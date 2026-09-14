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volleyball japan women(C)Getty Images
Aoi Fujimiya

バレーボール女子アジア大会2026の試合日程・組み合わせ・出場国・順位表

アジア大会2026女子バレーの試合日程・組み合わせは？日本代表の対戦相手・全14チームの出場国・大会スケジュールまとめ。

  • バレーボール女子アジア大会2026｜大会日程


    第20回アジア競技大会(2026／愛知・名古屋)の女子バレーボール競技は、2026年9月16日(水)から9月22日(火)まで開催される。

    会場は愛知県の岡崎中央総合公園総合体育館と小牧市スポーツ公園総合体育館。全14チームが出場し、予選プールの総当たり戦を経て、上位チームが決勝トーナメントへ進出する。

    試合は5セットマッチの3セット先取制で実施。第1～第4セットは25点先取、第5セットは15点先取となり、いずれも2点差がつくまで続けられる。

    日程

    ラウンド・内容

    2026年9月16日(水)

    予選ラウンド、日本代表 第1戦

    2026年9月17日(木)

    予選ラウンド

    2026年9月18日(金)

    予選ラウンド、日本代表 第2戦

    2026年9月20日(日)

    順位決定戦・順位決定ラウンド

    2026年9月21日(月・祝)

    準決勝

    2026年9月22日(火・休)

    3位決定戦・決勝

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  • バレーボール女子アジア大会2026｜テレビ放送・ネット配信予定

    第20回アジア競技大会の女子バレーボール日本代表戦は、地上波のTBS系列、無料ネット配信のTVer、動画配信サービスのU-NEXTで中継・配信される。

    TBS系列とTVerでは、9月18日(金)19:00からの予選ラウンド第2戦・インドネシア戦、9月21日(月・祝)の準決勝、9月22日(火・休)の3位決定戦・決勝を中継予定。なお、3位決定戦は録画放送となる。

    U-NEXTでは、予選ラウンド第1戦からノックアウトステージまでライブ配信および見逃し配信を実施。9月16日(水)19:20からの日本vsネパールは地上波・TVerでの中継がなく、U-NEXT独占配信となる。

    日程

    対戦・ラウンド

    TBS系列

    TVer

    U-NEXT

    9月16日(水)19:20～

    日本 vs ネパール

    なし

    なし

    独占ライブ配信

    9月18日(金)19:00～

    日本 vs インドネシア

    地上波生中継

    無料ライブ配信

    ライブ配信

    9月21日(月・祝)

    準決勝

    放送予定

    無料ライブ配信予定

    ライブ配信

    9月22日(火・休)

    3位決定戦

    録画放送

    配信予定

    ライブ配信

    9月22日(火・休)

    決勝

    放送予定

    無料ライブ配信予定

    ライブ配信

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  • バレーボール女子アジア大会2026｜出場国・予選ラウンド組み合わせ

    第20回アジア競技大会(2026／愛知・名古屋)の女子バレーボール競技には、全14チームが出場する。

    予選ラウンドは4つのプールに分かれて実施され、日本代表はインドネシア、ネパールと同じプールAに入った。

    そのほか、プールBには中国、カザフスタン、フィリピン、プールCにはタイ、チャイニーズ・タイペイ、キルギス、モンゴル、プールDにはベトナム、韓国、香港、カタールが入っている。

    プール

    出場国

    プールA

    日本、インドネシア、ネパール

    プールB

    中国、カザフスタン、フィリピン

    プールC

    タイ、チャイニーズ・タイペイ、キルギス、モンゴル

    プールD

    ベトナム、韓国、香港、カタール

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  • 予選ラウンド順位表

    第20回アジア競技大会の女子バレーボール予選ラウンドは、全14チームが4つのプールに分かれて行われる。

    プールA

    順位

    国・地域

    試合

    日本

    0

    0

    0

    インドネシア

    0

    0

    0

    ネパール

    0

    0

    0

    プールB

    順位

    国・地域

    試合

    中国

    0

    0

    0

    カザフスタン

    0

    0

    0

    フィリピン

    0

    0

    0

    プールC

    順位

    国・地域

    試合

    タイ

    0

    0

    0

    チャイニーズ・タイペイ

    0

    0

    0

    キルギス

    0

    0

    0

    モンゴル

    0

    0

    0

    プールD

    順位

    国・地域

    試合

    ベトナム

    0

    0

    0

    韓国

    0

    0

    0

    香港

    0

    0

    0

    カタール

    0

    0

    0

    ※順位・勝敗は大会開幕後、試合結果に応じて更新。

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  • プールA｜試合日程・結果

    プールAには日本、インドネシア、ネパールの3チームが所属。日本は9月16日(水)19:20にネパールとの初戦を迎え、9月18日(金)19:20にインドネシアと対戦する。

