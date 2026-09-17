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Day 7 - Artistic Gymnastics World Championships Jakarta 2025Getty Images Sport
アジア大会 20競技以上をU-NEXTで配信！まずは31日間無料トライアルに登録
Aoi Fujimiya

【アジア大会2026】体操競技の日程一覧｜地上波テレビ放送・ネット配信予定まとめ

【アジア大会】体操競技の日程一覧は？男子・女子の試合スケジュール・テレビ放送・配信予定を紹介。

アジア大会2026をライブ配信
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第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)では、体操競技も大会期間中の注目種目の一つとして実施される。

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本記事では、アジア大会2026の体操競技の日程、テレビ放送・ネット配信予定について紹介する。

【アジア大会】体操競技の日程一覧

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の体操競技は、2026年9月21日(月)から25日(金)にかけて実施される。

会場は名古屋市立総合体育館(レインボーホール)。男子・女子の個人総合、団体、種目別決勝が行われ、男子は床運動、あん馬、つり輪、跳馬、平行棒、鉄棒、女子は跳馬、段違い平行棒、平均台、床運動などでメダルが争われる。

体操競技の日程は以下の通り。

9月21日(月)

時間

種目

ラウンド

内容

10:00

男子個人総合

予選

男子個人総合予選 第1部

14:30

男子個人総合

予選

男子個人総合予選 第2部

17:00

男子個人総合

表彰式

男子個人総合表彰式

9月22日(火)

時間

種目

ラウンド

内容

12:00

女子個人総合

予選

女子個人総合予選 第1部

14:00

女子個人総合

予選

女子個人総合予選 第2部

17:30

女子個人総合

予選

女子個人総合予選 第3部

19:10

女子個人総合

表彰式

女子個人総合表彰式

9月23日(水)

時間

種目

ラウンド

内容

13:00

男子団体

決勝

男子団体決勝

15:30

男子団体

表彰式

男子団体表彰式

19:00

女子団体

決勝

女子団体決勝

21:00

女子団体

表彰式

女子団体表彰式

9月24日(木)

時間

種目

ラウンド

内容

17:00

男子床運動

決勝

男子床運動決勝

17:40

男子床運動

表彰式

男子床運動表彰式

17:55

女子跳馬

決勝

女子跳馬決勝

18:35

男子あん馬

決勝

男子あん馬決勝

19:15

男子あん馬

表彰式

男子あん馬表彰式

19:15

女子跳馬

表彰式

女子跳馬表彰式

19:45

女子段違い平行棒

決勝

女子段違い平行棒決勝

20:25

男子つり輪

決勝

男子つり輪決勝

21:05

男子つり輪

表彰式

男子つり輪表彰式

21:05

女子段違い平行棒

表彰式

女子段違い平行棒表彰式

9月25日(金)

時間

種目

ラウンド

内容

15:00

男子跳馬

決勝

男子跳馬決勝

15:40

女子平均台

決勝

女子平均台決勝

16:20

男子跳馬

表彰式

男子跳馬表彰式

16:20

女子平均台

表彰式

女子平均台表彰式

16:50

男子平行棒

決勝

男子平行棒決勝

17:30

女子床運動

決勝

女子床運動決勝

18:10

男子平行棒

表彰式

男子平行棒表彰式

18:10

女子床運動

表彰式

女子床運動表彰式

18:40

男子鉄棒

決勝

男子鉄棒決勝

19:20

男子鉄棒

表彰式

男子鉄棒表彰式

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【アジア大会】体操競技の地上波テレビ中継・ネット配信は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の体操競技は、TBS系列の地上波放送、TVer、U-NEXTで中継・配信が予定されている。

地上波では、9月21日(月)の男子個人総合決勝、9月23日(水・祝)の男子団体決勝をTBS系列で生中継予定。TVerでも同時間帯に配信される。

また、U-NEXTでは9月21日(月)の体操競技をライブ配信。9:50から男子個人総合決勝、14:20から男子個人総合決勝・男子団体予選・男子種目別予選の配信が予定されている。

日程

放送・配信サービス

開始時間

内容

9月21日(月)

TBS系列

12:30～23:27

体操男子 個人総合決勝［生中継］

9月21日(月)

TVer

12:30～23:27

体操男子 個人総合決勝

9月21日(月)

U-NEXT

9:50～

体操男子 個人総合決勝

9月21日(月)

U-NEXT

14:20～

体操男子 個人総合決勝／男子団体予選／男子種目別予選

9月23日(水・祝)

TBS系列

12:30～23:27

体操男子 団体総合決勝［生中継］

9月23日(水・祝)

TVer

12:30～23:27

体操男子 団体総合決勝

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【アジア大会】体操競技のおすすめ視聴方法

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前述のとおり、体操競技は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではバスケットボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
  4. 登録完了
  5. 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

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アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

【サッカー】

【バレーボール】

【バスケットボール】

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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