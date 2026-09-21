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japan baseballGetty Images
【アジア大会】野球競技はU-NEXTで配信！31日間無料トライアルで視聴
Yuta Tokuma

アジア競技大会2026 野球日本代表のメンバーリスト

【アジア競技大会】第20回アジア競技大会（愛知・名古屋2026）野球競技に出場する日本代表のメンバーを紹介する。

アジア大会2026をライブ配信
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第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の野球競技に日本代表が出場し、32年ぶりの金メダル獲得を目指す。

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本記事では、アジア大会野球競技に出場する日本代表のメンバーを紹介する。

アジア競技大会野球競技｜日本代表メンバー一覧

第20回アジア競技大会の野球競技に出場する日本代表は、(愛知・名古屋2026)の野球競技は、プロ野球（NPB）やメジャーリーグ・ベースボール（MLB）からの選手招集はなく、社会人野球のメンバーにより構成されている。

■野球日本代表メンバー一覧

ポジション

背番号

選手名

所属

投手

11

近藤 壱来

JR四国

投手

14

樋口 新

王子

投手

16

嘉陽 宗一郎

トヨタ自動車

投手

17

加藤 三範

ENEOS

投手

18

渕上 佳輝

トヨタ自動車

投手

19

長野 健大

JFE西日本

投手

21

秋山 翔

三菱自動車岡崎

投手

22

松田 航瑠

日本製鉄室蘭シャークス

投手

47

松田 賢大

バイタルネット

捕手

9

有馬 諒

ENEOS

捕手

27

辻本 勇樹

NTT西日本

捕手

36

福井 章吾

トヨタ自動車

内野手

1

矢野 幸耶

三菱重工East

内野手

2

和田 佳大

トヨタ自動車

内野手

4

添田 真海

日本通運

内野手

5

熊田 任洋

トヨタ自動車

内野手

6

山田 健太

日本生命

内野手

7

佐藤 勇基

トヨタ自動車

内野手

25

丸山 壮史

ENEOS

外野手

3

柴崎 聖人

王子

外野手

8

向山 基生

NTT東日本

外野手

10

逢澤 崚介

トヨタ自動車

外野手

24

藤澤 涼介

東京ガス

外野手

51

水谷 祥平

JR東海

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アジア競技大会野球競技｜日本代表の試合日程

第20回アジア競技大会の野球競技に出場する日本代表は、オープニングラウンドでグループAに入り、中国、パレスチナ、フィリピンと対戦する。グループ上位2カ国に入れば、スーパーラウンドに進出する。

■野球日本代表の試合日程

日時

ラウンド

対戦カード

9月21日(月)18:30

オープニングラウンド

日本 vs 中国

9月22日(火)18:30

オープニングラウンド

パレスチナ vs 日本

9月23日(水)12:00

オープニングラウンド

フィリピン vs 日本

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アジア大会2026 野球競技のテレビ放送・ネット配信予定は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の野球競技は、U-NEXTでネット配信が予定されている。

現時点でTBS系列による地上波テレビ放送予定は発表されていない。一方、U-NEXTでは、日本代表が出場する予選ラウンドやスーパーラウンドをライブ配信する予定だ。

U-NEXTのネット配信予定

日程

配信開始時間

配信予定

9月21日(月)

18:20

日本 vs 中国

9月22日(火)

18:20

日本 vs パレスチナ

9月23日(水)

11:50

日本 vs フィリピン

9月26日(土)

18:20

スーパーラウンド

9月27日(日)

12:00

3位決定戦(予定)

18:30

決勝

地上波テレビ放送はなし

現時点で、TBS系列による野球競技の地上波テレビ放送予定は発表されていない。

日本代表戦を視聴する場合は、U-NEXTのライブ配信が主な視聴方法となる。

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アジア大会2026のおすすめ視聴方法

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『U-NEXT』では20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
  4. 登録完了
  5. 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

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アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

【サッカー】

【バレーボール】

【バスケットボール】

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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