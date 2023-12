In questo articolo i lettori troveranno i nostri pronostici Torino - Empoli con quote e consigli utili per scommettere sul match.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Torino – Empoli, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla partita tra i granata di Ivan Juric e l’Empoli allenato da Aurelio Andreazzoli.

Saturday night match quello che andrà in scena all’Olimpico Grande Torino sabato 16 dicembre alle ore 20.45, partita valida per il sedicesimo turno di Serie A.

I nostri pronostici Torino - Empoli

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

I nostri pronostici Torino - Empoli bet365 Sisal William Hill Torino in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.20 2.15 2.10 Risultato esatto 1-0 Torino 6.50 6.50 5.80 Duvan Zapata marcatore nell’incontro 2.75 2.50 2.50

Maggiori info, quote e pronostici Torino - Empoli possono essere trovati sui siti scommesse online dei bookmaker. Inoltre i lettori possono saperne di più sul mondo del betting consultand

la nostra pagina dedicata al codice promozionale SNAI alla registrazione e al relativo bonus benvenuto

la nostra guida alle migliori applicazioni di scommesse da mobile in Italia.

Come scommettere su Torino – Empoli: analisi match e pronostici

I granata cercano un’altra vittoria in casa dopo il deludente 0-0 contro il Frosinone, mentre i toscani, dopo aver pareggiato al Castellani contro il Lecce, cercheranno di conquistare un risultato utile contro il Torino. Situazione in classifica complicata per gli uomini di Andreazzoli, in cerca di punti per potersi allontanare dai bassifondi della zona retrocessione.

Probabili formazioni Torino - Empoli

Per i pronostici Torino – Empoli occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Vojvoda; Vlasic; Sanabria, Zapata.

Milinkovic Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Vojvoda; Vlasic; Sanabria, Zapata. EMPOLI (4-3-3): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Fazzini, Ranocchia, Maleh; Cambiaghi, Shpendi/Caputo, Baldanzi/Cancellieri.

Confrontare le quote vincente della partita Torino – Empoli permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

La solidità del Torino

Avendo conquistato 8 punti nelle ultime 5 partite, il Torino cerca contro l’Empoli la terza vittoria consecutiva in casa. Gli azzurri sono reduci dal pareggio in casa contro il Lecce e giocheranno contro un Toro che in casa, dall’inizio del campionato, ha concesso la vittoria solo all’Inter capolista. La solidità della squadra granata tra le mura amiche dell’Olimpico può mettere in difficoltà un Empoli sempre più impantanato nella zona bassa della classifica.

Scommessa 1; Torino in vantaggio alla fine del 1° tempo: 2,20 con bet365

Il Toro per agganciare l’Atalanta

Dopo aver battuto i bergamaschi per 3 a 0 in occasione della 14esima giornata, i granata con una vittoria potrebbero raggiungere, almeno temporaneamente, proprio i nerazzurri in classifica all’ottavo posto. Secondo i pronostici Torino – Empoli, la squadra allenata da Ivan Juric potrebbe facilmente conquistare 3 punti contro gli azzurri di Andreazzoli.

Scommessa 2; risultato esatto 1-0 Torino: 6,50 con Sisal

La forza di Zapata

Dopo la doppietta contro l’Atalanta, Duvan Zapata nella partita successiva contro il Frosinone è rimasto a secco. Secondo i pronostici Torino – Empoli, considerato anche che quella dei toscani è la seconda peggior difesa del campionato, ci sono buone possibilità che il gigante colombiano possa andare a segno.

Scommessa 3; Duvan Zapata marcatore nell’incontro: 2,50 con William Hill