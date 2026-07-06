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Amazonプライムデーは7/7(火)から先行セール開始！注目セール品は売り切れ必至
Aoi Fujimiya

Amazonプライムデー2025年はどうだった？昨年の売れ筋人気商品とセール傾向を振り返り

昨年のAmazonプライムデーは何が売れた？2025年の人気商品・注目ジャンルまとめ。

先行セールは7/7(火)0:00～開催！
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Amazonプライムデー

「Amazonプライムデー」先行セールが7月7日(火)0:00から開催！

本セールは7月10日(金)0:00～7月13日(月)23:59まで！

注目アイテムが大幅値下げ

Amazonプライムデーでは、毎年さまざまなジャンルの商品がセール対象となり、家電やガジェット、日用品、食品、ファッションアイテムなど幅広いカテゴリで売れ筋商品が生まれている。

【7/7(火)から先行セール】Amazonプライムデー開催！注目セール品は売り切れ必至セール会場はこちら

本記事では、2025年のAmazonプライムデーで人気を集めた売れ筋商品を振り返る。

Amazonプライムデー2025の売れ筋人気商品は？昨年の売れ筋商品を紹介

2025年のプライムデーでも、Apple製品やFire TV Stick、Echoシリーズ、ロボット掃除機、プロテイン、飲料、生活用品などが注目を集めた。大型セールでは割引率の高さだけでなく、ポイント還元や在庫状況、購入タイミングによってお得度が大きく変わるため、過去の傾向を把握しておくことが重要だ。

【Amazonデバイス】

202507_Medama_Amazon_1_1Amazon Fire TV Stick HD | 大画面でフルHDの楽しさを簡単に | ストリーミングメディアプレイヤー 202507_Medama_Amazon_1_2Amazon Fire HD 10 インチ タブレット - 1080pフル HDディスプレイ、大画面で動画もマンガも - 32GB ブラック 202507_Medama_Amazon_1_3Amazon Fire TV Stick 4K | 映画館のような4K体験 | ストリーミングメディアプレイヤー
202507_Medama_Amazon_5_1Echo Spot（2024年発売） - スマートアラームクロック with Alexa、鮮やかなサウンド | ブラック 202507_Medama_Amazon_5_2Echo Dot (エコードット) 第5世代 - Alexa、センサー搭載、鮮やかなサウンド｜チャコール 202507_Medama_Amazon_5_3Amazon Fire HD 10 キッズプロ (10インチ) ギャラクシー 対象年齢6歳から 数千点のキッズコンテンツが1年間使い放題
202507_Medama_Amazon_2_1Amazon Fire TV Stick 4K Max(マックス) | Fire TV Stick史上最もパワフル | ストリーミングメディアプレイヤー 202507_Medama_Amazon_2_2Echo Show 5 (エコーショー5) 第3世代 - スマートディスプレイ with Alexa、2メガピクセルカメラ付き、グレーシャーホワイト 202507_Medama_Amazon_2_3Kindle Paperwhite シグニチャーエディション (32GB) 7インチディスプレイ、明るさ自動調整、色調調節ライト、12週間持続バッテリー、広告なし、メタリックブラック
202507_Medama_Amazon_3_1Kindle Paperwhite (16GB) 7インチディスプレイ、色調調節ライト、12週間持続バッテリー、広告なし、ブラック 202507_Medama_Amazon_3_2Echo Show 8 (エコーショー8) 第3世代（2024年発売） - HDスマートディスプレイ with Alexa、13メガピクセルカメラ付き 202507_Medama_Amazon_3_3Amazon Fire HD 10 キッズモデル (10インチ) ピンク 対象年齢3歳から 数千点のキッズコンテンツが1年間使い放題

【ガジェット】

20250714_medama_PC_1_1HP ノートパソコン Pavilion Aero 13-bg 13.3インチ 軽量990g Ryzen5 8640U 16GBメモリ 512GB SSD 20250714_medama_PC_1_2HP ノートパソコン Pavilion Aero 13-bg 13.3インチ 軽量990g Ryzen7 8840U 16GBメモリ 1TB SSD 20250714_medama_PC_1_3GMKtec ミニpc AMD Ryzen 7 PRO 6850H, 32GB RAM 1TB SSD (8C/16T Max. 4.70GHz)DDR5 Windows 11 pro Mini PC 2*SO-DIMM
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202507_Medama_PC_4_1Apple 2024 13 インチiPad Air (M2): Liquid Retina ディスプレイ、256GB、横向きの 12MP フロントカメラ/12MP バックカメラ 202507_Medama_PC_4_2【Amazon.co.jp限定】バッファロー 外付けハードディスク 4TB テレビ録画/PC/PS4/4K対応 バッファロー製 202507_Medama_PC_4_3Apple 2024 11インチiPad Air (Wi-Fi, 256GB) - スターライト (M2)

