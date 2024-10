Recensione Netwin: una panoramica completa sull’operatore di scommesse

Analisi e recensioni Netwin per scoprire mercati, sito, assistenza, pro e contro: tutto quello che c’è da sapere

Netwin è un operatore di scommesse attivo sul territorio italiano con licenza ADM n. 15432 che ne certifica l'affidabilità. Presente in Italia dal 2020, pone la massima attenzione ed impegno nel portare avanti la sua attività di bookmaker nel rispetto della normativa in vigore. Si tratta di una realtà in ascesa all'interno dello scenario dei bookmaker in Italia tanto da scalare gradualmente la classifica dei migliori siti scommesse italiani grazie ad un'offerta molto ricca in termini di mercati di scommesse sportive online e giochi.

In questo articolo i lettori troveranno una recensione Netwin completa con tutto quello che c'è da sapere sull’operatore, dalle scommesse al sito, fino ai bonus benvenuto e all’assistenza riservata ai giocatori.

Recensione Netwin: panoramica generale

Il primo punto all'ordine della nostra recensione Netwin è l'aspetto del portale. L’interfaccia del sito nel complesso è abbastanza intuitiva e permette di accedere alla Sezione scommesse così come alle promozioni attive. Una volta entrati nella pagina principale si vede subito al centro una barra del menu che elenca tutte le categorie di gioco disponibili.

Sempre nella stessa barra sono anche presenti le sezioni news e blog. La sezione scommesse appare in alto a sinistra della barra in questione.

Recensione Netwin: bonus e promozioni

Ai nuovi giocatori il bookmaker italiano offre diversi bonus benvenuto, scommesse, casino e tanto altro. Per usufruirne occorre anzitutto essere nuovi utenti, dunque non aver mai aperto un conto di gioco in precedenza sulla piattaforma, e soddisfare termini e condizioni previsti dalla promo. Ricordiamo che la registrazione sui siti di scommesse online è consentita solo ed esclusivamente ai maggiorenni. A seguire maggiori informazioni sulle offerte promozionali disponibili.

Bonus scommesse Netwin: ecco come funziona

Ai nuovi giocatori Netwin offre un Fun Bonus senza deposito ad iscrizione finalizzata, utilizzabile per i giochi del casinò.

Per quanto riguarda il bonus benvenuto scommesse l’operatore prevede un'offerta sul primo deposito (con uno dei metodi qualificanti). È possibile utilizzare il codice presentatore Netwin in fase di iscrizione per aderire ad eventuali iniziative esclusive.

Il bonus sarà accreditato al giocatore nel momento in cui saranno soddisfatte le condizioni previste dall'offerta quale versamento qualificante ma anche rigioco della somma versata e del bonus scommesse stesso su giocate con quota e legatura minima come da T&C.

Qualora l'importo accreditato sia un Real Bonus, questo andrà rigiocato una sola volta su scommesse sportive con un numero di eventi come previsto da regolamento dell'offerta su quota minima. Nel caso in cui invece, come accade spesso per i bonus registrazione senza deposito o per le promozioni per il casinò, si ricevesse un Fun Bonus, questo andrà convertito in Real soddisfacendo dei volumi di giocata più alti entro i limiti di tempo stabiliti.

Bonus casino Netwin

I nuovi utenti che si iscrivono per la prima volta hanno la possibilità di scegliere se usufruire del bonus registrazione, sport o casinò dell'operatore. È importante analizzare l'offerta di benvenuto del bookmaker ai fini di recensioni Netwin oggettive ed esaustive e sotto questo punto di vista le opinioni non possono che essere soddisfacenti.

Come registrarsi su Netwin

Il processo di registrazione su Netwin è complessivamente abbastanza semplice e veloce. Ecco qui gli step da seguire.

Accedere sul sito ufficiale

Cliccare sul bottone grigio “REGISTRATI” situato in alto a destra sulla schermata principale e compilare i campi contrassegnati dall’asterisco rosso. Il processo può essere velocizzato inserendo il proprio codice fiscale che attiverà la compilazione automatica.

