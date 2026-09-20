【アジア大会】ボクシングの試合日程・テレビ放送予定・出場選手

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のボクシング競技の試合日程やテレビ放送・ネット配信予定、出場選手を紹介する。

アジア競技大会ボクシング｜大会日程

アジア競技大会のボクシング競技は、大会2日目となる9月21日(月・祝)から10月2日(金)にかけて、西尾市総合体育館で開催される。

階級別の開催日程は以下の通り。

階級 開催日程 男子55kg級 9月22日、26日、28日、30日、10月2日 男子60kg級 9月23日、25日、27日、29日、10月2日 男子70kg級 9月21日、24日、28日、30日、10月2日 男子80kg級 9月23日、27日、29日、10月2日 男子90kg級 9月26日、28日、30日、10月2日 男子90kg超級 9月25日、27日、29日、10月2日 女子51kg級 9月22日、24日、28日、30日、10月2日 女子54kg級 9月22日、25日、27日、29日、10月2日 女子60kg級 9月26日、28日、30日、10月2日 女子65kg級 9月24日、27日、29日、10月2日 女子75kg級 9月28日、30日、10月2日

アジア競技大会ボクシング｜テレビ放送・ネット配信予定

アジア競技大会のボクシング競技は『U-NEXT』がライブ配信を行う。

種目 配信開始時間 男子70kg級 予選 9月21日(月)16:50～ 女子51kg級、女子54kg級 予選 9月22日(火)11:50～ 男子55kg級 予選 9月22日(火)16:50～ 男子70kg級、女子51kg級、女子65kg級 予選 9月24日(木)12:00～ 男子70kg級、女子51kg級、女子65kg級 予選 9月24日(木)17:00～ 男子55kg級、男子90kg級、女子60kg級 予選 9月26日(土)11:50～ 男子55kg級、男子90kg級、女子60kg級 予選 9月26日(土)16:50～

※試合日・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

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アジア競技大会ボクシング｜試合日程

■男子55kg級

開催日 開始時間 ラウンド 9月22日(火・休) 17:00 予選・ラウンド32 9月26日(土) 12:00／17:00 予選・ラウンド16 9月28日(月) 17:00 準々決勝 9月30日(水) 13:00 準決勝 10月2日(金) 13:00 決勝

■男子60kg級

開催日 開始時間 ラウンド 9月23日(水・祝) 12:00／17:00 予選・ラウンド32 9月25日(金) 12:00／17:00 予選・ラウンド16 9月27日(日) 17:00 準々決勝 9月29日(火) 13:00 準決勝 10月2日(金) 17:30 決勝

■男子70kg級

開催日 開始時間 ラウンド 9月21日(月・祝) 12:00／17:00 予選・ラウンド32 9月24日(木) 12:00／17:00 予選・ラウンド16 9月28日(月) 12:00 準々決勝 9月30日(水) 13:00 準決勝 10月2日(金) 13:00 決勝

■男子80kg級

開催日 開始時間 ラウンド 9月23日(水・祝) 12:00／17:00 予選・ラウンド16 9月27日(日) 12:00 準々決勝 9月29日(火) 13:00 準決勝 10月2日(金) 17:30 決勝

■男子90kg級

開催日 開始時間 ラウンド 9月23日(水・祝) 12:00／17:00 予選・ラウンド16 9月27日(日) 12:00 準々決勝 9月29日(火) 13:00 準決勝 10月2日(金) 17:30 決勝

■男子90kg超級

開催日 開始時間 ラウンド 9月25日(金) 12:00／17:00 予選・ラウンド16 9月27日(日) 17:00 準々決勝 9月29日(火) 13:00 準決勝 10月2日(金) 17:30 決勝

■女子51kg級

開催日 開始時間 ラウンド 9月22日(火・休) 12:00 予選・ラウンド32 9月24日(木) 12:00／17:00 予選・ラウンド16 9月28日(月) 12:00 準々決勝 9月30日(水) 13:00 準決勝 10月2日(金) 13:00 決勝

■女子54kg級

開催日 開始時間 ラウンド 9月22日(火・休) 12:00 予選・ラウンド32 9月24日(木) 12:00／17:00 予選・ラウンド16 9月28日(月) 12:00 準々決勝 9月30日(水) 13:00 準決勝 10月2日(金) 13:00 決勝

■女子60kg級

開催日 開始時間 ラウンド 9月26日(土) 12:00／17:00 予選・ラウンド16 9月28日(月) 17:00 準々決勝 9月30日(水) 13:00 準決勝 10月2日(金) 13:00 決勝

■女子65kg級

開催日 開始時間 ラウンド 9月26日(土) 12:00／17:00 予選・ラウンド16 9月28日(月) 17:00 準々決勝 9月30日(水) 13:00 準決勝 10月2日(金) 13:00 決勝

■女子75kg級

開催日 開始時間 ラウンド 9月24日(木) 12:00／17:00 予選・ラウンド16 9月27日(日) 17:00 準々決勝 9月29日(火) 13:00 準決勝 10月2日(金) 17:30 決勝

アジア競技大会ボクシング｜出場選手

選手名 階級 山口 瑠 男子55kg級 北本 隼輔 男子60kg級 岡澤 セオンレッツクインシーメンサ 男子70kg級 鳥谷部 魁 男子80kg級 西中 結菜 女子51kg級 並木 月海 女子54kg級 田口 綾華 女子60kg級 鬼頭 茉衣 女子65kg級

アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

【サッカー】

【バレーボール】

【バスケットボール】

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。



