アジア競技大会2026バレーボール女子日本代表のメンバーは？招集選手・背番号・ポジションまとめ

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)に臨むバレーボール女子日本代表が、大会での上位進出を目指して戦いに挑む。

本記事では、アジア競技大会2026に出場するバレーボール女子日本代表のメンバーリスト、所属チーム、ポジションなどを紹介する。

バレーボール女子日本代表 アジア大会のメンバーリストは？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)に出場するバレーボール女子日本代表のメンバーは、アウトサイドヒッター6名、ミドルブロッカー3名、セッター2名、リベロ1名の計12名となっている。

主将はセッターの関菜々巳。アウトサイドヒッターには和田由紀子、佐藤淑乃、鴫原ひなた、廣田あい、北窓絢音、秋本美空らが名を連ねている。

アジア大会2026に臨む女子日本代表の背番号、ポジション、身長は以下の通り。

背番号 選手名 ポジション 身長 1 和田 由紀子 OH 175cm 5 佐藤 淑乃 OH 178cm 6 関 菜々巳 S 171cm 11 山田 二千華 MB 184cm 13 山口 真季 MB 176cm 14 塩出 仁美 S 174cm 16 鴫原 ひなた OH 175cm 19 西崎 愛菜 L 158cm 21 廣田 あい OH 176cm 22 北窓 絢音 OH 183cm 23 井上 未唯奈 MB 180cm 26 秋本 美空 OH 185cm

※関菜々巳が主将を務める。

バレーボール女子日本代表の試合日程

第20回アジア競技大会(2026／愛知・名古屋)のバレーボール女子日本代表は、9月16日(水)から22日(火・休)にかけて大会に臨む。

日本は予選ラウンド初戦でネパール、第2戦でインドネシアと対戦。勝ち上がった場合は9月20日(日)の準々決勝・順位決定戦、21日(月・祝)の準決勝、22日(火・休)の3位決定戦または決勝へ進む。

日程 ラウンド 対戦カード 試合開始 9月16日(水) 予選ラウンド 第1戦 日本 vs ネパール 19:20 9月18日(金) 予選ラウンド 第2戦 日本 vs インドネシア 19:20 9月20日(日) 準々決勝・順位決定戦 未定 未定 9月21日(月・祝) 準決勝 未定 未定 9月22日(火・休) 3位決定戦 未定 16:00 9月22日(火・休) 決勝 未定 19:20

会場は岡崎中央総合公園総合体育館、小牧市スポーツ公園総合体育館(パークアリーナ小牧)が使用される。

バレーボール女子のおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子バレーボール日本代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではバスケットボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス 「まずは31日間無料トライアル」をタップ 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力 登録完了 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。