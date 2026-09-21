【アジア大会】陸上競技の日程スケジュール・出場選手一覧

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の陸上競技の日程や出場選手、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
アジア大会陸上競技｜種目別の日程スケジュール
アジア競技大会の陸上競技は、大会4日目となる9月23日(水・祝)から9月29日(火)にかけて、名古屋市瑞穂公園陸上競技場を中心に、計50種目が開催される。
種目
日程
男子100m
9月25日(金)～26日(土)
男子200m
9月26日(土)～27日(日)
男子400m
9月26日(土)～27日(日)
男子800m
9月27日(日)～29日(火)
男子1500m
9月27日(日)～28日(月)
男子5000m
9月28日(月)
男子10000m
9月26日(土)
男子110mハードル
9月26日(土)～27日(日)
男子400mハードル
9月27日(日)～28日(月)
男子3000m障害
9月27日(日)
男子4×100mリレー
9月27日(日)～28日(月)
男子4×400mリレー
9月27日(日)～29日(火)
男子マラソン
9月26日(土)
男子20km競歩
9月23日(水・祝)
男子50km競歩
9月27日(日)
男子走高跳
9月25日(金)～27日(日)
男子棒高跳
9月28日(月)
男子走幅跳
9月26日(土)～27日(日)
男子三段跳
9月25日(金)
男子砲丸投
9月27日(日)
男子円盤投
9月25日(金)
男子ハンマー投
9月26日(土)
男子やり投
9月27日(日)～28日(月)
男子十種競技
9月25日(金)～26日(土)
女子100m
9月25日(金)～27日(日)
女子200m
9月27日(日)
女子400m
9月27日(日)～28日(月)
女子800m
9月27日(日)～29日(火)
女子1500m
9月27日(日)
女子5000m
9月27日(日)
女子10000m
9月25日(金)
女子100mハードル
9月26日(土)～27日(日)
女子400mハードル
9月27日(日)～28日(月)
女子3000m障害
9月27日(日)
女子4×100mリレー
9月27日(日)
女子4×400mリレー
9月28日(月)
女子マラソン
9月26日(土)
女子10km競歩
9月23日(水・祝)
女子20km競歩
9月27日(日)
女子走高跳
9月28日(月)
女子棒高跳
9月26日(土)
女子走幅跳
9月27日(日)
女子三段跳
9月27日(日)
女子砲丸投
9月27日(日)
女子円盤投
9月27日(日)
女子ハンマー投
9月28日(月)
女子やり投
9月27日(日)
女子七種競技
9月25日(金)～26日(土)
混合4×100mリレー
9月28日(月)
混合4×400mリレー
9月25日(金)
アジア大会陸上競技｜テレビ放送・ネット配信予定
アジア競技大会の陸上競技は、地上波『TBS系列』で生中継、ネット『U-NEXT』と『TVer』でライブ配信が予定されている。
日程
放送・配信
時間
放送・配信予定種目
9月23日(水・祝)
TBS系列/TVer
12:30～23:27
なし
7:20～
競歩 男子・女子／ハーフマラソン／競歩
9月24日(木)
TBS系列/TVer
16:30～23:27
男子100m予選、女子100m予選、女子三段跳決勝、男女混合4×400mリレー決勝、女子10000m決勝、男子円盤投決勝
9:50～
混合4×400mリレー予選など
18:35～
混合4×400mリレー決勝など
9月25日(金)
TBS系列/TVer
16:30～22:54
女子棒高跳決勝、男子400m予選・準決勝、男子10000m決勝、女子100m準決勝・決勝、男子100m準決勝・決勝
7:30～
配信内容未定
9月26日(土)
TBS系列/TVer
7:00～11:45、15:50～22:30
男子マラソン、女子マラソン、女子200m予選・準決勝、男子200m予選・準決勝、男子400m決勝、女子100mハードル予選、女子1500m決勝、女子400m決勝
8:55～
男子200m予選など
18:00～
女子1500m決勝など
9月28日(月)
TBS系列/TVer
18:30～23:27
女子円盤投決勝、女子800m予選、男子走幅跳決勝、女子400mハードル決勝、男子400mハードル決勝、男子1500m決勝、男子4×100mリレー決勝、女子4×100mリレー決勝、男子やり投決勝、男子3000m障害物決勝、男子4×400mリレー予選、女子5000m決勝
9:30～
配信内容未定
9月29日(火)
TBS系列/TVer
15:49～23:27
男子棒高跳決勝、女子走高跳決勝、女子ハンマー投決勝、女子800m決勝、男子800m決勝、男子5000m決勝、男女混合4×100mリレー決勝、女子4×400mリレー決勝、男子4×400mリレー決勝
