Scommettere sulla retrocessione: perché le neo-promosse in Premier League sembrano destinate alla Championship

Scommettere sulla retrocessione: un'alternativa al tradizionale betting antepost. Quali sono le squadre di Premier che rischiano la Championship?

In questo inizio della Premier League 2024/2025 i club neopromossi, Ipswich Town, Leicester City e Southampton, si trovano in acque torbide. Tanto che scommettere sulla retrocessione di questi team potrebbe rivelarsi una scommessa interessante.

Con una sola vittoria ottenuta da questi club dopo sette giornate (quella del Leicester City contro il Bournemouth nell’ultimo turno) la sfida per la permanenza nella massima serie inglese si sta rivelando veramente difficile.

Pronostici e quote retrocessione Premier League: le neopromosse che rischiano

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Premier League: quote retrocessione Eurobet Betway Goldbet Ipswich Town 1.75 1.85 1.80 Leicester City 1.50 1.70 1.75 Southampton 1.22 1.21 1.23

Per ulteriori info sui bookmaker potete consultare la guida sui migliori siti di scommesse. Qui invece invece per saperne di più sul codice bonus bet365.

Il divario si sta allargando

La domanda che ci si pone è se la Premier League rappresenti la sfida più difficile per le neo-promosse nei primi cinque campionati europei. Southampton, Ipswich e Leicester hanno conquistato complessivamente 11 punti.

In Italia le squadre neo-promosse Parma, Como e Venezia hanno ottenuto risultati nettamente migliori in Serie A, raccogliendo un totale di 18 punti.

In Francia Auxerre, Angers e Saint-Etienne francese hanno conquistato 16 punti in Ligue 1, mentre le neopromosse della Liga Leganés, Valladolid ed Espanyol hanno totalizzato 23 punti, anche se in nove giornate.

In confronto, con una media di 0,52 punti a partita, Ipswich, Leicester City e Southampton hanno fatto peggio delle neo-promosse degli altri campionati principali. Fanno eccezione le ultime arrivate in Bundesliga, il St. Pauli e l'Holstein Kiel, che hanno accumulato solo sei punti collettivi (media di 0,50 punti a partita) dopo 6 partite ciascuna.

Va detto che anche l’anno scorso le neo-promosse in Premier hanno fatto fatica. Dopo 7 giornate Burnley, Sheffield United e Luton Town avevano raccolto solamente 9 punti, a conferma dell'intenso sforzo che le neopromosse devono affrontare per evitare la retrocessione immediata.

Guardando al passato, le squadre neopromosse in Premier sono retrocesse tutte e 3 solo due volte nella storia della Premier League, durante le stagioni 1997/98 e la già menzionata 2023/24.

Ipswich Town: la speranza si chiama Liam Delap

Attualmente senza vittorie nelle prime sette partite (con quattro pareggi e tre sconfitte), il ritorno dell'Ipswich Town nella massima serie inglese porta con sé il ricordo della stagione 1969/70, in cui il club registrò un'analoga serie senza vittorie.

Tuttavia, tra queste nubi di tempesta si staglia Liam Delap, acquisto da 20 milioni di sterline dal Manchester City, che si sta rivelando un'ancora di salvezza fondamentale. I quattro gol di Delap in questa stagione sono stati fondamentali, e in particolare il giocatore si è messo in mostra durante l'entusiasmante pareggio per 2-2 dell'Ipswich contro l'Aston Villa con un’importante doppietta.

A livello di squadra il gioco offensivo e di possesso dell'Ipswich sotto la guida di Kieran McKenna, pur essendo sicuramente interessante e bello da vedere, dall’altro lato rivela la fragilità della squadra in fase difensiva, che sta portando a errori pesanti che costano gol subiti.

Inoltre la peggiore prestazione in termini di expected goals (xG) del campionato, appena 0,96 a partita, la pressione su Delap per ottenere risultati costanti appare enorme. Il prodotto dell’Academy del Manchester City può essere determinante per le sorti del club.

Leicester City: il vento sta cambiando?

La fortuna nell’ultima giornata ha sorriso alle “Foxes” che hanno vinto per 1-0 contro il Bournemouth, ponendo fine a un periodo di astinenza di vittorie che in Premier League durava da quasi un anno e mezzo: l’ultimo successo fu il 28 maggio 2023 all’ultima giornata contro il West Ham, in una partita che non bastò per evitare la retrocessione.

I tifosi del Leicester hanno festeggiato tirando un sospiro di sollievo: tuttavia, la fortuna ha certamente inciso, dato che il Bournemouth avrebbe meritato un pareggio o anche di più, vista la quantità di occasioni che ha creato.

Nonostante il promettente clean sheet ottenuto contro le “Cherries”, la solidità difensiva rimane un problema. La statistica degli expected goals against (xGA) del Leicester è la più alta del campionato, con 1,91 a partita, a testimonianza di una difesa che resta ancora da registrare.

La situazione sugli expected goals against in trasferta è ancora più complicata con un clamoroso xGA di 2,46, il dato in questo momento più negativo di tutta la Premier League.

Southampton: baratro o svolta?

La situazione del Southampton va al di là delle mere statistiche e sembra rientrare più nell'ambito psicologico. Per i ‘Saints” rimasti a secco di vittorie nelle ultime 20 partite di Premier League (eguagliato il record negativo senza successi dal 1969) la minaccia della retrocessione sembra già incombente.

La tendenza dei Saints a rinunciare al possesso nelle aree difensive si è rivelata un problema, con sei errori che hanno portato a gol subiti. La squadra di Russell Martin ha conquistato un solo punto in sette partite e si trova nella parte bassa della classifica.

Nonostante l'incoraggiante primo tempo contro l'Arsenal e il vantaggio di Cameron Archer, le sbavature individuali sono state pagate ancora una volta a caro prezzo: emblematico l'errore commesso da Flynn Downes che ha definitivamente ribaltato le sorti della partita.

Questo incidente sottolinea un problema più ampio per il Southampton: la necessità di strutturarsi maggiormente e di saper resistere alle difficoltà, in particolare nelle fasi critiche delle partite.