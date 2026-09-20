【愛知・名古屋アジア大会】野球競技の試合日程・組み合わせ・出場国は？全日程まとめ

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の野球競技では、各国・地域の代表チームが出場し、予選ラウンドから決勝までメダルを懸けた戦いを繰り広げる。
本記事では、アジア大会2026の野球競技について、試合日程、組み合わせ、出場国を紹介する。
アジア大会2026 野球競技の試合日程は？
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の野球競技は、2026年9月21日(月)から9月27日(日)にかけて実施される。
大会はオープニングラウンド(予選)からスタートし、スーパーラウンドおよび順位決定ラウンドを経て、最終日の9月27日(日)に3位決定戦と決勝戦が行われる。
決勝は9月27日(日)18:30から豊橋市民球場で開催予定。3位決定戦は同日12:00から岡崎中央総合公園野球場で行われる。
日程
ラウンド・内容
開始時間
会場
9月21日(月)～23日(水)
オープニングラウンド(予選)
－
－
9月25日(金)～26日(土)
スーパーラウンド／順位決定ラウンド
－
－
9月27日(日)
3位決定戦
12:00
岡崎中央総合公園野球場
9月27日(日)
決勝
18:30
豊橋市民球場
アジア大会2026 野球競技の組み合わせ・出場国は？
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の野球競技には、日本、中国、フィリピン、パレスチナ、ホンコン・チャイナ、タイ、チャイニーズ・タイペイ、韓国が出場する。
オープニングラウンドは2つの組に分かれて実施され、日本は中国、フィリピン、パレスチナと同組。もう一方の組では、ホンコン・チャイナ、タイ、チャイニーズ・タイペイ、韓国が対戦する。
出場国
グループ
出場国
グループ1
日本、中国、フィリピン、パレスチナ
グループ2
ホンコン・チャイナ、タイ、チャイニーズ・タイペイ、韓国
9月21日(月)
時間
試合
対戦カード
会場
12:00
第1試合
ホンコン・チャイナ vs タイ
岡崎中央総合公園野球場
12:00
第2試合
フィリピン vs パレスチナ
豊橋市立野球場
18:30
第3試合
チャイニーズ・タイペイ vs 韓国
岡崎中央総合公園野球場
18:30
第4試合
日本 vs 中国
豊橋市立野球場
9月22日(火)
時間
試合
対戦カード
会場
12:00
第5試合
中国 vs フィリピン
岡崎中央総合公園野球場
12:00
第6試合
タイ vs チャイニーズ・タイペイ
豊橋市立野球場
18:30
第7試合
パレスチナ vs 日本
岡崎中央総合公園野球場
18:30
第8試合
韓国 vs ホンコン・チャイナ
豊橋市立野球場
9月23日(水)
時間
試合
対戦カード
会場
12:00
第9試合
タイ vs 韓国
岡崎中央総合公園野球場
12:00
第10試合
フィリピン vs 日本
豊橋市立野球場
18:30
第11試合
パレスチナ vs 中国
岡崎中央総合公園野球場
18:30
第12試合
ホンコン・チャイナ vs チャイニーズ・タイペイ
豊橋市立野球場
9月25日(金)
オープニングラウンド終了後は、スーパーラウンドおよび順位決定ラウンドが行われる。対戦カードはオープニングラウンドの順位によって決定する。
時間
試合
会場
12:00
第13試合
岡崎中央総合公園野球場
12:00
第14試合
豊橋市立野球場
18:30
第15試合
岡崎中央総合公園野球場
18:30
第16試合
豊橋市立野球場
9月26日(土)
時間
試合
会場
12:00
第17試合
岡崎中央総合公園野球場
12:00
第18試合
豊橋市立野球場
18:30
第19試合
岡崎中央総合公園野球場
18:30
第20試合
豊橋市立野球場
9月27日(日)
時間
試合
会場
12:00
3位決定戦・第21試合
岡崎中央総合公園野球場
18:30
決勝・第22試合
豊橋市立野球場
日本はオープニングラウンドで中国、パレスチナ、フィリピンと対戦し、その結果に応じて9月25日(金)以降のスーパーラウンドまたは順位決定ラウンドへ進む。
アジア大会2026 野球競技のテレビ放送・ネット配信予定は？
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の野球競技は、U-NEXTでネット配信が予定されている。
現時点でTBS系列による地上波テレビ放送予定は発表されていない。一方、U-NEXTでは、日本代表が出場する予選ラウンドやスーパーラウンドをライブ配信する予定だ。
U-NEXTのネット配信予定
日程
配信開始時間
配信予定
9月21日(月)
18:20
予選ラウンド グループA 日本 vs 中国
9月22日(火)
18:20
予選ラウンド グループA 日本 vs パレスチナ
9月23日(水)
11:50
予選ラウンド グループA 日本 vs フィリピン
9月26日(土)
18:20
スーパーラウンド
地上波テレビ放送予定
現時点で、TBS系列による野球競技の地上波テレビ放送予定は発表されていない。
日本代表戦を視聴する場合は、U-NEXTのライブ配信が主な視聴方法となる。
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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。