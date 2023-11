In questo articolo si possono trovare i pronostici Atalanta - Udinese con confronto quote dei bookmaker online e probabili formazioni.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Udinese – Atalanta confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie A.

E’ in programma alle ore 15.00 al Bluenergy Stadium di Udine, la gara tra Udinese e Atalanta. I friulani sono reduci dalla prestigiosa vittoria di San Siro, dove hanno battuto il Milan per 1 a 0.

Discorso inverso quello per gli uomini di Gasperini, che hanno capitolato al Gewiss Stadium venendo sconfitto per 2 a 1 dalla capolista Inter.

Gli uomini di Cioffi per la prima volta in stagione hanno vinto e inseguono il bis, per quello che sarebbe il primo successo interno della stagione. Adesso l'Udinese è chiamata al primo squillo interno della stagione, con l'imbattibilità che dura da cinque gare di fila: 4 pareggi consecutivi e la vittoria in casa del Diavolo. Per la prima volta in stagione, friulani fuori dalla zona retrocessione.

Nerazzurri scivolati al quinto posto, dopo la sconfitta casalinga contro l'Inter per 2-1 e il contemporaneo successo del Napoli a Salerno: azzurri quarti con 21 punti e gli orobici ad inseguire con 19.

I nostri pronostici Atalanta - Udinese

I nostri pronostici Atalanta - Udinese bet365 Sisal William Hill Gianluca Scamacca marcatore nell’incontro 2.87 2.75 2.87 Atalanta in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.62 2.60 2.50 Risultato esatto 0-1 Atalanta 8.00 7.50 7.50

Probabili formazioni Udinese – Atalanta

Per dei pronostici Udinese - Atalanta accurati, è importante conoscere le probabili formazioni delle due squadre. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Kabasele, Bijol, Perez; Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Pereyra, Success.

Silvestri; Kabasele, Bijol, Perez; Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Pereyra, Success. Atalanta (3-4-1-2); Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, De Roon, Ederson, Zappacosta; Koopmeiners; Lookman, Scamacca.

Confrontare le quote vincente della partita Udinese – Atalanta permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Il momento positivo di Scamacca

Non è bastato il suo gol contro l’Inter a evitare la sconfitta per i bergamaschi. Contro l’Udinese Gianluca Scamacca cercherà di nuovo la rete, questa volta per regalare 3 punti all’Atalanta. È di fatto tra i favoriti dalle quote marcatore Udinese - Atalanta.

Scommessa 1; Gianluca Scamacca marcatore nell’incontro: 2,87 con bet365

L’Atalanta per ritrovare la continuità

Con 6 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte, gli uomini di Gasperini sono al quinto posto, a 2 punti dal Napoli campione d’Italia. Gli orobici devono cercare di essere più continui nei risultati se vorranno raggiungere la zona Champions. La trasferta non sarà facile, ma sono comunque favoriti dalle quote e pronostici Udinese - Atalanta.

Scommessa 2; Atalanta in vantaggio alla fine del 1° tempo: 2,60 con Sisal

La Dea cerca la quarta vittoria in trasferta

Sono 3 le vittorie in trasferta per i nerazzurri finora. La squadra di Gasperini ha conquistato 3 punti a Empoli, Verona e a Reggio Emilia contro il Sassuolo. I bergamaschi cercheranno di portare a casa una vittoria anche contro l’Udinese, come previsto dai principali pronostici Udinese - Atalanta degli esperti.

Scommessa 3; risultato esatto 0-1 Atalanta: 7,50 con William Hill