11:00～
配信内容未定
※試合日・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会公式サイト、TBS公式サイト、U-NEXT公式サイトよりご確認ください。
アジア大会陸上競技のおすすめ視聴方法は？U-NEXT
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の陸上競技は『U-NEXT』でライブ配信される。
『U-NEXT』では陸上競技を含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。
『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。
U-NEXT無料トライアル登録方法
- ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
- 登録完了
- 配信ページから視聴する
※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。
アジア大会陸上競技｜デイリースケジュール
■9月23日(水・祝)
開始時間
種目
ラウンド
07:30
男子ハーフマラソン競歩
決勝
07:30
女子ハーフマラソン競歩
決勝
■9月24日(木)
開始時間
種目
ラウンド
10:00
女子七種競技
100mハードル
10:20
混合4×400mリレー
予選
10:30
男子三段跳
予選
10:40
女子七種競技
走高跳
19:05
男子走高跳
予選
19:13
女子七種競技
砲丸投
19:33
女子100m
予選
19:44
女子三段跳
決勝
20:08
男子100m
予選
20:55
男子円盤投
決勝
21:00
女子七種競技
200m
21:25
女子10000m
決勝
22:15
混合4×400mリレー
決勝
■9月25日(金)
開始時間
種目
ラウンド
10:00
女子七種競技
走幅跳
10:30
男子400m
予選
11:25
女子七種競技
やり投
19:05
女子砲丸投
決勝
19:13
女子100m
準決勝
19:33
男子100m
準決勝
20:03
女子棒高跳
決勝
20:11
女子七種競技
800m
20:32
男子10000m
決勝
20:40
男子ハンマー投
決勝
21:15
女子400m
予選
21:43
男子400m
準決勝
22:05
女子100m
決勝
22:15
男子100m
決勝
■9月26日(土)
開始時間
種目
ラウンド
07:30
男子マラソン
決勝
07:50
女子マラソン
決勝
09:05
男子十種競技
100m
09:45
男子十種競技
走幅跳
11:00
男子十種競技
砲丸投
11:05
男子やり投
予選・グループA
11:30
女子200m
予選
12:08
男子やり投
予選・グループB
12:15
男子200m
予選
12:20
女子走幅跳
予選
18:05
男子十種競技
走高跳
19:05
男子110mハードル
予選
19:34
女子100mハードル
予選
19:55
女子200m
準決勝
20:00
男子砲丸投
決勝
20:16
男子200m
準決勝
20:35
男子三段跳
決勝
20:51
男子1500m
予選
21:20
男子十種競技
400m
21:45
女子400m
決勝
22:03
男子400m
決勝
22:15
女子1500m
決勝
■9月27日(日)
開始時間
種目
ラウンド
19:05
男子十種競技
やり投
19:10
女子走幅跳
決勝
19:35
女子200m
決勝
19:45
男子200m
決勝
20:08
男子110mハードル
決勝
20:15
男子走高跳
決勝
20:23
女子100mハードル
決勝
20:36
男子800m
予選
21:03
女子やり投
決勝
21:10
男子十種競技
1500m
21:22
女子3000m障害
決勝
21:45
女子4×100mリレー
予選
22:12
男子4×100mリレー
予選
■9月28日(月)
開始時間
種目
ラウンド
18:15
女子円盤投
決勝
18:50
混合4×100mリレー
予選
19:23
女子400mハードル
決勝
19:33
男子400mハードル
決勝
19:42
男子3000m障害
決勝
19:55
男子走幅跳
決勝
20:05
男子1500m
決勝
20:20
女子800m
予選
20:25
男子やり投
決勝
20:43
女子5000m
決勝
21:20
男子4×400mリレー
予選
22:04
女子4×100mリレー
決勝
22:23
男子4×100mリレー
決勝
■9月29日(火)
開始時間
種目
ラウンド
18:15
男子棒高跳
決勝
19:18
女子走高跳
決勝
19:35
女子ハンマー投
決勝
19:50
女子800m
決勝
20:05
男子800m
決勝
20:15
男子5000m
決勝
20:48
混合4×100mリレー
決勝
