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Yuta Tokuma

【アジア大会】フェンシングの地上波テレビ放送・ネット配信予定・日程

【アジア競技大会】第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のフェンシングの地上波テレビ放送やネット配信予定、試合日程を紹介する。

アジア大会2026をライブ配信
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第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のフェンシング競技の試合日程やテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

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アジア競技大会フェンシング｜大会日程

アジア競技大会のフェンシングは、大会3日目となる9月22日(火・祝)から9月27日(日)にかけて、愛知県国際展示場「Aichi Sky Expo」ホールFで開催される。

種目

大会日程

フルーレ

9月22日(火・休)～9月27日(日)

エペ

9月22日(火・休)～9月27日(日)

サーブル

9月22日(火・休)～9月27日(日)

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アジア競技大会フェンシング｜テレビ放送・ネット配信予定

アジア競技大会のフェンシング競技は『U-NEXT』がライブ配信を行う。

種目

配信開始時間

フルーレ 男子個人、エペ 女子個人

9月22日(火)8:50～

エペ男子個人、サーブル女子個人

9月24日(木)8:50～

フルーレ 女子団体、サーブル 男子団体

9月26日(土)8:50～

※試合日・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

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第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のフェンシング競技は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではフェンシングを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

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  3. 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
  4. 登録完了
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アジア競技大会フェンシング｜試合日程

■女子エペ個人

日程

試合開始

ラウンド

9月22日(火・休)

11:45

予選プール

9月22日(火・休)

13:50

T32

9月22日(火・休)

14:50

T16

9月22日(火・休)

15:30

準々決勝

9月22日(火・休)

18:00

準決勝

9月22日(火・休)

19:00

決勝

■女子フルーレ個人

日程

試合開始

ラウンド

9月23日(水・祝)

10:00

予選プール

9月23日(水・祝)

13:00

T32

9月23日(水・祝)

13:35

T16

9月23日(水・祝)

14:30

準々決勝

9月23日(水・祝)

16:20

準決勝

9月23日(水・祝)

17:40

決勝

■女子サーブル個人

日程

試合開始

ラウンド

9月24日(木)

11:45

予選プール

9月24日(木)

13:20

T32

9月24日(木)

14:15

T16

9月24日(木)

15:10

準々決勝

9月24日(木)

17:40

準決勝

9月24日(木)

18:40

決勝

■男子エペ個人

日程

試合開始

ラウンド

9月24日(木)

10:00

予選プール

9月24日(木)

13:00

T64

9月24日(木)

13:35

T32

9月24日(木)

14:30

T16

9月24日(木)

15:10

準々決勝

9月24日(木)

17:00

準決勝

9月24日(木)

18:20

決勝

■男子フルーレ個人

日程

試合開始

ラウンド

9月22日(火・休)

10:00

予選プール

9月22日(火・休)

13:30

T32

9月22日(火・休)

14:30

T16

9月22日(火・休)

15:30

準々決勝

9月22日(火・休)

17:20

準決勝

9月22日(火・休)

18:40

決勝

■男子サーブル個人

日程

試合開始

ラウンド

9月23日(水・祝)

11:45

予選プール

9月23日(水・祝)

13:20

T32

9月23日(水・祝)

13:55

T16

9月23日(水・祝)

14:30

準々決勝

9月23日(水・祝)

17:00

準決勝

9月23日(水・祝)

18:00

決勝

■女子エペ団体

日程

試合開始

ラウンド

9月25日(金)

10:30

T16

9月25日(金)

11:50

準々決勝

9月25日(金)

16:20

準決勝

9月25日(金)

19:20

決勝

■女子フルーレ団体

日程

試合開始

ラウンド

9月26日(土)

09:30

T16

9月26日(土)

11:30

準々決勝

9月26日(土)

14:00

準決勝

9月26日(土)

17:20

決勝

■女子サーブル団体

日程

試合開始

ラウンド

9月27日(日)

11:50

T16

9月27日(日)

12:50

準々決勝

9月27日(日)

17:20

準決勝

9月27日(日)

19:40

決勝

■男子エペ団体

日程

試合開始

ラウンド

9月27日(日)

09:30

T32

9月27日(日)

10:50

T16

9月27日(日)

12:50

準々決勝

9月27日(日)

15:20

準決勝

9月27日(日)

18:40

決勝

■男子フルーレ団体

日程

試合開始

ラウンド

9月25日(金)

09:30

T16

9月25日(金)

11:50

準々決勝

9月25日(金)

14:20

準決勝

9月25日(金)

18:20

決勝

■男子サーブル団体

日程

試合開始

ラウンド

9月26日(土)

10:30

T16

9月26日(土)

11:30

準々決勝

9月26日(土)

16:00

準決勝

9月26日(土)

18:20

決勝

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。


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