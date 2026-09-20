【アジア大会】ボクシングの試合日程・テレビ放送予定・出場選手

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のボクシング競技の試合日程やテレビ放送・ネット配信予定、出場選手を紹介する。
アジア競技大会ボクシング｜大会日程
アジア競技大会のボクシング競技は、大会2日目となる9月21日(月・祝)から10月2日(金)にかけて、西尾市総合体育館で開催される。
階級別の開催日程は以下の通り。
階級
開催日程
男子55kg級
9月22日、26日、28日、30日、10月2日
男子60kg級
9月23日、25日、27日、29日、10月2日
男子70kg級
9月21日、24日、28日、30日、10月2日
男子80kg級
9月23日、27日、29日、10月2日
男子90kg級
9月26日、28日、30日、10月2日
男子90kg超級
9月25日、27日、29日、10月2日
女子51kg級
9月22日、24日、28日、30日、10月2日
女子54kg級
9月22日、25日、27日、29日、10月2日
女子60kg級
9月26日、28日、30日、10月2日
女子65kg級
9月24日、27日、29日、10月2日
女子75kg級
9月28日、30日、10月2日
アジア競技大会ボクシング｜テレビ放送・ネット配信予定
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種目
配信開始時間
男子70kg級 予選
9月21日(月)16:50～
女子51kg級、女子54kg級 予選
9月22日(火)11:50～
男子55kg級 予選
9月22日(火)16:50～
男子70kg級、女子51kg級、女子65kg級 予選
9月24日(木)12:00～
男子70kg級、女子51kg級、女子65kg級 予選
9月24日(木)17:00～
男子55kg級、男子90kg級、女子60kg級 予選
9月26日(土)11:50～
男子55kg級、男子90kg級、女子60kg級 予選
9月26日(土)16:50～
※試合日・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。
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アジア競技大会ボクシング｜試合日程
■男子55kg級
開催日
開始時間
ラウンド
9月22日(火・休)
17:00
予選・ラウンド32
9月26日(土)
12:00／17:00
予選・ラウンド16
9月28日(月)
17:00
準々決勝
9月30日(水)
13:00
準決勝
10月2日(金)
13:00
決勝
■男子60kg級
開催日
開始時間
ラウンド
9月23日(水・祝)
12:00／17:00
予選・ラウンド32
9月25日(金)
12:00／17:00
予選・ラウンド16
9月27日(日)
17:00
準々決勝
9月29日(火)
13:00
準決勝
10月2日(金)
17:30
決勝
■男子70kg級
開催日
開始時間
ラウンド
9月21日(月・祝)
12:00／17:00
予選・ラウンド32
9月24日(木)
12:00／17:00
予選・ラウンド16
9月28日(月)
12:00
準々決勝
9月30日(水)
13:00
準決勝
10月2日(金)
13:00
決勝
■男子80kg級
開催日
開始時間
ラウンド
9月23日(水・祝)
12:00／17:00
予選・ラウンド16
9月27日(日)
12:00
準々決勝
9月29日(火)
13:00
準決勝
10月2日(金)
17:30
決勝
■男子90kg級
開催日
開始時間
ラウンド
9月23日(水・祝)
12:00／17:00
予選・ラウンド16
9月27日(日)
12:00
準々決勝
9月29日(火)
13:00
準決勝
10月2日(金)
17:30
決勝
■男子90kg超級
開催日
開始時間
ラウンド
9月25日(金)
12:00／17:00
予選・ラウンド16
9月27日(日)
17:00
準々決勝
9月29日(火)
13:00
準決勝
10月2日(金)
17:30
決勝
■女子51kg級
開催日
開始時間
ラウンド
9月22日(火・休)
12:00
予選・ラウンド32
9月24日(木)
12:00／17:00
予選・ラウンド16
9月28日(月)
12:00
準々決勝
9月30日(水)
13:00
準決勝
10月2日(金)
13:00
決勝
■女子54kg級
開催日
開始時間
ラウンド
9月22日(火・休)
12:00
予選・ラウンド32
9月24日(木)
12:00／17:00
予選・ラウンド16
9月28日(月)
12:00
準々決勝
9月30日(水)
13:00
準決勝
10月2日(金)
13:00
決勝
■女子60kg級
開催日
開始時間
ラウンド
9月26日(土)
12:00／17:00
予選・ラウンド16
9月28日(月)
17:00
準々決勝
9月30日(水)
13:00
準決勝
10月2日(金)
13:00
決勝
■女子65kg級
開催日
開始時間
ラウンド
9月26日(土)
12:00／17:00
予選・ラウンド16
9月28日(月)
17:00
準々決勝
9月30日(水)
13:00
準決勝
10月2日(金)
13:00
決勝
■女子75kg級
開催日
開始時間
ラウンド
9月24日(木)
12:00／17:00
予選・ラウンド16
9月27日(日)
17:00
準々決勝
9月29日(火)
13:00
準決勝
10月2日(金)
17:30
決勝
アジア競技大会ボクシング｜出場選手
選手名
階級
山口 瑠
男子55kg級
北本 隼輔
男子60kg級
岡澤 セオンレッツクインシーメンサ
男子70kg級
鳥谷部 魁
男子80kg級
西中 結菜
女子51kg級
並木 月海
女子54kg級
田口 綾華
女子60kg級
鬼頭 茉衣
女子65kg級
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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。