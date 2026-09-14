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【アジア大会】なでしこジャパンの試合はU-NEXTが配信！31日間無料トライアルで視聴
Tsutomu Maeda

【サッカー女子】アジア大会2026・なでしこジャパンの地上波テレビ放送・TBS・TVer中継予定

日本

【アジア競技大会2026】女子サッカー競技・日本代表(なでしこジャパン)戦の地上波テレビ放送、TVer無料配信予定を紹介。TBS系列の中継スケジュールは？

アジア大会2026をライブ配信
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「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」に、日本代表(なでしこジャパン)が出場する。

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本記事では、なでしこジャパンの地上波テレビ放送・TVer配信予定を紹介していく。

サッカー女子日本戦の地上波テレビ放送・TVer配信は？

アジア競技大会・女子サッカー競技の日本戦は、地上波『TBS系列』がグループステージ第3戦からテレビ放送を予定。アジア競技大会はネット『TVer』での無料配信も『TBS系列』の同時中継で行われるが、女子サッカーの試合も対象となるかは明記されていない。

一方、ネット『U-NEXT(31日間無料トライアルあり)』は地上波放送されない競技も多数配信。大会開幕日前の先行して行われる一部競技を9月10日(木)から配信するとしており、女子サッカーも含まれる。

チャンネル

形態

生中継

録画放送

U-NEXT
(31日間無料トライアルあり)

ネット

TBS系列

地上波テレビ


※女子サッカーはGS第3戦から放送


※一部競技・試合を放送

TVer

ネット

TBS同時配信
※配信試合は未発表

×

※TBS・U-NEXTともに一部競技・試合は中継対象外。

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サッカー女子日本戦のスケジュール・中継予定

女子サッカー競技・日本戦の開催日および中継スケジュールは以下の通り。

開始日時

対戦カード

テレビ放送

ネット配信

9/14(月)19:30

日本 vs タイ

なし

U-NEXT

9/17(木)19:30

ベトナム vs 日本

なし

U-NEXT

9/21(月・祝)19:30

日本 vs チャイニーズ・タイペイ

TBS系列

U-NEXT

9/25(金)15:00/19:30

準々決勝

TBS系列
(※録画の可能性あり)

U-NEXT

9/29(火)15:00/19:30

準決勝

TBS系列

U-NEXT

10/2(金)15:00

3位決定戦

未定

U-NEXT

10/2(金)19:30

決勝

TBS系列

U-NEXT

※TVer配信対象試合は未発表。
※試合日・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT、TBS公式サイトよりご確認ください。

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サッカー女子日本戦のおすすめ視聴方法

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前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のサッカー女子日本代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではサッカーを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
  4. 登録完了
  5. 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

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なでしこジャパン｜アジア競技大会の招集メンバー

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アジア競技大会2026に向けて招集されたサッカー女子日本代表(なでしこジャパン)のメンバーは以下の通り。

背番号

ポジション

選手名

所属

1

GK

浅野 菜摘

ちふれASエルフェン埼玉

12

GK

福田 史織

三菱重工浦和レッズレディース

23

GK

大場 朱羽

レンジャーズFC／スコットランド

5

DF

瀬野 有希

ちふれASエルフェン埼玉

19

DF

水野 蕗奈

INAC神戸レオネッサ

4

DF

後藤 若葉

三菱重工浦和レッズレディース

2

DF

鈴木 菫

ジェフ千葉レディース

3

DF

大箸 桜子

東洋大

13

DF

桑原 藍

INAC神戸レオネッサ

10

MF

成宮 唯

INAC神戸レオネッサ

18

MF

祐村 ひかる

ノジマステラ神奈川相模原

14

MF

塩越 柚歩

日テレ・東京ヴェルディベレーザ

22

MF

中嶋 淑乃

サンフレッチェ広島レジーナ

17

MF

宝田 沙織

セレッソ大阪ヤンマーレディース

6

MF

柳瀬 楓菜

サンフレッチェ広島レジーナ

15

MF

伊東 珠梨

ノジマステラ神奈川相模原

8

MF

榊原 琴乃

三菱重工浦和レッズレディース

9

FW

上野 真実

サンフレッチェ広島レジーナ

7

FW

浜田 芽来

RB大宮アルディージャWOMEN

11

FW

神谷 千菜

サンフレッチェ広島レジーナ

21

FW

西尾 葉音

RB大宮アルディージャWOMEN

16

FW

生田 七彩

ちふれASエルフェン埼玉

20

FW

辻澤 亜唯

INAC神戸レオネッサ

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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