【アジア大会】卓球競技の地上波テレビ放送・ネット配信予定は？視聴方法まとめ

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)では、卓球競技も大会期間中の注目種目のひとつとなる。

本記事では、アジア大会2026の卓球競技について、地上波テレビ放送、ネット配信予定を紹介する。

【アジア大会】卓球競技の日程は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の卓球競技は、2026年9月20日(日)から9月28日(月)までの9日間にわたって開催される。

会場は愛知県豊田市のスカイホール豊田。男子・女子団体、男子・女子シングルス、男子・女子ダブルス、混合ダブルスの各種目が実施される。

大会序盤は男女団体の予選リーグが行われ、9月24日(木)に男女団体の決勝を実施。その後は個人種目の決勝が続き、9月26日(土)に混合ダブルス、27日(日)に男子ダブルスと女子シングルス、28日(月)に女子ダブルスと男子シングルスの優勝者が決まる予定だ。

種目 開催期間 決勝日 男子団体 9月20日(日)～24日(木) 9月24日(木) 女子団体 9月20日(日)～24日(木) 9月24日(木) 混合ダブルス 9月22日(火)～26日(土) 9月26日(土) 男子ダブルス 9月23日(水)～27日(日) 9月27日(日) 女子シングルス 9月23日(水)～27日(日) 9月27日(日) 男子シングルス 9月24日(木)～28日(月) 9月28日(月) 女子ダブルス 9月21日(月)～28日(月) 9月28日(月)

【アジア大会】卓球競技の地上波テレビ放送・ネット配信予定は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の卓球競技は、TBS系列で地上波テレビ放送、U-NEXTでネット配信が予定されている。

TBS系列では、男女団体の準々決勝・準決勝・決勝に加え、シングルス、ダブルス、混合ダブルスのメダル決定戦を中心にライブ中継を実施する予定だ。

一方、U-NEXTでは大会序盤の男女団体予選や女子ダブルス、混合ダブルスなどをライブ配信。9月22日(火)には男女団体準々決勝の配信も予定されている。

TBS系列の地上波テレビ放送予定

日程 放送予定種目 中継 9月22日(火) 女子団体 準々決勝 LIVE 9月23日(水) 男子団体 準決勝／女子団体 準決勝 LIVE 9月24日(木) 男子団体 決勝／女子団体 決勝 LIVE 9月26日(土) 男子シングルス 準々決勝／男子ダブルス 準々決勝／女子シングルス 準々決勝／女子ダブルス 準々決勝／混合ダブルス 決勝 LIVE 9月27日(日) 女子シングルス 決勝／男子ダブルス 決勝 LIVE 9月28日(月) 男子シングルス 決勝／女子ダブルス 決勝 LIVE

U-NEXTのネット配信予定

日程 時間 配信予定 9月20日(日) 10:00頃 女子団体 予選 ラウンド1 9月20日(日) 12:30頃 男子団体 予選 ラウンド1 9月20日(日) 16:00頃 女子団体 予選 ラウンド2 9月20日(日) 18:30頃 男子団体 予選 ラウンド2 9月21日(月) 10:00頃 女子団体 予選 9月21日(月) 12:30頃 男子団体 予選 9月21日(月) 18:30頃 女子ダブルス 予選 9月21日(月) 19:00頃 男子団体 予選 9月22日(火) 10:00頃 女子団体 2回戦 9月22日(火) 12:30頃 男子団体 2回戦 9月22日(火) 15:10頃 混合ダブルス 1回戦 9月22日(火) 19:10～ 男子団体／女子団体 準々決勝

地上波ではTBS系列が決勝トーナメントやメダル決定戦を中心にライブ中継し、U-NEXTでは予選ラウンドを含めた複数セッションを配信する予定となっている。

アジア大会2026のおすすめ視聴方法

1995-2026, Tokyo Broadcasting System Television, Inc. All Rights Reserved.

前述のとおり、アジア大会は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』では20競技以上を最大7チャンネルでライブ配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス 「まずは31日間無料トライアル」をタップ 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力 登録完了 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

【サッカー】

【バレーボール】

【バスケットボール】

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。