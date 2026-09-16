



「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」に、U-21日本代表が出場する。

本記事では、日本戦の地上波テレビ放送・TVer配信予定を紹介していく。

サッカー男子日本戦の地上波テレビ放送・TVer配信は？

アジア競技大会・男子サッカー競技の日本戦は、地上波『TBS系列』がグループステージ第1戦からテレビ放送を予定。第1戦の日本vsホンコン・チャイナはネット『TVer』でも配信される。第2戦以降の男子サッカー日本戦については、現時点で『TVer』の個別配信予定は明記されていない。

一方、ネット『U-NEXT』は地上波放送されない競技も多数配信。男子サッカーも配信対象に含まれる。

チャンネル 形態 生中継 録画放送 U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) ネット 〇 〇 TBS系列 地上波テレビ 〇

※男子サッカーはGS第1戦から放送 〇

※一部競技・試合を放送 TVer ネット 〇

※GS第1戦は配信予定 ×

※TBS・U-NEXTともに一部競技・試合は中継対象外。

サッカー男子日本戦のスケジュール・中継予定

男子サッカー競技・日本戦の開催日および中継スケジュールは以下の通り。

開始日時 対戦カード テレビ放送 ネット配信 9/16(水)19:30 日本 vs ホンコン・チャイナ TBS系列 U-NEXT

TVer 9/20(日)19:30 キルギス vs 日本 TBS系列 U-NEXT 9/23(水・祝)19:30 日本 vs タイ TBS系列 U-NEXT 9/26(土)15:00/19:30 準々決勝 TBS系列

(※録画の可能性あり) U-NEXT 9/30(水)15:00/19:30 準決勝 TBS系列

(※録画の可能性あり) U-NEXT 10/3(土)15:00 3位決定戦 未定 U-NEXT 10/3(土)19:30 決勝 TBS系列 U-NEXT

※第2戦以降のTVer配信予定は未発表。

※準々決勝以降は日本が進出した場合。

※試合日・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT、TBS公式サイトよりご確認ください。

サッカー男子日本戦のおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のサッカーU-21日本代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではサッカーを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス 「まずは31日間無料トライアル」をタップ 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力 登録完了 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

サッカー男子U-21日本代表の招集メンバー

Getty Images

アジア競技大会2026に向けて招集されたサッカーU-21日本代表のメンバーは以下の通り。

背番号 ポジション 選手名 所属 12 GK 小林 将天 松本山雅FC 1 GK ピサノ アレクサンドレ幸冬堀尾 名古屋グランパス 23 GK 荒木 琉偉 ガンバ大阪 5 DF 市原 吏音 AZアルクマール／オランダ 2 DF 梅木 怜 FC今治 3 DF 小杉 啓太 フランクフルト／ドイツ 6 DF 永野 修都 FC東京 4 DF 土屋 櫂大 福島ユナイテッドFC 22 DF 岡部 タリクカナイ颯斗 東洋大 21 DF 佐藤 海宏 アルビレックス新潟 15 DF 森 壮一朗 ファジアーノ岡山 14 MF 大関 友翔 川崎フロンターレ 8 MF 保田 堅心 V・ファーレン長崎 7 MF 石渡 ネルソン シント=トロイデンVV／ベルギー 10 MF 石井 久継 湘南ベルマーレ 17 MF 中島 洋太朗 サンフレッチェ広島 18 MF 嶋本 悠大 清水エスパルス 13 FW 古谷 柊介 東京国際大 19 FW ンワディケ ウチェブライアン世雄 オールボーBK／デンマーク 16 FW 福永 裕也 京都産業大 11 FW 横山 夢樹 セレッソ大阪 9 FW 道脇 豊 いわきFC 20 FW 石橋 瀬凪 湘南ベルマーレ

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。