【日用品・ベビー・ペット】

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【生活家電・大型家電】

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20250712_kaden_1_1レグザ 65インチ 4K液晶テレビ 65Z570L 4Kチューナー内蔵 外付けHDD 裏番組録画 スマートテレビ (2022年モデル) 20250712_kaden_1_2【正規品】Ulike 脱毛器 Air10 光美容器 髭/脇/VIO/脚/腕 全身対応可能 週に3回で効果実感 20250712_kaden_1_3タンスのゲン スポットクーラー 家庭用【猛暑対応モデル】パワフル2.3kW 6-10畳 除湿機能 25L/日
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【ファッション】

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202507_Medama_fashion_1_1konciwa 日傘 軽量 189g-199g UVカット率 100% 完全遮光 遮熱 ワンタッチ自動開閉 折りたたみ傘 202507_Medama_fashion_1_2[Hanes] ビーフィー Tシャツ 半袖 丸首 2枚組 綿100% 丸胴仕様 タグレス仕様 2P H5180-2 メンズ 202507_Medama_fashion_1_3[ニューバランス] スニーカー WL574Z 574+ 厚底 現行モデル レディース
202507_Medama_fashion_2_1[アディダス] ランニングシューズ ギャラクシー 6 202507_Medama_fashion_2_2[テクシーリュクス] ビジネスシューズ アシックス商事 軽量 本革 TU-7774 メンズ 202507_Medama_fashion_2_3[TENTIAL] BAKUNE Dry Men's [ バクネ ドライ メンズ ] 上下セット(半袖・ショートパンツ) 一般医療機器 リカバリーウェア

【ゲーム・DVD・ソフトウェア】

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【7/7(火)から先行セール】Amazonプライムデー開催！注目セール品は売り切れ必至セール会場はこちら

Amazonプライムデーセールは何日間？

2026年のAmazonプライムデー先行セールは、7月7日(火)0:00から7月9日(木)23:59まで開催される。プライムデー本番に先立ち、一部の商品を先にセール価格で購入できる期間だ。

本セールは7月10日(金)0:00に始まり、7月13日(月)23:59まで実施される。先行セールと本セールを合わせると、2026年のAmazonプライムデー関連セールは7日間にわたって行われる。

先行セール中に対象となる商品は、本セール開始前に在庫切れとなる可能性もある。購入したい商品がある場合は、早い段階で価格やポイント還元、在庫状況を確認しておきたい。

  • プライムデー先行セール：2026年7月7日(火)0:00～7月9日(木)23:59
  • Amazonプライムデー本セール：2026年7月10日(金)0:00～7月13日(月)23:59
  • 先行セールと本セールを合わせて合計7日間開催
  • 人気商品は本セール前に売り切れる可能性がある

