Serie B, le big (per adesso) deludono: quali scenari per la promozione in A?

Le favorite per le posizioni di vertice in Serie B per ora non hanno convinto. Quali scenari per la promozione in A?

A cinque giornate dall’inizio della Serie B nessuna delle squadre considerate in principio favorite per il salto nella massima categoria italiana è riuscita ad emergere: anzi sino ad ora hanno tutte più o meno deluso le aspettative.

In questo momento infatti la classifica, fisiologicamente ancora corta, vede in testa il Pisa a 11 punti; seguono in scia Brescia, Spezia e Sudtirol a 9 con Juve Stabia, Cittadella e Sassuolo a 8. Tra queste all’inizio solamente Pisa e Spezia, seppur come outsider, erano considerate candidate alla promozione in Serie A.

Inizio a corrente alternata per le contender

Per quanto il campionato sia solamente agli inizi era lecito attendersi qualcosa di più da diverse squadre. In primis dal Palermo, considerato dai bookmaker come una delle grandi favorite alla vittoria della Serie B: la squadra guidata da Dionisi, reduce dalla vittoria esterna per 1-3 con la Juve Stabia ha conquistato 7 punti in 5 partite.

Lo stesso bottino della Cremonese di Giovanni Stroppa che ha alternato ottime partite (come la vittoria contro il Sassuolo) a prestazioni in cui anche giocando bene a tratti non è riuscita a trovare i guizzi vincenti.

Le “neoretrocesse” non brillano: notte fonda Frosinone

Anche le squadre retrocesse dalla massima Serie sono incappate in qualche difficoltà: ad aver fatto meglio sino ad ora è stato il Sassuolo che con il successo esterno contro la Carrarese si è portato a 8 punti. Anche il club guidato da Fabio Grosso non dà ancora la sensazione di aver ingranato le marce alte.

Luci ed ombre, con prevalenza di quest’ultime, anche per la Salernitana. Il club granata ha conquistato 6 punti e nelle ultime uscite contro il neopromosso Mantova e il Pisa ha rimediato due sconfitte consecutive: i 9 gol subiti in 5 partite, quasi due a gara sono un dato allarmante per una squadra che ha comunque dimostrato di avere argomenti tecnici.

La squadra ad aver fatto in assoluto peggio sino ad ora è il Frosinone, che di punti ne ha ottenuti solo 3 senza riuscire mai a vincere una partita: il club ciociaro ha cominciato un nuovo ciclo con Vivarini in panchina cambiando molti interpreti ma i risultati sino ad ora non arrivano e l’ultima sconfitta per 4-0 contro il Brescia certifica emblematicamente le difficoltà del sodalizio laziale.

Samp: avvio stentato

Non sono i ciociari comunque quelli ad aver fatto in assoluto peggio: spicca, in negativo, la Sampdoria. Sebbene non fosse considerata la favorita numero 1 per il salto in Serie A la delusione piu grande di questo inizio di cadetteria resta la squadra blucerchiata: 2 soli i punti conquistati, nonostante un mercato che in dote ha portato tra i tanti nomi due attaccanti come Coda e Tutino, capaci di segnare 36 gol lo scorso anno. La dirigenza blucerchiata è corsa ai ripari esonerando Pirlo e ingaggiando Sottil nella speranza di invertire la rotta ma nelle prime uscite col nuovo tecnico è arrivato un solo punto.

Emerge il Pisa

Ad emergere sino ad ora in questo contesto è il Pisa guidato da Filippo Inzaghi, tecnico specialista della cadetteria. I nerazzurri si sono issati in vetta alla classifica dopo un inizio da 2 pareggi e 3 vittorie, due di queste ottenute contro Palermo e Salernitana. Pur avendo ancora qualcosa da registrare in difesa il club toscano sta dimostrando di essere un collettivo consistente con buone individualità: tra queste emerge Nicholas Bonfanti, attaccante autore di 4 gol in questo inizio. Con questo rendimento sognare non sarebbe proibito.

Quale scenario per la Serie B?

La Serie B essendo un campionato sempre ricco di sorprese non e mai facile da prevedere.

Difficile pensare che il valore assoluto di molte delle squadre in precedenza menzionate non venga fuori alla distanza: Palermo, Cremonese e Sassuolo sono quelle che sulla carta sembrano avere più risorse tecniche per potersi imporre.

Certo comunque rimane che si profila una lotta serrata, nella quale potrebbero inserirsi anche realtà sulla carta meno attese: oltre al Pisa c'è anche lo Spezia di Luca D’Angelo che dopo la salvezza sofferta dello scorso anno per ora si trova in alto e proverà a restarci forte di una squadra rinnovata e più compatta.

Juve Stabia e Cesena, neopromosse arrembanti, potrebbero essere due sorprese, soprattutto i campani, che potrebbero persino fare un percorso simile a quello fatto dal Catanzaro l’anno scorso. La squadra calabrese anche quest’anno resta un collettivo di potenziale come anche il Brescia e Modena che potrebbero inserirsi nella lotta play-off.