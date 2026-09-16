「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」に、バレーボール女子日本代表が出場する。
本記事では、日本戦の地上波テレビ放送・TVer配信予定を紹介していく。
バレーボール女子 日本戦の地上波テレビ放送・TVer配信は？
アジア競技大会・バレーボール女子の日本戦は、地上波『TBS系列』が予選ラウンド第2戦のインドネシア戦をテレビ放送予定。日本が勝ち進んだ場合、準決勝、決勝・3位決定戦も放送対象となっている。
アジア競技大会はネット『TVer』での無料配信も『TBS系列』の同時中継で行われるが、バレーボール女子の各試合が配信対象となるかは明記されていない。
一方、ネット『U-NEXT』は地上波放送されない競技も多数配信。大会開幕日前の先行して行われる一部競技を9月10日(木)から配信するとしており、バレーボールも含まれる。
チャンネル
形態
生中継
録画放送
U-NEXT
ネット
〇
〇
TBS系列
地上波テレビ
〇
〇
TVer
ネット
TBS同時配信
×
※TBS・U-NEXTともに一部競技・試合は中継対象外。
バレーボール女子日本戦のスケジュール・中継予定
バレーボール女子・日本戦の開催日および中継スケジュールは以下の通り。
開始日時
対戦カード
テレビ放送
ネット配信
9/16(水)19:20
日本 vs ネパール
なし
9/18(金)19:20
日本 vs インドネシア
TBS系列
9/20(日)10:00/13:00/16:00/19:20
準々決勝
なし
9/21(月・祝)16:00/19:20
準決勝
TBS系列
9/22(火・祝)16:00
3位決定戦
TBS系列
9/22(火・祝)19:20
決勝
TBS系列
※TVer配信対象試合は未発表。
※準々決勝以降は日本が進出した場合。
※試合日・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT、TBS公式サイトよりご確認ください。
バレーボール女子日本戦のおすすめ視聴方法U-NEXT
前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のバレーボール女子日本代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。
『U-NEXT』ではバレーボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。
『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。
U-NEXT無料トライアル登録方法
- ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
- 登録完了
- 配信ページから視聴する
※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。
バレーボール女子日本代表の招集メンバーGetty Images
アジア競技大会2026に向けて招集されたバレーボール女子日本代表のメンバーは以下の通り。
背番号
ポジション
選手名
所属
身長
1
アウトサイドヒッター
和田 由紀子
UYBAバレー・ブスト・アルシーツィオ(イタリア)
175cm
5
アウトサイドヒッター
佐藤 淑乃
ヴェロ・バレー・ミラノ(イタリア)
178cm
6
セッター
関 菜々巳
UYBAバレー・ブスト・アルシーツィオ(イタリア)
171cm
11
ミドルブロッカー
山田 二千華
NECレッドロケッツ川崎
184cm
13
ミドルブロッカー
山口 真季
KUROBEアクアフェアリーズ富山
176cm
14
セッター
塩出 仁美
大阪マーヴェラス
174cm
16
アウトサイドヒッター
鴫原 ひなた
アリーザ愛知
175cm
18
リベロ
西崎 愛菜
大阪マーヴェラス
158cm
21
アウトサイドヒッター
廣田 あい
NECレッドロケッツ川崎
176cm
22
アウトサイドヒッター
北窓 絢音
SAGA久光スプリングス
183cm
23
ミドルブロッカー
井上 未唯奈
SAGA久光スプリングス
180cm
26
アウトサイドヒッター
秋本 美空
UYBAバレー・ブスト・アルシーツィオ(イタリア)
185cm
※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。