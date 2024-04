Pronostici Udinese – Inter e informazioni utili per scommettere: nerazzurri favoriti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Udinese – Inter e l’analisi della partita prevista alle ore 20:45 di lunedì 8 aprile.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Udinese – Inter, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul Monday night match tra friulani e nerazzurri.

La sfida tra gli uomini allenati da Gabriele Cioffi e quelli guidati da Simone Inzaghi chiuderà la 31esima giornata di Serie A.

I nostri pronostici Udinese – Inter

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Udinese - Inter bet365 Sisal William Hill Inter in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.00 2.00 1.95 Risultato esatto 0-2 Inter 7.00 7.25 7.00 Lautaro Martinez marcatore nell’incontro 2.10 2.00 2.00

Come scommettere su Udinese – Inter: analisi match e pronostici

I bianconeri sono reduci da un pareggio nella sfida contro il Sassuolo in occasione dell’ultima giornata di campionato, e ospitano la capolista Inter in piena corsa verso il suo ventesimo titolo. Visto il calendario non propriamente semplice che l’aspetta, con gli scontri diretti contro Lecce Empoli e Frosinone previsti nelle ultime 3 giornate, i friulani devono sfruttare al massimo il calore del loro pubblico per accumulare preziosi punti salvezza tra le mura amiche del Bluenergy.

Probabili formazioni Udinese - Inter

Per i pronostici Udinese – Inter occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

UDINESE (3-5-1-1) : Okoye; Perez, Bijol, Giannetti; Pereyra, Payero, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin; Success.

: Okoye; Perez, Bijol, Giannetti; Pereyra, Payero, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin; Success. INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

Confrontare le quote vincente della partita Udinese – Inter permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Sbrigare subito la pratica Udinese

L’Inter quest’anno ha dimostrato più di un’occasione di essere praticamente ingiocabile. Gli uomini di Inzaghi sono una macchina da guerra, e cercheranno di sbrigare la “pratica” Udinese già nel primo tempo provando a passare in vantaggio già nella prima frazione di gioco. Naturalmente i pronositici Udinese - Inter sono con i nerazzurri.

Scommessa 1; Inter in vantaggio alla fine del 1° tempo: 2,00 con bet365

Avvicinarsi alla seconda stella

Una vittoria contro i bianconeri proietterebbe i nerazzurri verso la certezza quasi matematica del ventesimo scudetto. Stagione da incorniciare quella della beneamata. Nonostante le eliminazioni rimediate in Coppa Italia e in Champions League, in Serie A la squadra allenata da Simone Inzaghi si è sempre dimostrata superiore a tutte le formazioni che ha incontrato, lasciando praticamente il vuoto dietro di sé.

Scommessa 2; risultato esatto 0-2 Inter: 7,25 con Sisal

Lautaro Martinez vuole ritrovare il gol

Dopo aver ritrovato il gol dopo più di 18 mesi con la maglia della nazionale argentina, Lautaro Martinez proverà a ritrovare la via della rete anche in Serie A. L’argentino manca l’appuntamento col gol in campionato dallo scorso 28 febbraio in occasione del 4 a 0 contro l’Atalanta a San Siro. Contro l’Udinese il capitano nerazzurro spera finalmente di interrompere il digiuno, e anche i pronostici Udinese – Inter lo indicano come uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 3; Lautaro Martinez marcatore nell’incontro: 2,00 con William Hill