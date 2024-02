In questo articolo si possono trovare i pronostici Udinese – Monza, quote dei bookmakers e analisi della partita di sabato 3 febbraio ore 15.00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Udinese – Monza, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match che avrà luogo in Friuli.

Dopo aver perso per 2 a 0 contro l’Atalanta a Bergamo, i bianconeri ospitano il combattivo Monza di Raffaele Palladino, attualmente al 12esimo posto in classifica.

I nostri pronostici Udinese – Monza

Il nostro pronostico Udinese - Monza bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.00 1.90 1.85 Risultato esatto 1-1 6.50 6.25 6.00 Pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo 2.10 2.10 2.10

Come scommettere su Udinese – Monza: analisi match e pronostici

Ancora a caccia della prima vittoria del 2024, l’Udinese di Cioffi riceve un Monza reduce dal successo interno contro il Sassuolo. I brianzoli attualmente si trovano a + 10 dalla zona retrocessione e a -6 dal sesto posto che vorrebbe poter dire Europa la prossima stagione.

Probabili formazioni Udinese - Monza

Per i pronostici Udinese – Monza occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Pereyra; Lucca.

Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Pereyra; Lucca. MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Marì, Caldirola; Birindelli, Gagliardini, Pessina, Ciurria; Colpani, Mota; Djuric.

Confrontare le quote vincente della partita Udinese – Monza permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Due difese leggere

Con 37 reti subìte, quella dell’Udinese è una delle retroguardie più battute della Serie A e dall’altro lato c’è il Monza che, tra le prime 12 in classifica, è la formazione che ha concesso più reti agli avversari. Logico quindi aspettarsi, anche a detta dei pronostici Udinese – Monza, una gara che potrebbe regalare più di due reti.

Scommessa 1; over 2.5: 2,00 con bet365

I bianconeri a caccia di un risultato utile

Dopo Milan e Atalanta, c’è un’altra formazione lombarda sulla strada dell’Udinese. Viste le sconfitte contro rossoneri e nerazzurri, la squadra allenata da Gabriele Cioffi vorrà sicuramente che l’esito del match sia diverso, e cercherà in tutti i modi di conquistare un risultato utile contro il Monza. Potrebbe esserci un equilibrio tra le due squadre che potrebbe portare ad un pareggio, come suggeriscono alcuni pronostici Udinese - Monza.

Scommessa 2; risultato esatto 1-1: 6,25 con Sisal

Abbonati al pareggio

Di tutte e 20 le squadre che compongono la Serie A, arrivati alla 23esima giornata, l’Udinese è la formazione che ha pareggiato più di tutte. Sono ben 12 le partite concluse dai bianconeri in perfetta parità, nessuno come loro nel torneo. 7 pareggi 7 vittorie e 8 sconfitte per quanto riguarda i brianzoli che hanno però subìto 9 reti in meno rispetto ai friulani. Viste le premesse, i pronostici Udinese – Monza prevedono la possibilità di un pareggio tra le due formazioni alla fine dei primi 45 minuti.

Scommessa 3; pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo: 2,10 con William Hill