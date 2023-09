In questo articolo i lettori troveranno i pronostici Tottenham - Liverpool con confronto quote e consigli utili per scommettere sul big match.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Tottenham - Liverpool confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per la settima giornata della Premier League inglese.

Spurs e Reds si affronteranno sabato 30 settembre alle ore 18.30 (ora italiana) al New White Hart Lane, situato nel quartiere londinese di Tottenham.

Gli uomini di Klopp cercheranno di fare risultato a Londra per non lasciar scappare il Manchester City primo in classifica distante due lunghezze.

Gli Spurs, guidati da Ange Postecoglu, sono una delle quattro formazioni in Premier League ancora a zero sconfitte e cercheranno in tutti i modi di non interrompere questa striscia di risultati utili consecutivi. Un match tra grandi, insomma, destinato a regalare spettacolo, come solo la Premier League sa fare.

I nostri pronostici Tottenham - Liverpool

I nostri pronostici Tottenham - Liverpool bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 1-1 9.50 8.50 8.00 Heung-Min Son marcatore nell’incontro 2.37 2.50 2.62 Under 2.5 3.00 3.00 2.75

Probabili formazioni Tottenham - Liverpool

Per dei pronostici Tottenham - Liverpool vincenti, occorre analizzare le formazioni delle squadre che si sfideranno. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara della settima giornata della english Premier League:

Tottenham (4-2-3-1): Vicario; Porro; Romero; Van de Ven; Udogie; Sarr; Bissouma; Kulusevski; Maddison; Solomon, Son Heung-Min.

Vicario; Porro; Romero; Van de Ven; Udogie; Sarr; Bissouma; Kulusevski; Maddison; Solomon, Son Heung-Min. Liverpool (4-3-3): Alisson; J.Gomez; Konatè; Van Dijk; Robertson; Mac Allister; C.Jones; Szoboszlai; Salah; Nunez; L.Diaz.

Confrontare le quote vincente della partita Tottenham – Liverpool permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Forze simili in campo

Entrambe le formazioni hanno segnato finora 15 reti, 1 in meno rispetto al City capolista. Il Liverpool è reduce da una prova di forza contro il West Ham, battuto 3 a 1 ad Anfield, mentre gli Spurs hanno pareggiato per 2 a 2 il derby tutto londinese contro l’Arsenal all’Emirates Stadium. Difficile pronosticare un vero e proprio risultato dato che le squadre sono sullo stesso livello, ma non si può escludere dai pronostici Tottenham - Liverpool un pareggio.

Scommessa 1; risultato esatto 1-1: 9,50 con bet365

L’importanza del Capitano

Dopo la cessione di Harry Kane, l’unica certezza per il Tottenham si chiama Heung-Min Son. Il coreano, divenuto capitano dopo la cessione del bomber inglese al Bayern, ha già realizzato 5 reti in questo avvio di campionato, e non vuole certo fermarsi. Risulta infatti favorito dalle quote marcatore Tottenham - Liverpool

Scommessa 2; Heung-Min Son marcatore nell’incontro: 2,50 con Sisal

Due difese solide

Quelle di Tottenham e Liverpool sono rispettivamente la quarta e la seconda miglior difesa in Premier League. Le prestazioni tra i pali di Vicario hanno regalato agli Spurs già due clean sheet da quando è iniziato il campionato. Il portiere italiano si è saputo imporre con carattere in una competizione impegnativa come quella d’oltremanica. Un under 2.5 potrebbe essere uno dei risultati probabili secondo i pronostici Tottenham - Liverpool degli esperti.

Scommessa 3; under 2.5: 2,75 con William Hill