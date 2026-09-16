アジア競技大会2026バレーボール女子日本代表のメンバーは？招集選手・背番号・ポジションまとめ

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)に臨むバレーボール女子日本代表が、大会での上位進出を目指して戦いに挑む。
本記事では、アジア競技大会2026に出場するバレーボール女子日本代表のメンバーリスト、所属チーム、ポジションなどを紹介する。
バレーボール女子日本代表 アジア大会のメンバーリストは？
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)に出場するバレーボール女子日本代表のメンバーは、アウトサイドヒッター6名、ミドルブロッカー3名、セッター2名、リベロ1名の計12名となっている。
主将はセッターの関菜々巳。アウトサイドヒッターには和田由紀子、佐藤淑乃、鴫原ひなた、廣田あい、北窓絢音、秋本美空らが名を連ねている。
アジア大会2026に臨む女子日本代表の背番号、ポジション、身長は以下の通り。
背番号
選手名
ポジション
身長
1
和田 由紀子
OH
175cm
5
佐藤 淑乃
OH
178cm
6
関 菜々巳
S
171cm
11
山田 二千華
MB
184cm
13
山口 真季
MB
176cm
14
塩出 仁美
S
174cm
16
鴫原 ひなた
OH
175cm
19
西崎 愛菜
L
158cm
21
廣田 あい
OH
176cm
22
北窓 絢音
OH
183cm
23
井上 未唯奈
MB
180cm
26
秋本 美空
OH
185cm
※関菜々巳が主将を務める。
バレーボール女子日本代表の試合日程
第20回アジア競技大会(2026／愛知・名古屋)のバレーボール女子日本代表は、9月16日(水)から22日(火・休)にかけて大会に臨む。
日本は予選ラウンド初戦でネパール、第2戦でインドネシアと対戦。勝ち上がった場合は9月20日(日)の準々決勝・順位決定戦、21日(月・祝)の準決勝、22日(火・休)の3位決定戦または決勝へ進む。
日程
ラウンド
対戦カード
試合開始
9月16日(水)
予選ラウンド 第1戦
日本 vs ネパール
19:20
9月18日(金)
予選ラウンド 第2戦
日本 vs インドネシア
19:20
9月20日(日)
準々決勝・順位決定戦
未定
未定
9月21日(月・祝)
準決勝
未定
未定
9月22日(火・休)
3位決定戦
未定
16:00
9月22日(火・休)
決勝
未定
19:20
会場は岡崎中央総合公園総合体育館、小牧市スポーツ公園総合体育館(パークアリーナ小牧)が使用される。
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