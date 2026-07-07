Amazonプライムデーのおすすめ支払い方法まとめ！ポイントが溜まる方法は？キャンペーン内容まとめ

Amazonプライムデーでは、セール価格だけでなく、支払い方法を工夫することでポイント還元をさらに増やせる場合がある。

本記事では、Amazonプライムデーでおすすめの支払い方法、ポイントが溜まる方法について紹介する。

Amazonプライムデーのおすすめ支払い方法は？

Amazonプライムデーでポイント還元を重視する場合は、「Amazon Mastercard」での支払いがおすすめだ。2026年のポイントアップキャンペーンでは、プライム会員がAmazon Mastercardを利用すると、通常還元分を含めて最大3％のAmazonポイントが還元される。

Amazon Mastercardは年会費が永年無料。Amazon.co.jpでの買い物に利用しやすく、プライムデーの対象商品を購入する際も、セール価格とポイント還元を組み合わせられる。

さらに、2026年7月13日(月)までに新規申し込みを行い、期間内に初回利用を済ませると、新規入会ポイントに加えて4,000ポイントが付与されるキャンペーンも実施されている。アカウントによっては、合計11,000ポイントを獲得できる場合がある。

ただし、キャンペーンはプライム会員限定で、カードの審査や発行には時間がかかる可能性がある。プライムデーで利用したい場合は、早めに申し込みを済ませておきたい。

項目 内容 おすすめの支払い方法 Amazon Mastercard ポイント還元率 最大3％(通常還元分を含む) 年会費 永年無料 新規申込期間 2026年6月16日(火)14:00～7月13日(月)23:59 初回利用期間 2026年6月16日(火)14:00～7月31日(金)23:59 新規入会特典 入会ポイント＋初回利用4,000ポイント 対象者 プライム会員

Amazon Mastercardの登録方法

Amazon Mastercardは、Amazon.co.jpの専用ページから申し込める。申し込み時には、Amazonアカウントへのログインに加え、氏名や住所、勤務先、年収などの必要事項を入力する。

申し込み後はカード会社による審査が行われ、承認されるとカードが発行される。新規入会ポイントは、正式なカード発行後、原則として翌日までに申し込み時のAmazonアカウントへ加算される。

初回利用特典の4,000ポイントは、対象期間中にAmazon Mastercardを初めて利用することで付与対象となる。初回利用後、24時間以内に獲得予定ポイントとして表示され、支払い確認などを経て約40日後に利用可能となる。

なお、利用可能ポイントが付与される時点でプライム会員を継続していない場合は、ポイントを受け取れないため注意が必要だ。

Amazonプライムデーでポイントをためる方法は？ポイントアップキャンペーンの内容を紹介

Amazonプライムデーでポイントを効率よくためるには、買い物を始める前に「ポイントアップキャンペーン」へエントリーしておくことが重要だ。

2026年は、6月16日(火)14:00から7月13日(月)23:59までエントリーを受け付ける。7月7日(火)0:00から13日(月)23:59までの対象期間中に、キャンペーン対象商品を合計10,000円(税込)以上購入すると、条件に応じて追加のAmazonポイントが還元される。

還元率は利用者によって異なるが、プライム会員は最大2.0％、Amazon Mastercardでの支払いは最大3.0％が加算される。さらに、花王やSK-IIの対象商品では最大6.0％、大型家電や家電、テレビ・DVDプレイヤー・AV機器などの対象カテゴリーでは最大7.0％の還元を受けられる場合がある。

キャンペーン条件を満たした利用者は、追加の手続きなしで大抽選会にも参加可能。1等は100,000ポイント、2等は10,000ポイント、3等は100ポイントとなっている。

ポイントアップキャンペーンと抽選会で付与されるポイントは期間限定ポイントで、獲得上限は10,000ポイント。有効期限はポイントが確定した月の翌月末日となるため、付与後は早めに利用したい。

なお、Amazonギフトカードや各種定額サービスの料金、プライム会費、ネットスーパー、予約商品、配送料などは対象外となる。注文のキャンセルや返品によって合計購入金額が10,000円を下回った場合も、ポイント還元や抽選会の対象外となる可能性があるため注意が必要だ。

項目 内容 エントリー期間 2026年6月16日(火)14:00～7月13日(月)23:59 対象購入期間 2026年7月7日(火)0:00～7月13日(月)23:59 参加条件 事前エントリー＋対象商品を合計10,000円(税込)以上購入 プライム会員 最大2.0％ポイント還元 Amazon Mastercard 最大3.0％ポイント還元 花王・SK-II対象商品 最大6.0％ポイント還元 対象カテゴリー商品 最大7.0％ポイント還元 ポイント上限 10,000ポイント ポイントの種類 期間限定ポイント ポイント有効期限 ポイント確定月の翌月末日 大抽選会 1等100,000ポイント、2等10,000ポイント、3等100ポイント 主な対象外 ギフトカード、定額サービス、プライム会費、予約商品、配送料など

Amazonプライム会員の特典一覧

Amazonプライムに登録すると、先行セールをお得に利用できるだけでなく、様々な特典が付いてくる。

Amazonプライムデー2026の関連情報

【セール情報】

【キャンペーン情報】

【登録方法・利用手順】

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