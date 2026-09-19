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【アジア競技大会】ハンドボール競技はU-NEXTでライブ配信！31日間無料トライアルで視聴
Aoi Fujimiya

【アジア大会】ハンドボール男子の地上波テレビ放送・ネット配信予定まとめ

【アジア競技大会2026】男子ハンドボールのテレビ放送はある？地上波中継・ネット配信予定・視聴方法を紹介。

アジア大会2026をライブ配信
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愛知・名古屋2026アジア競技大会では、男子ハンドボール日本代表がアジアの強豪国との戦いに臨む。

【アジア大会】ハンドボール競技をU-NEXTで配信！まずは31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

本記事では、アジア大会2026の男子ハンドボールについて、地上波テレビ放送、ネット配信予定、無料視聴方法などを紹介する。

【アジア大会】ハンドボール男子の日程は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子ハンドボール競技は、グループステージから決勝トーナメントまで実施される。

日本代表はグループAで中国、カタールなどと対戦。9月26日(土)には準々決勝、28日(月)には準決勝、29日(火)には銅メダル決定戦と金メダル決定戦が予定されている。

男子ハンドボールの日程は以下の通り。

9月20日(日)

時間

グループ

対戦カード

会場

12:30

グループB

カザフスタン vs バーレーン

エントリオ

15:00

グループA

中国 vs 日本

エントリオ

17:30

グループA

ホンコン・チャイナ vs カタール

エントリオ

9月22日(火)

時間

グループ

対戦カード

会場

15:00

グループB

クウェート vs カザフスタン

エントリオ

17:30

グループB

イラン vs 韓国

エントリオ

9月23日(水)

時間

グループ

対戦カード

会場

12:30

グループB

カザフスタン vs イラン

エントリオ

15:00

グループA

中国 vs ホンコン・チャイナ

エントリオ

17:30

グループB

韓国 vs バーレーン

エントリオ

9月25日(金)

時間

グループ

対戦カード

会場

13:30

グループB

バーレーン vs クウェート

春日井市総合体育館

15:30

グループA

カタール vs 日本

春日井市総合体育館

17:30

グループB

カザフスタン vs 韓国

春日井市総合体育館

9月26日(土)

時間

ラウンド

試合

会場

12:00

準々決勝

第1試合

春日井市総合体育館

14:00

準々決勝

第2試合

春日井市総合体育館

16:00

準々決勝

第3試合

春日井市総合体育館

18:00

準々決勝

第4試合

春日井市総合体育館

9月28日(月)

時間

ラウンド

試合

会場

15:00

準決勝

第1試合

エントリオ

17:30

準決勝

第2試合

エントリオ

9月29日(火)

時間

ラウンド

試合

会場

17:00

決勝

銅メダル決定戦

エントリオ

19:30

決勝

金メダル決定戦

エントリオ

【アジア大会】ハンドボール競技をU-NEXTで配信！まずは31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

【アジア大会2026】男子ハンドボールはどこで見れる？地上波テレビ放送・ネット配信は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子ハンドボール日本代表戦は、U-NEXTでネット配信が予定されている。

9月21日(月)に行われる男子予選の日本vsホンコン・チャイナは、U-NEXTで11:50からライブ配信予定。現時点でTBS系列による地上波テレビ放送予定は発表されていない。

放送・配信サービス

配信・放送開始

内容

U-NEXT

9月21日(月)11:50～

男子予選 日本 vs ホンコン・チャイナをライブ配信

TBS系列

現時点で放送予定なし

【アジア大会】ハンドボール競技をU-NEXTで配信！まずは31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

アジア大会2026のおすすめ視聴方法

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前述のとおり、アジア大会は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』では20競技以上を最大7チャンネルでライブ配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
  4. 登録完了
  5. 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

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アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

【サッカー】

【バレーボール】

【バスケットボール】

アジア大会はU-NEXTで配信！31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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