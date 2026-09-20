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boxing Getty Images
【アジア大会】ボクシング競技はU-NEXTで独占ライブ配信予定！31日間無料トライアルで視聴
Yuta Tokuma

【アジア大会】ボクシングの試合日程・テレビ放送予定・出場選手

【アジア競技大会】第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のボクシング競技の試合日程や地上波テレビ放送・ネット配信予定、出場選手を紹介する。

アジア大会2026をライブ配信
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アジア競技大会ボクシング｜大会日程

アジア競技大会のボクシング競技は、大会2日目となる9月21日(月・祝)から10月2日(金)にかけて、西尾市総合体育館で開催される。

階級別の開催日程は以下の通り。

階級

開催日程

男子55kg級

9月22日、26日、28日、30日、10月2日

男子60kg級

9月23日、25日、27日、29日、10月2日

男子70kg級

9月21日、24日、28日、30日、10月2日

男子80kg級

9月23日、27日、29日、10月2日

男子90kg級

9月26日、28日、30日、10月2日

男子90kg超級

9月25日、27日、29日、10月2日

女子51kg級

9月22日、24日、28日、30日、10月2日

女子54kg級

9月22日、25日、27日、29日、10月2日

女子60kg級

9月26日、28日、30日、10月2日

女子65kg級

9月24日、27日、29日、10月2日

女子75kg級

9月28日、30日、10月2日

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アジア競技大会ボクシング｜テレビ放送・ネット配信予定

アジア競技大会のボクシング競技は『U-NEXT』がライブ配信を行う。

種目

配信開始時間

男子70kg級 予選

9月21日(月)16:50～

女子51kg級、女子54kg級 予選

9月22日(火)11:50～

男子55kg級 予選

9月22日(火)16:50～

男子70kg級、女子51kg級、女子65kg級 予選

9月24日(木)12:00～

男子70kg級、女子51kg級、女子65kg級 予選

9月24日(木)17:00～

男子55kg級、男子90kg級、女子60kg級 予選

9月26日(土)11:50～

男子55kg級、男子90kg級、女子60kg級 予選

9月26日(土)16:50～

※試合日・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

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ボクシング日本代表のおすすめ視聴方法

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のボクシング競技は『U-NEXT』でライブ配信される。

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アジア競技大会ボクシング｜試合日程

■男子55kg級

開催日

開始時間

ラウンド

9月22日(火・休)

17:00

予選・ラウンド32

9月26日(土)

12:00／17:00

予選・ラウンド16

9月28日(月)

17:00

準々決勝

9月30日(水)

13:00

準決勝

10月2日(金)

13:00

決勝

■男子60kg級

開催日

開始時間

ラウンド

9月23日(水・祝)

12:00／17:00

予選・ラウンド32

9月25日(金)

12:00／17:00

予選・ラウンド16

9月27日(日)

17:00

準々決勝

9月29日(火)

13:00

準決勝

10月2日(金)

17:30

決勝

■男子70kg級

開催日

開始時間

ラウンド

9月21日(月・祝)

12:00／17:00

予選・ラウンド32

9月24日(木)

12:00／17:00

予選・ラウンド16

9月28日(月)

12:00

準々決勝

9月30日(水)

13:00

準決勝

10月2日(金)

13:00

決勝

■男子80kg級

開催日

開始時間

ラウンド

9月23日(水・祝)

12:00／17:00

予選・ラウンド16

9月27日(日)

12:00

準々決勝

9月29日(火)

13:00

準決勝

10月2日(金)

17:30

決勝

■男子90kg級

開催日

開始時間

ラウンド

9月23日(水・祝)

12:00／17:00

予選・ラウンド16

9月27日(日)

12:00

準々決勝

9月29日(火)

13:00

準決勝

10月2日(金)

17:30

決勝

■男子90kg超級

開催日

開始時間

ラウンド

9月25日(金)

12:00／17:00

予選・ラウンド16

9月27日(日)

17:00

準々決勝

9月29日(火)

13:00

準決勝

10月2日(金)

17:30

決勝

■女子51kg級

開催日

開始時間

ラウンド

9月22日(火・休)

12:00

予選・ラウンド32

9月24日(木)

12:00／17:00

予選・ラウンド16

9月28日(月)

12:00

準々決勝

9月30日(水)

13:00

準決勝

10月2日(金)

13:00

決勝

■女子54kg級

開催日

開始時間

ラウンド

9月22日(火・休)

12:00

予選・ラウンド32

9月24日(木)

12:00／17:00

予選・ラウンド16

9月28日(月)

12:00

準々決勝

9月30日(水)

13:00

準決勝

10月2日(金)

13:00

決勝

■女子60kg級

開催日

開始時間

ラウンド

9月26日(土)

12:00／17:00

予選・ラウンド16

9月28日(月)

17:00

準々決勝

9月30日(水)

13:00

準決勝

10月2日(金)

13:00

決勝

■女子65kg級

開催日

開始時間

ラウンド

9月26日(土)

12:00／17:00

予選・ラウンド16

9月28日(月)

17:00

準々決勝

9月30日(水)

13:00

準決勝

10月2日(金)

13:00

決勝

■女子75kg級

開催日

開始時間

ラウンド

9月24日(木)

12:00／17:00

予選・ラウンド16

9月27日(日)

17:00

準々決勝

9月29日(火)

13:00

準決勝

10月2日(金)

17:30

決勝

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アジア競技大会ボクシング｜出場選手

選手名

階級

山口 瑠

男子55kg級

北本 隼輔

男子60kg級

岡澤 セオンレッツクインシーメンサ

男子70kg級

鳥谷部 魁

男子80kg級

西中 結菜

女子51kg級

並木 月海

女子54kg級

田口 綾華

女子60kg級

鬼頭 茉衣

女子65kg級

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アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

【サッカー】

【バレーボール】

【バスケットボール】

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。


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