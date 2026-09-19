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Yuta Tokuma

アジア大会ハンドボール男子の試合日程・組み合わせ・順位表

【アジア競技大会】第20回アジア競技大会のハンドボール男子の試合日程・組み合わせ・対戦カード・テレビ放送・ネット配信予定を紹介。

アジア大会2026をライブ配信
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第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のハンドボール男子の試合日程・組み合わせ・対戦カード・テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

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アジア競技大会ハンドボール男子｜大会日程

アジア競技大会のハンドボール男子は、開会式が開催される9月19日(土)から9月29日(火)にかけて、春日井市総合体育館と、豊田合成記念体育館 エントリオで開催される。

日程

ラウンド・内容

2026年9月19日(土)

グループステージ

2026年9月20日(日)

グループステージ

2026年9月21日(月・祝)

グループステージ

2026年9月22日(火・休)

グループステージ

2026年9月23日(水・祝)

グループステージ

2026年9月25日(金)

グループステージ

2026年9月26日(土)

準々決勝

2026年9月28日(月)

準決勝

2026年9月29日(火)

3位決定戦・決勝戦

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アジア競技大会ハンドボール男子｜テレビ放送・ネット配信予定

アジア競技大会のハンドボール競技は『U-NEXT』がライブ配信を行う。

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ハンドボール男子日本代表の試合を無料で見る方法は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のハンドボール男子は『U-NEXT』でライブ配信される。

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アジア競技大会ハンドボール男子｜出場国・グループ組み合わせ

第20回アジア競技大会には9カ国が出場。グループステージでは、4チームと5チームの2グループに分かれ、各グループの上位4カ国が準々決勝へとコマを進める。

グループステージ組み合わせは以下の通り。

グループ

出場国

グループA

カタール、日本、中国、香港

グループB

バーレーン、クウェート、韓国、イラン、カザフスタン

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アジア競技大会ハンドボール男子｜グループステージ順位表

■グループA

順位

チーム

試合

勝点

1

カタール

0

0

0

0

0

0

0

0

2

日本

0

0

0

0

0

0

0

0

3

中国

0

0

0

0

0

0

0

0

4

香港

0

0

0

0

0

0

0

0

■グループB

順位

チーム

試合

勝点

1

バーレーン

0

0

0

0

0

0

0

0

2

クウェート

0

0

0

0

0

0

0

0

3

韓国

0

0

0

0

0

0

0

0

4

イラン

0

0

0

0

0

0

0

0

5

カザフスタン

0

0

0

0

0

0

0

0

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アジア競技大会ハンドボール男子｜グループ試合日程・結果

■グループA

日程

試合開始

対戦カード

9月20日(日)

15:00

中国 vs 日本

9月20日(日)

17:30

香港 vs カタール

9月21日(月・祝)

12:00

香港 vs 日本

9月21日(月・祝)

19:30

中国 vs カタール

9月23日(水・祝)

15:00

中国 vs 香港

9月25日(金)

15:30

カタール vs 日本

■グループB

日程

試合開始

対戦カード

9月19日(土)

12:30

イラン vs クウェート

9月20日(日)

12:30

カザフスタン vs バーレーン

9月21日(月・祝)

14:30

イラン vs バーレーン

9月21日(月・祝)

17:00

韓国 vs クウェート

9月22日(火・休)

15:00

クウェート vs カザフスタン

9月22日(火・休)

17:30

イラン vs 韓国

9月23日(水・祝)

15:00

カザフスタン vs イラン

9月23日(水・祝)

17:30

韓国 vs バーレーン

9月25日(金)

13:30

バーレーン vs クウェート

9月25日(金)

17:30

カザフスタン vs 韓国

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アジア競技大会ハンドボール男子｜決勝トーナメント試合日程・結果

■準々決勝

日程

試合開始

対戦カード

9月26日(土)

12:00

グループA 2位 vs グループB 3位

9月26日(土)

14:00

グループB 2位 vs グループA 3位

9月26日(土)

16:00

グループA 1位 vs グループB 4位

9月26日(土)

18:00

グループB 1位 vs グループA 4位

■準決勝

日程

試合開始

対戦カード

9月28日(月)

15:00

未定 vs 未定

9月28日(月)

17:30

未定 vs 未定

■3位決定戦

日程

試合開始

対戦カード

9月29日(火)

17:00

未定 vs 未定

■決勝

日程

試合開始

対戦カード

9月29日(火)

19:30

未定 vs 未定

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。


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