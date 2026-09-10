※試合日・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会および各中継局公式サイトよりご確認ください。
【番組表】アジア大会2026全競技のテレビ放送・地上波中継・ネット配信予定
- U-NEXT
アジア大会2026｜テレビ放送・ネット配信予定
第20回アジア競技大会2026愛知・名古屋は、地上波『TBS系列』でテレビ放送されるほか、ネット『TVer』と『U-NEXT』でも配信される。
『U-NEXT』では20競技以上をライブ配信予定。最大7チャンネルでの同時配信はU-NEXTの独占ライブとなる。月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象の見放題作品が視聴可能となる。
サービス
中継有無
U-NEXT
(31日間無料トライアルあり)
〇
[20競技以上をライブ配信]
地上波TBS系列
〇
TVer
(TBS同時配信)
〇
※試合日・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会および各中継局公式サイトよりご確認ください。
U-NEXT無料トライアル登録方法
『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。
- ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
- 登録完了
- 配信ページから視聴する
※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)
9月11日（木）
競技
時間
競技
【ネット】U-NEXT
19:00～
- バスケットボール男子予選
日本vsサウジアラビア
【地上波】TBS
【ネット】TVer同時配信
なし
なし
- バスケットボール男子予選
9月12日（土）
9月13日（日）
競技
時間
競技
【ネット】U-NEXT
19:00～
- バスケットボール男子予選
日本vs韓国
【地上波】TBS
【ネット】TVer同時配信
なし
なし
- バスケットボール男子予選
9月14日（月）
競技
時間
競技
【ネット】U-NEXT
19:30～
- サッカー女子予選
日本vsタイ
【地上波】TBS
【ネット】TVer同時配信
なし
なし
- サッカー女子予選
9月15日（火）
9月16日（水）
競技
時間
競技
【ネット】U-NEXT
19:20～
- バスケットボール男子準々決勝 日本戦
- バレーボール女子予選 日本vsネパール
- サッカー男子予選 日本vs香港
【地上波】TBS
【ネット】TVer同時配信
19:00～21:30
- サッカー男子予選 日本vs香港
9月17日（木）
競技
時間
競技
【ネット】U-NEXT
19:00～
- バスケットボール女子予選 日本vs香港
- サッカー女子予選 日本vsベトナム
【地上波】TBS
【ネット】TVer同時配信
なし
なし
9月18日（金）
競技
時間
競技
【ネット】U-NEXT
19:20～
- バスケットボール男子準決勝 日本戦
- バレーボール女子予選 日本vsインドネシア
【地上波】TBS
【ネット】TVer同時配信
19:00～22:54
- バスケットボール男子準決勝 日本戦(録画)
- バレーボール女子予選 日本vsインドネシア
9月19日（土）
競技
時間
競技
【ネット】U-NEXT
19:00～
- 開会式
【地上波】TBS
【ネット】TVer同時配信
未定
未定
9月20日（日）
競技
時間
競技
【ネット】U-NEXT
未定
未定
【地上波】TBS
【ネット】TVer同時配信
13:00～22:54
- サッカー男子
予選
- バスケットボール男子
決勝
3位決定戦(録画)
- バスケットボール女子
予選
- 水泳女子
200mバタフライ決勝
1500ｍ自由形（T決）決勝
50ｍ平泳ぎ 決勝
4×100ｍ自由形リレー 決勝
- 水泳男子
200ｍ個人メドレー 決勝
100ｍ自由形 決勝
100ｍ背泳ぎ 決勝
- サッカー男子
9月21日（月）
競技
時間
競技
【ネット】U-NEXT
未定
未定
【地上波】TBS
【ネット】TVer同時配信
12:30～23:27
- 体操男子
個人総合 決勝
- 水泳女子
50m背泳ぎ 決勝
200m自由形 決勝
200m個人メドレー 決勝
- 水泳男子
50m背泳ぎ 決勝
50m自由形 決勝
100m平泳ぎ 決勝
4×200ｍフリーリレー 決勝
- バレーボール女子
準決勝
- サッカー女子
予選
- 体操男子
9月22日（火）
競技
時間
競技
【ネット】U-NEXT
未定
未定
【地上波】TBS
【ネット】TVer同時配信
12:30～23:27
- バスケットボール女子
予選
- バレーボール女子
決勝
3位決定戦(録画)
- 水泳女子
100m自由形 決勝
200m背泳ぎ 決勝
400m自由形 決勝
- 水泳男子
400m個人メドレー 決勝
200m背泳ぎ 決勝
4×100mメドレーリレー 決勝
- 卓球女子
準々決勝
- バスケットボール女子
9月23日（水）
競技
時間
競技
【ネット】U-NEXT
未定
未定
【地上波】TBS
【ネット】TVer同時配信
