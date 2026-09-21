【アジア大会】フェンシングの地上波テレビ放送・ネット配信予定・日程

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のフェンシング競技の試合日程やテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

アジア競技大会フェンシング｜大会日程

アジア競技大会のフェンシングは、大会3日目となる9月22日(火・祝)から9月27日(日)にかけて、愛知県国際展示場「Aichi Sky Expo」ホールFで開催される。

種目 大会日程 フルーレ 9月22日(火・休)～9月27日(日) エペ 9月22日(火・休)～9月27日(日) サーブル 9月22日(火・休)～9月27日(日)

アジア競技大会フェンシング｜テレビ放送・ネット配信予定

アジア競技大会のフェンシング競技は『U-NEXT』がライブ配信を行う。

種目 配信開始時間 フルーレ 男子個人、エペ 女子個人 9月22日(火)8:50～ エペ男子個人、サーブル女子個人 9月24日(木)8:50～ フルーレ 女子団体、サーブル 男子団体 9月26日(土)8:50～

※試合日・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

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第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のフェンシング競技は『U-NEXT』でライブ配信される。

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アジア競技大会フェンシング｜試合日程

■女子エペ個人

日程 試合開始 ラウンド 9月22日(火・休) 11:45 予選プール 9月22日(火・休) 13:50 T32 9月22日(火・休) 14:50 T16 9月22日(火・休) 15:30 準々決勝 9月22日(火・休) 18:00 準決勝 9月22日(火・休) 19:00 決勝

■女子フルーレ個人

日程 試合開始 ラウンド 9月23日(水・祝) 10:00 予選プール 9月23日(水・祝) 13:00 T32 9月23日(水・祝) 13:35 T16 9月23日(水・祝) 14:30 準々決勝 9月23日(水・祝) 16:20 準決勝 9月23日(水・祝) 17:40 決勝

■女子サーブル個人

日程 試合開始 ラウンド 9月24日(木) 11:45 予選プール 9月24日(木) 13:20 T32 9月24日(木) 14:15 T16 9月24日(木) 15:10 準々決勝 9月24日(木) 17:40 準決勝 9月24日(木) 18:40 決勝

■男子エペ個人

日程 試合開始 ラウンド 9月24日(木) 10:00 予選プール 9月24日(木) 13:00 T64 9月24日(木) 13:35 T32 9月24日(木) 14:30 T16 9月24日(木) 15:10 準々決勝 9月24日(木) 17:00 準決勝 9月24日(木) 18:20 決勝

■男子フルーレ個人

日程 試合開始 ラウンド 9月22日(火・休) 10:00 予選プール 9月22日(火・休) 13:30 T32 9月22日(火・休) 14:30 T16 9月22日(火・休) 15:30 準々決勝 9月22日(火・休) 17:20 準決勝 9月22日(火・休) 18:40 決勝

■男子サーブル個人

日程 試合開始 ラウンド 9月23日(水・祝) 11:45 予選プール 9月23日(水・祝) 13:20 T32 9月23日(水・祝) 13:55 T16 9月23日(水・祝) 14:30 準々決勝 9月23日(水・祝) 17:00 準決勝 9月23日(水・祝) 18:00 決勝

■女子エペ団体

日程 試合開始 ラウンド 9月25日(金) 10:30 T16 9月25日(金) 11:50 準々決勝 9月25日(金) 16:20 準決勝 9月25日(金) 19:20 決勝

■女子フルーレ団体

日程 試合開始 ラウンド 9月26日(土) 09:30 T16 9月26日(土) 11:30 準々決勝 9月26日(土) 14:00 準決勝 9月26日(土) 17:20 決勝

■女子サーブル団体

日程 試合開始 ラウンド 9月27日(日) 11:50 T16 9月27日(日) 12:50 準々決勝 9月27日(日) 17:20 準決勝 9月27日(日) 19:40 決勝

■男子エペ団体

日程 試合開始 ラウンド 9月27日(日) 09:30 T32 9月27日(日) 10:50 T16 9月27日(日) 12:50 準々決勝 9月27日(日) 15:20 準決勝 9月27日(日) 18:40 決勝

■男子フルーレ団体

日程 試合開始 ラウンド 9月25日(金) 09:30 T16 9月25日(金) 11:50 準々決勝 9月25日(金) 14:20 準決勝 9月25日(金) 18:20 決勝

■男子サーブル団体

日程 試合開始 ラウンド 9月26日(土) 10:30 T16 9月26日(土) 11:30 準々決勝 9月26日(土) 16:00 準決勝 9月26日(土) 18:20 決勝

アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

【サッカー】

【バレーボール】

【バスケットボール】

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。



