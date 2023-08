In questo articolo è possibile consultare i pronostici Svezia - Stati Uniti per il prossimo match della Coppa del Mondo di Calcio femminile.

I nostri esperti di scommesse sportive online mettono a disposizione i migliori pronostici Svezia - Stati Uniti con consigli e info utili per scommettere sulla gara dopo aver analizzato il più imprevedibile degli ottavi di finale della fase ad eliminazione diretta dei Mondiali femminili di Calcio.

Si giocherà domenica 6 agosto alle ore 11 (ora italiana) il quarto degli ottavi di finale in programma per questa Coppa del Mondo femminile. Il Melbourne Rectangular Stadium ospiterà quella che è per molti, una finale anticipata.

Gli Stati Uniti, senza la squalificata Rose Lavelle, motore del centrocampo, dovranno convincere più di quanto abbiano fatto nelle prime tre partite. Le ragazze di Ratko Andonovsky hanno infatti vinto soltanto contro le modeste vietnamite, pareggiando le altre due gare contro Olanda e Portogallo, riuscendo tuttavia a passare il turno per la nona volta consecutiva nella loro storia.

Per quanto riguarda la Svezia, sicuramente sorprende il fatto che la principale marcatrice della squadra sia una centrale difensiva, il difensore del Paris Saint-Germain Amanda Ilestedt, che finora ha segnato ben tre reti. Le scandinave hanno comunque dominato il gruppo G e si sono qualificate agli ottavi a punteggio pieno e inoltre, in tre delle ultime quattro edizioni della Coppa del Mondo hanno raggiunto almeno la semifinale, non riuscendoci soltanto nel 2015.

I nostri pronostici Svezia - Stati Uniti

I nostri pronostici bet365 Sisal William Hill Vittoria Stati Uniti 2,20 2,20 2,20 Risultato esatto 1 - 0 Svezia 8,50 9,00 8,00 Primo marcatore Alex Morgan 5,50 4,60 6,00

Scommettere su Svezia - Stati Uniti

Stati Uniti: trend positivo contro la Svezia

Arrivate al loro settimo scontro in un mondiale femminile FIFA, le statunitensi hanno perso soltanto due delle ultime 12 partite contro le svedesi in tutte le competizioni, ma una di queste è arrivata nel recente 3 a 0 alle Olimpiadi di Tokyo del 2021. Nonostante stia attraversando una fase calante, avendo passato il turno come seconda, la rappresentativa femminile a stelle e strisce è sempre riuscita a vincere almeno una partita nella fase a eliminazione diretta in ciascuna delle precedenti otto edizioni del torneo. Di fatto è la favorita dai pronostici Svezia - Stati Uniti degli esperti di betting.

Scommessa 1: vittoria Stati Uniti 2,20 con bet365

La Svezia non vuole stare certamente a guardare

Con 9 gol fatti e soltanto 1 subìto, le scandinave venderanno cara la pelle.

Dopo aver bagnato l’esordio vincendo 2 a 1 contro il Sudafrica e dominando per 5 a 0 le azzurre di Milena Bertolini, la Svezia ha completato il girone con un netto 2 a 0 contro l’Argentina pur giocando con le seconde linee. Possono approfittare del ricambio generazionale degli Stati Uniti per cercare di mettere i bastoni tra le ruote alle detentrici del trofeo che comunque hanno dimostrato di avere una difesa solida subendo soltanto un gol arrivate a questo punto della competizione. Probabilmente non sono le favorite per il passaggio ai quarti dai pronostici Svezia - Stati Uniti, ma cederanno senza prima combattere.

Scommessa 2: risultato esatto 1 a 0 Svezia 9,00 con Sisal

Cuore di capitano: la tenacia di Alex Morgan

Trentaquattro anni, californiana, capitana del San Diego Wave FC e della nazionale, due volte campionessa del mondo e una volta campionessa olimpica, nonché prima calciatrice a finire nei negozi di giocattoli in forma di Barbie, è l’atleta più ambita dagli sponsor. Con Megan Rapinoe è anche la veterana dei mondiali di calcio femminile. Con sei gol e tre assist nella scorsa edizione finora non ha ancora scritto il suo nome nel tabellino dei marcatori.

Contro la Svezia potrebbe essere davvero la volta buona. E lo confermano anche i pronostici Svezia - USA.

Scommessa 3: primo marcatore Alex Morgan 6,00 con William Hill