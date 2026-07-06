Amazonプライムデー2025年はどうだった？昨年の売れ筋人気商品とセール傾向を振り返り

Amazonプライムデーでは、毎年さまざまなジャンルの商品がセール対象となり、家電やガジェット、日用品、食品、ファッションアイテムなど幅広いカテゴリで売れ筋商品が生まれている。

本記事では、2025年のAmazonプライムデーで人気を集めた売れ筋商品を振り返る。

Amazonプライムデー2025の売れ筋人気商品は？昨年の売れ筋商品を紹介

2025年のプライムデーでも、Apple製品やFire TV Stick、Echoシリーズ、ロボット掃除機、プロテイン、飲料、生活用品などが注目を集めた。大型セールでは割引率の高さだけでなく、ポイント還元や在庫状況、購入タイミングによってお得度が大きく変わるため、過去の傾向を把握しておくことが重要だ。

【Amazonデバイス】

【ガジェット】

【日用品・ベビー・ペット】

【生活家電・大型家電】

【ファッション】

【ゲーム・DVD・ソフトウェア】

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Amazonプライムデーセールは何日間？

2026年のAmazonプライムデー先行セールは、7月7日(火)0:00から7月9日(木)23:59まで開催される。プライムデー本番に先立ち、一部の商品を先にセール価格で購入できる期間だ。

本セールは7月10日(金)0:00に始まり、7月13日(月)23:59まで実施される。先行セールと本セールを合わせると、2026年のAmazonプライムデー関連セールは7日間にわたって行われる。

先行セール中に対象となる商品は、本セール開始前に在庫切れとなる可能性もある。購入したい商品がある場合は、早い段階で価格やポイント還元、在庫状況を確認しておきたい。

プライムデー先行セール：2026年7月7日(火)0:00～7月9日(木)23:59

Amazonプライムデー本セール：2026年7月10日(金)0:00～7月13日(月)23:59

先行セールと本セールを合わせて合計7日間開催

人気商品は本セール前に売り切れる可能性がある

Amazonプライムデー2026の売れ筋人気商品は？

2026年のAmazonプライムデー先行セールでは、食品や日用品、ペット用品から、洋服、シューズ、バッグまで幅広い商品がセール対象となっている。

セール対象商品

Amazonプライムデー2026の関連情報

【セール情報】

【キャンペーン情報】

【登録方法・利用手順】

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