    日程

    試合開始

    対戦カード

    9月16日(水)

    19:20

    日本 vs ネパール

    9月17日(木)

    19:20

    インドネシア vs ネパール

    9月18日(金)

    19:20

    インドネシア vs 日本

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  • プールB｜試合日程・結果

    プールBでは、中国、カザフスタン、フィリピンの3チームが予選ラウンドを戦う。9月16日(水)の中国vsフィリピンを皮切りに、3試合が行われる。

    日程

    試合開始

    対戦カード

    9月16日(水)

    13:00

    中国 vs フィリピン

    9月17日(木)

    13:00

    カザフスタン vs フィリピン

    9月18日(金)

    13:00

    カザフスタン vs 中国

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  • プールC｜試合日程・結果

    プールCにはタイ、チャイニーズ・タイペイ、キルギス、モンゴルの4チームが所属。9月16日(水)から18日(金)まで、各チームが総当たりで対戦する。

    日程

    試合開始

    対戦カード

    9月16日(水)

    16:00

    タイ vs モンゴル

    9月16日(水)

    19:00

    チャイニーズ・タイペイ vs キルギス

    9月17日(木)

    16:00

    チャイニーズ・タイペイ vs モンゴル

    9月17日(木)

    19:00

    キルギス vs タイ

    9月18日(金)

    16:00

    モンゴル vs キルギス

    9月18日(金)

    19:00

    チャイニーズ・タイペイ vs タイ

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  • プールD｜試合日程・結果

    プールDでは、ベトナム、韓国、香港、カタールの4チームが対戦する。9月16日(水)から18日(金)までの3日間で、計6試合が組まれている。

    日程

    試合開始

    対戦カード

    9月16日(水)

    13:00

    ベトナム vs カタール

    9月16日(水)

    16:00

    韓国 vs 香港

    9月17日(木)

    13:00

    韓国 vs カタール

    9月17日(木)

    16:00

    香港 vs ベトナム

    9月18日(金)

    13:00

    カタール vs 香港

    9月18日(金)

    16:00

    ベトナム vs 韓国

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  • 準々決勝｜試合日程・結果

    女子バレーボールの準々決勝および順位決定戦は、2026年9月20日(日)に行われる。各チームが準決勝進出や最終順位を懸けて対戦する。

    項目

    内容

    ラウンド

    準々決勝・順位決定戦

    日程

    2026年9月20日(日)

    対戦カード

    決定次第更新

    試合開始

    決定次第更新

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  • 準決勝｜試合日程・結果

    女子バレーボールの準決勝は、2026年9月21日(月・祝)に行われる。予選ラウンドと順位決定ラウンドを勝ち上がったチームが、決勝進出を懸けて対戦する。

    項目

    内容

    ラウンド

    準決勝

    日程

    2026年9月21日(月・祝)

    対戦カード

    決定次第更新

    試合開始

    決定次第更新

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  • 3位決定戦｜試合日程・結果

    3位決定戦は、2026年9月22日(火・休)に実施される。準決勝で敗れた2チームが、銅メダルを懸けて対戦する。

    項目

    内容

    ラウンド

    3位決定戦

    日程

    2026年9月22日(火・休)

    対戦カード

    決定次第更新

    試合開始

    決定次第更新

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  • 決勝｜試合日程・結果

    女子バレーボールの決勝は、2026年9月22日(火・休)に行われる。準決勝を勝ち上がった2チームが、金メダルとアジア王者の座を懸けて激突する。

    項目

    内容

    ラウンド

    決勝

    日程

    2026年9月22日(火・休)

    対戦カード

    決定次第更新

    試合開始

    決定次第更新

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