Nel secondo step dell'iscrizione gli utenti possono digitare il codice presentatore Netwin qualora ne siano in possesso per attivare iniziative speciali o promo esclusive

Creare il conto di gioco e convalidarlo. Per farlo bisogna inserire i propri dati di gioco ed effettuare la verifica del documento di identità.

Effettuare la prima ricarica sul conto gioco per poter iniziare a scommettere online.

È importante procedere con la verifica del conto (previo invio di un documento di identità) entro 30 giorni dalla registrazione per poter continuare ad utilizzare il proprio account ma anche per poter prelevare eventuali vincite conseguite.

Recensioni Netwin: offerta di benvenuto a confronto con altri bookmakers

È importante per avere un quadro chiaro dell'offerta di questo concessionario di gioco così come per elaborare delle opinioni Netwin oggettive, confrontarlo con altri siti di scommesse sportive online.

Recensione Netwin su scommesse calcio e sportive

Se da un lato potrebbe essere troppo presto per le recensioni Netwin dei giocatori, trattandosi di un nuovo bookmaker italiano, è possibile comunque analizzare il sito per avere una panoramica completa di quel che questo operatore ha da offrire.

La sezione scommesse è, nel complesso, intuitiva e di facile utilizzo. In evidenza nella parte centrale del sito si trova un pannello che indica gli eventi di riferimento della giornata. Sotto la sezione “In evidenza” si trova la casella sugli eventi “Live” ordinata per sport. Scorrendo ulteriormente in basso invece si trovano la sezione “Last Minute” e quella “Top Match”.

Sulla sinistra invece si trovano i mercati sportivi su cui è possibile scommettere. Per quanto riguarda il calcio l’operatore offre un’ampia scelta. Oltre ai principali campionati, competizioni di nazionali e club, il bookie quota anche tornei calcistici molto meno riconosciuti come il campionato armeno e quello ugandese, per citare due esempi abbastanza significativi. Qui sotto invece tutti i mercati sportivi autorizzati dall’operatore.

Calcio

Basket

Tennis

Pallavolo

Formula 1

Moto

Sci alpino

Sci di fondo

Biatlhon

Salto con gli sci

Automobilismo

Badminton

Baseball

Beach volley

Cricket

Football australiano

Football americano

Freccette

Golf

Hockey su ghiaccio

Pallamano

Pallanuoto

Pugilato

Rugby

Snooker

Tennis Tavolo

Vela

Tra gli eventi su cui si può scommettere sono degni di menzione per la nostra recensione Netwin anche quelli legati alla politica o agli eventi di spettacolo.

Per quanto riguarda il payout la media generale si assesta sul 95% ma va sottolineato come in alcuni casi di partite di Serie A costeggi o superi il 96%: trattasi di una percentuale nel complesso molto competitiva.

Scommesse live

Come già accennato in precedenza in questa recensione Netwin per le scommesse Live, all’interno del sito si trova l'omonimo bottone in alto nella schermata, accanto alla sezione scommesse. Una volta entrati nella sezione spuntano tutti gli eventi in corso sui quali è possibile giocare.

La selezione di sport su cui si può scommettere live è abbastanza ampia e non riguarda solamente calcio, basket e altre realtà più mainstream. L’elenco di sport ed eventi su cui è possibile scommettere è visibile nell’omonima sezione.

Inoltre per alcuni eventi è disponibile anche l’opzione cash-out, segnalata con una scritta sulla casella di gioco, per chiudere in anticipo la propria giocata.

Cashout Netwin: come funziona

Netwin offre ai propri utenti anche l’opzione cashout. Gli eventi sui quali è possibile chiudere in anticipo la propria giocata sono quelli in cui nella sezione live appare la scritta bianca in sfondo viola “cashout”. Generalmente il cashout è possibile sulla maggior parte degli sport quotati da Netwin ma la scelta degli eventi, così come la tempistica di utilizzo del cashout su singolo match, è a discrezione dell’operatore.

Netwin offre un servizio streaming?

È fondamentale per una recensione Netwin completa analizzare ogni aspetto del nuovo concessionario di gioco individuando tutti i servizi messi a disposizione dei giocatori. Al momento l'operatore non mette a disposizione degli utenti un servizio streaming per seguire live gli eventi su cui si è scommesso. Per gli aggiornamenti in tempo reale si può comunque utilizzare la finestra livescore “cliccando” l’ultimo bottone a destra del menu “Live”.

