【愛知・名古屋アジア大会】野球競技の試合日程・組み合わせ・出場国は？全日程まとめ

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の野球競技では、各国・地域の代表チームが出場し、予選ラウンドから決勝までメダルを懸けた戦いを繰り広げる。

本記事では、アジア大会2026の野球競技について、試合日程、組み合わせ、出場国を紹介する。

アジア大会2026 野球競技の試合日程は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の野球競技は、2026年9月21日(月)から9月27日(日)にかけて実施される。

大会はオープニングラウンド(予選)からスタートし、スーパーラウンドおよび順位決定ラウンドを経て、最終日の9月27日(日)に3位決定戦と決勝戦が行われる。

決勝は9月27日(日)18:30から豊橋市民球場で開催予定。3位決定戦は同日12:00から岡崎中央総合公園野球場で行われる。

日程 ラウンド・内容 開始時間 会場 9月21日(月)～23日(水) オープニングラウンド(予選) － － 9月25日(金)～26日(土) スーパーラウンド／順位決定ラウンド － － 9月27日(日) 3位決定戦 12:00 岡崎中央総合公園野球場 9月27日(日) 決勝 18:30 豊橋市民球場

アジア大会2026 野球競技の組み合わせ・出場国は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の野球競技には、日本、中国、フィリピン、パレスチナ、ホンコン・チャイナ、タイ、チャイニーズ・タイペイ、韓国が出場する。

オープニングラウンドは2つの組に分かれて実施され、日本は中国、フィリピン、パレスチナと同組。もう一方の組では、ホンコン・チャイナ、タイ、チャイニーズ・タイペイ、韓国が対戦する。

出場国

グループ 出場国 グループ1 日本、中国、フィリピン、パレスチナ グループ2 ホンコン・チャイナ、タイ、チャイニーズ・タイペイ、韓国

9月21日(月)

時間 試合 対戦カード 会場 12:00 第1試合 ホンコン・チャイナ vs タイ 岡崎中央総合公園野球場 12:00 第2試合 フィリピン vs パレスチナ 豊橋市立野球場 18:30 第3試合 チャイニーズ・タイペイ vs 韓国 岡崎中央総合公園野球場 18:30 第4試合 日本 vs 中国 豊橋市立野球場

9月22日(火)

時間 試合 対戦カード 会場 12:00 第5試合 中国 vs フィリピン 岡崎中央総合公園野球場 12:00 第6試合 タイ vs チャイニーズ・タイペイ 豊橋市立野球場 18:30 第7試合 パレスチナ vs 日本 岡崎中央総合公園野球場 18:30 第8試合 韓国 vs ホンコン・チャイナ 豊橋市立野球場

9月23日(水)

時間 試合 対戦カード 会場 12:00 第9試合 タイ vs 韓国 岡崎中央総合公園野球場 12:00 第10試合 フィリピン vs 日本 豊橋市立野球場 18:30 第11試合 パレスチナ vs 中国 岡崎中央総合公園野球場 18:30 第12試合 ホンコン・チャイナ vs チャイニーズ・タイペイ 豊橋市立野球場

9月25日(金)

オープニングラウンド終了後は、スーパーラウンドおよび順位決定ラウンドが行われる。対戦カードはオープニングラウンドの順位によって決定する。

時間 試合 会場 12:00 第13試合 岡崎中央総合公園野球場 12:00 第14試合 豊橋市立野球場 18:30 第15試合 岡崎中央総合公園野球場 18:30 第16試合 豊橋市立野球場

9月26日(土)

時間 試合 会場 12:00 第17試合 岡崎中央総合公園野球場 12:00 第18試合 豊橋市立野球場 18:30 第19試合 岡崎中央総合公園野球場 18:30 第20試合 豊橋市立野球場

9月27日(日)

時間 試合 会場 12:00 3位決定戦・第21試合 岡崎中央総合公園野球場 18:30 決勝・第22試合 豊橋市立野球場

日本はオープニングラウンドで中国、パレスチナ、フィリピンと対戦し、その結果に応じて9月25日(金)以降のスーパーラウンドまたは順位決定ラウンドへ進む。

アジア大会2026 野球競技のテレビ放送・ネット配信予定は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の野球競技は、U-NEXTでネット配信が予定されている。

現時点でTBS系列による地上波テレビ放送予定は発表されていない。一方、U-NEXTでは、日本代表が出場する予選ラウンドやスーパーラウンドをライブ配信する予定だ。

U-NEXTのネット配信予定

日程 配信開始時間 配信予定 9月21日(月) 18:20 予選ラウンド グループA 日本 vs 中国 9月22日(火) 18:20 予選ラウンド グループA 日本 vs パレスチナ 9月23日(水) 11:50 予選ラウンド グループA 日本 vs フィリピン 9月26日(土) 18:20 スーパーラウンド

地上波テレビ放送予定

現時点で、TBS系列による野球競技の地上波テレビ放送予定は発表されていない。

日本代表戦を視聴する場合は、U-NEXTのライブ配信が主な視聴方法となる。

アジア大会2026のおすすめ視聴方法

『U-NEXT』では20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス 「まずは31日間無料トライアル」をタップ 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力 登録完了 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

【サッカー】

【バレーボール】

【バスケットボール】

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。