「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」の開会式が、2026年9月19日(土)に開幕を迎える。

本記事では、アジア大会2026のハイライト動画の視聴方法を紹介する。

ジア大会2026のハイライト動画はどこで見られる？

アジア大会2026のハイライト動画は、『TBS』の大会公式サイトや『TBSスポーツ』公式YouTubeチャンネル、『TVer』などで視聴できる。『TBS』のアジア大会公式サイトには「ハイライト動画」の項目が設けられており、TBSスポーツ公式YouTubeチャンネルで公開されている動画が視聴可能となる。

さらに、ネット『U-NEXT』が見逃し配信を実施しているため、ハイライトではなくフルマッチ映像を楽しむことができる。

チャンネル 形態 内容 U-NEXT

[31日間無料トライアルあり] ネット 中継対象競技の見逃し配信 TBSアジア大会公式サイト ネット ハイライト動画 TBSスポーツ公式YouTube ネット ハイライト動画 TVer ネット ハイライト動画

※中継局・サイトによって見逃し配信およびハイライト映像が提供される競技・試合は異なります。最新情報は各中継局・サイトの公式サイトよりご確認ください。

U-NEXTの中継対象競技は？

ネット『U-NEXT』では、最大7チャンネルの同時ライブ配信で計20競技以上を中継。男子・女子バスケットボールや男子・女子サッカーをはじめ、女子ソフトボールや男子野球なども配信対象となっている。『U-NEXT』公式サイトに記載されている配信競技一覧は以下の通りだが、その他の競技も配信予定であることが伝えられている。

なお、『U-NEXT』の配信は生中継とともに見逃し配信も実施される予定だ。

男子バスケットボール

女子サッカー

男子サッカー

女子バレーボール

女子バスケットボール

卓球（男子・女子・混合ダブルス）

男子野球

バドミントン

女子競泳

体操

陸上競技（トラック）

陸上競技（マラソン）

男子競泳

女子ソフトボール

柔道

ゴルフ

※大会の状況に応じて変動する可能性があります。

※実際の中継対象競技・試合は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

アジア大会のおすすめ視聴方法

1995-2026, Tokyo Broadcasting System Television, Inc. All Rights Reserved.

前述のとおり、アジア大会は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』では20競技以上を最大7チャンネルでライブ配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス 「まずは31日間無料トライアル」をタップ 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力 登録完了 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

【サッカー】

【バレーボール】

【バスケットボール】

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。