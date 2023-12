In questa guida i lettori troveranno i pronostici Verona - Lazio dei nostri esperti con confronto quote e consigli utili per scommettere sul match.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Verona – Lazio, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul big match di venerdì sera.

Si giocherà allo stadio Bentegodi di Verona sabato 9 Dicembre alle 15 la sfida tra biancocelesti e scaligeri, partita che inaugurerà gli anticipi del sabato per la quindicesima giornata di Serie A.

I nostri pronostici Verona - Lazio

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

I nostri pronostici Verona - Lazio bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.15 2.00 2.05 Risultato esatto 1-2 Lazio 9.00 9.00 9.00 Ciro Immobile primo marcatore 5.00 5.00 5.00

Come scommettere su Verona – Lazio: analisi match e pronostici

I veneti sono reduci dal rocambolesco pareggio per 3-3 contro l’Udinese, mentre i biancocelesti in settimana hanno conquistato l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia, battendo per 1 a 0 il Genoa all’Olimpico. Obiettivi diversi in campionato. Gli scaligeri puntano a confermarsi nella parte sinistra della classifica, mentre la Lazio è nel lotto delle squadre in lizza per un posto in Champions League.

Probabili formazioni Verona - Lazio

Per i pronostici Verona – Lazio occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

VERONA (4-3-3): Montipò; Faraoni, Amione, Hien, Doig; Duda, Folorunsho, Suslov; Ngonge, Djuric, Lazovic.

Montipò; Faraoni, Amione, Hien, Doig; Duda, Folorunsho, Suslov; Ngonge, Djuric, Lazovic. LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Gila, Marusic; Guendouzi, Rovella, Kamada; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

Confrontare le quote vincente della partita Verona – Lazio permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

I biancocelesti per segnare più gol

Il Verona ha finora subìto 21 reti, ed è, attualmente la quarta peggior difesa del campionato di Serie A. La Lazio non è andata a segno soltanto in 2 dei suoi ultimi match disputati. Dopo aver avuto all’inizio di campionato le polveri bagnate, la squadra di Sarri sembra aver trovato continuità anche sotto porta. La difesa degli scaligeri potrebbe concedere più di un’occasione a Immobile e soci come confermano i pronostici Verona - Lazio degli esperti.

Scommessa 1; over 2.5: 2,15 con bet365

La Lazio per un’altra vittoria

Tra coppe e campionato la Lazio ha vinto meritatamente le ultime 3 partite. Contro il Verona i biancocelesti avranno la possibilità di agganciare la Fiorentina al sesto posto, per potersi così sempre più avvicinare alla zona Champions. Partita difficile indubbiamente, stando ai pronostici Verona - Lazio. Una vittoria però porterebbe morale agli uomini di Sarri, che la prossima giornata di campionato ospiteranno all’Olimpico l’Inter capolista.

Scommessa 2; risultato esatto 1-2 Lazio: 9,00 con Sisal

C’è solo un capitano

Dopo la doppietta in Champions, che ha permesso alla sua squadra di conquistare gli ottavi di finale con un turno d’anticipo, nelle successive 2 vittorie della Lazio Ciro Immobile è rimasto a secco. Miglior marcatore di sempre per i biancocelesti, il numero 17 nato a Torre Annunziata vuole approfittare della partita contro il Verona per poter riuscire ad andare di nuovo a segno in campionato. Sono finora soltanto 4 le reti di Immobile nel torneo, e contro gli scaligeri il capitano della Lazio vuole migliorare il suo score. È tra i favoriti dalle quote marcatore Verona - Lazio.

Scommessa 3; Ciro Immobile primo marcatore: 5,00 con William Hill