「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」に、日本代表(なでしこジャパン)が出場する。

本記事では、なでしこジャパンの地上波テレビ放送・TVer配信予定を紹介していく。

サッカー女子日本戦の地上波テレビ放送・TVer配信は？

アジア競技大会・女子サッカー競技の日本戦は、地上波『TBS系列』がグループステージ第3戦からテレビ放送を予定。アジア競技大会はネット『TVer』での無料配信も『TBS系列』の同時中継で行われるが、女子サッカーの試合も対象となるかは明記されていない。

一方、ネット『U-NEXT(31日間無料トライアルあり)』は地上波放送されない競技も多数配信。大会開幕日前の先行して行われる一部競技を9月10日(木)から配信するとしており、女子サッカーも含まれる。

チャンネル 形態 生中継 録画放送 U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) ネット 〇 〇 TBS系列 地上波テレビ 〇

※女子サッカーはGS第3戦から放送 〇

※一部競技・試合を放送 TVer ネット TBS同時配信

※配信試合は未発表 ×

※TBS・U-NEXTともに一部競技・試合は中継対象外。

サッカー女子日本戦のスケジュール・中継予定

女子サッカー競技・日本戦の開催日および中継スケジュールは以下の通り。

開始日時 対戦カード テレビ放送 ネット配信 9/14(月)19:30 日本 vs タイ なし U-NEXT 9/17(木)19:30 ベトナム vs 日本 なし U-NEXT 9/21(月・祝)19:30 日本 vs チャイニーズ・タイペイ TBS系列 U-NEXT 9/25(金)15:00/19:30 準々決勝 TBS系列

(※録画の可能性あり) U-NEXT 9/29(火)15:00/19:30 準決勝 TBS系列 U-NEXT 10/2(金)15:00 3位決定戦 未定 U-NEXT 10/2(金)19:30 決勝 TBS系列 U-NEXT

※TVer配信対象試合は未発表。

※試合日・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT、TBS公式サイトよりご確認ください。

サッカー女子日本戦のおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のサッカー女子日本代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではサッカーを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス 「まずは31日間無料トライアル」をタップ 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力 登録完了 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

なでしこジャパン｜アジア競技大会の招集メンバー

Getty Images

アジア競技大会2026に向けて招集されたサッカー女子日本代表(なでしこジャパン)のメンバーは以下の通り。

背番号 ポジション 選手名 所属 1 GK 浅野 菜摘 ちふれASエルフェン埼玉 12 GK 福田 史織 三菱重工浦和レッズレディース 23 GK 大場 朱羽 レンジャーズFC／スコットランド 5 DF 瀬野 有希 ちふれASエルフェン埼玉 19 DF 水野 蕗奈 INAC神戸レオネッサ 4 DF 後藤 若葉 三菱重工浦和レッズレディース 2 DF 鈴木 菫 ジェフ千葉レディース 3 DF 大箸 桜子 東洋大 13 DF 桑原 藍 INAC神戸レオネッサ 10 MF 成宮 唯 INAC神戸レオネッサ 18 MF 祐村 ひかる ノジマステラ神奈川相模原 14 MF 塩越 柚歩 日テレ・東京ヴェルディベレーザ 22 MF 中嶋 淑乃 サンフレッチェ広島レジーナ 17 MF 宝田 沙織 セレッソ大阪ヤンマーレディース 6 MF 柳瀬 楓菜 サンフレッチェ広島レジーナ 15 MF 伊東 珠梨 ノジマステラ神奈川相模原 8 MF 榊原 琴乃 三菱重工浦和レッズレディース 9 FW 上野 真実 サンフレッチェ広島レジーナ 7 FW 浜田 芽来 RB大宮アルディージャWOMEN 11 FW 神谷 千菜 サンフレッチェ広島レジーナ 21 FW 西尾 葉音 RB大宮アルディージャWOMEN 16 FW 生田 七彩 ちふれASエルフェン埼玉 20 FW 辻澤 亜唯 INAC神戸レオネッサ

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。