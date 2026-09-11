「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」は、ネット配信サービス『U-NEXT』で20競技以上がライブ配信される。

本記事では、『U-NEXT』の配信競技および中継スケジュールを紹介する。

アジア大会とは？U-NEXT配信競技一覧・概要

「アジア大会 愛知・名古屋」は32年ぶりに日本開催となるアジアスポーツの祭典。種目数は43競技469種目にも上り、33競技339種目だった東京オリンピックを上回る。

ネット『U-NEXT』では、最大7チャンネルの同時ライブ配信で計20競技以上を中継。男子・女子バスケットボールや男子・女子サッカーをはじめ、女子ソフトボールや男子野球なども配信対象となっている。『U-NEXT』公式サイトに記載されている配信競技一覧は以下の通りだが、その他の競技も配信予定であることが伝えられている。

男子バスケットボール

女子サッカー

男子サッカー

女子バレーボール

女子バスケットボール

卓球（男子・女子・混合ダブルス）

男子野球

バドミントン

女子競泳

体操

陸上競技（トラック）

陸上競技（マラソン）

男子競泳

女子ソフトボール

柔道

ゴルフ

※大会の状況に応じて変動する可能性があります。

※実際の中継対象競技・試合は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

アジア大会 U-NEXTのライブスケジュールは？

発表されている『U-NEXT』の配信スケジュールは以下の通り。

なお、『U-NEXT』ではアジア大会開幕から閉幕まで連日ライブ配信予定となっているため、以降のスケジュールは追って発表となる見込みだ。

【最新】U-NEXTの配信情報(9/10-19)

日時 種目 対戦カード 9/10(木)19:00～ バスケットボール 男子 予選 日本 vs インドネシア 9/11(金)19:00～ バスケットボール 男子 予選 日本 vs サウジアラビア 9/13(日)19:00～ バスケットボール 男子 予選 日本 vs 韓国 9/14(月)19:30～ サッカー 女子 予選 日本 vs タイ 9/16(水)19:20～ バスケットボール 男子 準々決勝 日本戦 9/16(水)19:20～ バレーボール 女子 予選 日本 vs ネパール 9/16(水)19:30～ サッカー 男子 予選 日本 vs 香港 9/17(木)19:00～ バスケットボール 女子 予選 日本 vs 香港 9/17(木)19:30～ サッカー 女子 予選 日本 vs ベトナム 9/18(金)19:20～ バスケットボール 男子 準決勝 日本戦 9/18(金)19:20～ バレーボール 女子 予選 日本 vs インドネシア 9/19(土)19:00～ 開会式 －

※試合日・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

アジア大会のおすすめ視聴方法

前述のとおり、アジア大会は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』では20競技以上を最大7チャンネルでライブ配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス 「まずは31日間無料トライアル」をタップ 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力 登録完了 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。