In questo articolo tutti i pronostici Verona - Napoli dei nostri esperti di scommesse sportive con confronto quote e probabili formazioni.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Verona - Napoli confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per la nona giornata di Serie A.

Sarà il match tra Verona e Napoli, in programma sabato 21 ottobre alle ore 15.00 allo Stadio Bentegodi, la partita che farà ripartire il campionato dopo la sosta dovuta agli impegni delle Nazionali. Entrambe le formazioni sono reduci da una sconfitta prima della sosta, gli scaligeri a Frosinone, gli azzurri tra le mura amiche dove sono stati sconfitti per 3 a 1 dalla Fiorentina.

I nostri pronostici Verona - Napoli

I nostri pronostici Verona - Napoli bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 0-2 Napoli 7.50 8.25 7.00 Kvicha Kvaratskhelia marcatore nell’incontro 3.25 3.00 3.10 Risultato esatto 0-0 11.00 10.50 11.00

Come scommettere su Verona - Napoli

C’è voglia di riscatto quindi per entrambe le squadre. Baroni dovrebbe riuscire a recuperare Dawidowicz che tornerà nella difesa a tre insieme a Magnani e Coppola. A centrocampo, invece, spazio a Faraoni e Lazovic sulle fasce con Folorunsho e Suslov centrali. Bonazzoli guiderà l’attacco gialloblù sostenuto da Duda e Ngonge.

Tra gli azzurri recuperato Rrahmani in difesa che farà coppia con Natan. Completano il reparto difensivo Di Lorenzo e Mario Rui. Spazio a Cajuste e Zielinski ai lati di Lobotka a centrocampo. Out Osimhen, gioca Simeone al centro dell’attacco affiancato da Politano e Kvaratskhelia.

Probabili formazioni Verona - Napoli

Per dei pronostici Verona - Napoli vincenti occorre analizzare le probabili formazioni delle due squadre. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara della nona giornata di Serie A:

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Coppola, Dawidowicz; Faraoni, Folorunsho, Suslov, Lazovic; Ngonge, Duda; Bonazzoli.

Montipò; Magnani, Coppola, Dawidowicz; Faraoni, Folorunsho, Suslov, Lazovic; Ngonge, Duda; Bonazzoli. NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia.

Il Napoli non vuole lasciare scappare le prime

Dopo la batosta in casa contro una sorprendente Fiorentina, Rudi Garcia è stato messo in discussione soprattutto da parte dell’esigente tifoseria partenopea. Una vittoria contro i gialloblu potrebbe raffreddare un ambiente che già sembra esser diventato fin troppo caldo per l’allenatore francese. Indipendentemente da tutto, gli azzurri sono i favoriti dai pronostici Verona - Napoli.

Scommessa 1; risultato esatto 0-2 Napoli: 7,50 con bet365

Sarà la volta del georgiano?

Dopo essere finalmente tornato in gol dopo 12 mesi con la maglia della sua nazionale, Kvara è intenzionato a gonfiare la rete anche in campionato. Al gol contro l’Udinese nel 4 a 1 alla sesta giornata non ne sono seguiti altri. Il georgiano spera di interrompere il digiuno contro il Verona. Nonostante la mancanza di reti, resta comunque un top favorito dalle quote marcatori Verona - Napoli.

Scommessa 2; Kvicha Kvaratskhelia marcatore nell’incontro: 3,00 con Sisal

Il Verona per allontanarsi dalla parte bassa della classifica

Gli scaligeri erano partiti forte in Campionato, con 7 punti conquistati dopo le prime 4 partite. Tuttavia, dopo l’1 a 0 a San Siro contro il Milan ad oggi è arrivato solo un misero punticino conquistato a Torino contro i granata. Per allontanarsi dalla parte bassa della classifica i gialloblu dovranno sicuramente fare di meglio. Un pareggio secondo i pronostici Verona - Napoli è improbabile, ma non impossibile.

Scommessa 3; risultato esatto 0-0: 11,00 con William Hill