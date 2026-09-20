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【アジア大会】野球競技はU-NEXTで配信！まずは31日間無料トライアルに登録
Aoi Fujimiya

【愛知・名古屋アジア大会】野球競技の試合日程・組み合わせ・出場国は？全日程まとめ

アジア大会2026 野球競技の日程・組み合わせは？出場国一覧・日本代表の対戦カードを紹介。

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第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の野球競技では、各国・地域の代表チームが出場し、予選ラウンドから決勝までメダルを懸けた戦いを繰り広げる。

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本記事では、アジア大会2026の野球競技について、試合日程、組み合わせ、出場国を紹介する。

アジア大会2026 野球競技の試合日程は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の野球競技は、2026年9月21日(月)から9月27日(日)にかけて実施される。

大会はオープニングラウンド(予選)からスタートし、スーパーラウンドおよび順位決定ラウンドを経て、最終日の9月27日(日)に3位決定戦と決勝戦が行われる。

決勝は9月27日(日)18:30から豊橋市民球場で開催予定。3位決定戦は同日12:00から岡崎中央総合公園野球場で行われる。

日程

ラウンド・内容

開始時間

会場

9月21日(月)～23日(水)

オープニングラウンド(予選)

9月25日(金)～26日(土)

スーパーラウンド／順位決定ラウンド

9月27日(日)

3位決定戦

12:00

岡崎中央総合公園野球場

9月27日(日)

決勝

18:30

豊橋市民球場

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アジア大会2026 野球競技の組み合わせ・出場国は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の野球競技には、日本、中国、フィリピン、パレスチナ、ホンコン・チャイナ、タイ、チャイニーズ・タイペイ、韓国が出場する。

オープニングラウンドは2つの組に分かれて実施され、日本は中国、フィリピン、パレスチナと同組。もう一方の組では、ホンコン・チャイナ、タイ、チャイニーズ・タイペイ、韓国が対戦する。

出場国

グループ

出場国

グループ1

日本、中国、フィリピン、パレスチナ

グループ2

ホンコン・チャイナ、タイ、チャイニーズ・タイペイ、韓国

9月21日(月)

時間

試合

対戦カード

会場

12:00

第1試合

ホンコン・チャイナ vs タイ

岡崎中央総合公園野球場

12:00

第2試合

フィリピン vs パレスチナ

豊橋市立野球場

18:30

第3試合

チャイニーズ・タイペイ vs 韓国

岡崎中央総合公園野球場

18:30

第4試合

日本 vs 中国

豊橋市立野球場

9月22日(火)

時間

試合

対戦カード

会場

12:00

第5試合

中国 vs フィリピン

岡崎中央総合公園野球場

12:00

第6試合

タイ vs チャイニーズ・タイペイ

豊橋市立野球場

18:30

第7試合

パレスチナ vs 日本

岡崎中央総合公園野球場

18:30

第8試合

韓国 vs ホンコン・チャイナ

豊橋市立野球場

9月23日(水)

時間

試合

対戦カード

会場

12:00

第9試合

タイ vs 韓国

岡崎中央総合公園野球場

12:00

第10試合

フィリピン vs 日本

豊橋市立野球場

18:30

第11試合

パレスチナ vs 中国

岡崎中央総合公園野球場

18:30

第12試合

ホンコン・チャイナ vs チャイニーズ・タイペイ

豊橋市立野球場

9月25日(金)

オープニングラウンド終了後は、スーパーラウンドおよび順位決定ラウンドが行われる。対戦カードはオープニングラウンドの順位によって決定する。

時間

試合

会場

12:00

第13試合

岡崎中央総合公園野球場

12:00

第14試合

豊橋市立野球場

18:30

第15試合

岡崎中央総合公園野球場

18:30

第16試合

豊橋市立野球場

9月26日(土)

時間

試合

会場

12:00

第17試合

岡崎中央総合公園野球場

12:00

第18試合

豊橋市立野球場

18:30

第19試合

岡崎中央総合公園野球場

18:30

第20試合

豊橋市立野球場

9月27日(日)

時間

試合

会場

12:00

3位決定戦・第21試合

岡崎中央総合公園野球場

18:30

決勝・第22試合

豊橋市立野球場

日本はオープニングラウンドで中国、パレスチナ、フィリピンと対戦し、その結果に応じて9月25日(金)以降のスーパーラウンドまたは順位決定ラウンドへ進む。

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アジア大会2026 野球競技のテレビ放送・ネット配信予定は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の野球競技は、U-NEXTでネット配信が予定されている。

現時点でTBS系列による地上波テレビ放送予定は発表されていない。一方、U-NEXTでは、日本代表が出場する予選ラウンドやスーパーラウンドをライブ配信する予定だ。

U-NEXTのネット配信予定

日程

配信開始時間

配信予定

9月21日(月)

18:20

予選ラウンド グループA 日本 vs 中国

9月22日(火)

18:20

予選ラウンド グループA 日本 vs パレスチナ

9月23日(水)

11:50

予選ラウンド グループA 日本 vs フィリピン

9月26日(土)

18:20

スーパーラウンド

地上波テレビ放送予定

現時点で、TBS系列による野球競技の地上波テレビ放送予定は発表されていない。

日本代表戦を視聴する場合は、U-NEXTのライブ配信が主な視聴方法となる。

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アジア大会2026のおすすめ視聴方法

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アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

【サッカー】

【バレーボール】

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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