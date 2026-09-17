【アジア大会2026】体操競技の日程一覧｜地上波テレビ放送・ネット配信予定まとめ

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)では、体操競技も大会期間中の注目種目の一つとして実施される。

本記事では、アジア大会2026の体操競技の日程、テレビ放送・ネット配信予定について紹介する。

【アジア大会】体操競技の日程一覧

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の体操競技は、2026年9月21日(月)から25日(金)にかけて実施される。

会場は名古屋市立総合体育館(レインボーホール)。男子・女子の個人総合、団体、種目別決勝が行われ、男子は床運動、あん馬、つり輪、跳馬、平行棒、鉄棒、女子は跳馬、段違い平行棒、平均台、床運動などでメダルが争われる。

体操競技の日程は以下の通り。

9月21日(月)

時間 種目 ラウンド 内容 10:00 男子個人総合 予選 男子個人総合予選 第1部 14:30 男子個人総合 予選 男子個人総合予選 第2部 17:00 男子個人総合 表彰式 男子個人総合表彰式

9月22日(火)

時間 種目 ラウンド 内容 12:00 女子個人総合 予選 女子個人総合予選 第1部 14:00 女子個人総合 予選 女子個人総合予選 第2部 17:30 女子個人総合 予選 女子個人総合予選 第3部 19:10 女子個人総合 表彰式 女子個人総合表彰式

9月23日(水)

時間 種目 ラウンド 内容 13:00 男子団体 決勝 男子団体決勝 15:30 男子団体 表彰式 男子団体表彰式 19:00 女子団体 決勝 女子団体決勝 21:00 女子団体 表彰式 女子団体表彰式

9月24日(木)

時間 種目 ラウンド 内容 17:00 男子床運動 決勝 男子床運動決勝 17:40 男子床運動 表彰式 男子床運動表彰式 17:55 女子跳馬 決勝 女子跳馬決勝 18:35 男子あん馬 決勝 男子あん馬決勝 19:15 男子あん馬 表彰式 男子あん馬表彰式 19:15 女子跳馬 表彰式 女子跳馬表彰式 19:45 女子段違い平行棒 決勝 女子段違い平行棒決勝 20:25 男子つり輪 決勝 男子つり輪決勝 21:05 男子つり輪 表彰式 男子つり輪表彰式 21:05 女子段違い平行棒 表彰式 女子段違い平行棒表彰式

9月25日(金)

時間 種目 ラウンド 内容 15:00 男子跳馬 決勝 男子跳馬決勝 15:40 女子平均台 決勝 女子平均台決勝 16:20 男子跳馬 表彰式 男子跳馬表彰式 16:20 女子平均台 表彰式 女子平均台表彰式 16:50 男子平行棒 決勝 男子平行棒決勝 17:30 女子床運動 決勝 女子床運動決勝 18:10 男子平行棒 表彰式 男子平行棒表彰式 18:10 女子床運動 表彰式 女子床運動表彰式 18:40 男子鉄棒 決勝 男子鉄棒決勝 19:20 男子鉄棒 表彰式 男子鉄棒表彰式

【アジア大会】体操競技の地上波テレビ中継・ネット配信は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の体操競技は、TBS系列の地上波放送、TVer、U-NEXTで中継・配信が予定されている。

地上波では、9月21日(月)の男子個人総合決勝、9月23日(水・祝)の男子団体決勝をTBS系列で生中継予定。TVerでも同時間帯に配信される。

また、U-NEXTでは9月21日(月)の体操競技をライブ配信。9:50から男子個人総合決勝、14:20から男子個人総合決勝・男子団体予選・男子種目別予選の配信が予定されている。

日程 放送・配信サービス 開始時間 内容 9月21日(月) TBS系列 12:30～23:27 体操男子 個人総合決勝［生中継］ 9月21日(月) TVer 12:30～23:27 体操男子 個人総合決勝 9月21日(月) U-NEXT 9:50～ 体操男子 個人総合決勝 9月21日(月) U-NEXT 14:20～ 体操男子 個人総合決勝／男子団体予選／男子種目別予選 9月23日(水・祝) TBS系列 12:30～23:27 体操男子 団体総合決勝［生中継］ 9月23日(水・祝) TVer 12:30～23:27 体操男子 団体総合決勝

【アジア大会】体操競技のおすすめ視聴方法

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前述のとおり、体操競技は『U-NEXT』でライブ配信される。

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アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。