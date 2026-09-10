アジア競技大会2026のバスケットボールはどこで見られる？男女日本代表の放送・配信予定を紹介

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)では、5人制バスケットボールと3x3(3人制)の各競技が実施され、日本代表の男女チームも出場する。

本記事では、アジア競技大会2026のバスケットボール競技の視聴方法を紹介する。

アジア競技大会バスケの試合日程は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のバスケットボール競技では、5人制バスケットボールと3x3(3人制)が実施される。

5人制は愛知国際アリーナ(IGアリーナ)を会場に、男子が9月10日(木)から20日(日)、女子が9月17日(木)から26日(土)まで開催。男子日本代表はグループA、女子日本代表はグループBに入り、予選グループから上位進出を目指す。

3x3は金城ふ頭駅前特設コートで9月21日(月・祝)から25日(金)まで実施される。男子日本代表はプールD、女子日本代表はプールBに入り、それぞれ3試合の予選プールを戦う。

5人制 男子日本代表の日程

日程 対戦カード・ラウンド 9月10日(木)19:00 日本 vs インドネシア 9月11日(金)19:00 日本 vs サウジアラビア 9月13日(日)19:00 日本 vs 韓国 9月16日(水) 準々決勝 9月18日(金) 準決勝 9月20日(日) 決勝・3位決定戦

5人制 女子日本代表の日程

日程 対戦カード・ラウンド 9月17日(木)19:00 日本 vs ホンコン・チャイナ 9月20日(日)13:50 日本 vs カザフスタン 9月22日(火)13:00 日本 vs フィリピン 9月24日(木) 準々決勝 9月25日(金) 準決勝 9月26日(土) 決勝・3位決定戦

3x3 男子日本代表の日程

日程 対戦カード・ラウンド 9月22日(火)18:30 日本 vs シンガポール 9月22日(火)20:35 日本 vs 韓国 9月23日(水)20:35 日本 vs タイ 9月24日(木) 準々決勝進出決定戦・準々決勝 9月25日(金) 準決勝・3位決定戦・決勝

3x3 女子日本代表の日程

日程 対戦カード・ラウンド 9月21日(月・祝)17:40 日本 vs チャイニーズ・タイペイ 9月21日(月・祝)19:45 日本 vs イラン 9月23日(水)14:05 日本 vs ウズベキスタン 9月24日(木) 準々決勝進出決定戦・準々決勝 9月25日(金) 準決勝・3位決定戦・決勝

アジア競技大会2026 バスケはどこで見られる？視聴方法を紹介

愛知・名古屋で行われる「第20回アジア競技大会(2026)」のバスケットボール競技は、地上波のTBS系列をはじめ、TVerやU-NEXTで視聴できる予定だ。

テレビでは5人制バスケットボールを中心にTBS系列が中継を担当。男子では9月18日(金)の準決勝、20日(日)の決勝・3位決定戦、女子では予選から決勝・3位決定戦まで複数日にわたって放送枠が設けられている。

男子日本代表は9月10日(木)、11日(金)、13日(日)にグループフェーズを戦うため、TBS系列の本格的な中継が始まる前に予選を終える日程となっている。U-NEXTでは、9月10日(木)19:00からバスケットボールを含む一部競技の先行ライブ配信がスタートする予定だ。

U-NEXTは大会期間中、最大7チャンネルを使ってバスケットボールを含む20競技以上を配信予定。PPVチケットを別途購入する必要はなく、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴できる。31日間の無料トライアル期間中も対象となる。

また、TVerでは大会期間中にスペシャルライブを連日配信予定。TBS系列で放送される競技を中心に、ライブ配信や見逃し配信を利用できる見込みとなっている。

日程 主な競技 放送・配信サービス 9月10日(木)19:00～ バスケットボールなど一部競技の先行配信開始 U-NEXT 9月18日(金)19:00～ 5人制男子 準決勝ほか TBS系列、U-NEXT 9月20日(日)13:00～ 5人制男子 決勝・3位決定戦、5人制女子 予選ほか TBS系列、TVer 9月22日(火)12:30～ 5人制女子 予選ほか TBS系列、TVer 9月24日(木)16:30～ 5人制女子 準々決勝ほか TBS系列、TVer 9月25日(金)16:30～ 5人制女子 準決勝ほか TBS系列、TVer 9月26日(土)15:50～ 5人制女子 決勝・3位決定戦ほか TBS系列、TVer

なお、U-NEXTにおける9月19日(土)以降のバスケットボール競技については、現時点で対象試合や詳細な配信時間が明らかになっていない。視聴前には最新の配信スケジュールを確認しておきたい。

アジア競技大会2026のおすすめ視聴方法

前述のとおり、「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」はU-NEXTでライブ配信される。

U-NEXTではバスケットボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

U-NEXTの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス 「まずは31日間無料トライアル」をタップ 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力 登録完了 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。