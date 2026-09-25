ヤマルかケインか。ゴードンがバロンドール争いについて見解を示す

アンソニー・ゴードンが、バロンドールを巡る白熱の争いについて自身の見解を示し、バルセロナのチームメートであるラミン・ヤマルとイングランド主将ハリー・ケインの2人を、サッカー界最高峰の個人賞に最も近い有力候補として挙げた。このウインガーは、最近カタルーニャの名門へ注目の移籍を果たしたばかりで、両選手はいずれも世界最高の選手に選ばれるに値する歴史的な実績を打ち出しているとの考えを示している。