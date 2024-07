In questo articolo i lettori troveranno un confronto quote vincente Copa America 2024, pronostici e consigli per scommettere online.

Nella presente guida gli appassionati di betting troveranno le migliori quote vincente Copa America ed i pronostici per l'evento dei nostri esperti attraverso un'analisi dei match e tutte le info utili per poter scommettere consapevolmente sul torneo.

Con la clamorosa eliminazione del Brasile per mano dell’Uruguay ai calci di rigore, la Copa America 2024 entra nel vivo con due semifinali di tutto rispetto. Da un lato l’albiceleste di Leo Messi se la vedrà contro il Canada nel New Jersey, con i nordamericani che hanno eliminato il Venezuela ai calci di rigore. Di tutt’altro calibro la partita che si giocherà a Charlotte, con la Colombia che, dopo aver passeggiato contro Panama vincendo per 5 a 0, affronterà l’Uruguay giustiziere dei verdeoro. Rimane l’Argentina la principale candidata alla vittoria finale, anche se gli scommettitori prevedono che l’Uruguay potrebbe essere un cliente scomodo per chiunque lo andrà ad affrontare, in una Copa America che vede 3 dei 4 tecnici delle squadre rimaste provenire proprio dal paese natale di Diego Armando Maradona. Oltre ai campioni in carica guidati da Lionel Scaloni infatti, la Colombia e l’Uruguay sono rispettivamente allenati da Nestor Lorenzo e Marcelo Bielsa.

Quote e pronostici vincente Copa America 2024

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Lionel Messi vuole vincere a Miami

Campione del mondo ai mondiali del Qatar del 2022, con l’ennesima vittoria della sua carriera il capitano degli argentini Leo Messi potrebbe provare l’assalto anche al prossimo pallone d’oro. Dopo aver terminato la fase a gironi a punteggio pieno, i campioni in carica dell’Argentina tuttavia hanno faticato non poco contro l’Ecuador ai quarti di finale, riuscendo a superare La Tricolor soltanto ai calci di rigore. Ecco quindi che l'Argentina è favoritissima dalle quote vincente Copa America e pronostici.

Scommessa 1; Argentina campione: 1,80 con bet365

L’Uruguay vuole superare l’Argentina per trofei vinti

Dopo non esser riuscita ad andare oltre i quarti di finale nelle ultime due Copa America, la nazionale allenata da Bielsa è finalmente riuscita ad approdare alle semifinali. Vincente e convincente già nella fase a gironi, la Celeste potrebbe essere la sorpresa del torneo e potrebbe provare a vincere la sua 16esima Coppa America, superando così l’Argentina per trofei vinti.

Scommessa 2; Uruguay campione: 4,00 con Sisal

Il sogno della Colombia

Terza candidata alla vittoria finale stando ai pronostici e quote vincente Copa America è la nazionale colombiana allenata da Nestor Lorenzo. Los cafeteros se la vedranno in semifinale contro un Uruguay reduce dalla vittoria dagli undici metri contro il Brasile e potrebbero approfittare della stanchezza fisica e mentale degli avversari. Con in squadra il capocannoniere del torneo (insieme a Leo Messi) Luis Fernando Diaz, i colombiani pur partendo leggermente sfavoriti proveranno a conquistare la finale per provare a portare a casa un trofeo che sono stati capaci di vincere una sola volta nel 2001.

Scommessa 3; Colombia campione: 4,50 con William Hill