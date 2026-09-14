U-21日本代表 アジア競技大会2026の最新メンバー・背番号

2026年2026年9月15日(火)～2026年10月3日(土)に愛知・名古屋を中心に開催される「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」で男子サッカー競技が実施される。

本記事では、アジア競技大会2026に出場するU-21日本代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。