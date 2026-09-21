第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の野球競技に日本代表が出場し、32年ぶりの金メダル獲得を目指す。
本記事では、アジア大会野球競技に出場する日本代表のメンバーを紹介する。
アジア競技大会野球競技｜日本代表メンバー一覧
第20回アジア競技大会の野球競技に出場する日本代表は、(愛知・名古屋2026)の野球競技は、プロ野球（NPB）やメジャーリーグ・ベースボール（MLB）からの選手招集はなく、社会人野球のメンバーにより構成されている。
■野球日本代表メンバー一覧
ポジション
背番号
選手名
所属
投手
11
近藤 壱来
JR四国
投手
14
樋口 新
王子
投手
16
嘉陽 宗一郎
トヨタ自動車
投手
17
加藤 三範
ENEOS
投手
18
渕上 佳輝
トヨタ自動車
投手
19
長野 健大
JFE西日本
投手
21
秋山 翔
三菱自動車岡崎
投手
22
松田 航瑠
日本製鉄室蘭シャークス
投手
47
松田 賢大
バイタルネット
捕手
9
有馬 諒
ENEOS
捕手
27
辻本 勇樹
NTT西日本
捕手
36
福井 章吾
トヨタ自動車
内野手
1
矢野 幸耶
三菱重工East
内野手
2
和田 佳大
トヨタ自動車
内野手
4
添田 真海
日本通運
内野手
5
熊田 任洋
トヨタ自動車
内野手
6
山田 健太
日本生命
内野手
7
佐藤 勇基
トヨタ自動車
内野手
25
丸山 壮史
ENEOS
外野手
3
柴崎 聖人
王子
外野手
8
向山 基生
NTT東日本
外野手
10
逢澤 崚介
トヨタ自動車
外野手
24
藤澤 涼介
東京ガス
外野手
51
水谷 祥平
JR東海
アジア競技大会野球競技｜日本代表の試合日程
第20回アジア競技大会の野球競技に出場する日本代表は、オープニングラウンドでグループAに入り、中国、パレスチナ、フィリピンと対戦する。グループ上位2カ国に入れば、スーパーラウンドに進出する。
■野球日本代表の試合日程
日時
ラウンド
対戦カード
9月21日(月)18:30
オープニングラウンド
日本 vs 中国
9月22日(火)18:30
オープニングラウンド
パレスチナ vs 日本
9月23日(水)12:00
オープニングラウンド
フィリピン vs 日本
アジア大会2026 野球競技のテレビ放送・ネット配信予定は？
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の野球競技は、U-NEXTでネット配信が予定されている。
現時点でTBS系列による地上波テレビ放送予定は発表されていない。一方、U-NEXTでは、日本代表が出場する予選ラウンドやスーパーラウンドをライブ配信する予定だ。
U-NEXTのネット配信予定
日程
配信開始時間
配信予定
9月21日(月)
18:20
日本 vs 中国
9月22日(火)
18:20
日本 vs パレスチナ
9月23日(水)
11:50
日本 vs フィリピン
9月26日(土)
18:20
スーパーラウンド
9月27日(日)
12:00
3位決定戦(予定)
18:30
決勝
地上波テレビ放送はなし
現時点で、TBS系列による野球競技の地上波テレビ放送予定は発表されていない。
日本代表戦を視聴する場合は、U-NEXTのライブ配信が主な視聴方法となる。
アジア大会2026のおすすめ視聴方法U-NEXT
『U-NEXT』では20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。
『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。
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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。