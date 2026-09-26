バレーボール男子の試合日程・結果・組み合わせ・出場国｜アジア競技大会2026
アジア競技大会バレーボール男子｜大会スケジュール
第20回アジア競技大会(2026／愛知・名古屋)のバレーボール男子競技は、2026年9月27日(日)から10月3日(土)まで開催される。
会場は愛知県岡崎市にある「岡崎中央総合公園総合体育館」と、愛知県小牧市にある「小牧市スポーツ公園総合体育館」となる。バレーボール男子競技には、16カ国が出場し、予選プールを経て、上位チームが決勝トーナメントへ進出する。
日程
ラウンド
2026年9月27日(日)～29日(火)
予選ラウンド
2026年10月1日(木)
準々決勝、順位決定戦
2026年10月2日(金)
準決勝、順位決定戦
2026年10月3日(土)
決勝、順位決定戦
アジア競技大会バレーボール男子｜放送・配信予定
第20回アジア競技大会の女子バレーボール日本代表戦は、地上波『TBS系列』、無料ネット配信の『TVer』、動画配信サービスの『U-NEXT』で中継・配信される。
TBS系列とTVerでは、9月27日(日)の予選ラウンド初戦・ウズベキスタン戦をはじめ、準決勝、3位決定戦、決勝を生中継する予定だ。
U-NEXTでは、日本代表の予選ラウンド第1戦からノックアウトステージまでライブ配信および見逃し配信を実施する。
日程
対戦・ラウンド
TBS系列
TVer
9月27日(日)19:20～
日本 vs ウズベキスタン
地上波生中継予定
ライブ配信予定
ライブ配信
9月28日(月)19:20～
日本 vs カザフスタン
地上波生中継予定
ライブ配信予定
ライブ配信
9月29日(火)19:20～
日本 vs パキスタン
なし
なし
ライブ配信
10月1日(木)
準々決勝 ※日本進出時
録画放送
配信予定
ライブ配信
10月2日(金)
準決勝 ※日本進出時
放送予定
ライブ配信予定
ライブ配信
10月3日(土)
3位決定戦／決勝 ※日本進出時
放送予定
ライブ配信予定
ライブ配信
※準々決勝以降は日本代表の勝ち上がり次第で変更の可能性あり。
アジア競技大会バレーボール男子｜出場国・予選ラウンド組み合わせ
第20回アジア競技大会(2026／愛知・名古屋)の女子バレーボール競技には、16カ国が出場する。
予選ラウンドは4つのプールに分かれて実施され、日本はプールAに入り、ウズベキスタン、カザフスタン、パキスタンと対戦する。
■予選ラウンドプール分け
プール
出場国
プールA
日本、パキスタン、カザフスタン、ウズベキスタン
プールB
イラン、インドネシア、タイ、キルギス
プールC
カタール、インド、ベトナム、ホンコン・チャイナ
プールD
韓国、中国、チャイニーズ・タイペイ、フィリピン
予選ラウンド順位表
■プールA
順位
チーム
試合
勝
敗
勝点
1
日本
0
0
0
0
2
パキスタン
0
0
0
0
3
カザフスタン
0
0
0
0
4
ウズベキスタン
0
0
0
0
■プールB
順位
チーム
試合
勝
敗
勝点
1
イラン
0
0
0
0
2
インドネシア
0
0
0
0
3
タイ
0
0
0
0
4
キルギス
0
0
0
0
■プールC
順位
チーム
試合
勝
敗
勝点
1
カタール
0
0
0
0
2
インド
0
0
0
0
3
ベトナム
0
0
0
0
4
ホンコン・チャイナ
0
0
0
0
■プールD
順位
チーム
試合
勝
敗
勝点
1
韓国
0
0
0
0
2
中国
0
0
0
0
3
チャイニーズ・タイペイ
0
0
0
0
4
フィリピン
0
0
0
0
プールA｜試合日程・結果
試合日
試合開始
対戦カード
9月27日(日)
13:00
パキスタン vs カザフスタン
9月27日(日)
19:20
日本 vs ウズベキスタン
9月28日(月)
13:00
パキスタン vs ウズベキスタン
9月28日(月)
19:20
カザフスタン vs 日本
9月29日(火)
