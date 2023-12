In questa pagina i lettori troveranno i pronostici Torino - Atalanta, quote dei bookmaker ADM e consigli dei nostri esperti per il posticipo.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Torino – Atalanta confrontando le quote dei migliori bookmakers online e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A.

Sarà il match di chiusura della quattordicesima giornata di Serie A la sfida tra Atalanta e Torino, lunedì 4 dicembre alle ore 20.45, formazioni distanti in classifica ma molto vicine per quanto riguarda stile di gioco e approccio alla gara.

I nostri pronostici Torino - Atalanta

I nostri pronostici Torino - Atalanta bet365 Sisal William Hill Pareggio alla fine del 1° tempo 2.05 2.05 2.05 Duvan Zapata marcatore nell’incontro 3.75 3.50 3.50 Risultato esatto 1-2 Atalanta 10.00 10.00 9.50

Come scommettere su Torino – Atalanta: analisi match e pronostici

I granata in occasione dell’ultima giornata di Serie A sono stati una delle tante vittime del Bologna di questa stagione, che si è imposto per 2 a 0 al Dall’Ara. I bergamaschi, impegnati in Europa League, grazie al pareggio per 1 a 1 contro lo Sporting Lisbona hanno conquistato il pass per gli ottavi di finale con un turno di anticipo, mentre in campionato la sconfitta in casa contro il Napoli ha complicato la posizione di classifica della squadra di Gasperini, ora più lontana dalla zona Champions.

Probabili formazioni Torino - Atalanta

Per i pronostici Torino – Atalanta occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Linetty, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, de Roon, Djimsiti; Hateboer, Koopmeiners, Ederson, Ruggeri; Pasalic, Lookman; Scamacca.

Confrontare le quote vincente della partita Torino – Atalanta permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Le scorie dell’Europa League

L’impegno in settimana contro lo Sporting Lisbona potrebbe aver lasciato delle scorie nelle gambe dei giocatori dell’Atalanta. Nella partita contro il Torino di Ivan Juric, l’Atalanta si troverà di fronte una squadra sicuramente non intenzionata a subire l’ennesima sconfitta. Facile immaginare un pareggio secondo alcuni pronostici Torino - Atalanta.

Scommessa 1; pareggio alla fine del 1° tempo: 2,05 con bet365

Il grande ex

Dopo cinque anni e 69 gol con la maglia dell’Atalanta, per la prima volta Duvan Zapata affronterà i suoi ex compagni di squadra con una casacca diversa. Sarà sicuramente una gara dal sapore particolare per il colombiano che finora è andato a segno in campionato soltanto una volta con la maglia granata. Contro l’Atalanta proverà a segnare il più classico dei gol dell’ex. Ecco perché è tra i favoriti dalle quote marcatore Torino - Atalanta.

Scommessa 2; Duvan Zapata marcatore nell’incontro: 3,50 con Sisal

La Dea per non perdere il treno Champions

Con la qualificazione agli ottavi di Europa League già messa in cassaforte, gli uomini di Gasperini vogliono provare a vincere la gara contro il Torino per non perdere ulteriori punti rispetto al gruppo delle prime. Al momento a 20 punti in classifica, i bergamaschi vogliono assicurarsi un posto nell’Europa che conta per la prossima stagione. Chissà che non riesca nell'impresa in trasferta strappando una vittoria, come prevedono i pronostici Torino - Atalanta più coraggiosi.

Scommessa 3; risultato esatto 1-2 Atalanta: 7,00 con William Hill