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Amazonプライムデー2026の売れ筋人気商品は？

2026年のAmazonプライムデー先行セールでは、食品や日用品、ペット用品から、洋服、シューズ、バッグまで幅広い商品がセール対象となっている。

セール対象商品

1 pre prime 20260705ITO クレンジングタオル フェイシャルタオル 60枚入×3個セット OEKO-TEX認証 赤ちゃんにも優しい ITOオリジナル鮫小紋エンボス生地 敏感肌 肌荒れ対策 使い捨てタオル フェイスタオル使い捨て フェイスケア スキンケアタオル 2 pre prime 20260705Notta Memo Type-C充電 AIボイスレコーダー 文字起こし/リアルタイム翻訳/AI要約/話者識別/Notta Brain 通話/会議録音モード 仕事効率化 会議・面談・講演内容自動整理 Bluetooth&Wi-Fiデータ自動同期 5つのマイク搭載 スマホ・PCアプリ連携 会議ツール連携可 単語登録 専用マグネット式Type-C充電ケース 30時間連続録音 ブラック 3 pre prime 20260705【指定医薬部外品】 新ビオフェルミンS錠 550錠 61日分整腸剤 大正製薬【Amazon.co.jp限定】 [乳酸菌/ビフィズス菌/フェーカリス菌/アシドフィルス菌 配合] 腸内フローラ改善 便秘や軟便に
7 pre prime 20260705Ray-Ban(レイバン) サングラスRB3539 ERIKA METAL EVOLVE ユニセックス 調光 ユニバーサルフィット (鼻パッド付き)ユニセックス 8 pre prime 20260705REYS レイズ 【 V ENERGY 】 Vエナジー 山澤礼明 監修 マルチビタミン タブレット 亜鉛 マカ 高麗人参 アルギニン トンカットアリ 牡蠣エキス ビタミン13種配合 栄養機能食品 国産 9 pre prime 20260705[VARZAR] バザール【公式直営店】 Stud logo over fit ball cap/スタッドロゴオーバーフィットボールキャップ 全4color ユニセックス キャップ 韓スト UV対策 深め 小顔効果 SNS話題 芸能人着用
10 pre prime 20260705[ミズノ] サッカーウェア ゼログライド ショートソックス 5本指 グリップ P2MX2510 11 pre prime 20260705ALLOUT パワーグリップ プロ 正規品 オールアウト 12 pre prime 20260705キレイキレイ [医薬部外品] 薬用 泡ハンドソープ シトラスフルーティの香り 詰め替え 大容量サイズ 1760ml 殺菌
25 pre prime 20260705by Amazon ごみ袋 半透明 とって付き シャカシャカタイプ 30L 150枚 26 pre prime 20260705DHC カルシウム／マグ 90日分【栄養機能食品（カルシウム・マグネシウム）】 27 pre prime 20260705【レノア クエン酸in 衣類のすすぎ消臭剤 蓄積ニオイをはがす 強い香りでごまかさない超無臭 さわやかシトラスの香り 微香 詰め替え 1110mL
28 pre prime 20260705by Amazon 犬用 ウンチ処理袋 無香料 300枚 (トイレに流せる) 29 pre prime 20260705GUM(ガム)プラス【医薬部外品】 デンタルペースト 薬用ハミガキ [リフレッシュミント] 120g×2個+おまけ付き【Amazon.co.jp限定品】 30 pre prime 20260705DHC メリロートPlus 30日分(60粒) サプリメント
40 pre prime 20260705【詰め替え大容量】NONIO(ノニオ)プラスホワイトニング デンタルリンス フレッシュホワイトミント [医薬部外品] 1300ml 液体歯磨き 口臭原因菌を殺菌 41 pre prime 20260705new balance(ニューバランス) ユニセックス子供 【現行モデル】 GT578 P578 PT578 ゴム紐 ベルクロ マジックテープ 面ファスナー570後継品 通学 運動靴キッズスニーカー (17.0cm~25.0cm) 578 42 pre prime 20260705PUMA(プーマ) カジュアル スポーツ 速乾 ESSプーマロゴ ポリ ウーブン 9 ショートパンツ 687546メンズ
43 pre prime 20260705[ポケットモンスター] プールバッグ 44 pre prime 20260705MIZUNO(ミズノ) ユニセックス大人 モナルシーダNEO3 SELECTサッカースパイク 45 pre prime 20260705リストバンド テニス
46 pre prime 20260705MIZUNO(ミズノ) ユニセックス大人 マキシマイザー 26 通勤 通学 ジョギング スニーカー スポーツ 運動ランニングシューズ 47 pre prime 20260705new balance(ニューバランス) メンズ M413 現行モデル ランニング ウォーキング スニーカー 白 通学 幅広 軽量ランニングシューズ 48 pre prime 20260705adidas(アディダス) サッカー ソックスミラノ 23 ソックス 2足組 KPW74メンズ
49 pre prime 20260705[プーマ] ソックス 靴下 サッカー LIGA ジュニア ストッキング 729880 キッズ 50 pre prime 20260705adidas(アディダス) サッカー ソックスミラノ 23 ソックス 2足組 KPW74メンズ 51 pre prime 20260705adidas(アディダス) ソックス消臭 ワンポイント 底パイル ショート丈ソックス デオドラント ニオイ クッション 靴下 SOCKS 福助 フクスケ fukuske 3足組メンズ
55 pre prime 20260705[アディダス] JFA代表 × Y-3 2024 ホーム ユニフォーム KMW71メンズ 56 pre prime 20260705PUMA(プーマ) カジュアル スポーツ 速乾 ESSプーマロゴ ポリ ウーブン 9 ショートパンツ 687546メンズ 57 pre prime 20260705new balance(ニューバランス) メンズ 550 v5 幅広 ワイド 4Eウォーキングシューズ

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