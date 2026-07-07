Amazonプライムデーのおすすめ支払い方法まとめ！ポイントが溜まる方法は？キャンペーン内容まとめ

Amazonプライムデーでは、セール価格だけでなく、支払い方法を工夫することでポイント還元をさらに増やせる場合がある。
本記事では、Amazonプライムデーでおすすめの支払い方法、ポイントが溜まる方法について紹介する。
Amazonプライムデーのおすすめ支払い方法は？
Amazonプライムデーでポイント還元を重視する場合は、「Amazon Mastercard」での支払いがおすすめだ。2026年のポイントアップキャンペーンでは、プライム会員がAmazon Mastercardを利用すると、通常還元分を含めて最大3％のAmazonポイントが還元される。
Amazon Mastercardは年会費が永年無料。Amazon.co.jpでの買い物に利用しやすく、プライムデーの対象商品を購入する際も、セール価格とポイント還元を組み合わせられる。
さらに、2026年7月13日(月)までに新規申し込みを行い、期間内に初回利用を済ませると、新規入会ポイントに加えて4,000ポイントが付与されるキャンペーンも実施されている。アカウントによっては、合計11,000ポイントを獲得できる場合がある。
ただし、キャンペーンはプライム会員限定で、カードの審査や発行には時間がかかる可能性がある。プライムデーで利用したい場合は、早めに申し込みを済ませておきたい。
|項目
|内容
|おすすめの支払い方法
|Amazon Mastercard
|ポイント還元率
|最大3％(通常還元分を含む)
|年会費
|永年無料
|新規申込期間
|2026年6月16日(火)14:00～7月13日(月)23:59
|初回利用期間
|2026年6月16日(火)14:00～7月31日(金)23:59
|新規入会特典
|入会ポイント＋初回利用4,000ポイント
|対象者
|プライム会員
Amazon Mastercardの登録方法
Amazon Mastercardは、Amazon.co.jpの専用ページから申し込める。申し込み時には、Amazonアカウントへのログインに加え、氏名や住所、勤務先、年収などの必要事項を入力する。
申し込み後はカード会社による審査が行われ、承認されるとカードが発行される。新規入会ポイントは、正式なカード発行後、原則として翌日までに申し込み時のAmazonアカウントへ加算される。
初回利用特典の4,000ポイントは、対象期間中にAmazon Mastercardを初めて利用することで付与対象となる。初回利用後、24時間以内に獲得予定ポイントとして表示され、支払い確認などを経て約40日後に利用可能となる。
なお、利用可能ポイントが付与される時点でプライム会員を継続していない場合は、ポイントを受け取れないため注意が必要だ。
Amazonプライムデーでポイントをためる方法は？ポイントアップキャンペーンの内容を紹介
Amazonプライムデーでポイントを効率よくためるには、買い物を始める前に「ポイントアップキャンペーン」へエントリーしておくことが重要だ。
2026年は、6月16日(火)14:00から7月13日(月)23:59までエントリーを受け付ける。7月7日(火)0:00から13日(月)23:59までの対象期間中に、キャンペーン対象商品を合計10,000円(税込)以上購入すると、条件に応じて追加のAmazonポイントが還元される。
還元率は利用者によって異なるが、プライム会員は最大2.0％、Amazon Mastercardでの支払いは最大3.0％が加算される。さらに、花王やSK-IIの対象商品では最大6.0％、大型家電や家電、テレビ・DVDプレイヤー・AV機器などの対象カテゴリーでは最大7.0％の還元を受けられる場合がある。
キャンペーン条件を満たした利用者は、追加の手続きなしで大抽選会にも参加可能。1等は100,000ポイント、2等は10,000ポイント、3等は100ポイントとなっている。
ポイントアップキャンペーンと抽選会で付与されるポイントは期間限定ポイントで、獲得上限は10,000ポイント。有効期限はポイントが確定した月の翌月末日となるため、付与後は早めに利用したい。
なお、Amazonギフトカードや各種定額サービスの料金、プライム会費、ネットスーパー、予約商品、配送料などは対象外となる。注文のキャンセルや返品によって合計購入金額が10,000円を下回った場合も、ポイント還元や抽選会の対象外となる可能性があるため注意が必要だ。
|項目
|内容
|エントリー期間
|2026年6月16日(火)14:00～7月13日(月)23:59
|対象購入期間
|2026年7月7日(火)0:00～7月13日(月)23:59
|参加条件
|事前エントリー＋対象商品を合計10,000円(税込)以上購入
|プライム会員
|最大2.0％ポイント還元
|Amazon Mastercard
|最大3.0％ポイント還元
|花王・SK-II対象商品
|最大6.0％ポイント還元
|対象カテゴリー商品
|最大7.0％ポイント還元
|ポイント上限
|10,000ポイント
|ポイントの種類
|期間限定ポイント
|ポイント有効期限
|ポイント確定月の翌月末日
|大抽選会
|1等100,000ポイント、2等10,000ポイント、3等100ポイント
|主な対象外
|ギフトカード、定額サービス、プライム会費、予約商品、配送料など
Amazonプライム会員の特典一覧
Amazonプライムに登録すると、先行セールをお得に利用できるだけでなく、様々な特典が付いてくる。
|内容
|特典
|(1)商品の無料配送
|対象商品のお急ぎ便、お届け日時指定便が無料
|(2)特別取扱商品の取扱手数料が無料
|Amazonプライム対象商品は、一部特別取扱商品の取扱手数料が無料
|(3)Prime Video
|会員特典対象の映画やTV番組が追加料金なしで見放題(名作映画レンタルが100円から)
|(4)Prime Videoチャンネル
|スポーツ中継・エンタメなど月額定額料金で視聴
|(5)Prime Music
|月額600円(税込)で1億曲の楽曲やアルバムを広告表示なしで聴ける
|(6)Prime Reading
|対象のKindle本（雑誌、マンガ、Kindle Singlesなど）が読み放題
|(7)Prime Gaming
|Twitch利用のプライム会員は、プライムアカウントと紐づけると、毎月Twitch.tvで無料ゲーム・コンテンツ、1件の無料チャンネル登録ができる
|(8)Amazon Photos
|Amazon Driveに思い出の写真を容量無制限で保存できる
|(9)Amazonフレッシュ
|生鮮食品から日用品まで、まとめてお届けするサービス
|(10)Prime Try Before You Buy
|服、靴、ファッション小物の対象商品が、購入する前に試着できる
|(11)プライム会員限定先行タイムセール
|タイムセールの商品を、通常より30分早く注文可能
|(12)ベビー用おむつとおしりふきの15%OFF割引
|おむつとおしりふきが定期おトク便で10%OFFになる特典
|(13)家族と使い放題
|プライム会員は、同居家族を2人まで追加でき、特典を共有可能
|(14)プライム限定価格
|一部の対象商品を、プライム限定価格で購入可能
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