12:30～23:27
- 体操男子
団体
- 卓球男子
団体 準決勝
- 卓球女子
団体 準決勝
- 水泳女子
100mバタフライ 決勝
100m背泳ぎ 決勝
100m平泳ぎ 決勝
400m個人メドレー 決勝
- 水泳男子
100mバタフライ 決勝
200m自由形 決勝
400m個人メドレー 決勝
- 水泳混合
4×100mメドレーリレー 決勝
- 体操男子
9月24日（木）
競技
時間
競技
【ネット】U-NEXT
未定
未定
【地上波】TBS
【ネット】TVer同時配信
16:30～23:27
- 卓球男子
団体 決勝
- 卓球女子
団体 決勝
- 水泳女子
50m自由形 決勝
200m平泳ぎ 決勝
4×200mフリーリレー 決勝
- 水泳男子
50mバタフライ 決勝
200m平泳ぎ 決勝
800m自由形 決勝
4×100mフリーリレー 決勝
- 陸上男子
100m 予選
円盤投 決勝
- 陸上女子
100m 予選
三段跳 決勝
10000m 決勝
- 陸上混合
4×400mリレー 決勝
- バスケットボール女子
準々決勝(録画)
- 卓球男子
9月25日（金）
競技
時間
競技
【ネット】U-NEXT
未定
未定
【地上波】TBS
【ネット】TVer同時配信
16:30～22:54
- 水泳女子
50ｍ バタフライ 決勝
800ｍ自由形 タイム 決勝
4×100ｍ メドレーリレー 決勝
- 水泳男子
50ｍ平泳ぎ 決勝
200ｍ 背泳ぎ 決勝
400ｍ 自由形 決勝
200ｍ バタフライ 決勝
- 陸上男子
400ｍ 予選
400ｍ 準決勝
10000ｍ
100ｍ 準決勝・決勝
- 陸上女子
棒高跳 決勝
100ｍ 準決勝・決勝
- サッカー女子
準々決勝(録画)
- バスケットボール女子
準決勝(録画)
- 水泳女子
9月26日（土）
競技
時間
競技
【ネット】U-NEXT
未定
未定
【地上波】TBS
【ネット】TVer同時配信
7:00～11:45
15:50～22:30
- 陸上男子
マラソン
200m 予選・準決勝
400m 決勝
- 陸上女子
マラソン
200m 予選・準決勝
100mH 予選
1500m 決勝
400m 決勝
- バスケットボール女子
決勝
3位決定戦
- 卓球男子
シングルス準々決勝
ダブルス準々決勝
- 卓球女子
シングルス準々決勝
ダブルス準々決勝
- 卓球混合
ダブルス決勝
- サッカー男子
準々決勝
- 陸上男子
9月27日（日）
競技
時間
競技
【ネット】U-NEXT
未定
未定
【地上波】TBS
【ネット】TVer同時配信
18:00～23:24
- 陸上男子
200ｍ 決勝
110ｍＨ 決勝
4×100ｍリレー 予選
- 陸上女子
200ｍ 決勝
100ｍＨ 決勝
やり投 決勝
4×100ｍリレー 予選
- バレーボール男子
予選
- 卓球男子
ダブルス決勝
- 卓球女子
シングルス決勝
- 陸上男子
9月28日（月）
競技
時間
競技
【ネット】U-NEXT
未定
未定
【地上波】TBS
【ネット】TVer同時配信
18:30～23:27
- 陸上男子
走幅跳 決勝
400ｍH 決勝
1500m 決勝
4×100ｍリレー 決勝
やり投 決勝
3000ｍSC 決勝
4×400ｍリレー 予選
- 陸上女子
円盤投 決勝
800m 予選
400ｍH 決勝
4×100ｍリレー 決勝
5000ｍ 決勝
- バレーボール男子
予選
- 卓球男子
シングルス決勝
- 卓球女子
ダブルス決勝
- 陸上男子
9月29日（火）
競技
時間
競技
【ネット】U-NEXT
未定
未定
【地上波】TBS
【ネット】TVer同時配信
15:49～23:27
- 陸上男子
棒高跳 決勝
800m 決勝
5000m 決勝
4×400mリレー 決勝
- 陸上女子
走高跳 決勝
ハンマー投げ 決勝
800m 決勝
4×400mリレー 決勝
- 陸上混合
4×100mリレー 決勝
- サッカー女子
準決勝
- 陸上男子
9月30日（水）
競技
時間
競技
【ネット】U-NEXT
未定
未定
【地上波】TBS
【ネット】TVer同時配信
18:30～23:27
- サッカー男子
準決勝
- レスリング男子
グレコローマン 67㎏ 決勝
グレコローマン 87㎏ 決勝(録画)
グレコローマン 130㎏ 決勝(録画)
- サッカー男子
10月1日（木）
競技
時間
競技
【ネット】U-NEXT
未定
未定
【地上波】TBS
【ネット】TVer同時配信
21:05～23:27
- バレーボール男子
準々決勝(録画)
- バレーボール男子
10月2日（金）
競技
時間
競技
【ネット】U-NEXT
未定
未定
【地上波】TBS
【ネット】TVer同時配信
18:30～22:54
- バレーボール男子
準決勝
- サッカー女子
決勝
- バレーボール男子
10月3日（土）
競技
時間
競技
【ネット】U-NEXT
未定
未定
【地上波】TBS
【ネット】TVer同時配信
15:00～22:30
- バレーボール男子
決勝
3位決定戦
- サッカー男子
決勝
- 野球・ソフトボール女子
決勝
- 柔道男子
団体決勝
- 柔道女子
- 団体決勝
- バレーボール男子
10月4日（日）
競技
時間
競技
【ネット】U-NEXT
未定
未定
【地上波】TBS
【ネット】TVer同時配信
13:30～15:24
- 総集編
アジア大会2026｜関連情報
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