13:00
ウズベキスタン vs カザフスタン
9月29日(火)
19:20
日本 vs パキスタン
プールB｜試合日程・結果
試合日
試合開始
対戦カード
9月27日(日)
10:00
イラン vs キルギス
9月27日(日)
16:00
インドネシア vs タイ
9月28日(月)
10:00
インドネシア vs キルギス
9月28日(月)
16:00
タイ vs イラン
9月29日(火)
10:00
キルギス vs タイ
9月29日(火)
16:00
イラン vs インドネシア
プールC｜試合日程・結果
試合日
試合開始
対戦カード
9月27日(日)
10:00
カタール vs ホンコン・チャイナ
9月27日(日)
16:00
インド vs ベトナム
9月28日(月)
10:00
インド vs ホンコン・チャイナ
9月28日(月)
16:00
ベトナム vs カタール
9月29日(火)
10:00
ホンコン・チャイナ vs ベトナム
9月29日(火)
16:00
カタール vs インド
プールD｜試合日程・結果
試合日
試合開始
対戦カード
9月27日(日)
13:00
韓国 vs フィリピン
9月27日(日)
19:00
中国 vs チャイニーズ・タイペイ
9月28日(月)
13:00
中国 vs フィリピン
9月28日(月)
19:00
チャイニーズ・タイペイ vs 韓国
9月29日(火)
13:00
フィリピン vs チャイニーズ・タイペイ
9月29日(火)
19:00
韓国 vs 中国
9～16位順位決定戦｜試合日程・結果
■9～16位決定戦
試合日
試合開始
対戦カード
10月1日(木)
10:00
未定 vs 未定
10月1日(木)
13:00
未定 vs 未定
10月1日(木)
16:00
未定 vs 未定
10月1日(木)
19:00
未定 vs 未定
■13～16位決定戦
試合日
試合開始
対戦カード
10月2日(金)
13:00
未定 vs 未定
10月2日(金)
13:00
未定 vs 未定
■9～12位決定戦
試合日
試合開始
対戦カード
10月2日(金)
16:00
未定 vs 未定
10月2日(金)
19:00
未定 vs 未定
■15位決定戦
試合日
試合開始
対戦カード
10月3日(土)
10:00
未定 vs 未定
■13位決定戦
試合日
試合開始
対戦カード
10月3日(土)
13:00
未定 vs 未定
■11位決定戦
試合日
試合開始
対戦カード
10月3日(土)
16:00
未定 vs 未定
■9位決定戦
試合日
試合開始
対戦カード
10月3日(土)
19:00
未定 vs 未定
準々決勝｜試合日程・結果
試合日
試合開始
対戦カード
10月1日(木)
10:00
未定 vs 未定
10月1日(木)
13:00
未定 vs 未定
10月1日(木)
16:00
未定 vs 未定
10月1日(木)
19:20
未定 vs 未定
準決勝・5～8位決定戦｜試合日程・結果
■5～8位決定戦
試合日
試合開始
対戦カード
10月2日(金)
10:00
未定 vs 未定
10月2日(金)
13:00
未定 vs 未定
■準決勝
試合日
試合開始
対戦カード
10月2日(金)
16:00
未定 vs 未定
10月2日(金)
19:20
未定 vs 未定
3位・5位・7位決定戦｜試合日程・結果
■7位決定戦
試合日
試合開始
対戦カード
10月3日(土)
10:00
未定 vs 未定
■5位決定戦
試合日
試合開始
対戦カード
10月3日(土)
13:00
未定 vs 未定
■3位決定戦
試合日
試合開始
対戦カード
10月3日(土)
16:00
未定 vs 未定
決勝｜試合日程・結果
試合日
試合開始
対戦カード
10月3日(土)
19:20
未定 vs 未定
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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。
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