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ブンデスリーガ
【欧州・海外サッカー ニュース＆移籍情報】バイエルンがダニ・オルモに興味を示している。
バイエルン・ミュンヘンは、来冬の移籍市場でバルセロナのダニ・オルモ獲得に動くことを検討しているとされている。
バイエルン・ミュンヘンが、来年1月の移籍市場でダニ・オルモをブンデスリーガに呼び戻す大胆な動きを準備していると報じられている。ドイツの名門は、現在の攻撃陣の主力選手たちに他の欧州トップクラブからの関心が高まる中、不測の事態に備えたプランを練るとともに、攻撃的MFのポジションで注目度の高い補強を積極的に模索している。
アンソニー・ゴードンが、バロンドールを巡る白熱の争いについて自身の見解を示し、バルセロナのチームメートであるラミン・ヤマルとイングランド主将ハリー・ケインの2人を、サッカー界最高峰の個人賞に最も近い有力候補として挙げた。このウインガーは、最近カタルーニャの名門へ注目の移籍を果たしたばかりで、両選手はいずれも世界最高の選手に選ばれるに値する歴史的な実績を打ち出しているとの考えを示している。
ボルシア・ドルトムントは今夏、フィラデルフィア・ユニオンのマリク・ヤクポビッチの獲得に動いていたとされる。
このところ、シュトゥットガルトのフィン・イェルチュが大きな話題となっている。ケヴィン・クラニーは今回、このDFに輝かしい将来を予言した。