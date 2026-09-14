バレーボール女子アジア大会2026の試合日程・組み合わせ・出場国・順位表





第20回アジア競技大会(2026／愛知・名古屋)の女子バレーボール競技は、2026年9月16日(水)から9月22日(火)まで開催される。

会場は愛知県の岡崎中央総合公園総合体育館と小牧市スポーツ公園総合体育館。全14チームが出場し、予選プールの総当たり戦を経て、上位チームが決勝トーナメントへ進出する。

試合は5セットマッチの3セット先取制で実施。第1～第4セットは25点先取、第5セットは15点先取となり、いずれも2点差がつくまで続けられる。

日程 ラウンド・内容 2026年9月16日(水) 予選ラウンド、日本代表 第1戦 2026年9月17日(木) 予選ラウンド 2026年9月18日(金) 予選ラウンド、日本代表 第2戦 2026年9月20日(日) 順位決定戦・順位決定ラウンド 2026年9月21日(月・祝) 準決勝 2026年9月22日(火・休) 3位決定戦・決勝



