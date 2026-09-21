第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の野球競技に日本代表が出場し、32年ぶりの金メダル獲得を目指す。

本記事では、アジア大会野球競技に出場する日本代表のメンバーを紹介する。

アジア競技大会野球競技｜日本代表メンバー一覧

第20回アジア競技大会の野球競技に出場する日本代表は、(愛知・名古屋2026)の野球競技は、プロ野球（NPB）やメジャーリーグ・ベースボール（MLB）からの選手招集はなく、社会人野球のメンバーにより構成されている。

■野球日本代表メンバー一覧

ポジション 背番号 選手名 所属 投手 11 近藤 壱来 JR四国 投手 14 樋口 新 王子 投手 16 嘉陽 宗一郎 トヨタ自動車 投手 17 加藤 三範 ENEOS 投手 18 渕上 佳輝 トヨタ自動車 投手 19 長野 健大 JFE西日本 投手 21 秋山 翔 三菱自動車岡崎 投手 22 松田 航瑠 日本製鉄室蘭シャークス 投手 47 松田 賢大 バイタルネット 捕手 9 有馬 諒 ENEOS 捕手 27 辻本 勇樹 NTT西日本 捕手 36 福井 章吾 トヨタ自動車 内野手 1 矢野 幸耶 三菱重工East 内野手 2 和田 佳大 トヨタ自動車 内野手 4 添田 真海 日本通運 内野手 5 熊田 任洋 トヨタ自動車 内野手 6 山田 健太 日本生命 内野手 7 佐藤 勇基 トヨタ自動車 内野手 25 丸山 壮史 ENEOS 外野手 3 柴崎 聖人 王子 外野手 8 向山 基生 NTT東日本 外野手 10 逢澤 崚介 トヨタ自動車 外野手 24 藤澤 涼介 東京ガス 外野手 51 水谷 祥平 JR東海

アジア競技大会野球競技｜日本代表の試合日程

第20回アジア競技大会の野球競技に出場する日本代表は、オープニングラウンドでグループAに入り、中国、パレスチナ、フィリピンと対戦する。グループ上位2カ国に入れば、スーパーラウンドに進出する。

■野球日本代表の試合日程

日時 ラウンド 対戦カード 9月21日(月)18:30 オープニングラウンド 日本 vs 中国 9月22日(火)18:30 オープニングラウンド パレスチナ vs 日本 9月23日(水)12:00 オープニングラウンド フィリピン vs 日本

アジア大会2026 野球競技のテレビ放送・ネット配信予定は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の野球競技は、U-NEXTでネット配信が予定されている。

現時点でTBS系列による地上波テレビ放送予定は発表されていない。一方、U-NEXTでは、日本代表が出場する予選ラウンドやスーパーラウンドをライブ配信する予定だ。

U-NEXTのネット配信予定

日程 配信開始時間 配信予定 9月21日(月) 18:20 日本 vs 中国 9月22日(火) 18:20 日本 vs パレスチナ 9月23日(水) 11:50 日本 vs フィリピン 9月26日(土) 18:20 スーパーラウンド 9月27日(日) 12:00 3位決定戦(予定) 18:30 決勝

地上波テレビ放送はなし

現時点で、TBS系列による野球競技の地上波テレビ放送予定は発表されていない。

日本代表戦を視聴する場合は、U-NEXTのライブ配信が主な視聴方法となる。

アジア大会2026のおすすめ視聴方法

U-NEXT

『U-NEXT』では20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

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アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

【サッカー】

【バレーボール】

【バスケットボール】

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。