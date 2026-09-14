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Yuta Tokuma

U-21日本代表 アジア競技大会2026の最新メンバー・背番号

Asian Games
日本U23
日本U23 対 香港 U23
キルギスタンU23 対 日本U23
日本U23 対 タイ王国 U23

【アジア大会】第20回アジア競技大会（2026／愛知・名古屋）のサッカーU-21日本代表招集メンバーは？試合日程やテレビ放送・ネット配信予定を紹介。

アジア大会2026をライブ配信
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2026年2026年9月15日(火)～2026年10月3日(土)に愛知・名古屋を中心に開催される「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」で男子サッカー競技が実施される。

アジア大会男子サッカーはU-NEXTでライブ配信！31日間無料トライアルあり無料体験で視聴

本記事では、アジア競技大会2026に出場するU-21日本代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

  • U-21日本代表｜アジア大会試合日程・放送/配信予定

    日本代表は、アジア大会でグループAに入り、タイ代表、キルギス代表、ホンコン・チャイナ代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。

    日時

    ラウンド

    対戦カード

    開催地

    放送／配信

    9/16(水)19:30

    グループリーグ第1節

    日本 vs ホンコン・チャイナ

    豊田スタジアム

    TBS系列生中継

    U-NEXT

    9/20(日)19:30

    グループリーグ第2節

    キルギス vs 日本

    豊田スタジアム

    TBS系列で放送（予定）
    U-NEXT

    9/23(水)19:30

    グループリーグ第3節

    日本 vs タイ

    豊田スタジアム

    TBS系列で放送（予定）

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  • masataka kobayashi-japan-matsumoto-20260816(C)Getty Images

    12　⼩林将天

    ポジション：GK

    所属チーム：松本山雅FC

  • Alex Kouto Horio PISANO-nagoya-u20-japan-202505(C)Getty Images

    1　ピサノアレクサンドレ幸冬堀尾

    ポジション：GK

    所属チーム：名古屋グランパス

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  • rui araki-japan-gosaka-20260807(C)Getty Images

    23　荒木琉偉

    ポジション：GK

    所属チーム：ガンバ大阪

  • rion-ichihara(C)Getty Images

    5　市原吏音

    ポジション：DF

    所属チーム：AZアルクマール(オランダ)

  • 20260120 rei umeki(C)2026 Asian Football Confederation (AFC)

    2　梅木怜

    ポジション：DF

    所属チーム：FC今治

  • keita kosugi-japan0frankfurt-20260821(C)Getty Images

    3　小杉啓太

    ポジション：DF

    所属チーム：アイントラハト・フランクフルト(ドイツ)

  • shuto nagano-japan-fujieda-202604(C)Getty Images

    6　永野修都

    ポジション：DF

    所属チーム：FC東京

  • kaito tsuchiya-japan-fukushima-20260503(C)Getty Images

    4　土屋櫂大

    ポジション：DF

    所属チーム：福島ユナイテッド

  • 22　岡部タリクカナイ颯斗

    ポジション：DF

    所属チーム：東洋大

  • Mihiro SATO(C)Getty Images

    21　佐藤海宏

    ポジション：DF

    所属チーム：アルビレックス新潟

  • soichiro mori-u20japan-wc-202510(C)Getty Images

    15　森壮一朗

    ポジション：DF

    所属チーム：ファジアーノ岡山

  • yuto ozeki-u20-japan-20250712(C)Getty Images

    14　大関友翔

    ポジション：MF

    所属チーム：川崎フロンターレ

  • kenshin yasuda-japan-nagasaki-20260902(C)Getty Images

    8　保田堅心

    ポジション：MF

    所属チーム：V・ファーレン長崎

  • Nelson Ishiwatari-u20-japan-20251001(C)Getty Images

    7　石渡ネルソン

    ポジション：MF

    所属チーム：シント＝トロイデン(ベルギー)

  • hisatsugu ishii-u20-japan-20250928(C)Getty Images

    10　石井久継

    ポジション：MF

    所属チーム：湘南ベルマーレ

  • yotaro nakajima-japan-hiroshima-20260506(C)Getty Images

    17　中島洋太朗

    ポジション：MF

    所属チーム：サンフレッチェ広島

  • yudai shimamoto-japan-shimizu-20260510(C)Getty Images

    18　嶋本悠大

    ポジション：MF

    所属チーム：清水エスパルス

  • 13　古谷柊介

    ポジション：FW

    所属チーム：東京国際大

  • 19　ンワディケ・ウチェブライアン世雄

    ポジション：FW

    所属チーム：オールボーBK(デンマーク)

  • 16　福永裕也

    ポジション：FW

    所属チーム：京都産業大

  • yumeki yokoyama-u20-japan-20251001(C)Getty Images

    11　横山夢樹

    ポジション：FW

    所属チーム：セレッソ大阪

  • yutaka michiwaki-japan-iwaki-20260829(C)Getty Images

    9　道脇豊

    ポジション：FW

    所属チーム：いわきFC

  • sena ishibashi-japan-shonan-20260418(C)Getty Images

    20　石橋瀬凪

    ポジション：FW

    所属チーム：湘南ベルマーレ

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    5. 配信ページから視聴する

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    ※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。