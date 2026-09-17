【アジア大会2026】体操競技の日程一覧｜地上波テレビ放送・ネット配信予定まとめ

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)では、体操競技も大会期間中の注目種目の一つとして実施される。
本記事では、アジア大会2026の体操競技の日程、テレビ放送・ネット配信予定について紹介する。
【アジア大会】体操競技の日程一覧
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の体操競技は、2026年9月21日(月)から25日(金)にかけて実施される。
会場は名古屋市立総合体育館(レインボーホール)。男子・女子の個人総合、団体、種目別決勝が行われ、男子は床運動、あん馬、つり輪、跳馬、平行棒、鉄棒、女子は跳馬、段違い平行棒、平均台、床運動などでメダルが争われる。
体操競技の日程は以下の通り。
9月21日(月)
時間
種目
ラウンド
内容
10:00
男子個人総合
予選
男子個人総合予選 第1部
14:30
男子個人総合
予選
男子個人総合予選 第2部
17:00
男子個人総合
表彰式
男子個人総合表彰式
9月22日(火)
時間
種目
ラウンド
内容
12:00
女子個人総合
予選
女子個人総合予選 第1部
14:00
女子個人総合
予選
女子個人総合予選 第2部
17:30
女子個人総合
予選
女子個人総合予選 第3部
19:10
女子個人総合
表彰式
女子個人総合表彰式
9月23日(水)
時間
種目
ラウンド
内容
13:00
男子団体
決勝
男子団体決勝
15:30
男子団体
表彰式
男子団体表彰式
19:00
女子団体
決勝
女子団体決勝
21:00
女子団体
表彰式
女子団体表彰式
9月24日(木)
時間
種目
ラウンド
内容
17:00
男子床運動
決勝
男子床運動決勝
17:40
男子床運動
表彰式
男子床運動表彰式
17:55
女子跳馬
決勝
女子跳馬決勝
18:35
男子あん馬
決勝
男子あん馬決勝
19:15
男子あん馬
表彰式
男子あん馬表彰式
19:15
女子跳馬
表彰式
女子跳馬表彰式
19:45
女子段違い平行棒
決勝
女子段違い平行棒決勝
20:25
男子つり輪
決勝
男子つり輪決勝
21:05
男子つり輪
表彰式
男子つり輪表彰式
21:05
女子段違い平行棒
表彰式
女子段違い平行棒表彰式
9月25日(金)
時間
種目
ラウンド
内容
15:00
男子跳馬
決勝
男子跳馬決勝
15:40
女子平均台
決勝
女子平均台決勝
16:20
男子跳馬
表彰式
男子跳馬表彰式
16:20
女子平均台
表彰式
女子平均台表彰式
16:50
男子平行棒
決勝
男子平行棒決勝
17:30
女子床運動
決勝
女子床運動決勝
18:10
男子平行棒
表彰式
男子平行棒表彰式
18:10
女子床運動
表彰式
女子床運動表彰式
18:40
男子鉄棒
決勝
男子鉄棒決勝
19:20
男子鉄棒
表彰式
男子鉄棒表彰式
【アジア大会】体操競技の地上波テレビ中継・ネット配信は？
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の体操競技は、TBS系列の地上波放送、TVer、U-NEXTで中継・配信が予定されている。
地上波では、9月21日(月)の男子個人総合決勝、9月23日(水・祝)の男子団体決勝をTBS系列で生中継予定。TVerでも同時間帯に配信される。
また、U-NEXTでは9月21日(月)の体操競技をライブ配信。9:50から男子個人総合決勝、14:20から男子個人総合決勝・男子団体予選・男子種目別予選の配信が予定されている。
日程
放送・配信サービス
開始時間
内容
9月21日(月)
TBS系列
12:30～23:27
体操男子 個人総合決勝［生中継］
9月21日(月)
TVer
12:30～23:27
体操男子 個人総合決勝
9月21日(月)
U-NEXT
9:50～
体操男子 個人総合決勝
9月21日(月)
U-NEXT
14:20～
体操男子 個人総合決勝／男子団体予選／男子種目別予選
9月23日(水・祝)
TBS系列
12:30～23:27
体操男子 団体総合決勝［生中継］
9月23日(水・祝)
TVer
12:30～23:27
体操男子 団体総合決勝
【アジア大会】体操競技のおすすめ視聴方法1995-2026, Tokyo Broadcasting System Television, Inc. All Rights Reserved.
前述のとおり、体操競技は『U-NEXT』でライブ配信される。
『U-NEXT』ではバスケットボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。
『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。
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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。