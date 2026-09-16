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nichika yamada volleyball japan womenGetty Images
【アジア大会】女子バレーボールはU-NEXTが配信！31日間無料トライアルで視聴
Tsutomu Maeda

【バレーボール女子】アジア大会2026・日本代表戦の地上波テレビ放送・無料ネット配信予定

【アジア競技大会2026】女子バレーボール競技・日本代表戦の地上波テレビ放送、TVer無料ネット配信予定を紹介。TBS系列の中継スケジュールは？

アジア大会2026をライブ配信
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「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」に、バレーボール女子日本代表が出場する。

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本記事では、日本戦の地上波テレビ放送・TVer配信予定を紹介していく。

バレーボール女子 日本戦の地上波テレビ放送・TVer配信は？

アジア競技大会・バレーボール女子の日本戦は、地上波『TBS系列』が予選ラウンド第2戦のインドネシア戦をテレビ放送予定。日本が勝ち進んだ場合、準決勝、決勝・3位決定戦も放送対象となっている。

アジア競技大会はネット『TVer』での無料配信も『TBS系列』の同時中継で行われるが、バレーボール女子の各試合が配信対象となるかは明記されていない。

一方、ネット『U-NEXT』は地上波放送されない競技も多数配信。大会開幕日前の先行して行われる一部競技を9月10日(木)から配信するとしており、バレーボールも含まれる。

チャンネル

形態

生中継

録画放送

U-NEXT
(31日間無料トライアルあり)

ネット

TBS系列

地上波テレビ


※バレー女子は予選第2戦から放送


※一部競技・試合を放送

TVer

ネット

TBS同時配信
※配信試合は未発表

×

※TBS・U-NEXTともに一部競技・試合は中継対象外。

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バレーボール女子日本戦のスケジュール・中継予定

バレーボール女子・日本戦の開催日および中継スケジュールは以下の通り。

開始日時

対戦カード

テレビ放送

ネット配信

9/16(水)19:20

日本 vs ネパール

なし

U-NEXT

9/18(金)19:20

日本 vs インドネシア

TBS系列

U-NEXT

9/20(日)10:00/13:00/16:00/19:20

準々決勝

なし

U-NEXT

9/21(月・祝)16:00/19:20

準決勝

TBS系列

U-NEXT

9/22(火・祝)16:00

3位決定戦

TBS系列
(※録画の可能性あり)

U-NEXT

9/22(火・祝)19:20

決勝

TBS系列

U-NEXT

※TVer配信対象試合は未発表。
※準々決勝以降は日本が進出した場合。
※試合日・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT、TBS公式サイトよりご確認ください。

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バレーボール女子日本戦のおすすめ視聴方法

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前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のバレーボール女子日本代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではバレーボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
  4. 登録完了
  5. 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

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バレーボール女子日本代表の招集メンバー

volleyball japanGetty Images

アジア競技大会2026に向けて招集されたバレーボール女子日本代表のメンバーは以下の通り。

背番号

ポジション

選手名

所属

身長

1

アウトサイドヒッター

和田 由紀子

UYBAバレー・ブスト・アルシーツィオ(イタリア)

175cm

5

アウトサイドヒッター

佐藤 淑乃

ヴェロ・バレー・ミラノ(イタリア)

178cm

6

セッター

関 菜々巳

UYBAバレー・ブスト・アルシーツィオ(イタリア)

171cm

11

ミドルブロッカー

山田 二千華

NECレッドロケッツ川崎

184cm

13

ミドルブロッカー

山口 真季

KUROBEアクアフェアリーズ富山

176cm

14

セッター

塩出 仁美

大阪マーヴェラス

174cm

16

アウトサイドヒッター

鴫原 ひなた

アリーザ愛知

175cm

18

リベロ

西崎 愛菜

大阪マーヴェラス

158cm

21

アウトサイドヒッター

廣田 あい

NECレッドロケッツ川崎

176cm

22

アウトサイドヒッター

北窓 絢音

SAGA久光スプリングス

183cm

23

ミドルブロッカー

井上 未唯奈

SAGA久光スプリングス

180cm

26

アウトサイドヒッター

秋本 美空

UYBAバレー・ブスト・アルシーツィオ(イタリア)

185cm

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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