App Netwin scommesse per dispositivi mobili

Gli utenti di questo bookmaker possono usufruire di un’applicazione da utilizzare sui propri smartphone. Aspetto largamente apprezzato dalle opinioni Netwin. Per i device Apple l’app è scaricabile direttamente dall’AppStore mentre per gli utenti Android è necessario visitare il sito, scaricare il file apk e abilitare il dispositivo all’installazione di applicazioni di origine sconosciuta. L’utilizzo dell’app (non disponibile sul PlayStore per un divieto normativo) resta comunque consentito in quanto il bookmaker è autorizzato dall’ADM.

Altri bonus Netwin

Netwin offre anche altre promozioni riguardanti i bonus multipla e le quote maggiorate. Per saperne di più sulle suddette promo e su altre eventuali iniziative consultare il sito dell’operatore e la sezione "promozioni".

Metodi di pagamento disponibili

Altro punto fondamentale per avere su Netwin recensione chiara ed oggettiva è l'analisi dei metodi di pagamento che i giocatori possono utilizzare per depositare fondi e prelevare sulla piattaforma di gioco. Nella tabella seguente i lettori troveranno un quadro dei canali offerti.

Metodi di pagamento Versamenti Prelievi Carte di credito (Safe charge) Sì Sì Bonifico conto corrente bancario o postale Sì Sì Scratch card (ricarica) Sì No Voucher No Sì Skrill Sì Sì OnShop (buono spesa digitale) Sì No Paypal Sì Sì

Per conoscere nel dettaglio modalità e tempistiche di versamento e prelievo si può consultare il sito ufficiale. Ogni metodo, infatti, potrebbe avere tempi più o meno brevi di accredito così come potrebbe prevedere delle commissioni a seconda del canale di pagamento utilizzato.

Assistenza clienti

Un elemento importante per le recensioni Netwin è la valutazione del servizio di assistenza ai giocatori. Il servizio clienti del concessionario di gioco può essere raggiunto sia telefonicamente, che via e-mail che attraverso la piattaforma messaggistica Whatsapp. Ecco qui la panoramica completa per quel che riguarda la disponibilità oraria dei servizi.

Telefono: 800694971 da lunedì a domenica dalla 08:30 alle 23:00

800694971 da lunedì a domenica dalla 08:30 alle 23:00 email : helpdesk@netwin.it da lunedì a domenica dalla 08:30 alle 23:00

: helpdesk@netwin.it da lunedì a domenica dalla 08:30 alle 23:00 WhatsApp : 3668756351 da lunedì a domenica dalla 08:30 alle 23:00

Netwin: recensione e considerazioni finali

In conclusione della nostra recensione Netwin possiamo considerare complessivamente la proposta dell'operatore abbastanza competitiva: la scelta dei mercati di gioco è molto vasta con quote interessanti e il cashout rappresenta un’opzione importante per gli scommettitori.

I servizi offerti ai giocatori rientrano a grandi linee nella media di settore italiana. Certo l’assenza dello streaming potrebbe risultare una pecca per i giocatori orientati sul live betting: al di là di questo Netwin resta comunque un’ottima scelta sia per i novizi che per scommettitori più esperti alla ricerca di mercati diversi.

FAQ - Domande Frequenti

È sicuro scommettere su Netwin?

Sì, poiché Netwin è operatore autorizzato dalla ADM con la licenza 15432 e ciò lo rende una piattaforma sicura, legale e affidabile.

Quali bonus offre Netwin ai propri utenti?

Oltre al bonus di benvenuto per i nuovi iscritti, il concessionario di gioco offre anche quote maggiorate e bonus su scommesse multiple di ogni genere. Per saperne di più su questo aspetto e su eventuali nuove iniziative dell’operatore bisogna consultare il sito ufficiale.

Quali mercati calcistici sono disponibili sul sito?

Su Netwin è possibile scommettere sui principali campionati italiani e stranieri, sulle competizioni continentali di club e internazionali. In generale il bookmaker quota gli eventi calcistici di 56 nazioni sparse in tutti i continenti.