In questa pagina i lettori troveranno i nostri pronostici Udinese - Milan con confronto quote dei bookmaker online e info utili sul match di sabato.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Udinese – Milan, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul primo posticipo serale della 21esima giornata di Serie A prevista sabato 20 gennaio alle ore 20.45 al Bluenergy Stadium di Udine.

Il Milan in trasferta ad Udine per provare a blindare ancora di più il terzo posto, friulani che vogliono allontanarsi sempre di più dalla zona calda della classifica.

I nostri pronostici Udinese - Milan

Il nostro pronostico Udinese - Milan bet365 Sisal William Hill Pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo 2.20 2.20 2.15 Risultato esatto 0-1 Milan 7.50 7.50 7.00 Olivier Giroud marcatore dell’incontro 2.62 2.50 2.60

Come scommettere su Udinese – Milan: analisi match e pronostici

L’Udinese reduce da un buon pareggio per 2 a 2 all’Artemio Franchi contro la Fiorentina, ospita un Milan galvanizzato dalla convincente vittoria per 3 a 1 contro la Roma a San Siro.

Probabili formazioni Udinese - Milan

Per i pronostici Udinese – Milan occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Pérez, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara, Pereyra, Lucca.

Okoye; Ferreira, Pérez, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara, Pereyra, Lucca. MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Adli, Tijjani Reijnders; Christian Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

Confrontare le quote vincente della partita Udinese – Milan permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

L’Udinese per crederci

Più di una volta durante questa stagione, i bianconeri allenati da Cioffi hanno dimostrato di considerare ben poco il blasone delle squadre che avevano di fronte, arrivando così a metterle in difficoltà e spesso facendo anche saltare il banco e conquistando insperate vittorie. A riprova di ciò ci sono i successi a San Siro contro il Milan, in occasione dell’11esima giornata del girone d’andata e, soprattutto, la netta vittoria per 3 a 0 che ha ridimensionato le ambizioni del Bologna. Contro il Milan i bianconeri proveranno a fare la loro partita, cercando di conquistare un preziosissimo risultato utile, e magari stravolgendo i pronostici Udinese - Milan.

Scommessa 1; pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo: 2,20 con bet365

Blindare il terzo posto

Dopo la vittoria netta di San Siro contro la Roma, il Milan allenato da Stefano Pioli ha tutta l’intenzione di blindare il terzo posto e, magari, approfittare di eventuali passi falsi delle squadre che lo precedono in classifica. Contro l’Udinese i rossoneri cercheranno la seconda vittoria in trasferta consecutiva, favorita dalle quote e pronostici Udinese - Milan.

Scommessa 2; risultato esatto 0-1 Milan: 7,50 con Sisal

La certezza del 9

Olivier Giroud è andato a segno anche contro la Roma. E’ stato suo infatti, il secondo dei tre gol francesi che hanno steso i giallorossi e, conseguentemente, fatto esonerare Josè Mourinho dalla panchina giallorossa. Il numero 9 francese grazie al suo gol è arrivato in doppia cifra in Serie A, e i pronostici Udinese – Milan prevedono che il transalpino possa essere uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 3; Olivier Giroud marcatore nell’incontro: 2,60 con William Hill