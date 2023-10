Ecco i pronostici Torino - Verona con confronto quote dei bookmakers, analisi della partita e probabili formazioni per scommettere sul match.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Torino - Verona confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per la settima giornata di Serie A.

Torino e Verona si affronteranno lunedì 2 ottobre alle ore 18.30 allo stadio Grande Torino del capoluogo piemontese. Entrambe le formazioni sono reduci da due sconfitte in Campionato, rispettivamente contro Lazio e Atalanta.

Il Toro vorrà a tutti i costi registrare un successo, che manca in campionato dalla trasferta di Salerno, lo stesso vale per gli scaligeri che - nella scorsa giornata - sono usciti dal Bentegodi a mani vuote dalla sfida contro l'Atalanta. Entrambe le squadre prediligono un calcio molto offensivo e si prevede una gara ricca di occasioni.

I nostri pronostici Torino - Verona

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

I nostri pronostici Torino - Verona bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 1-0 Torino 6.00 6.00 5.80 Duvan Zapata marcatore nell’incontro 3.00 3.00 3.10 Over 2.5 2.30 2.25 2.20

Per ulteriori informazioni, pronostici Torino - Verona, consigli utili per scommettere online, quote e mercati, è possibile visitare i bookmaker ADM ufficiali. In più altri dettagli sul betting e sui migliori bonus benvenuto per nuovi clienti nella nostra guida. Nella pagina dedicata è possibile trovare anche le info sull'utilizzo del codice promozionale SNAI alla registrazione.

Probabili formazioni Torino – Verona

Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara della settima giornata di Serie A:

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Schuurs, Sazonov, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Tameze, Lazaro; Vlasic, Radonjic; Zapata.

Milinkovic-Savic; Schuurs, Sazonov, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Tameze, Lazaro; Vlasic, Radonjic; Zapata. Verona (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni, Hongla, Duda, Lazovic; Ngonge, Folorunsho; Bonazzoli.

Confrontare le quote vincente della partita Torino - Verona permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Il carattere del Toro

Il Torino al momento si trova in decima posizione, in caso di sconfitta verrebbe superato dal Verona avversario questo pomeriggio. La squadra di Juric deve recuperare motivazioni e solidità per cercare di vincere contro una diretta avversaria. I granata sono i favoriti dai pronostici Torino - Verona.

Scommessa 1; risultato esatto 1-0 Torino: 6,00 con bet365

Zapata vuole il secondo gol

Il colombiano finora ha segnato la rete dell’1 a 1 contro la Roma. Contro la Lazio, nella partita successiva, è stato ingabbiato dalla difesa biancoceleste fin quando non è stato sostituito al 60esimo. Contro gli scaligeri vorrà sicuramente rifarsi. Interessanti sono a tal proposito le quote mercatore Torino - Verona.

Scommessa 2; Duvan Zapata marcatore nell’incontro: 3,00 con Sisal

Due squadre votate all’attacco

Entrambe le formazioni hanno la caratteristica di essere estremamente offensive, capaci di creare diverse occasioni durante il corso della partita. Ci si aspetta dunque una gara ricca di capovolgimenti di fronte con occasioni di segnare da una parte e dall’altra. Chissà che i pronostici Torino - Verona non vengano stravolti.

Scommessa 3; over 2.5: 2,20 con William Hill