バレーボール女子アジア大会2026の試合日程・組み合わせ・出場国・順位表
バレーボール女子アジア大会2026｜大会日程
第20回アジア競技大会(2026／愛知・名古屋)の女子バレーボール競技は、2026年9月16日(水)から9月22日(火)まで開催される。
会場は愛知県の岡崎中央総合公園総合体育館と小牧市スポーツ公園総合体育館。全14チームが出場し、予選プールの総当たり戦を経て、上位チームが決勝トーナメントへ進出する。
試合は5セットマッチの3セット先取制で実施。第1～第4セットは25点先取、第5セットは15点先取となり、いずれも2点差がつくまで続けられる。
日程
ラウンド・内容
2026年9月16日(水)
予選ラウンド、日本代表 第1戦
2026年9月17日(木)
予選ラウンド
2026年9月18日(金)
予選ラウンド、日本代表 第2戦
2026年9月20日(日)
順位決定戦・順位決定ラウンド
2026年9月21日(月・祝)
準決勝
2026年9月22日(火・休)
3位決定戦・決勝
バレーボール女子アジア大会2026｜テレビ放送・ネット配信予定
第20回アジア競技大会の女子バレーボール日本代表戦は、地上波のTBS系列、無料ネット配信のTVer、動画配信サービスのU-NEXTで中継・配信される。
TBS系列とTVerでは、9月18日(金)19:00からの予選ラウンド第2戦・インドネシア戦、9月21日(月・祝)の準決勝、9月22日(火・休)の3位決定戦・決勝を中継予定。なお、3位決定戦は録画放送となる。
U-NEXTでは、予選ラウンド第1戦からノックアウトステージまでライブ配信および見逃し配信を実施。9月16日(水)19:20からの日本vsネパールは地上波・TVerでの中継がなく、U-NEXT独占配信となる。
日程
対戦・ラウンド
TBS系列
TVer
9月16日(水)19:20～
日本 vs ネパール
なし
なし
独占ライブ配信
9月18日(金)19:00～
日本 vs インドネシア
地上波生中継
無料ライブ配信
ライブ配信
9月21日(月・祝)
準決勝
放送予定
無料ライブ配信予定
ライブ配信
9月22日(火・休)
3位決定戦
録画放送
配信予定
ライブ配信
9月22日(火・休)
決勝
放送予定
無料ライブ配信予定
ライブ配信
バレーボール女子アジア大会2026｜出場国・予選ラウンド組み合わせ
第20回アジア競技大会(2026／愛知・名古屋)の女子バレーボール競技には、全14チームが出場する。
予選ラウンドは4つのプールに分かれて実施され、日本代表はインドネシア、ネパールと同じプールAに入った。
そのほか、プールBには中国、カザフスタン、フィリピン、プールCにはタイ、チャイニーズ・タイペイ、キルギス、モンゴル、プールDにはベトナム、韓国、香港、カタールが入っている。
プール
出場国
プールA
日本、インドネシア、ネパール
プールB
中国、カザフスタン、フィリピン
プールC
タイ、チャイニーズ・タイペイ、キルギス、モンゴル
プールD
ベトナム、韓国、香港、カタール
予選ラウンド順位表
第20回アジア競技大会の女子バレーボール予選ラウンドは、全14チームが4つのプールに分かれて行われる。
プールA
順位
国・地域
試合
勝
敗
－
日本
0
0
0
－
インドネシア
0
0
0
－
ネパール
0
0
0
プールB
順位
国・地域
試合
勝
敗
－
中国
0
0
0
－
カザフスタン
0
0
0
－
フィリピン
0
0
0
プールC
順位
国・地域
試合
勝
敗
－
タイ
0
0
0
－
チャイニーズ・タイペイ
0
0
0
－
キルギス
0
0
0
－
モンゴル
0
0
0
プールD
順位
国・地域
試合
勝
敗
－
ベトナム
0
0
0
－
韓国
0
0
0
－
香港
0
0
0
－
カタール
0
0
0
※順位・勝敗は大会開幕後、試合結果に応じて更新。
プールA｜試合日程・結果
プールAには日本、インドネシア、ネパールの3チームが所属。日本は9月16日(水)19:20にネパールとの初戦を迎え、9月18日(金)19:20にインドネシアと対戦する。
日程
試合開始
対戦カード
9月16日(水)
19:20
日本 vs ネパール
9月17日(木)
19:20
インドネシア vs ネパール
9月18日(金)
19:20
インドネシア vs 日本
プールB｜試合日程・結果
プールBでは、中国、カザフスタン、フィリピンの3チームが予選ラウンドを戦う。9月16日(水)の中国vsフィリピンを皮切りに、3試合が行われる。
日程
試合開始
対戦カード
9月16日(水)
13:00
中国 vs フィリピン
9月17日(木)
13:00
カザフスタン vs フィリピン
9月18日(金)
13:00
カザフスタン vs 中国
プールC｜試合日程・結果
プールCにはタイ、チャイニーズ・タイペイ、キルギス、モンゴルの4チームが所属。9月16日(水)から18日(金)まで、各チームが総当たりで対戦する。
日程
試合開始
対戦カード
9月16日(水)
16:00
タイ vs モンゴル
9月16日(水)
19:00
チャイニーズ・タイペイ vs キルギス
9月17日(木)
16:00
チャイニーズ・タイペイ vs モンゴル
9月17日(木)
19:00
キルギス vs タイ
9月18日(金)
16:00
モンゴル vs キルギス
9月18日(金)
19:00
チャイニーズ・タイペイ vs タイ
プールD｜試合日程・結果
プールDでは、ベトナム、韓国、香港、カタールの4チームが対戦する。9月16日(水)から18日(金)までの3日間で、計6試合が組まれている。
日程
試合開始
対戦カード
9月16日(水)
13:00
ベトナム vs カタール
9月16日(水)
16:00
韓国 vs 香港
9月17日(木)
13:00
韓国 vs カタール
9月17日(木)
16:00
香港 vs ベトナム
9月18日(金)
13:00
カタール vs 香港
9月18日(金)
16:00
ベトナム vs 韓国
準々決勝｜試合日程・結果
女子バレーボールの準々決勝および順位決定戦は、2026年9月20日(日)に行われる。各チームが準決勝進出や最終順位を懸けて対戦する。
項目
内容
ラウンド
準々決勝・順位決定戦
日程
2026年9月20日(日)
対戦カード
決定次第更新
試合開始
決定次第更新
準決勝｜試合日程・結果
女子バレーボールの準決勝は、2026年9月21日(月・祝)に行われる。予選ラウンドと順位決定ラウンドを勝ち上がったチームが、決勝進出を懸けて対戦する。
項目
内容
ラウンド
準決勝
日程
2026年9月21日(月・祝)
対戦カード
決定次第更新
試合開始
決定次第更新
3位決定戦｜試合日程・結果
3位決定戦は、2026年9月22日(火・休)に実施される。準決勝で敗れた2チームが、銅メダルを懸けて対戦する。
項目
内容
ラウンド
3位決定戦
日程
2026年9月22日(火・休)
対戦カード
決定次第更新
試合開始
決定次第更新
決勝｜試合日程・結果
女子バレーボールの決勝は、2026年9月22日(火・休)に行われる。準決勝を勝ち上がった2チームが、金メダルとアジア王者の座を懸けて激突する。
項目
内容
ラウンド
決勝
日程
2026年9月22日(火・休)
対戦カード
決定次第更新
試合開始
決定次第更新
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