U-21日本代表 アジア競技大会2026の最新メンバー・背番号

2026年2026年9月15日(火)～2026年10月3日(土)に愛知・名古屋を中心に開催される「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」で男子サッカー競技が実施される。
本記事では、アジア競技大会2026に出場するU-21日本代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
2026年2026年9月15日(火)～2026年10月3日(土)に愛知・名古屋を中心に開催される「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」で男子サッカー競技が実施される。
本記事では、アジア競技大会2026に出場するU-21日本代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
ポジション：GK
所属チーム：松本山雅FC
ポジション：GK
所属チーム：名古屋グランパス
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ポジション：GK
所属チーム：ガンバ大阪
ポジション：DF
所属チーム：AZアルクマール(オランダ)
ポジション：DF
所属チーム：FC今治
ポジション：DF
所属チーム：アイントラハト・フランクフルト(ドイツ)
ポジション：DF
所属チーム：FC東京
ポジション：DF
所属チーム：福島ユナイテッド
ポジション：DF
所属チーム：東洋大
ポジション：DF
所属チーム：アルビレックス新潟
ポジション：DF
所属チーム：ファジアーノ岡山
ポジション：MF
所属チーム：川崎フロンターレ
ポジション：MF
所属チーム：V・ファーレン長崎
ポジション：MF
所属チーム：シント＝トロイデン(ベルギー)
ポジション：MF
所属チーム：湘南ベルマーレ
ポジション：MF
所属チーム：サンフレッチェ広島
ポジション：MF
所属チーム：清水エスパルス
ポジション：FW
所属チーム：東京国際大
ポジション：FW
所属チーム：オールボーBK(デンマーク)
ポジション：FW
所属チーム：京都産業大
ポジション：FW
所属チーム：セレッソ大阪
ポジション：FW
所属チーム：いわきFC
ポジション：FW
所属チーム：湘南ベルマーレ
「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」はU-NEXTでライブ配信される。
U-NEXTではバスケットボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。
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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。