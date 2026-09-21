【アジア大会】フェンシングの地上波テレビ放送・ネット配信予定・日程

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のフェンシング競技の試合日程やテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
アジア競技大会フェンシング｜大会日程
アジア競技大会のフェンシングは、大会3日目となる9月22日(火・祝)から9月27日(日)にかけて、愛知県国際展示場「Aichi Sky Expo」ホールFで開催される。
種目
大会日程
フルーレ
9月22日(火・休)～9月27日(日)
エペ
9月22日(火・休)～9月27日(日)
サーブル
9月22日(火・休)～9月27日(日)
アジア競技大会フェンシング｜テレビ放送・ネット配信予定
アジア競技大会のフェンシング競技は『U-NEXT』がライブ配信を行う。
種目
配信開始時間
フルーレ 男子個人、エペ 女子個人
9月22日(火)8:50～
エペ男子個人、サーブル女子個人
9月24日(木)8:50～
フルーレ 女子団体、サーブル 男子団体
9月26日(土)8:50～
※試合日・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。
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アジア競技大会フェンシング｜試合日程
■女子エペ個人
日程
試合開始
ラウンド
9月22日(火・休)
11:45
予選プール
9月22日(火・休)
13:50
T32
9月22日(火・休)
14:50
T16
9月22日(火・休)
15:30
準々決勝
9月22日(火・休)
18:00
準決勝
9月22日(火・休)
19:00
決勝
■女子フルーレ個人
日程
試合開始
ラウンド
9月23日(水・祝)
10:00
予選プール
9月23日(水・祝)
13:00
T32
9月23日(水・祝)
13:35
T16
9月23日(水・祝)
14:30
準々決勝
9月23日(水・祝)
16:20
準決勝
9月23日(水・祝)
17:40
決勝
■女子サーブル個人
日程
試合開始
ラウンド
9月24日(木)
11:45
予選プール
9月24日(木)
13:20
T32
9月24日(木)
14:15
T16
9月24日(木)
15:10
準々決勝
9月24日(木)
17:40
準決勝
9月24日(木)
18:40
決勝
■男子エペ個人
日程
試合開始
ラウンド
9月24日(木)
10:00
予選プール
9月24日(木)
13:00
T64
9月24日(木)
13:35
T32
9月24日(木)
14:30
T16
9月24日(木)
15:10
準々決勝
9月24日(木)
17:00
準決勝
9月24日(木)
18:20
決勝
■男子フルーレ個人
日程
試合開始
ラウンド
9月22日(火・休)
10:00
予選プール
9月22日(火・休)
13:30
T32
9月22日(火・休)
14:30
T16
9月22日(火・休)
15:30
準々決勝
9月22日(火・休)
17:20
準決勝
9月22日(火・休)
18:40
決勝
■男子サーブル個人
日程
試合開始
ラウンド
9月23日(水・祝)
11:45
予選プール
9月23日(水・祝)
13:20
T32
9月23日(水・祝)
13:55
T16
9月23日(水・祝)
14:30
準々決勝
9月23日(水・祝)
17:00
準決勝
9月23日(水・祝)
18:00
決勝
■女子エペ団体
日程
試合開始
ラウンド
9月25日(金)
10:30
T16
9月25日(金)
11:50
準々決勝
9月25日(金)
16:20
準決勝
9月25日(金)
19:20
決勝
■女子フルーレ団体
日程
試合開始
ラウンド
9月26日(土)
09:30
T16
9月26日(土)
11:30
準々決勝
9月26日(土)
14:00
準決勝
9月26日(土)
17:20
決勝
■女子サーブル団体
日程
試合開始
ラウンド
9月27日(日)
11:50
T16
9月27日(日)
12:50
準々決勝
9月27日(日)
17:20
準決勝
9月27日(日)
19:40
決勝
■男子エペ団体
日程
試合開始
ラウンド
9月27日(日)
09:30
T32
9月27日(日)
10:50
T16
9月27日(日)
12:50
準々決勝
9月27日(日)
15:20
準決勝
9月27日(日)
18:40
決勝
■男子フルーレ団体
日程
試合開始
ラウンド
9月25日(金)
09:30
T16
9月25日(金)
11:50
準々決勝
9月25日(金)
14:20
準決勝
9月25日(金)
18:20
決勝
■男子サーブル団体
日程
試合開始
ラウンド
9月26日(土)
10:30
T16
9月26日(土)
11:30
準々決勝
9月26日(土)
16:00
準決勝
9月26日(土)
18:20
決勝
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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。