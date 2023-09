In questa pagina i lettori possono trovare i pronostici Sporting Braga - Napoli con consigli utili per scommettere sulla fase a gironi.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Sporting Braga – Napoli confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per il primo turno di Champions League.

Andrà in scena all’Axa Stadium di Braga, l’esordio in Champions League dei Campioni d’Italia. Alle ore 21.00 di mercoledì 20 settembre, si giocherà la partita Sporting Braga – Napoli.

I nostri pronostici Sporting Braga - Napoli

I nostri pronostici Sporting Braga vs Napoli bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 1-0 Napoli 8.50 8.00 8.50 Victor Osimhen marcatore nell’incontro 2.00 2.00 2.00 Kvicha Kvaratskhelia marcatore nell’incontro 2.87 3.00 3.25

Probabili formazioni Sporting Braga – Napoli

Per dei pronostici Sporting Braga - Napoli accurati, è importante analizzare le formazioni che scenderanno in campo:

SPORTING BRAGA (4-2-3-1): Matheus; Gomez, José Fonte, Olivera, Marin; Vitor Carvalho, Al-Musrati; Ricardo Horta, Pizzi, Bruma; Abel Ruiz.

Matheus; Gomez, José Fonte, Olivera, Marin; Vitor Carvalho, Al-Musrati; Ricardo Horta, Pizzi, Bruma; Abel Ruiz. NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Confrontare le quote vincente della partita Sporting Braga – Napoli permette agli appassionati di betting di avere già un'anteprima dei pronostici scommesse.

Come scommettere su Sporting Braga - Napoli: analisi delle squadre

Gli azzurri saranno chiamati a far dimenticare il deludente pareggio contro il Genoa in Campionato. Nessun precedente ufficiale tra Sporting Braga e Napoli, con i portoghesi, alla loro terza partecipazione in assoluto in Champions, che hanno perso le ultime quattro gare contro squadre italiane tra tutte le competizioni.

Rudi Garcia opererà quattro cambi di formazione rispetto a quanto visto al Marassi, con Rrahmani che tornerà al centro della difesa al posto di Ostigard. La stessa sorte toccherà quindi ad Olivera sulla sinistra nonché a Politano in fascia destra, con l’azzurro ancora in vantaggio su Lindstrom. Novità per quanto riguarda la difesa. Sembra giunto infatti, il momento di Natan, con il brasiliano che esordirà sul palcoscenico più importante d’Europa prendendo il posto del connazionale Juan Jesus.

Il Napoli per cominciare bene

Il Napoli dovrà dimostrare che il pareggio di Marassi è stato solo un episodio. Il valore tecnico nettamente inferiore – con tutto il rispetto – dei portoghesi, potrebbe favorire la vittoria della squadra di Garcia. Sarebbe un’ottima iniezione di autostima dopo il rocambolesco 2 a 2 di Genova.

Scommessa 1: risultato esatto 1-0 Napoli: 8,50 con bet365

Il peso del 9

Dopo la doppietta all’esordio in campionato contro il Frosinone e il gol su rigore contro il Sassuolo, Victor Osimhen sembra avere le polveri bagnate. L’esordio in Champions contro lo Sporting Braga potrebbe riportare il numero 9 nel tabellino dei marcatori, come previsto da gran parte dei pronostici Sporting Braga - Napoli.

Scommessa 2: Victor Osimhen marcatore nell’incontro: 2,00 con Sisal

Il georgiano per il primo gol stagionale

Il contributo del numero 77 del Napoli alla stagione finora è stato un pregevole assist per Di Lorenzo nel 2 a 0 contro il Sassuolo. Tutti aspettano la prima rete del georgiano, così determinante lo scorso campionato, che tuttavia non sembra essere entrato al meglio nei meccanismi del nuovo allenatore. Ad ogni modo Kvara resta tra i marcatori favoriti dai pronostici Sporting Braga - Napoli.

Scommessa 3: Kvicha Kvaratskhelia marcatore nell’incontro: 3,25 con William Hill