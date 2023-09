Guida ai pronostici Verona - Bologna con confronto quote, consigli utili e dritte per scommettere sul posticipo di Serie A.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Verona – Bologna confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per la quarta giornata di Serie A.

Sarà la gara del Bentegodi il match che chiuderà la quarta giornata di Serie A, con i felsinei che partono leggermente coi favori del pronostico. Separate da 2 punti in classifica, Verona e Bologna hanno già subìto una sconfitta ma hanno anche raccolto punti pesanti contro squadre più titolate. I rossoblu sono riusciti a conquistare un punto a Torino contro la Juventus, mentre gli scaligeri hanno battuto la Roma per 2 a 1 tra le mura amiche.

I nostri pronostici Verona - Bologna

I nostri pronostici Verona vs Bologna bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.10 2.00 2.00 Joshua Zirkzee marcatore nell’incontro 3.25 3.75 3.80 Risultato esatto 0 – 1 Bologna 7.50 8.00 7.50

Pronostici Verona - Bologna: analisi del match

Tanti ballottaggi aperti nel Verona, a partire dalla difesa. Sembrano certi del posto sia Magnani che Dawidowicz davanti a Montipò, mentre si giocano l'ultimo posto Coppola e Hien. A centrocampo Duda dovrebbe essere affiancato da Serdar, con Doig a sinistra. A destra Faraoni sembra leggermente favorito su Terracciano e Folorunsho dovrebbe rimpiazzare l'infortunato Lazovic sulla trequarti. Nessun dubbio intorno alla presenza dal 1' di Ngonge, mentre in attacco si contendono il ruolo di prima punta Jordi Mboula e Federico Bonazzoli.

Skorupski dovrebbe prendere il suo posto a protezione dei pali del Bologna. Davanti a lui Posch, Beukema, Lucumí e Kristiansen. I due posti in mediana nel 4-2-3-1 di Thiago Motta se li giocano Aebischer, Freuler e Nikola Moro. Passando alla trequarti sulla destra dovrebbe agire Riccardo Orsolini. Al suo fianco, dietro a Zirkzee, sicuro del posto Ferguson. Chiude il tridente di trequartisti del Bologna Ndoye, ma occhio al possibile inserimento dal 1' di Karlsson.

Probabili formazioni Verona – Bologna

Conoscere la rosa dei giocatori che disputerà il match è importante per elaborare dei pronostici Verona - Bologna vincenti. Ecco gli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara della quarta giornata di Serie A:

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Dawidowicz, Coppola; Terracciano, Serdar, Duda, Doig; Ngonge, Folorunsho; Mboula.

Montipò; Magnani, Dawidowicz, Coppola; Terracciano, Serdar, Duda, Doig; Ngonge, Folorunsho; Mboula. BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumí, Kristiansen; Moro N., Freuler; Orsolini, Ferguson, Karlsson; Zirkzee.

Il Verona per la ripresa

Dopo aver sorpreso tutti con due vittorie nelle prime due uscite stagionali in Serie A, contro Empoli e Roma, il Verona ha incassato il primo ko venendo sconfitto dal Sassuolo per 3-1.

La partita contro il Bologna può essere il match della svolta anche se i pronostici Verona - Bologna dei bookmaker online non si sbilanciano troppo con i risultati fissi.

Scommessa 1: over 2.5: 2,10 con bet365

Un centravanti olandese per il Bologna

Avendo conquistato a suon di ottime partite, la fiducia del tecnico Thiago Motta, Joshua Zirkzee ha guidato il Bologna alla rimonta contro il Cagliari segnando la rete del pareggio, e rendendosi protagonista di ottime giocate. Il tecnico italobrasiliano si aspetta molto dal classe 2001.

Scommessa 2: Joshua Zirkzee marcatore nell’incontro: 3,75 con Sisal

La solidità dei felsinei

Dopo l’1 a 1 di Torino contro la Juventus, il Bologna ha già dimostrato di non temere i campi difficili. Dopo la rimonta di Cagliari, la squadra allenata da Thiago Motta è intenzionata a fare risultato anche a Verona confermando i pronostici Verona - Bologna che danno il team in trasferta come leggermente favorito.

Scommessa 3: Risultato esatto 0-1 Bologna: 7,50 con William Hill