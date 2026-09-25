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ブンデスリーガ

ブンデスリーガ 概要

Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27

バイエルン・ミュンヘン、オルモ獲得へ1月の電撃移籍を準備か

バイエルン・ミュンヘンが、来年1月の移籍市場でダニ・オルモをブンデスリーガに呼び戻す大胆な動きを準備していると報じられている。ドイツの名門は、現在の攻撃陣の主力選手たちに他の欧州トップクラブからの関心が高まる中、不測の事態に備えたプランを練るとともに、攻撃的MFのポジションで注目度の高い補強を積極的に模索している。

移籍情報ダニ・オルモ
Lamine Yamal Harry Kane Anthony Gordon Barcelona England

ヤマルかケインか。ゴードンがバロンドール争いについて見解を示す

アンソニー・ゴードンが、バロンドールを巡る白熱の争いについて自身の見解を示し、バルセロナのチームメートであるラミン・ヤマルとイングランド主将ハリー・ケインの2人を、サッカー界最高峰の個人賞に最も近い有力候補として挙げた。このウインガーは、最近カタルーニャの名門へ注目の移籍を果たしたばかりで、両選手はいずれも世界最高の選手に選ばれるに値する歴史的な実績を打ち出しているとの考えを示している。

バロンドールハリー・ケイン
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ブンデスリーガ、日程と結果

9月19日土曜日
レヴァークーゼン badge
レヴァークーゼン
B04
2
RBライプツィヒ badge
RBライプツィヒ
RBL
0
終了
シャルケ04 badge
シャルケ04
S04
0
エルフェアスベルク badge
エルフェアスベルク
ELV
0
終了
パーダーボルン badge
パーダーボルン
SCP
3
ホッフェンハイム badge
ホッフェンハイム
TSG
1
終了
10月8日木曜日
ボルシア・ドルトムント badge
ボルシア・ドルトムント
BVB
ブレーメン badge
ブレーメン
SVW
10月9日金曜日
ホッフェンハイム badge
ホッフェンハイム
TSG
ハンブルガーSV badge
ハンブルガーSV
HSV
パーダーボルン badge
パーダーボルン
SCP
シュトゥットガルト badge
シュトゥットガルト
VFB
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順位

PosチームPWDLFA+/-勝点フォーム
1ボルシア・ドルトムント crestボルシア・ドルトムント440092712
2バイエルン crestバイエルン43101421210
3フライブルク crestフライブルク4310123910
4アウクスブルク crestアウクスブルク421111657
5レヴァークーゼン crestレヴァークーゼン421110557
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