21:05
女子4×400mリレー
決勝
21:17
男子4×400mリレー
決勝
アジア大会陸上競技｜代表選手一覧
選手名
出場種目
多田 修平
男子100m
小池 祐貴
男子100m
水久保 漱至
男子200m
林 明良
男子200m
中島 佑気ジョセフ
男子400m
林 申雅
男子400m
萬野 七樹
男子800m
落合 晃
男子800m
飯澤 千翔
男子1500m
森 凪也
男子1500m、男子5000m
山口 智規
男子5000m
鈴木 芽吹
男子10000m
吉居 大和
男子10000m
村竹 ラシッド
男子110mハードル
泉谷 駿介
男子110mハードル
後藤 大樹
男子400mハードル
黒川 和樹
男子400mハードル
三浦 龍司
男子3000m障害物
青木 涼真
男子3000m障害物
赤松 諒一
男子走高跳
坂井 宏和
男子走高跳
柄澤 智哉
男子棒高跳
江島 雅紀
男子棒高跳
橋岡 優輝
男子走幅跳
伊藤 陸
男子走幅跳
宮尾 真仁
男子三段跳
湯上 剛輝
男子円盤投
堤 雄司
男子円盤投
中川 達斗
男子ハンマー投
福田 翔大
男子ハンマー投
﨑山 雄太
男子やり投
鈴木 凜
男子やり投
山西 利和
男子ハーフマラソン競歩
吉川 絢斗
男子ハーフマラソン競歩
勝木 隼人
男子マラソン競歩
諏方 元郁
男子マラソン競歩
吉田 祐也
男子マラソン
山下 一貴
男子マラソン
丸山 優真
男子十種競技
奥田 啓祐
男子十種競技
小室 歩久斗
男子4×100mリレー、混合4×100mリレー
桐生 祥秀
男子4×100mリレー、混合4×100mリレー
今泉 堅貴
男子4×400mリレー、混合4×400mリレー
佐藤 風雅
男子4×400mリレー、混合4×400mリレー
白畑 健太郎
男子4×400mリレー、混合4×400mリレー
御家瀬 緑
女子100m
井戸 アビゲイル風果
女子100m、女子200m
壹岐 あいこ
女子200m
松本 奈菜子
女子400m
久保 凛
女子800m
塩見 綾乃
女子800m
田中 希実
女子1500m、女子5000m、女子10000m
道下 美槻
女子1500m
山本 有真
女子5000m
廣中 璃梨佳
女子10000m（出場辞退）
中島 ひとみ
女子100mハードル
福部 真子
女子100mハードル
青木 穂花
女子400mハードル
梅原 紗月
女子400mハードル
齋藤 みう
女子3000m障害物
西山 未奈美
女子3000m障害物
髙橋 渚
女子走高跳
石岡 柚季
女子走高跳
諸田 実咲
女子棒高跳
大坂谷 明里
女子棒高跳
秦 澄美鈴
女子走幅跳
髙良 彩花
女子走幅跳
船田 茜理
女子三段跳
郡 菜々佳
女子円盤投
村上 来花
女子ハンマー投
マッカーサー ジョイ アイリス
女子ハンマー投
北口 榛花
女子やり投
武本 紗栄
女子やり投
柳井 綾音
女子ハーフマラソン競歩
杉林 歩
女子ハーフマラソン競歩
梅野 倖子
女子マラソン競歩
矢来 舞香
女子マラソン競歩
佐藤 早也伽
女子マラソン
矢田 みくに
女子マラソン
田中 友梨
女子七種競技
梶木 菜々香
女子七種競技
青木 益未
女子4×100mリレー、混合4×100mリレー
三浦 愛華
女子4×100mリレー、混合4×100mリレー
森山 静穂
女子4×400mリレー、混合4×400mリレー
中尾 柚希
女子4×400mリレー、混合4×400mリレー
寺本 葵
女子4×400mリレー、混合4×400mリレー
アジア大会2026の関連情報
【大会日程・視聴方法】
- 第20回アジア競技大会・愛知の大会日程・種目別スケジュールまとめ
- 【番組表】アジア大会2026全競技のテレビ放送・地上波中継・ネット配信予定
- U-NEXTのアジア競技大会2026配信競技/日程一覧・ライブスケジュール
【サッカー】
- アジア競技大会サッカー男子の試合日程・組み合わせ・出場国
- アジア競技大会サッカー女子の試合日程・組み合わせ・出場国
- 【サッカー男子】アジア大会2026・日本戦の地上波テレビ放送・TBS・TVer中継予定
- 【サッカー女子】アジア大会2026・なでしこジャパンの地上波テレビ放送・TBS・TVer中継予定
- U-21日本代表 アジア競技大会2026のメンバーリスト
- なでしこジャパン(サッカー日本女子代表) アジア競技大会2026のメンバーリスト
【バレーボール】
- バレーボール女子アジア大会2026の試合日程・組み合わせ・出場国・順位表
- 【バレーボール女子】アジア大会2026・日本代表戦の地上波テレビ放送・無料ネット配信予定
- アジア競技大会2026バレーボール女子日本代表のメンバーは？
【バスケットボール】
- アジア競技大会2026のバスケットボールはどこで見られる？男女日本代表の放送・配信予定
- バスケットボール男子競技の試合日程・結果・順位表・組み合わせ｜アジア大会2026
- アジア競技大会2026バスケットボールの地上波テレビ放送はある？
※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。