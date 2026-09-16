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volleyball japan women(C)Getty Images
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Aoi Fujimiya

アジア競技大会2026バレーボール女子日本代表のメンバーは？招集選手・背番号・ポジションまとめ

【バレーボール女子日本代表】アジア大会2026のメンバーリストは？出場選手・背番号・身長を紹介。

アジア大会2026をライブ配信
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第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)に臨むバレーボール女子日本代表が、大会での上位進出を目指して戦いに挑む。

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本記事では、アジア競技大会2026に出場するバレーボール女子日本代表のメンバーリスト、所属チーム、ポジションなどを紹介する。

バレーボール女子日本代表 アジア大会のメンバーリストは？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)に出場するバレーボール女子日本代表のメンバーは、アウトサイドヒッター6名、ミドルブロッカー3名、セッター2名、リベロ1名の計12名となっている。

主将はセッターの関菜々巳。アウトサイドヒッターには和田由紀子、佐藤淑乃、鴫原ひなた、廣田あい、北窓絢音、秋本美空らが名を連ねている。

アジア大会2026に臨む女子日本代表の背番号、ポジション、身長は以下の通り。

背番号

選手名

ポジション

身長

1

和田 由紀子

OH

175cm

5

佐藤 淑乃

OH

178cm

6

関 菜々巳

S

171cm

11

山田 二千華

MB

184cm

13

山口 真季

MB

176cm

14

塩出 仁美

S

174cm

16

鴫原 ひなた

OH

175cm

19

西崎 愛菜

L

158cm

21

廣田 あい

OH

176cm

22

北窓 絢音

OH

183cm

23

井上 未唯奈

MB

180cm

26

秋本 美空

OH

185cm

※関菜々巳が主将を務める。

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バレーボール女子日本代表の試合日程

第20回アジア競技大会(2026／愛知・名古屋)のバレーボール女子日本代表は、9月16日(水)から22日(火・休)にかけて大会に臨む。

日本は予選ラウンド初戦でネパール、第2戦でインドネシアと対戦。勝ち上がった場合は9月20日(日)の準々決勝・順位決定戦、21日(月・祝)の準決勝、22日(火・休)の3位決定戦または決勝へ進む。

日程

ラウンド

対戦カード

試合開始

9月16日(水)

予選ラウンド 第1戦

日本 vs ネパール

19:20

9月18日(金)

予選ラウンド 第2戦

日本 vs インドネシア

19:20

9月20日(日)

準々決勝・順位決定戦

未定

未定

9月21日(月・祝)

準決勝

未定

未定

9月22日(火・休)

3位決定戦

未定

16:00

9月22日(火・休)

決勝

未定

19:20

会場は岡崎中央総合公園総合体育館、小牧市スポーツ公園総合体育館(パークアリーナ小牧)が使用される。

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前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子バレーボール日本代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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