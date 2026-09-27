「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」に、バレーボール男子日本代表が出場する。

本記事では、バレーボール男子日本戦の地上波テレビ放送・TVer配信予定を紹介していく。

バレーボール男子 日本戦の地上波テレビ放送・TVer配信は？

アジア競技大会・バレーボール男子の日本戦は、地上波『TBS系列』が予選ラウンド第1戦のウズベキスタン戦、第2戦のカザフスタン戦をテレビ放送予定。第3戦のパキスタン戦は、現時点で地上波テレビ放送の予定がない。

日本が勝ち進んだ場合、準々決勝、準決勝、決勝・3位決定戦も『TBS系列』の放送対象となっている。アジア競技大会はネット『TVer』での無料配信も『TBS系列』の同時中継で行われるが、バレーボール男子の各試合が配信対象となるかは明記されていない。

一方、ネット『U-NEXT』は地上波放送されない競技も多数配信。バレーボールも配信対象に含まれており、現時点では地上波放送が予定されていない予選ラウンド第3戦のパキスタン戦も『U-NEXT』で視聴可能だ。

チャンネル 形態 生中継 録画放送 U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) ネット 〇 〇 TBS系列 地上波テレビ 〇

※男子バレーは予選第1・2戦などを放送予定 〇

※一部競技・試合を放送 TVer ネット TBS同時配信

※配信試合は未発表 ×

※TBS・U-NEXTともに一部競技・試合は中継対象外。

バレーボール男子 日本戦のスケジュール・中継予定

バレーボール男子・日本戦の開催日および中継スケジュールは以下の通り。

開始日時 対戦カード テレビ放送 ネット配信 9/27(日)19:20 日本 vs ウズベキスタン TBS系列 U-NEXT 9/28(月)19:20 日本 vs カザフスタン TBS系列 U-NEXT 9/29(火)19:20 日本 vs パキスタン なし U-NEXT 10/1(木)10:00/13:00/16:00/19:20 準々決勝 TBS系列

(※録画の可能性あり) U-NEXT 10/2(金)16:00/19:20 準決勝 TBS系列

(※録画の可能性あり) U-NEXT 10/3(土)16:00 3位決定戦 TBS系列 U-NEXT 10/3(土)19:20 決勝 TBS系列 U-NEXT

※TVer配信対象試合は未発表。

※準々決勝以降は日本が進出した場合。

※試合日・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT、TBS公式サイトよりご確認ください。

バレーボール男子 日本戦のおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のバレーボール男子日本代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではバレーボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス 「まずは31日間無料トライアル」をタップ 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力 登録完了 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

バレーボール男子日本代表の招集メンバー

Getty Images

アジア競技大会2026に向けて招集されたバレーボール男子日本代表のメンバーは以下の通り。

背番号 ポジション 選手名 所属 身長 5 アウトサイドヒッター 大塚 達宣 パワーバレー・ミラノ(イタリア) 195cm 7 アウトサイドヒッター 新井 雄大 広島サンダーズ 188cm 9 セッター 河東 祐大 ジェイテクトSTINGS愛知 175cm 15 アウトサイドヒッター 甲斐 優斗 大阪ブルテオン 200cm 17 ミドルブロッカー 西本 圭吾 広島サンダーズ 187cm 18 オポジット 西山 大翔 大阪ブルテオン 193cm 24 オポジット 高橋 慶帆 ジェイテクトSTINGS愛知 194cm 25 セッター 下川 諒 サントリーサンバーズ大阪 177cm 26 アウトサイドヒッター 後藤 陸翔 東京グレートベアーズ 187cm 28 ミドルブロッカー 麻野 堅斗 早稲田大学4年 207cm 30 ミドルブロッカー 西川 馨太郎 大阪ブルテオン 195cm 37 リベロ 高橋 和幸 ジェイテクトSTINGS愛知 170cm

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。