
グループB
日本
中国
タイ
アラブ首長国連邦
キルギス
イラン
香港
北朝鮮
グループC
グループD
ベトナム
韓国
ウズベキスタン
サウジアラビア
フィリピン
カタール
クウェート
-
グループA｜順位表・試合日程
■順位表
順位
チーム
勝
分
負
得点
失点
差
勝点
1
日本
0
0
0
0
0
0
0
2
タイ
0
0
0
0
0
0
0
3
キルギス
0
0
0
0
0
0
0
4
香港
0
0
0
0
0
0
0
■試合日程
日時
節
対戦カード
9/16(水)
16:00
第1節
タイ vs キルギス
9/16(水)
19:30
第1節
日本 vs 香港
9/20(日)
16:00
第2節
香港 vs タイ
9/20(日)
19:30
第2節
キルギス vs 日本
9/23(水)
19:30
第3節
日本 vs タイ
9/23(水)
19:30
第3節
キルギス vs 香港
グループB｜順位表・試合日程
■順位表
順位
チーム
勝
分
負
得点
失点
差
勝点
1
中国
0
0
0
0
0
0
0
2
UAE
0
0
0
0
0
0
0
3
イラン
0
0
0
0
0
0
0
4
北朝鮮
0
0
0
0
0
0
0
■試合日程
日程
節
対戦カード
9/16(水)
14:00
第1節
UAE vs イラン
9/16(水)
19:00
第1節
中国 vs 北朝鮮
9/20(日)
14:00
第2節
イラン vs 中国
9/20(日)
19:00
第2節
北朝鮮 vs UAE
9/23(水)
14:30
第3節
中国 vs UAE
9/23(水)
14:30
第3節
イラン vs 北朝鮮
グループC｜順位表・試合日程
■順位表
順位
チーム
勝
分
負
得点
失点
差
勝点
1
ベトナム
0
0
0
0
0
0
0
2
ウズベキスタン
0
0
0
0
0
0
0
3
フィリピン
0
0
0
0
0
0
0
4
クウェート
0
0
0
0
0
0
0
■試合日程
日程
節
対戦カード
9/15(火)
15:30
第1節
ウズベキスタン vs フィリピン
9/15(火)
19:00
第1節
ベトナム vs クウェート
9/18(金)
15:30
第2節
フィリピン vs ベトナム
9/18(金)
19:00
第2節
クウェート vs ウズベキスタン
9/22(火)
14:00
第3節
ベトナム vs ウズベキスタン
9/22(火)
14:00
第3節
フィリピン vs クウェート
グループD｜順位表・試合日程
■順位表
順位
チーム
勝
分
負
得点
失点
差
勝点
1
韓国
0
0
0
0
0
0
0
2
サウジアラビア
0
0
0
0
0
0
0
3
カタール
0
0
0
0
0
0
0
■試合日程
日時
MD
対戦カード
9/15(火)
19:30
第1節
カタール vs 韓国
9/18(金)
19:30
第2節
サウジアラビア vs カタール
9/22(火)
19:00
第3節
韓国 vs サウジアラビア
準々決勝｜試合日程
日時
試合No.
対戦カード
9/25(金)
14:00
QF1
C 1位 vs D 2位
9/25(金)
19:30
QF2
D 1位 vs C 2位
9/26(土)
15:00
QF3
B 1位 vs A 2位
9/26(土)
19:30
QF4
A 1位 vs B 2位
準決勝｜試合日程
日時
試合No.
対戦カード
9/30(水)
15:00
SF1
QF1勝者 vs QF4勝者
9/30(水)
19:30
SF2
QF2勝者 vs QF3勝者
3位決定戦｜試合日程
日時
対戦カード
10/3(土)
15:00
SF1敗者 vs SF2敗者
決勝｜試合日程
日時
対戦カード
10/3(土)
19:30
SF1勝者 vs SF2勝者
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。