サッカー男子準決勝 日本vsウズベキスタンの地上波テレビ放送・TVer無料配信は？│アジア競技大会

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子サッカーで、日本代表は決勝進出を懸けて準決勝でウズベキスタン代表と対戦する。

本記事では、サッカー男子日本代表の準決勝・ウズベキスタン戦の地上波テレビ放送、TVer無料配信について紹介する。

サッカー男子準決勝 日本vsウズベキスタンはいつ？試合日程・会場

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子サッカーで、U-21日本代表は2026年9月30日(水)に準決勝でウズベキスタン代表と対戦する。

キックオフは19:30を予定しており、会場は長居陸上競技場となっている。

大会

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)

ラウンド

男子サッカー 準決勝

対戦カード

U-21日本代表 vs ウズベキスタン代表

日程

2026年9月30日(水)

キックオフ

19:30～

会場

長居陸上競技場

サッカー男子準決勝 日本vsウズベキスタンの地上波テレビ放送・TVer無料配信は？

日本vsウズベキスタンの準決勝は、TBS系列で地上波生中継が予定されている。放送枠は9月30日(水)18:30～23:27で、19:30キックオフ予定の一戦をライブで視聴できる。

TVerでも、TBS系列の地上波中継に合わせてリアルタイムで無料配信される予定だ。

また、U-NEXTでは19:30からライブ配信を実施予定。追っかけ再生や見逃し配信にも対応している。

放送・配信サービス 放送・配信時間 内容 TBS系列 18:30～23:27 日本vsウズベキスタンを生中継予定 TVer TBS系列の放送時間に準拠 リアルタイム無料配信予定 U-NEXT 19:30～ ライブ配信・追っかけ再生・見逃し配信予定

サッカー男子日本代表 アジア大会準決勝のおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述のとおり、アジア大会のU-21日本代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。準決勝のウズベキスタン戦もライブ配信予定だ。

『U-NEXT』ではサッカーを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス 「まずは31日間無料トライアル」をタップ 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力 登録完了 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

サッカー男子日本代表招集メンバー

背番号 ポジション 選手名 所属 1 GK ピサノ アレクサンドレ幸冬堀尾 名古屋グランパス 12 GK 小林 将天 松本山雅FC 23 GK 荒木 琉偉 ガンバ大阪 2 DF 梅木 怜 FC今治 3 DF 小杉 啓太 アイントラハト・フランクフルト（ドイツ） 4 DF 土屋 櫂大 福島ユナイテッドFC 5 DF 市原 吏音 AZアルクマール（オランダ） 6 DF 永野 修都 FC東京 15 DF 森 壮一朗 ファジアーノ岡山 21 DF 佐藤 海宏 アルビレックス新潟 22 DF 岡部 タリクカナイ颯斗 東洋大 7 MF 石渡 ネルソン シントトロイデンVV（ベルギー） 8 MF 保田 堅心 V・ファーレン長崎 10 MF 石井 久継 湘南ベルマーレ 14 MF 大関 友翔 川崎フロンターレ 17 MF 中島 洋太朗 サンフレッチェ広島 18 MF 嶋本 悠大 清水エスパルス 9 FW 道脇 豊 いわきFC 11 FW 横山 夢樹 セレッソ大阪 13 FW 古谷 柊介 東京国際大 16 FW 福永 裕也 京都産業大 19 FW ンワディケ ウチェブライアン世雄 オールボーBK（デンマーク） 20 FW 石橋 瀬凪 湘南ベルマーレ

アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

【サッカー】

【バレーボール】

【バスケットボール】

【大会日程・視聴方法】

【サッカー】

【バレーボール】

【バスケットボール】

【卓球】

【陸上】

【水泳・競泳】

【野球】

【体操】

【フェンシング】

【ボクシング】

【ハンドボール】

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。